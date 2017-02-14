Rustik tarza aşık olmanızı garanti edecek 32 fotoğraf

Elbette country tarzını yansıtan bir evle geçmişin tüm değerlerini ve güzelliklerini yeniden ortaya çıkaramazsınız. Ama yine de evinizi rustik tarza uygun bir şekilde dekore edip, mobilya ve aksesuarlarınızı bu doğrultuda seçerek sizi geçmişi hatırlatacak bir ortam oluşturabilirsiniz. Geniş bir ahşap masayla yemek odanıza geleneksel bir hava katabilir, yahut kır evi mutfağına benzeyen ahşap ağırlıklı bir mutfağın sıcaklığını hanenize taşıyabilirsiniz. İşlenmemiş ahşap ağırlıklı rustik tarz sadece sıcaklık değil belirli bir samimiyeti de evinize getirir.

Rustik tarzı sevenler ya da çok iyi bilmeyenler için bu yazıda rustik esintiler taşıyan farklı ev dekorasyon ve mobilya örneklerini bir araya getirdik. Hazırsanız küçük bir tur yapabiliriz…