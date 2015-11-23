Yeni bir ev seçerken nelere dikkat etmeliyim?

Bugünkü yazımızda yeni bir ev seçerken yaşanan o tatlı telaş ve kararsızlıklara ve bunların üstesinden gelme yollarına değineceğiz. Özellikle eğer yatırım amaçlı değil de ikamet amaçlı olarak bir ev almak planlanıyorsa, konu çok daha büyük önem kazanmakta, bu önemine binaen de evin lokasyonundan tutun da iç mimari ve dekorasyonuna kadar pek çok konuda karşılaşılan zorluklar da artmaktadır. Zira bir evin bütün unsurlarında optimumu yakalamak gerçekten hiç de kolay değildir. Lokasyonunu ve çevresini beğendiğiniz bir ev size küçük gelebilir, yeterli büyüklükte olduğunu düşündüğünüz bir evi eski ve bakımsız bulabilirsiniz. Veya bunların hepsi istediğiniz gibiyse evin fiyatını karşılamanız mümkün olmayabilir. Kısacası bir evi seçerken tahmin ettiğinizden çok daha fazla değişkenin rol oynadığını bilmeniz gerekir.

Kuşkusuz bir ev seçerken gözetilen ilk unsur evi alacak kişinin bütçesidir. Alıcı kişinin bütçesini çok fazlasıyla aşacak alternatifler en başta dışarıda bırakılırsa, hem alternatifleriniz bir nebze olsun azalacak, hem de böylece gereksiz yere kafanız karışmayacaktır. Bu sayede sadece mali gücünüzün yettiği ev seçeneklerine odaklanabilirsiniz. Aşağıda da değineceğimiz gibi bir evi satın almanın maliyeti, yalnızca evin satış fiyatından ibaret değildir. Emlakçıya vereceğiniz ücreti, tapudaki işlemlerden doğacak maliyetleri, gerek varsa evde yapmanız gereken tadilat ve boya badana gibi maliyetleri ve taşınma masraflarını mutlaka hesaba katmalısınız. Evin size gerçek maliyeti tüm bunlar hesaba katıldıktan sonra ortaya çıkacak rakamdır. Özellikle evin ücretini ucu ucuna denkleştirebilenler, yukarıda saydığımız ekstra maliyetleri önceden hesap etmek zorundadırlar, aksi takdirde sonradan bir mali darboğazın kendilerini beklemesi sürpriz olmayacaktır. Yatırım amaçlı alınan evlerde ise yatırım yapmamınn mantığına uygun olarak evin ileride şu veya bu sebepten dolayı değerinin artacağı varsayılan bir lokasyondan veya siteden seçilmesi gerekir. Bu hususta sezgi veya dedikodulardan ziyade belirli verilere dayalı hareket etmek tabii ki en akıllıcası olacaktır. Böylesi durumlara görünen en büyük sorunlardan biri de güvenilir bir kiracı bulmaktır elbette. Ancak bu konu bugünkü yazımızın sınırlarının dışında kalıyor. Şimdi ev seçerken dikkat etmemiz gereken hususlara biraz daha yakından bakalım.