Dekoratif duvarlar: Odaları ayırmanın 10 şık yolu

Son örneğimizde evin kalanından ayrılan büyük beyaz bir duvar bloku görüyoruz. Her ne kadar bu duvar da odanın diğer duvarları gibi beyaz olsa da taş dokusu sayesinde farkını hissettiriyor.

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