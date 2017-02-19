Adım adım şahane bir bahçe duvarı nasıl yapılır

Bahçeli bir evin ihtiyacı olan bahçe duvarı yerine geleneksel kır evlerinde yer alan çitleri tercih etmek evinizin daha modern olmasını sağlayacağı gibi modern ile gelenekselin bir arada yaşamasına da katkı sağlar. Çit inşası emek ve zaman isteyen bir süreç olsa da bir çırpıda inşa edebileceğiniz çit modelleri de vardır. Bu gün modern bir eve bir çırpıda inşa edilen çitlerin inşa aşamalarını inceliyoruz. Adım adım inşa edilen çitin nasıl kısa süre de inşa edildiğini ve modern bir eve kazandırdıklarını yakından inceleyerek evinizin bahçe duvarlarını yıkarak yerine çit inşa edebilirsiniz. Homify aracılığı ile kısa süre de zarif bir çit inşasını yakından inceleyelim.