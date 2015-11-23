Yeni bir ev seçerken nelere dikkat etmeliyim?

Bugünkü yazımızda yeni bir ev seçerken yaşanan o tatlı telaş ve kararsızlıklara ve bunların üstesinden gelme yollarına değineceğiz. Özellikle eğer yatırım amaçlı değil de ikamet amaçlı olarak bir ev almak planlanıyorsa, konu çok daha büyük önem kazanmakta, bu önemine binaen de evin lokasyonundan tutun da iç mimari ve dekorasyonuna kadar pek çok konuda karşılaşılan zorluklar da artmaktadır. Zira bir evin bütün unsurlarında optimumu yakalamak gerçekten hiç de kolay değildir. Lokasyonunu ve çevresini beğendiğiniz bir ev size küçük gelebilir, yeterli büyüklükte olduğunu düşündüğünüz bir evi eski ve bakımsız bulabilirsiniz. Veya bunların hepsi istediğiniz gibiyse evin fiyatını karşılamanız mümkün olmayabilir. Kısacası bir evi seçerken tahmin ettiğinizden çok daha fazla değişkenin rol oynadığını bilmeniz gerekir.
Kuşkusuz bir ev seçerken gözetilen ilk unsur evi alacak kişinin bütçesidir. Alıcı kişinin bütçesini çok fazlasıyla aşacak alternatifler en başta dışarıda bırakılırsa, hem alternatifleriniz bir nebze olsun azalacak, hem de böylece gereksiz yere kafanız karışmayacaktır. Bu sayede sadece mali gücünüzün yettiği ev seçeneklerine odaklanabilirsiniz. Aşağıda da değineceğimiz gibi bir evi satın almanın maliyeti, yalnızca evin satış fiyatından ibaret değildir. Emlakçıya vereceğiniz ücreti, tapudaki işlemlerden doğacak maliyetleri, gerek varsa evde yapmanız gereken tadilat ve boya badana gibi maliyetleri ve taşınma masraflarını mutlaka hesaba katmalısınız. Evin size gerçek maliyeti tüm bunlar hesaba katıldıktan sonra ortaya çıkacak rakamdır. Özellikle evin ücretini ucu ucuna denkleştirebilenler, yukarıda saydığımız ekstra maliyetleri önceden hesap etmek zorundadırlar, aksi takdirde sonradan bir mali darboğazın kendilerini beklemesi sürpriz olmayacaktır. Yatırım amaçlı alınan evlerde ise yatırım yapmamınn mantığına uygun olarak evin ileride şu veya bu sebepten dolayı değerinin artacağı varsayılan bir lokasyondan veya siteden seçilmesi gerekir. Bu hususta sezgi veya dedikodulardan ziyade belirli verilere dayalı hareket etmek tabii ki en akıllıcası olacaktır. Böylesi durumlara görünen en büyük sorunlardan biri de güvenilir bir kiracı bulmaktır elbette. Ancak bu konu bugünkü yazımızın sınırlarının dışında kalıyor. Şimdi ev seçerken dikkat etmemiz gereken hususlara biraz daha yakından bakalım.
Bir evi görmeden almak elbette söz konusu dahi olamaz. Ancak görülme esnasında da bazı önemli noktaları unutmamak ve gözden kaçırmamak sonradan başınızın ağrımaması için elzemdir. Herşeyden önce şunu söylemeliyiz ki bu hususta en önemlisi, özellikle bizim ülkemizde, evin depreme riskine karşı durumudur. Bu konuda içinizi rahatlatacak kadar emin olduktan sonra evi ziyerete başlayabilirsiniz. Eğer sıfır daire değilse, evin içinde sütun ve kirişlerin durumuna mutlaka bakmalısınız. Evin güneş ve rüzgar aldığı cepheler, özellikle izolasyon ve ısınma maliyetlerini düşürme konularında olduğu gibi aydınlatma ve dolaysız olarak aydınlatma maliyeti noktasında da önemlidir. Bu açıdan eğer mümkünse evi günün farklı zamanlarında birden fazla kere ziyarete etmeye çalışın. Evin her yerini mutlaka dikkatlice ve iyice gözden geçirin. Size taşınmadan önce ne kadar masraf çıkartabileceğini hesaplamak açısından bu oldukça önemlidir.
Yatırım için alınan evin lokasyonuyla oturmak için alınan evinki paralellikler arz etse de farklılıklar da mümkündür. Örneğin yatırım açısından umut ve gelecek vaad eden bir lokasyon işinize oldukça uzak olduğu için ikamet etmeye elverişli olmayabilir. Bunun yanında nasıl bir ev tipi satın almak istediğiniz de bir hayli önemlidir. Birçok kişinin hayali olan müstakil evler elbette bütçeyi alakadar eden bir husustur. Ancak makul çözümler bulmak da imkansız değildir. Ayrıca şehrin merkezinde ama eski bir evle şehrin biraz dışında yeni bir sitedeki bir apartman dairesi arasında hangisinin tercih edileceğini belirleyen de elbette iş, sosyal çevre ve aile çevresi, mimari zevkler gibi öznel değişkenlerdir.
Giriş bölümünde de belirttiğimiz gibi, ev satın alırken ileride değerini arttırmasa bile en azından koruyacak bir yerde seçilmesi yatırımın sağlığı açısından önem teşkil eden en önemli husustur. Ancak tek önemli olan konu bu değildir. Sosyal çevre de, özellikle çocukları olanlar için yine hayati önemde bir konudur. Şehir merkezine yakınlık, sinema, tiyatro, okul, spor gibi sosyal alanlara yakınlık birçok kişi için vazgeçilmez belirleyicilerdir. Şehrin görece yeni alanlarında ev alırken, girişte dikkat çektiğimiz gibi, fısıltı gazetesine ve sezgilere güvenerek değil somut veriler dikkate alınarak seçim yapılmalıdır ki, yatırımınız ölü hale gelmesin.
Birçok inşaat firmasının reklamlarında havaalanı, deniz, metro hattı veya falanca karayoluna yakınlık gibi unsurları kullanması elbette sebepsiz değil. Bir evi alırken tüm bu özellikleri gözden geçirmelisiniz. Evinize ulaşım nasıldır? Çocuğu olanlar için çevredeki okulların kalitesi ne ölçüdedir? Yeşil alanlar var mıdır veya ne kadar yakındadır? Doğalgaz, su, elektrik, internet gibi konularda sıkıntı yaşanmakta mıdır? Tüm bu soruların cevaplarını iyi ölçüp biçmeli, cevapları kılı kırk yararak gözden geçirmelisiniz. Zira ev çoğu kişi için ömür boyunca bir kere sahip olunabilen bir şeydir.
Daha önce de belirttiğimiz gibi satın almak istediğiniz evdeki (eğer sıfır daireyse henüz tamamlanmamış bölüm veya parçalar; sıfır değilse bozuk, kırık, hasarlı veya iş görmez nitelikteki unsurlar) tamir veya yeni çalışmalar gerektiren unsurlar evin değerini etkilediği gibi ileride masraf çıkarabilme potansiyeli açısından kısa vadedeki mali dengeleriniz üzerinde de etki sahibidir. Bu yüzden evi iyice, mümkünse birden fazla kez ziyaret etmeyi unutmayın. Bu konudaki bilgi ve tecrübenize güvenmiyorsanız, bu konularda tecrübeli bir arkadaşınız, tanıdığınız ya da sektörün içerisinden biriyle evi gidip görmeniz çok daha sağlıklı olacaktır. Masraf veya tamir gerektiren kısımlara rağmen evi almaya karar verdiyseniz bunları masraf veya gider bütçenize ekleyip mali dengelerinizi bunu göz önüne alarak belirlemeyi unutmayın.
Kağıt üzerindeki hususlardan kastettiğimiz tapu dairesindeki veya bankadaki, gerekiyorsa kredi çekerkenki dikkat edilmesi gereken hususlardır. Giriş kısmında da değindiğimiz gibi cebinizden çıkacak olan para yalnızca evin satış maliyeti değildir. Emlakçıdan, taşınma masraflarına kadar buna birçok kalemi de dahil etmeli ve ihtiyacınız olan parayı buna göre belirlemelisiniz. Bankaların dışarıdan cezbedici görünen kredi fırsatlarını değerlendirmek isterken de dikkatli olmalısınız, kendinizi riske atmadan, rahatça ödeyebileceğiniz seçeneklere yönelin. Ayrıca tapudaki devir teslim işlemleri sırasındaki maliyetlerin hiç de azımsanmayacak miktarda olduğunu da biz hatırlatmış olalım.
Bugün artık ev satın alım işlemleri daha çok şirketler üzerinden yürüyor. Uygun kampanyalarıyla inşaat şirketleri cazip fırsatları tüketicilere sunuyorlar. Hepinizin bildiği gibi topraktan girmek ucuz, bitmiş evi satın almak ise güvenlidir. Bir emlak firması ya da inşaat şirketi seçerken daha önceki siciline, yapıp bitirdiği projelere bakmayı unutmayın. Sadece ucuz diye hakkında fazla bilgiye sahip olmadığınız firmalar hakkında derin araştırmaya gitmeniz sizin için daha faydalı olacaktır.
Başladığımız gibi bitirelim: Satın alacağınız evin tipi, çevresi vs. sizin öznel tercihlerinize ve ihtiyaçlarınıza bağlıdır. CCT Investments’ın Bahçeşehir’de inşa ettiği bu modern ve lüks siteyi tercih edebileceğiniz gibi, daha farklı opsiyonlara da yönelebilirsiniz. Örneğin ‘Ev tasarımında yeni açılımlar: Konteyner ev modelleri’ başlıklı yazımızda görebileceğiniz örneklerde olduğu gibi.