Adım adım şahane bir bahçe duvarı nasıl yapılır

Bahçeli bir evin ihtiyacı olan bahçe duvarı yerine geleneksel kır evlerinde yer alan çitleri tercih etmek evinizin daha modern olmasını sağlayacağı gibi modern ile gelenekselin bir arada yaşamasına da katkı sağlar. Çit inşası emek ve zaman isteyen bir süreç olsa da bir çırpıda inşa edebileceğiniz çit modelleri de vardır. Bu gün modern bir eve bir çırpıda inşa edilen çitlerin inşa aşamalarını inceliyoruz. Adım adım inşa edilen çitin nasıl kısa süre de inşa edildiğini ve modern bir eve kazandırdıklarını yakından inceleyerek evinizin bahçe duvarlarını yıkarak yerine çit inşa edebilirsiniz. Homify aracılığı ile kısa süre de zarif bir çit inşasını yakından inceleyelim.
Bahçe kenarında yer alan bu eski çit yeterince estetik olmaması ve yeterince bahçeyi koruyamaması nedeni ile kaldırılarak yerine modern ve farklı bir tasarımı olan yeni bir çit inşa edilmesine karar verilmiş. Bu tercih ile modern bir eve modern bir çit kazandırılarak evin zarafeti artırılmış.
Öncelikle yıkılan çit yerine sağlam betonarme bir temel yapılmış. Betonarme temel aynı zamanda çitlerin monte edildiği ve dayanak noktası olarak kullanıldığı bölüm olduğu için titiz bir çalışma yapılmış. Böylece sağlam bir çit temeli oluşturulmuş.
Çit aralıklarında yer alan ve çitlerin boylamasına monte edileceği teknik adı baba olan beton kaidelerin temel üzerine oturtulması ikinci adımı oluşturmuş. Özellikle hazır beton kullanılmış ve sağlam olmasına özen gösterilmiş. Ayrıca babaların boyları ve aralıkları eşit tutularak simetrik olmasına özen gösterilmiş.
Beton kaideler yerleştirildikten sonra metal karkaslar ve çerçeveler yapılarak ahşaplar için özel çerçeveler hazırlanmış. Daha sonra ahşaplar metal çerçeve üzerine ahşaplar yerleştirilmiş ve resimdeki gibi kaba işlemlerde sona gelinmiş.
Kaba işlemlerde sona gelindikten sonra ince işler başlamış ve ahşaplar boyanarak resimdeki son haline getirilmiş. Ayrıca seçilen boya rengi evin dış cephesi ile uyumlu tercih edilerek görsel anlamda bütünlüğün bozulmamasına özen gösterilmiş. Çitin beton kısmı da dış cephe ile uyumlu bir renge boyanmış.
Eve giriş çıkışlarda tercih edilen mobil kapı da çit ile benzer tasarımda inşa edilerek bütünlük bozulmamış. ayrıca mobil kapı geniş tutulmuş ve araç giriş çıkışı için özel garaj girişi şeklinde düşünülmüş. Bir ray üzerinde hareket eden kapı, kapı boyu kadar açılabiliyor.
Araç giriş çıkış kapısının yanında yer alan ve insanların eve girişini sağlayan entegre kapı çit sistemi ve mobil araç kapısı ile aynı tasarım ve uygulamaya sahip. Bu sayede hem insanlar için ayrı bir kapı inşa edilmiş hem de beton kaideler arasında özel bir tasarım yapılarak çit sisteminin farklı bir görsele sahip olması sağlanmış.
Çitleri yakından incelediğinizde oldukça sağlam görünüyor. Evin dışında ilk güvenlik aşaması olan bu çitler kalın ahşaplar kullanılarak yapıldıkları için ve oldukça yüksek oldukları için güvenlik duvarı olarak da düşünülebilir. Ayrıca estetik açıdan kusursuz olması kısa sürede inşa edilmiş olması çitin kalitesini de ortaya koyuyor.