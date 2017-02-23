Düşük bütçe ile yapılan büyüleyici bir bungalov ev

Davetkar girişi ile konutun giriş cephesi ve verandasını burada görmekteyiz. Özellikle havadar alanlarda vakit geçirmeyi sevenlerin ilgisini çeken bir planlamaya sahip konutta, sundurma çatı sonradan projeye dahil ediliyor. Ahşap döşeme zemini ile tavanda kullanılan doğal ahşap malzeme uyumu ile natürel dokuların verdiği huzur dolu atmosfere sahip. Doğa ile iç içe bahçe manzarası ile şık ve özenle tasarlanmış giriş dizaynı ile davetkar bir görünüme sahip.

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