Düşük bütçe ile yapılan büyüleyici bir bungalov ev

Metrekare bakımından küçük ama konfor sunan ev modelleri, hem mütevazı hem de göz alıcı örnekleriyle ilgi görüyor. Daha ekonomik ve pratik çözümler için, düşük bütçe ile akılcı çözümlerle tasarlanan ev modelleri ile ilgilenenlere küçük ama konforlu bir bungalov ev projesini derledik. Tayland'lı mimarlık şirketi Compaxtus tarafından tasarlanan modüler kompakt bir konut olan yapı, çekirdek bir ailenin ihtiyaçlarını muntazam karşılıyor. Şirket tarafında en fazla 60 gün içerisinde teslim edilen bungalov ev, sade ve yalın tasarımıyla göz alıcı bir aile evi. Daha fazla beklemeden mütevazı bungalov evin iç ve dış mekan görsellerini planları ile birlikte inceleyelim.
Beşik çatı modeli ve eğimiyle geleneksel mimari özellikler taşıyan konut, küçük bir aile evi atmosferine sahip. Beyaz dış cephesi ve davetkar girişiyle çiçeklerle donatılan huzur veren bir manzaraya sahip. Özellikle bahar aylarına girdiğimiz son günlerde sıcak havanın keyfini çıkarmak ve havadar alanlarda vakit geçirmek isteyenler için natürel dokularla iç içe huzur veren bir atmosfer oluşturulmuş. Mobilyaları ile birlikte 60 gün içerisinde inşası tamamlanan bu ev, oldukça davetkar bir girişe sahip değil mi?
Sadece 41 metrekarelik bir alana yerleşen projenin yerleşim planını burada gözlemleyebilirsiniz. Yatak odası, banyo, açık mutfak ve oturma odası dizayn ediliyor. Genel olarak ahşap zemin kaplaması uygulanarak natürel dokularla sıcak atmosfer sağlanıyor. Burada şirket proje ve plan hazırlanırken, mobilyaları ile birlikte doğru yerleşim planı tasarlanarak teslim ediliyor. Özellikle küçük konutlar için işlevsellik ve kullanım rahatlığını öne çıkaran planlamada uzman yardımına ihtiyaç duyanlar için oldukça ideal.
Nötr renklerin ağırlıklı kullanıldığı oturma odası dekorasyonunda roğuk ve sıcak renk dengesi oluşturması açısından ahşap parken zemin sıcak bir atmosfer oluşturuyor. Eğer soğuk renkleri ağırlıklı kullanıyorsanız, sıcak renk ya da dokulara yer yer vererek denge unsurunu sağlayabilirsiniz. Ahşabın natürel dokusu ve sıcak renkleri göze hitap eden huzur dolu bir atmosfer oluşturmanızı kolaylaştıracak. Doğal ışığı muntazam alan geniş pencerelerle ferah ve modern döşenmiş şık bir oturma odası.
Nötr gri tonları ile beyazın ve ahşap zeminin muntazam uyum sağladığı modern bir oturma odası. Beyaz Tv ünitesi ile koyu renk duvar zemini kontrast oluşturuyor. Özellikle malzemelerin doku ve renklerini ön plana çıkarmak istiyorsanız kontrast renk ve dokuları kullanabilirsiniz. Doğal ışığı muntazam alan geniş pencere açıklıklarının yanı sıra, muntazam ışıklandırma sağlayan yapay ışıklandırma unsurları da ön planda. Modern aydınlatma aksesuarlarıyla doğru ve ölçülü ışıklandırma unsurları yakalanıyor ve ferah bir atmosfer oluşuyor.
Zarif çizgilerle şık ve modern bir mutfakla devam ediyoruz. Oldukça şık dizayn edilen mutfakta kontrast renkler ön planda. Doğal ışığı muntazam alan geniş pencerelerin yanı sıra, ferah ve iç açıcı bir atmosfer hakim. Pratik kullanım olanakları sunan modern çözümlerle tasarlanan mutfak tam donanımlı. Yemek ve atıştırma ihtiyacını karşılayan yemek alanı, mutfak ve oturma odası açık plan tasarlanmış. Ayrıca, homify'da mutfak planlayıcıları tarafından dizayn edilen birçok farklı stilde mutfak modeli bulabilir, ilham veren fikirler edinebilirsiniz.
Yatak odası duvar dekorları hem işlevsel hem de estetik açıdan özenle tasarlanıyor. Mobilya ürünlerinde koyu mavi, kahverengi, nötr griler ve beyaz renge rastlayabilirsiniz. Genel olarak kontrast renklerle Yin Yang etkisi ön plana çıkarken, perdeler açıldığında doğal ışığı muntazam alan geniş pencere açıklıkları mevcut. Renk ve doku ilişkilerini ön planaca çıkaran uyum ve ahenk sağlayan dekorasyonu ile dikkat çekiyor.
Davetkar girişi ile konutun giriş cephesi ve verandasını burada görmekteyiz. Özellikle havadar alanlarda vakit geçirmeyi sevenlerin ilgisini çeken bir planlamaya sahip konutta, sundurma çatı sonradan projeye dahil ediliyor. Ahşap döşeme zemini ile tavanda kullanılan doğal ahşap malzeme uyumu ile natürel dokuların verdiği huzur dolu atmosfere sahip. Doğa ile iç içe bahçe manzarası ile şık ve özenle tasarlanmış giriş dizaynı ile davetkar bir görünüme sahip.
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