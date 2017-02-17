Köklere dönüş: Daha basit ve organik bir yaşam için 20 fikir

Tik ağacından imal edilmiş bu mobilya çok amaçlı kullanım fikrine dayanıyor. Zira bu ürünü ihtiyacınıza göre farklı şekillerde kullanabilirsiniz. Masa, tabure veya tamamen dekoratif bir obje olarak değerlendirebileceğiniz tasarım bu açıdan çok başarılı ve pratik.