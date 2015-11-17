100 metrekarelik bir rüya

Ahşap detaylarla şekillendirilmiş beyaz lavabo, beyaz fayanslar ve geniş bir pencere sayesinde ferah bir banyoya sahip olan Cube evlerin en güzel özellikleri ise fiyatları. Yüz mtrekarelik standart bir prefabrik konut için Casas Cube firmasının biçtiği fiyat 69.000 €.

100 m2 Cube evin sonuna geldik. Eğer prefabrik evler ilginizi çekiyorsa, konteyner evler de çekebilir. Konteyner evlerle ilgili yazılarımıza da göz atmak isterseniz, Tasarım harikası konteyner evler başlıklı yazımız ile Modern gecekondu: Konteyner ev başlıklı yazımıza göz atmanızı tavsiye ederiz.