Küçük bir evin ekonomik olarak yenilenmesi

Bu gün genç bir çiftin yeni satın aldığı eski ve küçük bir evin nasıl baştan yaratıldığına şahit oluyoruz. Evi yeni satın aldıkları için bütçeleri azalan çiftimiz ekonomik olarak küçük ve şirin bir evi yeniden dönüştürerek farklı ve modern bir ev haline getiriyor. Eski evin odalarında yapılan fantastik dönüşüm Meksika mimarlık firması olan Estudio Ideas tarafından hayata geçirilmiş. Üç boyutlu çalışmalar yapılarak önceden şekillendirilen dekorasyon ile bu eski ev muhteşem ve kusursuz modern bir eve dönüşüyor. Homify öncesi sonrası sayfasında yer alan bu eski evin dönüşümüne yakından bakalım.
Evin eski halinini gördüğünüzde gözünüze ilk çarpan detay sönük renkleri ve yıpranmış yorgun hali ile ön kapı oluyor. O kadar yıpranmış ki dokunduğunuzda yerinden çıkacakmış hissine kapılıyorsunuz. Bu eski ve kötü kapı duvarlar ile uyumsuz renklere de sahip olduğu için çok kötü bir fotoğraf oluşturuyor.
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Evin mutfağı oldukça kötü bir halde ve çok kötü bir plana sahip. Ön kapıdan girdiğinizde hemen sağ tarafta yer alan mutfak küçük ve uyumsuz bir plana sahip olduğu için kasvetli bir görünüme de sahip.
Oturma odasını incelediğinizde duvarların donuk renklere sahip olduğunu ve korkunç bir tasarıma sahip bir penceresi olduğunu görebiliyorsunuz. Karanlık iç ortamı ve kasvetli havası ile terk edilmişlik izlenimi uyandıran oturma odası insanı korkutan bir görünüme sahip.
Evin ana girişi yeniden tasarlanarak muhteşem bir güzelliğe sahip olan modern bir giriş alanı haline getirilmiş. Beyaz renk tercih edilerek karanlık olan bu alan oldukça aydınlık hale getirilmiş ve kırmızı beyaz uyumu ile bu alan canlandırılmış. Görsel olarak insanın yüzünde tebessüm uyandıran bu alan eski haline göre oldukça yeni duruyor.
Evin mutfağında yapılan çalışmalar ile eskisinden iz bırakılmadığı gibi modern bir mutfak tasarımı ile muhteşem bir mutfak ortaya çıkarılmış. Basit bir mutfak tezgahı siyah granit ile modern bir mutfak tezgahı haline getirilerek kırmızı ve siyah renklerin muhteşem uyumu ile hayran kalınacak kadar güzel bir mutfak halin gelmiş.
Oturma odası yemek alanı ile ortak bir alanda dekore edilmiş. Bu tercih ile hem fonksiyonel hem de modern bir salon oluşması sağlanmış. Ayrıca seçilen renkler ile yapılan özel aydınlatma evin ışıl ışıl olmasını ve göz alıcı bir güzelliğe sahip bir oturma odasına sahip olmasını sağlamış.
Evin yatak odasının son hali modern ve çok renkli olmuş. Ahşap kaplamalar kullanılarak canlı renkler mat renkler ile sınırlandırılmış ve bir renk cümbüşü oluşmasına izin verilmiş. Canlı kırmızı renkler, beyaz ve mat kahve ile bir uyum oluşturarak yatak odasının modernliğinin çok çarpıcı bir güzellikle pekiştirilmesini katkı sağlamış.