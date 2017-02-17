Köklere dönüş: Daha basit ve organik bir yaşam için 20 fikir

Hayatımıza doğallık katmak sanıldığı kadar zor değil. Bugünkü yazımızda basit ve organik bir yaşam için 20 fikir derledik. Sırayla göz atalım.
Resimde gördüğünüz kütükten yapılma ahşap ev doğallık arayanların kolayca sahip olacağı basit bir kulübe fikri. Üstelik maliyeti de düşük.
Tik ağacından imal edilmiş bu mobilya çok amaçlı kullanım fikrine dayanıyor. Zira bu ürünü ihtiyacınıza göre farklı şekillerde kullanabilirsiniz. Masa, tabure veya tamamen dekoratif bir obje olarak değerlendirebileceğiniz tasarım bu açıdan çok başarılı ve pratik.
Sırada son derece akıllıca tasarlanmış şahane bir ekolojik ev örneği var. Adeta çimenlerin içine gömülmüş izlenimi veren yapı bitkilerle kaplı çatısı sayesinde büyük bir enerji tasarrufu sağlıyor.
Bir diğer sıra dışı ev tasarımı bir tuğla ev projesine ait. Tuğlaların ilginç bir dizilimi ile meydana gelen evin iç mimarisi de müthiş.
Resimde görmüş olduğunuz havuz bir serayı andıran çatısıyla soğuk havalarda içerideki ısıyı koruyup yalnızca güneş enerjisini içeri alıyor. Malzemeleri de tamamen organik.
Bodrum’da inşa edilen şahane bir yazlık projesinden aldığımız bu kesitte doğal malzemelerin şık uyumu cazip görünüyor. Taş, ahşap ve hasırdan oluşan malzeme seçimi mekanı benzersiz kılmış.
Bu örnekte banyonun bir bölümünün ahşapla kaplandığını görüyoruz. Derin küvet ahşap bölümde yer alıyor. Asıl güzel olan tavandaki boşluk sayesinde küvetin gökyüzünü görebilmesi.
Resimdeki bahçe fikri oldukça güzel. Zira bahçe evin arka kısmında değil, bizzat ortasında yer alıyor. Hem güneş ışınlarından yararlanırken hem de maksimum mahremiyet sağlar.
Organik bir yaşam için bitkilerden yararlanabileceğimizi biliyor. Peki ya dekoratif amaçlı? O da mümkün. Kesitteki duvarda yer alan tablo görünümlü şeyler aslında canlı bitkiler.
Hem organik hem basit hem de ekonomik. Saman balyaları ve kerpiçten yapılma bu evde duvarla bitişik bir koltuk tasarlanmış. Oldukça kullanışlı.
Her ne kadar şehir yaşamına adapte edilmiş natürel fikirler üzerinde dursak da en dolaysız ve en basit yol bizzat doğanın içinde yaşamaktır. Resimdeki küçük dağ evi bunun için bir alternatif.
Doğallığı mutfağa da taşımak için doğal malzemeler kullanılabilir. Bu örnekte mutfak dolapları ahşaptan yapılırken duvarda taş tercih edilmiş.
Mutfakta ahşap veya taş kullanmaktan daha basit bir seçenek bitkilerin gücünden yararlanmaktır. Resimdeki gibi dekoratif çiçeklikler mekana ferahlık katıyor.
Tamamen doğal malzemelerle inşa edilmiş yaratıcı tasarımlardan biri de örnekteki ev. Gölün içinde yer almasının yanı sıra çatısında çimenler bulunuyor.
Bitkilerin en tazesine erişme imkanınız olsa ne iyi olurdu değil mi? Oysa çözümü çok basit. Kendi otlarını kendin yetiştir.
Ev içine yapılan bahçe örneklerine sıkça rastlamaya başladık. Öyle ki artık banyolarda bile sürpriz bahçeler görebilirsiniz.
Hem sık sık yer değiştirmek hem de eve tıkılıp kalmak yerine bolca açık havada vakit geçirmek için karavanlar son derece pratik.
Galiba şehirde yaşayıp da biraz nefes alabilmek için en iyi çözüm bu. Yüksek teraslara beton yerine bahçe eklemek.
Son başlığımızda doğal malzemelerle tasarlanmış bir masa sandalye takımı görüyoruz. Dekoratif açıdan da oldukça güzel.
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