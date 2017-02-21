Küçük bir evin ekonomik olarak yenilenmesi

Bu gün genç bir çiftin yeni satın aldığı eski ve küçük bir evin nasıl baştan yaratıldığına şahit oluyoruz. Evi yeni satın aldıkları için bütçeleri azalan çiftimiz ekonomik olarak küçük ve şirin bir evi yeniden dönüştürerek farklı ve modern bir ev haline getiriyor. Eski evin odalarında yapılan fantastik dönüşüm Meksika mimarlık firması olan Estudio Ideas tarafından hayata geçirilmiş. Üç boyutlu çalışmalar yapılarak önceden şekillendirilen dekorasyon ile bu eski ev muhteşem ve kusursuz modern bir eve dönüşüyor. Homify öncesi sonrası sayfasında yer alan bu eski evin dönüşümüne yakından bakalım.