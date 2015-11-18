Genç odası dekorasyonu nasıl olmalı?

Çocuklarınız renkli ve bol oyuncaklı odalarından şikayet etmeye başladılarsa ve artık yatakları onlara dar geliyorsa genç odası dekorasyonuna geçme vaktiniz gelmiş demektir. Nasıl ki çocuk odalarının yetişkin odalarına göre farklı özellikleri varsa, aynı şekilde genç odaları da farklı uygulamalar gerektirecektir. Genç odası dekorasyonuna başlarken göz önünde bulundurmanız gereken birçok detayla karşılaşacaksınız. Duvar kağıtlarından, yatak ve mobilya seçimine, aksesuarlardan, hobi ve ilgi alanı temalarına kadar çocuğunuzun zevk ve ihtiyaçlarını karşılayacak formüllere ihtiyacınız olacak. Genç odası dekorasyonunu nasıl yapmalıyım diye soruyorsanız bu yazı size yardımcı olabilir. Genç odalarının dekorasyon özellikleri hakkında fikir ve önerileri, uzman tasarımcılar tarafından hazırlanmış muhteşem örneklerle, sizlere sunacağız.

Genç odası dekorasyonu yaparken mobilya imalatçısı markaların sunduğu hazır takımları değerlendirebilirsiniz. Farklı stil ve temalara göre takım olarak hazırlanan ve çoğu ünlü tasarımcılar tarafından çizilen hazır genç odası takımları işinizi oldukça kolaylaştırır. Bunun yanı sıra kendi belirleyeceğiniz stil ve temaya göre daha özel bir dekorasyon yapmak isterseniz, her ögeyi ayrı ayrı seçerek de bir dekorasyon yaratabilirsiniz. Bunu yaparken çocuğunuzun zevklerini, hobilerini, ilgi alanlarını etraflıca değerlendirip ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurmalısınız. Ayrıca uygulayacağınız odanın mimari özelliklerini de dikkate alarak özen gerektiren bir çalışma için kolları sıvamanız gerekecek.

Her odanın dekorasyonu için işe zemin ve duvar çalışmaları ile başlanır. Genç odası için de aynı şekilde, işe, uygulayacağınız dekora ve temaya uyumlu bir duvar ve zemin seçerek başlamalısınız. Bütün dekorasyonu kapsayan detaylı bir planlama aşamasının ardından zemin ve duvarlarla işe başlayabilirsiniz. Aydınlatmasını ve mobilyalarını da ekledikten sonra geriye aksesuarlar ve çocuğunuzun ilgisini çekecek bilim, sanat ve kültür ögeleri kalacak. Bu seçim oldukça önemli zira ergenlik gereği vaktinin çoğunu odasında geçireceğinden, ilgisini daha kıymetli konulara yöneltecek unsurlar mutlaka bulundurulmalı. Dekore edeceğiniz, iyi düşünülmüş, şık, modern ve kullanışlı bir genç odası ile, hem çocuğunuzun evini daha çok sevip vakit geçirmek istemesini sağlayabilir hem de ona keyifle kullanacağı bir yaşam alanı sunmuş olabilirsiniz.

Yeni çocuk sahibi olanlar veya çocuğu gençlik dönemine henüz uzak olanlar için de çocuk odası dekorasyon önerilerimiz mevcut. Bebek ve çocuk odası dekorasyonu hakkında fikir ve öneriler için “Çocuk, bebek odası süsleri ve aksesuarları üzerine örnek tasarımlar” başlıklı yazımız size yardımcı olabilir. Ayrıca daha fazla örnek tasarım görmek isterseniz sitemizde bir gezintiye çıkabilirsiniz.