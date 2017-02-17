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Köklere dönüş: Daha basit ve organik bir yaşam için 20 fikir

nihal e. nihal e.
homify Yemek OdasıSandalye & Banklar
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Hayatımıza doğallık katmak sanıldığı kadar zor değil. Bugünkü yazımızda basit ve organik bir yaşam için 20 fikir derledik. Sırayla göz atalım.

​1- Kütük ev

Log Cabin homify Modern Bahçe Ahşap Ahşap rengi office,study,gym,studio,garden,flat roof,modern,contemporary,L shape,wooden
homify

Log Cabin

homify
homify
homify

Resimde gördüğünüz kütükten yapılma ahşap ev doğallık arayanların kolayca sahip olacağı basit bir kulübe fikri. Üstelik maliyeti de düşük.

​2- Basit ve pratik

homify Yemek OdasıSandalye & Banklar
homify

homify
homify
homify

Tik ağacından imal edilmiş bu mobilya çok amaçlı kullanım fikrine dayanıyor. Zira bu ürünü ihtiyacınıza göre farklı şekillerde kullanabilirsiniz. Masa, tabure veya tamamen dekoratif bir obje olarak değerlendirebileceğiniz tasarım bu açıdan çok başarılı ve pratik.

​3- Ekolojik ev

The Green Roof Residence , LIJO.RENY.architects LIJO.RENY.architects Evler
LIJO.RENY.architects

The Green Roof Residence

LIJO.RENY.architects
LIJO.RENY.architects
LIJO.RENY.architects

Sırada son derece akıllıca tasarlanmış şahane bir ekolojik ev örneği var. Adeta çimenlerin içine gömülmüş izlenimi veren yapı bitkilerle kaplı çatısı sayesinde büyük bir enerji tasarrufu sağlıyor.

​4- Göğe yükselen merdiven

Brick House, Wada, iSTUDIO Architecture iSTUDIO Architecture Tropikal Koridor, Hol & Merdivenler
iSTUDIO Architecture

iSTUDIO Architecture
iSTUDIO Architecture
iSTUDIO Architecture

Bir diğer sıra dışı ev tasarımı bir tuğla ev projesine ait. Tuğlaların ilginç bir dizilimi ile meydana gelen evin iç mimarisi de müthiş.

​5- Isı yalıtımı sağlayan havuz

Glulam Swimming Pool Cover EcoCurves - Bespoke Glulam Timber Arches Bahçe
EcoCurves – Bespoke Glulam Timber Arches

Glulam Swimming Pool Cover

EcoCurves - Bespoke Glulam Timber Arches
EcoCurves – Bespoke Glulam Timber Arches
EcoCurves - Bespoke Glulam Timber Arches

Resimde görmüş olduğunuz havuz bir serayı andıran çatısıyla soğuk havalarda içerideki ısıyı koruyup yalnızca güneş enerjisini içeri alıyor. Malzemeleri de tamamen organik.

​6- İç dekorasyonda doğal malzemeler

Engel & Voelkers Bodrum, Engel & Völkers Bodrum Engel & Völkers Bodrum Modern Koridor, Hol & Merdivenler
Engel &amp; Völkers Bodrum

Engel & Voelkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum
Engel &amp; Völkers Bodrum
Engel & Völkers Bodrum

Bodrum’da inşa edilen şahane bir yazlık projesinden aldığımız bu kesitte doğal malzemelerin şık uyumu cazip görünüyor. Taş, ahşap ve hasırdan oluşan malzeme seçimi mekanı benzersiz kılmış.

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​7- Gökyüzü manzaralı küvet

Engel & Voelkers Bodrum, Engel & Völkers Bodrum Engel & Völkers Bodrum Modern Banyo
Engel &amp; Völkers Bodrum

Engel & Voelkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum
Engel &amp; Völkers Bodrum
Engel & Völkers Bodrum

Bu örnekte banyonun bir bölümünün ahşapla kaplandığını görüyoruz. Derin küvet ahşap bölümde yer alıyor. Asıl güzel olan tavandaki boşluk sayesinde küvetin gökyüzünü görebilmesi.

​8- Daha çok bahçe

M邸, 長谷雄聖建築設計事務所 長谷雄聖建築設計事務所 Eklektik Bahçe
長谷雄聖建築設計事務所

長谷雄聖建築設計事務所
長谷雄聖建築設計事務所
長谷雄聖建築設計事務所

Resimdeki bahçe fikri oldukça güzel. Zira bahçe evin arka kısmında değil, bizzat ortasında yer alıyor. Hem güneş ışınlarından yararlanırken hem de maksimum mahremiyet sağlar.

​9- Tablo yerine canlı bitkiler

Yaşayan Duvarlar İskandinav Ormanlarından Canlı Tablolar İç Dekorasyon
İskandinav Ormanlarından Canlı Tablolar

Yaşayan Duvarlar

İskandinav Ormanlarından Canlı Tablolar
İskandinav Ormanlarından Canlı Tablolar
İskandinav Ormanlarından Canlı Tablolar

Organik bir yaşam için bitkilerden yararlanabileceğimizi biliyor. Peki ya dekoratif amaçlı? O da mümkün. Kesitteki duvarda yer alan tablo görünümlü şeyler aslında canlı bitkiler.

​10- Saman balyalarından koltuk

homify Modern Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Hem organik hem basit hem de ekonomik. Saman balyaları ve kerpiçten yapılma bu evde duvarla bitişik bir koltuk tasarlanmış. Oldukça kullanışlı.

​11- Dağların arasında

Casa em Guararema, Cabana Arquitetos Cabana Arquitetos Rustik Yemek Odası Ahşap
Cabana Arquitetos

Cabana Arquitetos
Cabana Arquitetos
Cabana Arquitetos

Her ne kadar şehir yaşamına adapte edilmiş natürel fikirler üzerinde dursak da en dolaysız ve en basit yol bizzat doğanın içinde yaşamaktır. Resimdeki küçük dağ evi bunun için bir alternatif.

​12- Rustik mutfak

Vivienda en Vega de Selorio, RUBIO · BILBAO ARQUITECTOS RUBIO · BILBAO ARQUITECTOS Kırsal Mutfak
RUBIO · BILBAO ARQUITECTOS

RUBIO · BILBAO ARQUITECTOS
RUBIO · BILBAO ARQUITECTOS
RUBIO · BILBAO ARQUITECTOS

Doğallığı mutfağa da taşımak için doğal malzemeler kullanılabilir. Bu örnekte mutfak dolapları ahşaptan yapılırken duvarda taş tercih edilmiş.

​13- Mutfakta çiçekler

homify Eklektik Mutfak
homify

homify
homify
homify

Mutfakta ahşap veya taş kullanmaktan daha basit bir seçenek bitkilerin gücünden yararlanmaktır. Resimdeki gibi dekoratif çiçeklikler mekana ferahlık katıyor.

​14- Suyun içinde

Commercial and public green roofs, Organic Roofs Organic Roofs Modern Evler
Organic Roofs

Commercial and public green roofs

Organic Roofs
Organic Roofs
Organic Roofs

Tamamen doğal malzemelerle inşa edilmiş yaratıcı tasarımlardan biri de örnekteki ev. Gölün içinde yer almasının yanı sıra çatısında çimenler bulunuyor.

​15- Baharatlarını kendin yetiştir

homify Eklektik Mutfak
homify

homify
homify
homify

Bitkilerin en tazesine erişme imkanınız olsa ne iyi olurdu değil mi? Oysa çözümü çok basit. Kendi otlarını kendin yetiştir.

​16- Banyoda bahçe

G Farm House, Kumar Moorthy & Associates Kumar Moorthy & Associates Eklektik Banyo
Kumar Moorthy &amp; Associates

Kumar Moorthy & Associates
Kumar Moorthy &amp; Associates
Kumar Moorthy & Associates

Ev içine yapılan bahçe örneklerine sıkça rastlamaya başladık. Öyle ki artık banyolarda bile sürpriz bahçeler görebilirsiniz.

​18- Karavanda yaşamak

Huts, Plankbridge Plankbridge Kırsal Evler
Plankbridge

Huts

Plankbridge
Plankbridge
Plankbridge

Hem sık sık yer değiştirmek hem de eve tıkılıp kalmak yerine bolca açık havada vakit geçirmek için karavanlar son derece pratik.

​19- Terasta çimenler

Victoria 1, London, Urban Roof Gardens Urban Roof Gardens Modern Balkon, Veranda & Teras
Urban Roof Gardens

Victoria 1, London

Urban Roof Gardens
Urban Roof Gardens
Urban Roof Gardens

Galiba şehirde yaşayıp da biraz nefes alabilmek için en iyi çözüm bu. Yüksek teraslara beton yerine bahçe eklemek.

​20- Otantik eşyalar

Organic House, The White Room The White Room Modern Yemek Odası Beton Beyaz
The White Room

The White Room
The White Room
The White Room

Son başlığımızda doğal malzemelerle tasarlanmış bir masa sandalye takımı görüyoruz. Dekoratif açıdan da oldukça güzel.

Bu yazıyı beğendiyseniz ’Çimin hiç kullanılmadığı 18 şahane bahçe düzenlemesi’ başlığına bakabilirsiniz.

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