Genç odası dekorasyonu nasıl olmalı?

Çocuklarınız renkli ve bol oyuncaklı odalarından şikayet etmeye başladılarsa ve artık yatakları onlara dar geliyorsa genç odası dekorasyonuna geçme vaktiniz gelmiş demektir. Nasıl ki çocuk odalarının yetişkin odalarına göre farklı özellikleri varsa, aynı şekilde genç odaları da farklı uygulamalar gerektirecektir. Genç odası dekorasyonuna başlarken göz önünde bulundurmanız gereken birçok detayla karşılaşacaksınız. Duvar kağıtlarından, yatak ve mobilya seçimine, aksesuarlardan, hobi ve ilgi alanı temalarına kadar çocuğunuzun zevk ve ihtiyaçlarını karşılayacak formüllere ihtiyacınız olacak. Genç odası dekorasyonunu nasıl yapmalıyım diye soruyorsanız bu yazı size yardımcı olabilir. Genç odalarının dekorasyon özellikleri hakkında fikir ve önerileri, uzman tasarımcılar tarafından hazırlanmış muhteşem örneklerle, sizlere sunacağız.
Genç odası dekorasyonu yaparken mobilya imalatçısı markaların sunduğu hazır takımları değerlendirebilirsiniz. Farklı stil ve temalara göre takım olarak hazırlanan ve çoğu ünlü tasarımcılar tarafından çizilen hazır genç odası takımları işinizi oldukça kolaylaştırır. Bunun yanı sıra kendi belirleyeceğiniz stil ve temaya göre daha özel bir dekorasyon yapmak isterseniz, her ögeyi ayrı ayrı seçerek de bir dekorasyon yaratabilirsiniz. Bunu yaparken çocuğunuzun zevklerini, hobilerini, ilgi alanlarını etraflıca değerlendirip ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurmalısınız. Ayrıca uygulayacağınız odanın mimari özelliklerini de dikkate alarak özen gerektiren bir çalışma için kolları sıvamanız gerekecek.
Her odanın dekorasyonu için işe zemin ve duvar çalışmaları ile başlanır. Genç odası için de aynı şekilde, işe, uygulayacağınız dekora ve temaya uyumlu bir duvar ve zemin seçerek başlamalısınız. Bütün dekorasyonu kapsayan detaylı bir planlama aşamasının ardından zemin ve duvarlarla işe başlayabilirsiniz. Aydınlatmasını ve mobilyalarını da ekledikten sonra geriye aksesuarlar ve çocuğunuzun ilgisini çekecek bilim, sanat ve kültür ögeleri kalacak. Bu seçim oldukça önemli zira ergenlik gereği vaktinin çoğunu odasında geçireceğinden, ilgisini daha kıymetli konulara yöneltecek unsurlar mutlaka bulundurulmalı. Dekore edeceğiniz, iyi düşünülmüş, şık, modern ve kullanışlı bir genç odası ile, hem çocuğunuzun evini daha çok sevip vakit geçirmek istemesini sağlayabilir hem de ona keyifle kullanacağı bir yaşam alanı sunmuş olabilirsiniz.
Yeni çocuk sahibi olanlar veya çocuğu gençlik dönemine henüz uzak olanlar için de çocuk odası dekorasyon önerilerimiz mevcut. Bebek ve çocuk odası dekorasyonu hakkında fikir ve öneriler için “Çocuk, bebek odası süsleri ve aksesuarları üzerine örnek tasarımlar” başlıklı yazımız size yardımcı olabilir. Ayrıca daha fazla örnek tasarım görmek isterseniz sitemizde bir gezintiye çıkabilirsiniz.
Çocukluk döneminde oyuncak ve ufak tefek eşyaların oluşturduğu kalabalığın yerini artık daha büyük kıyafetler, çok yer kaplayan hobi eşyaları ve kitaplar alacak. Dolayısıyla genç odasında çok daha fazla depolama alanlarına ihtiyaç duyacaksınız. Odasında düzeni sağlamasının en pratik yollarından biri bol kalabalık dolaplarıdır. Bu nedenle mobilya seçiminizi yaparken modüler ve gömme özellikli mobilyaları seçerek, odasını daha düzenli tutmasına katkı sağlayabilirsiniz. Bu dekorda kullanılan yatak, raf, dolap ve çekmecelerden oluşan birleşik mobilya, dar odalar için bire bir. Birçok depolama alanını tek bir mobilyada sunan bu tarz ürünler, çok işinize yarayacaktır. Üstelik modern tasarımı ve havalı görüntüsüyle çocuğunuzun da beğenisini kolayca kazanabilir. Dekordaki bir diğer etkili unsur ise çalışma masası ve aksesuarlarıdır. Kullanışlı bir masa ve entomolojik bilgi içerikli tablolar ile hazırlanmış bu mükemmel çalışma köşesi, çocuğunuzun ilgisini mutlaka çekecektir.
Dekorasyonun planlama ardından gelecek ilk adımının duvarlar olacağını söylemiştik. Duvar dekorasyonu için seçiminizi yine çocuğunuzun ilgi alanlarına ve zevklerine göre yapabilirsiniz. Bu konuda karar vermenin zor olduğunu tahmin edebiliyoruz. Çocuk odası duvar dekorasyonu için desen seçmek kolaydır, çizgi film kahramanları veya birkaç renkli desen ve resimle işin içinden çıkabilirsiniz ancak genç odası için duvar deseni seçimi sizi biraz zorlayabilir. Bu dekorda kullanılan duvar kağıdı deseni ve rengi ile oldukça sade ve birçok dekora uyabilecek özellikte ayrıca gençlerin zevklerine hitap edebilecek, modern bir havası da var. Siz de ufak desenlerin veya çizgilerin kullanıldığı sadece duvar kağıtları ile duvar dekorasyonunu kolayca tamamlayabilirsiniz.
Odanın dekorasyon karakterini belirlemede önemli unsurlardan biri de zemin döşemesidir. Yetişkinliğe yavaş yavaş yaklaşan genç bir bireyin zevkleri de kendisiyle birlikte olgunlaşacaktır. Hemen her yetişkinin dekorasyon zevkine hitap eden, bütün stillere uygulanabilen ve asla modası geçmeyen ahşap zemin kaplaması, çocuğunuzun da beğenisini kazanacaktır. Voltaj Tasarım imzalı bu muhteşem genç odası, ahşap zemini, modern ve kullanışlı mobilyaları, sağlıklı aydınlatması ve her gencin beğenisini kazanabilecek stili ile göz dolduruyor. Duvara monte edilen lake ve ahşap malzemeli fonksiyonel raf – çalışma masası sistemi, raf detayı da barındıran yatak başlığı ile güzel bir takım oluşturuyor.
Genç odası dekorasyonu yaparken, onun ilgi alanlarını ve hobilerini dikkate alacak hatta ilgisini yönlendirecek nitelikte aksesuarlar kullanmanın önemli olduğunu söylemiştik. Eğer evinizde büyük bir kitaplığınız varsa bu kitapların bir kısmını genç odasındaki kitaplığa taşımak veya dekorasyona herhangi bir müzik aleti eklemek bu konuda etkili olabilir. Bu dekorasyonda kullanılan duvar kağıdı, kitaplık, stüdyo lambası görünümlü lambader, tavan lambası, armut minder ve egzersiz aleti gibi eşya ve aksesuarlar, her gencin ilgisini çekebilecek güzellikte. Eğer imkanınız varsa bu tip ögeleri dekorasyona eklemeniz onu çok mutlu edecektir. Kullanılan halının fütüristik deseni, yine aynı şekilde gençlere yönelik bir çizgiye sahip. Okuma, dinlenme, çalışma, egzersiz gibi bütün aktiviteleri için rahatlıkla kullanabileceği ve arkadaşlarını davet etmek için sabırsızlanacağı muhteşem bir dekorasyon.
Yatak seçimi yaparken dikkat etmeniz gereken en önemli şey boyutları olacaktır. Artık çocukluk dönemini atlatan ve boyunun daha ne kadar uzayacağını tam kestiremediğiniz genç birey için, her ihtimale hazırlıklı davranıp genişçe bir yatak almakta fayda var. Kız erkek ayırımı yapmadan, yatak seçiminde yetişkin yatak boyutlarını değerlendirmelisiniz. Çocukken ferrari'li veya barbie'li yatak istemiş olabilir ama artık daha “cool” modeller tercih edecektir. Yatak örtüsü gibi tekstil ürünlerini seçerken de çok çiçekli, renkli ve desenli modeller yerine daha sade ve genç işi modelleri seçmenizde yarar var. Genç bireyler, ne çocuk işi renkli çizgi film temalı modelleri, ne de anne işi güllü çiçekli modelleri tercih ediyorlar. Genelde daha sade ve modern modellerden yanalar. Bu dekorda kullanılan, çekmece, raf ve yataktan oluşan birleşik mobilya, hem özellikleri hem tekstil ürünleri hem de boyutu ile her gencin beğenisini kazanabilecek güzellikte.
Kullanacağınız aksesuarları seçerken, çocuğunuzun en sevdiği film ya da roman kahramanını, favori bilgisayar oyununu, en sevdiği dersin ne olduğunu bilmeniz gerekecek. Bu detayları göz önünde bulundurarak yapacağınız seçimler onu çok mutlu edecektir. Bu dekorasyon birçok yönüyle ilham kaynağı olabilecek özellikte. Depolama alanı bulunduran yatağı, fonksiyonel çalışma masası, modern dizaynı, ilgi çekici aksesuarları ve kullanışlı dolabı ile mükemmel bir genç odası. Gökyüzüne ve uzaya meraklı çocuklar için odada teleskop bulundurmak bilim – kültür aksesuarları için harika bir örnek. Geleceğin astronomları böyle bir odada yaşamaktan mutluluk duyacaktır.