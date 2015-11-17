100 metrekarelik bir rüya

Prefabrik ev dendiğinde aklımıza gelen ev tipi aşağı yukarı aynıdır: Küçük, basit, sade. Prefabrik kelimesini duyduğumuz zaman, geleneksel taş mimariye öykünen modern tasarımlı bir evi asla gözümüzün önüne getirmeyiz. Oysa bugün karşımızda prefabrik ev kavramına yeni bir boyut getiren muhteşem bir proje var.
İspanyol prefabrik konut firması Casas Cube tarafından tasarlanıp imal edilen bu ev 100 m2'lik geniş bir alana sahip. Prefabrik bir konutta alışık olmadığımız bu boyutun iç alanı ise konut sahibinin tercihlerine ve ihtiyaçlarına göre şekillendirilebiliyor. Bakalım bu evin iç ve dış özellikleri neler.
Evin dış cephesine göz attığımızda, ortaya koyduğu sağlam ve gösterişli yapı sayesinde hakikaten prefabrik olduğuna inanmak oldukça güç. Oysaki bu ev, diğer bütün prefabrik evler gibi, sipariş üzerine parçalar halinde fabrikada imal edilmiş ve konumlandığı yerde bir araya getirilerek son halini almış. Taş ve mermer gibi geleneksel malzeme kullanılarak modernist bir tutumla tasarlanmış olan bu evin dış cephesi kayrak taşı ve mermer tabakaları ile kaplanmış. Arzu edildiği takdirde, dış kaplama malzemesi olarak farklı seçenekler de mevcut.
Duvarlarda ve sade ve konforlu mobilyalarda beyaz rengin ağırlıklı olarak kullanıldığı minimalist tasarıma sahip oturma odasında ahşap yüzeyli parçalar ise detayları süslemiş, mekana sıcak ve samimi bir hava katmış.
Açık planlı bir mutfak ve oturma odasına sahip olan konutta yok yok. Tam donanımlı bir mutfak, geniş bir yemek odası alanı ve oturma odası ferah bir antreye bağlanıyor. Konut sahibinin arzusuna göre iç mekan tasarımları da farklılık gösterebiliyor ve her şey konutu satın alan kişinin ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanıp imal ediliyor. Buna, hangi mekanda ne büyüklükte yer ayırmak istediğiniz de dahil.
Büyük boyuttaki pencereler sayesinde, bu prefabrik konutta yer alan tüm odalar gün ışığından mümkün olduğunca fazla yararlanma imkanına sahip. Şahane doğa manzarası da cabası. Ancak daha önce de belirttiğimiz üzere, daha küçük pencereler tercih edenler için konutu küçük pencereli olarak tasarlanıp imal etmek de mümkün.
Cube evlerin yapımında kullanılan kaplama, tesisat, izolasyon ve yapı malzemelerinin tamamı birinci kalite. Ancak bununla bitmiyor; bu evlerin iklimlendirme sistemleri ve akustiği de mükemmel.
Fotoğrafta geniş pencereler sayesinde, modern tasarıma sahip iç mekana dolan gün ışığını görebilirsiniz. Ahşap zeminin sağladığı sıcak ve samimi ambiyans ile sehpa ve televizyon ünitesinde kullanılan ahşap mobilya parçaları mekana hoş bir hava vermiş.
Cube evler oldukça da geniş yatak odalarına sahipler. Fotoğraftaki örnekte ahşap bir yatak başına sahip karyola ile mükemmel bir uyuma sahip mavi ve sütlü kahverengi tonlarındaki yatak takımlarını görüyoruz.
Ahşap detaylarla şekillendirilmiş beyaz lavabo, beyaz fayanslar ve geniş bir pencere sayesinde ferah bir banyoya sahip olan Cube evlerin en güzel özellikleri ise fiyatları. Yüz mtrekarelik standart bir prefabrik konut için Casas Cube firmasının biçtiği fiyat 69.000 €.
100 m2 Cube evin sonuna geldik. Eğer prefabrik evler ilginizi çekiyorsa, konteyner evler de çekebilir. Konteyner evlerle ilgili yazılarımıza da göz atmak isterseniz, Tasarım harikası konteyner evler başlıklı yazımız ile Modern gecekondu: Konteyner ev başlıklı yazımıza göz atmanızı tavsiye ederiz.