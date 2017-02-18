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Dekoratif duvarlar: Odaları ayırmanın 10 şık yolu

nihal e. nihal e.
Sauces House, ARCO Arquitectura Contemporánea ARCO Arquitectura Contemporánea Oturma Odası
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İç mekan tasarımında hayal ettiğiniz dekora kavuşabilmeniz için bazı ilkelere göre hareket etmeniz gerekir. İdeal sonucu elde etmek için iç mimarlar çoğunlukla ilave duvarların kaldırılması veya yükseltilmesi ya da merdivenlerin yerini doğru bir şekilde planlama hakkında kararlar almak zorundadırlar. Böylece mekana yapılan her şey en iyi şekilde yapılır ve güzel bir sunum çıkar ortaya. Bugünkü yazımızda duvarların odaları sınırlandırırken aynı zamanda nasıl dekoratif olabileceğini gösteren 10 örnek seçtik. Şimdi sırayla inceleyelim.

1. Işık oyunları

TREVINO CHABRAND Taller de Arquitectura, TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio Modern Oturma Odası
TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio

TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio
TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio
TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio

Grinin farklı tonlarından oluşan bu duvar taş dokusu kadar girintili çıkıntılı dizilimiyle de ilgi çekici. Bu girintileri vurgulamak için duvar dipler ışıklandırma yapılmış. Aynı zamanda duvar çevresinde beyaz taşlar eklenerek dekoratif etki güçlendirilmiş.

2. Küçük ama işlevsel

homify Modern Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

İç mekanda etkili bir alan ayrımı elde etmek için yüksek duvarlara tırmanmaya gerek yok. Önemli olan boyut değil, duvarın yeri. Bu örnekte duvar, mutfakla oturma odası arasına yapılarak işlevsellik sağlıyor. Aynı zamanda televizyon ünitesine de eklenerek çok amaçlı kullanılıyor.

3. Alçak duvar

homify Kırsal Duvar & Zemin Sunta Bej
homify

homify
homify
homify

Daire küçükse odaları bölmek genellikle iç tasarım sürecinde yapılan en büyük hatalardan biridir. Büyük duvarlarla odaları bölmek yerine bu örnekte olduğu gibi kısa bir duvarla çözüm bulabilirsiniz. Aynı zamanda bar işlevi de gören duvar taş dokusuyla ilgi çekici.

4. Tuğla duvar

Vistas del Sol, 2M Arquitectura 2M Arquitectura Modern Duvar & Zemin
2M Arquitectura

2M Arquitectura
2M Arquitectura
2M Arquitectura

İç mekanda en estetik duvar modellerinden biri de kırmızı tuğla kaplama duvardır. Resimdeki örnekte merdiven bitiminde başlayan duvarın arka kısmı mini bir bahçe şeklinde. Küçük beyaz çakıl taşlarından ibaret bahçe duvara yansıyan ışıkla daha hoş görünüyor.

​5. Çok fonksiyonlu duvar

homify Eklektik Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Duvarlar sadece alanı bölme rolü oynamak zorunda değildir. İçine bir şömine inşa edebilir ve modaya uygun, rustik bir efekt elde edebilirsiniz. Bu örnekte tavana dek uzanan büyük taş duvarlar mekanın odak noktası haline gelmiş ve heybetli görünümüyle oturma odasını dikkat çekici yapmış.

​6. En uygun yer

House V Serrano Monjaraz Arquitectos Modern Oturma Odası
Serrano Monjaraz Arquitectos

House V

Serrano Monjaraz Arquitectos
Serrano Monjaraz Arquitectos
Serrano Monjaraz Arquitectos

Duvarın en önemli işlevi odaları ayırmak olduğundan nerede bulunacağı önemlidir. Resimde birbirine bağlı oturma odası ve yemek odası, giriş alanından ve koridorun yüksek duvarından ayrılmıştır. Bu sayede dışarıdaki insanların içeriye bakması daha zordur ve ev sahiplerinin mahremiyeti sağlanır.

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​7. Açıları kullanmak

casa Limonero, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN Modern Oturma Odası
MARIANGEL COGHLAN

MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

Çoğunlukla bir duvar parçası dinlenme amaçlı mobilya koltuğu ve lamba veya televizyon için kullanılabilecek rahat bir köşe oluşturmanıza olanak tanır. Bu örnekte kısa duvar, oturma odasını ve evin kalan bölgelerini basit ve pratik bir biçimde görsel olarak ayırır. Sonuç gayet başarılı.

​8. Yaratıcı tasarım

A HOUSE FOR . . ., mousa / Inspiración Arquitectónica mousa / Inspiración Arquitectónica Rustik Oturma Odası
mousa / Inspiración Arquitectónica

mousa / Inspiración Arquitectónica
mousa / Inspiración Arquitectónica
mousa / Inspiración Arquitectónica

Örnek resimde mekan baştan sona çok yaratıcı ve modern bir dekora sahip. Yükse tavanlı dairede biri uzun diğer kısa taş duvarların yanı sıra yerden yükseltilmiş oturma odası basamakları andıran zemin gibi pek çok öğe dekorasyonu benzersiz kılıyor. Duvarlara gelince… Büyük taş duvar keskin çizgilere sahipken daha kısa olan bilinçli olarak yamuk yumuk bırakılmış. Ek olarak küçük duvara eklenen resimle gayet sofistike bir duvar elde edilmiş.

​9. Duvar boşlukları

[Casa SD], Wowa Wowa Modern Oturma Odası
Wowa

Wowa
Wowa
Wowa

Duvarların işlevsel kullanımı için duvara büyük delikler açılabilir. Bu sayede duvar içi raf elde etmiş olursunuz. Aynı zamanda odalar arasında bağlantı da sağlanır. Bu örnekte ilginç rengiyle dikkat çekici duvar içine eklenen özel aydınlatmasıyla daha da güzel görünüyor.

​10. Büyük bir duvar

House Sauces ARCO Arquitectura Contemporánea Oturma Odası
ARCO Arquitectura Contemporánea

House Sauces

ARCO Arquitectura Contemporánea
ARCO Arquitectura Contemporánea
ARCO Arquitectura Contemporánea

Son örneğimizde evin kalanından ayrılan büyük beyaz bir duvar bloku görüyoruz. Her ne kadar bu duvar da odanın diğer duvarları gibi beyaz olsa da taş dokusu sayesinde farkını hissettiriyor.

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