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Rustik tarza aşık olmanızı garanti edecek 32 fotoğraf

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SULLE COLLINE REGGIANE, ADS Studio di Architettura ADS Studio di Architettura Rustik Mutfak
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Elbette country tarzını yansıtan bir evle geçmişin tüm değerlerini ve güzelliklerini yeniden ortaya çıkaramazsınız. Ama yine de evinizi rustik tarza uygun bir şekilde dekore edip, mobilya ve aksesuarlarınızı bu doğrultuda seçerek sizi geçmişi hatırlatacak bir ortam oluşturabilirsiniz. Geniş bir ahşap masayla yemek odanıza geleneksel bir hava katabilir, yahut kır evi mutfağına benzeyen ahşap ağırlıklı bir mutfağın sıcaklığını hanenize taşıyabilirsiniz. İşlenmemiş ahşap ağırlıklı rustik tarz sadece sıcaklık değil belirli bir samimiyeti de evinize getirir. 

Rustik tarzı sevenler ya da çok iyi bilmeyenler için bu yazıda rustik esintiler taşıyan farklı ev dekorasyon ve mobilya örneklerini bir araya getirdik. Hazırsanız küçük bir tur yapabiliriz…

1. Hem ferah, hem sıcak bir mutfak

Casa Leopardi, Ing. Vitale Grisostomi Travaglini Ing. Vitale Grisostomi Travaglini Rustik Mutfak
Ing. Vitale Grisostomi Travaglini

Ing. Vitale Grisostomi Travaglini
Ing. Vitale Grisostomi Travaglini
Ing. Vitale Grisostomi Travaglini

2. Beyazlar içinde rustik

B&B AT02, STUDIO ARCHIFIRENZE STUDIO ARCHIFIRENZE Rustik Yemek Odası
STUDIO ARCHIFIRENZE

STUDIO ARCHIFIRENZE
STUDIO ARCHIFIRENZE
STUDIO ARCHIFIRENZE

3. Geleneksel bir mutfak

SULLE COLLINE REGGIANE, ADS Studio di Architettura ADS Studio di Architettura Rustik Mutfak
ADS Studio di Architettura

ADS Studio di Architettura
ADS Studio di Architettura
ADS Studio di Architettura

4. Minik bir odada rustik esintiler

FondoVito B&B, FRANCESCO CARDANO Interior designer FRANCESCO CARDANO Interior designer Rustik Yatak Odası
FRANCESCO CARDANO Interior designer

FRANCESCO CARDANO Interior designer
FRANCESCO CARDANO Interior designer
FRANCESCO CARDANO Interior designer

5. Shabby-chic esintili yatak odası

RISTRUTTURAZIONE: una casa da monte affacciata sul lago , STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL Rustik Yatak Odası İşlenmiş Ahşap Beyaz
STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL

STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL
STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL
STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL

6. Eski zamanlar banyosu

Realizzazione B&B , Naro architettura restauro "Dein Landhaus im Piemont" Naro architettura restauro 'Dein Landhaus im Piemont' Rustik Banyo
Naro architettura restauro <q>Dein Landhaus im Piemont</q>

Naro architettura restauro "Dein Landhaus im Piemont"
Naro architettura restauro <q>Dein Landhaus im Piemont</q>
Naro architettura restauro "Dein Landhaus im Piemont"

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7. Rustikle modernin bileşimi

Villa rustica, RI-NOVO RI-NOVO Rustik Yemek Odası Ahşap
RI-NOVO

RI-NOVO
RI-NOVO
RI-NOVO

8. Küçük, rustik esintili ama zamana uygun banyo

Casa Tre Archi, Ing. Vitale Grisostomi Travaglini Ing. Vitale Grisostomi Travaglini Rustik Banyo
Ing. Vitale Grisostomi Travaglini

Ing. Vitale Grisostomi Travaglini
Ing. Vitale Grisostomi Travaglini
Ing. Vitale Grisostomi Travaglini

9. Geleneğe saygı duruşu

Storica cascina trasformata in moderna country house, Fabio Carria Fabio Carria Rustik Mutfak
Fabio Carria

Fabio Carria
Fabio Carria
Fabio Carria

10. Köy evi tarzına yeni bir yorum

RECUPERO RUDERE CAMPESTRE, RI-NOVO RI-NOVO Rustik Oturma Odası
RI-NOVO

RI-NOVO
RI-NOVO
RI-NOVO

11. Klasik ve rustik arasında bakışma

Storica cascina trasformata in moderna country house, Fabio Carria Fabio Carria Rustik Oturma Odası
Fabio Carria

Fabio Carria
Fabio Carria
Fabio Carria

12. Şahane bir kır evi ortamı

Storica cascina trasformata in moderna country house, Fabio Carria Fabio Carria Rustik Yemek Odası
Fabio Carria

Fabio Carria
Fabio Carria
Fabio Carria

13. Merdivenle gelen rustik esinti

Villa rustica, RI-NOVO RI-NOVO Rustik Koridor, Hol & Merdivenler Ahşap
RI-NOVO

RI-NOVO
RI-NOVO
RI-NOVO

14. Rustik de romantik olabilir

Rustico con charme, Fabio Carria Fabio Carria Rustik Yatak Odası
Fabio Carria

Fabio Carria
Fabio Carria
Fabio Carria

15. Sıcacık oturma odası

Casa al lago, ARCHolic ARCHolic Rustik Evler
ARCHolic

ARCHolic
ARCHolic
ARCHolic

16.Beyazlar içinde klasik-rustik karışımı mutfak

CUCINA ATENA , ROMANO MOBILI dal 1960 ROMANO MOBILI dal 1960 Rustik Mutfak
ROMANO MOBILI dal 1960

ROMANO MOBILI dal 1960
ROMANO MOBILI dal 1960
ROMANO MOBILI dal 1960

17. Tavanda açık bırakılan kirişlerin büyüsü

Tenuta Il Molinetto_Home Staging, ArchEnjoy Studio ArchEnjoy Studio Rustik Yemek Odası
ArchEnjoy Studio

ArchEnjoy Studio
ArchEnjoy Studio
ArchEnjoy Studio

18. Kendine ait bir oda

ANNESSO RUSTICO DI VILLA DELLA TORRE, Studio Feiffer & Raimondi Studio Feiffer & Raimondi Rustik Yatak Odası
Studio Feiffer &amp; Raimondi

Studio Feiffer & Raimondi
Studio Feiffer &amp; Raimondi
Studio Feiffer & Raimondi

19. Bu kez beyaza boyanmış kirişler

Guelfa 65 - Firenze, Rachele Biancalani Studio Rachele Biancalani Studio Rustik Oturma Odası
Rachele Biancalani Studio

Rachele Biancalani Studio
Rachele Biancalani Studio
Rachele Biancalani Studio

20. Modern bir salonda rustik dokunuşlar

Prog, STUDIO DI ARCHITETTURA CATALDI MADONNA STUDIO DI ARCHITETTURA CATALDI MADONNA Rustik Oturma Odası
STUDIO DI ARCHITETTURA CATALDI MADONNA

Prog

STUDIO DI ARCHITETTURA CATALDI MADONNA
STUDIO DI ARCHITETTURA CATALDI MADONNA
STUDIO DI ARCHITETTURA CATALDI MADONNA

21. Şöminenin büyüsü

Country home in the vineyard, AreaNova officina di architettura AreaNova officina di architettura Rustik Yemek Odası
AreaNova officina di architettura

Country home in the vineyard

AreaNova officina di architettura
AreaNova officina di architettura
AreaNova officina di architettura

22. Modern ve rustik arasında hassas bir denge

Casale SpecialUmbria.com, Marcello Gavioli Marcello Gavioli Rustik Mutfak
Marcello Gavioli

Marcello Gavioli
Marcello Gavioli
Marcello Gavioli

23. Zemin modern, duvar ve tavan rustik

Nuovo progetto, MIDE architetti MIDE architetti Rustik Oturma Odası
MIDE architetti

MIDE architetti
MIDE architetti
MIDE architetti

24. Dayanılmaz bir mutfak cazibesi

Abitazione ristrutturata in stile rustico/moderno, Nadia Moretti Nadia Moretti Rustik Mutfak
Nadia Moretti

Nadia Moretti
Nadia Moretti
Nadia Moretti

25. Beklenmedik bir kombinasyon

Storica cascina trasformata in moderna country house, Fabio Carria Fabio Carria Rustik Oturma Odası
Fabio Carria

Fabio Carria
Fabio Carria
Fabio Carria

26. Hamam gibi ortam

Casa Porto Saler. Formentera. 2000, Deu i Deu Deu i Deu Rustik Banyo
Deu i Deu

Deu i Deu
Deu i Deu
Deu i Deu

27. Rustik bir yemek alanı

ALQUILER DE CASA EN EL EMPORDA CON MUCHO ENCANTO , decoradora JUDITH FARRAN , Home Deco Decoración Home Deco Decoración Rustik Mutfak
Home Deco Decoración

Home Deco Decoración
Home Deco Decoración
Home Deco Decoración

28. Gerçek bir köy evi mutfağı

Reforma y ampliación de Casa Payesa en Ibiza, Ivan Torres Architects Ivan Torres Architects Rustik Mutfak
Ivan Torres Architects

Ivan Torres Architects
Ivan Torres Architects
Ivan Torres Architects

29. Modern bir banyoda rustik dokunuşların güzelliği

Cases Singulars de l'Empordà - Tras Samària 14, Pals, TONO BAGNO | Pasión por tu baño TONO BAGNO | Pasión por tu baño Rustik Banyo
TONO BAGNO | Pasión por tu baño

TONO BAGNO | Pasión por tu baño
TONO BAGNO | Pasión por tu baño
TONO BAGNO | Pasión por tu baño

30. İnsanın içini ısıtan bir yatak odası

TAQ, Espais Duals Espais Duals Rustik Yatak Odası
Espais Duals

Espais Duals
Espais Duals
Espais Duals

31. Sıcacık bir banyo düzenlemesi

Decoración de viviendas, Narai Decor Narai Decor Rustik Banyo
Narai Decor

Narai Decor
Narai Decor
Narai Decor

32. Dış mekadan rustik uygulamalar

Locanda dell'Aioncino, Studio Luppichini Studio Luppichini Rustik Bahçe
Studio Luppichini

Studio Luppichini
Studio Luppichini
Studio Luppichini

Bu yazıyı beğendiyseniz ’Türkiye'den her ihtiyaca cevap veren 30 modern mutfak’ başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.

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