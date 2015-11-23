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Yalın ve zarif şıklığıyla dikkat çeken keyifli bir daire

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Home Design , KC DEKOR VE MOBİLYA DEKORASYON KC DEKOR VE MOBİLYA DEKORASYON Modern Giyinme Odası
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Bir evin iç mekanlarının şık ve seçkin görünmesi için illa ki çok sıra dışı, şaşalı, gösterişli, lüks ya da özel tasarım mobilyalara sahip olması gerekmez elbette. Tabii ki bu tip saraylara benzeyen evler herkes için seyirlik olarak son derece göz alıcı olsa da, daha sakin ve gösterişsiz bir hayat tarzına sahip olanlar evlerinde de daha doğal ve daha yalın bir tarz benimseyeceklerdir. Ama hiç şüphesiz sade ve yalın dekorasyon demek yavan ve sıradan bir dekorasyon demek değildir. KC Dekor ve Mobilya Dekorasyon isimli firma tarafından dizayn edilen ve bugün kapılarını çalacağımız bu ev de hem şıklığıyla kalbinizi çakacak hem de yalın ve konforlu mobilyaları içinizi ısıtacak.

Koridorda dresuar şıklığı

Home Design , KC DEKOR VE MOBİLYA DEKORASYON KC DEKOR VE MOBİLYA DEKORASYON Modern Koridor, Hol & Merdivenler
KC DEKOR VE MOBİLYA DEKORASYON

Home Design

KC DEKOR VE MOBİLYA DEKORASYON
KC DEKOR VE MOBİLYA DEKORASYON
KC DEKOR VE MOBİLYA DEKORASYON

Evin geneline yayılmış olan romantik ve şık tarz koridorda da hakimiyetini sürdürüyor. Beyaz dresuar zarafetiyle büyülerken dresuarın iki yanına yerleştirilmiş olan puflar da kapitoneli dikişleriyle klasik bir seçkinlik yaratıyor.

Davetkâr bir salon

Home Design , KC DEKOR VE MOBİLYA DEKORASYON KC DEKOR VE MOBİLYA DEKORASYON Modern Oturma Odası
KC DEKOR VE MOBİLYA DEKORASYON

Home Design

KC DEKOR VE MOBİLYA DEKORASYON
KC DEKOR VE MOBİLYA DEKORASYON
KC DEKOR VE MOBİLYA DEKORASYON

Misafir ağırlanan salon ise hem sosyallik açısından davetkâr bir şekilde yerleştirilmiş hem de şık ve zarif bir dekorasyon uygulanmış. Yumuşak renkli koltuk takımlarına çiçekli zarif yastıklar eşlik ediyor ve böylece hem hareketli hem de elegan ve seçkin bir atmosfer meydana geliyor. Her ayrıntısı özenle dizayn edilmiş olan salonun aksesuarları da mobilyaların genel şıklığına uyum sağlayacak şekilde tercih edilmiş. Pembe tonları ve çiçek desenleriyle romantikleştirilmiş bir tarza sahip olan salonun modern perdeleri de kontrast ve estetik bir etki yaratıyor. Beyaz televizyon ünitesinin arkasında yer alan çizgili duvar kağıdı da salonu derinleştiren bir efekt yaratıyor.

Zarif ve klasik

Home Design , KC DEKOR VE MOBİLYA DEKORASYON KC DEKOR VE MOBİLYA DEKORASYON Modern Yemek Odası
KC DEKOR VE MOBİLYA DEKORASYON

Home Design

KC DEKOR VE MOBİLYA DEKORASYON
KC DEKOR VE MOBİLYA DEKORASYON
KC DEKOR VE MOBİLYA DEKORASYON

Yemek odasında da salonun zarif şıklığının devam ettiğine tanık oluyoruz. Klasik tarzlı şık sandalye ve masa takımı perdelerin stiliyle uyum içinde. Bu alandaki en dikkat çekici tasarım unsuru ise alışılmışın dışında dizayn edilmiş yuvarlak şeklindeki pencere.

Konforun ön planda tutulduğu modüler dekorasyon

Home Design , KC DEKOR VE MOBİLYA DEKORASYON KC DEKOR VE MOBİLYA DEKORASYON Modern Giyinme Odası
KC DEKOR VE MOBİLYA DEKORASYON

Home Design

KC DEKOR VE MOBİLYA DEKORASYON
KC DEKOR VE MOBİLYA DEKORASYON
KC DEKOR VE MOBİLYA DEKORASYON

Oturma odasında dekorasyon oluşturulurken konfor ana odak noktası olarak öne çıkarılmış. Modüler oturma grubu hem uzanma koltuğunu, hem de şık bir ikili kanepeyi bünyesinde barındırıyor.  Oturma grubunun yumuşak tonları zemin döşemesinin koyu ahşap tonlarıyla kontrast oluştururken açık renkli tüylü halı da bu kontrastın içinde yumuşak bir geçiş sağlıyor. Tavandaki aydınlatma dekorasyonu da duvardaki tablo ile birleşerek yaşam alanındaki hareketliliği sağlıyor.

Genç odası

Home Design , KC DEKOR VE MOBİLYA DEKORASYON KC DEKOR VE MOBİLYA DEKORASYON Modern Çocuk Odası
KC DEKOR VE MOBİLYA DEKORASYON

Home Design

KC DEKOR VE MOBİLYA DEKORASYON
KC DEKOR VE MOBİLYA DEKORASYON
KC DEKOR VE MOBİLYA DEKORASYON

Genç odası enerjik ama yorucu olmayan canlı tonlar kullanılarak renklendirilmiş. Duvarda kullanılan ve farklı tonların bir araya geldiği kareli duvar kağıdı hem hareketli hem de şık bir atmosfer yaratılmasına yardımcı oluyor. Yatağın yan tarafına yerleştirilen ve duvara yaslanmış çalışma masası ise alanı kalabalıklaştırmadan ve yer tasarrufu sağlayarak çalışma alanı yaratılmasını sağlamış.

Tek kişilik sauna

Home Design , KC DEKOR VE MOBİLYA DEKORASYON KC DEKOR VE MOBİLYA DEKORASYON Modern Banyo
KC DEKOR VE MOBİLYA DEKORASYON

Home Design

KC DEKOR VE MOBİLYA DEKORASYON
KC DEKOR VE MOBİLYA DEKORASYON
KC DEKOR VE MOBİLYA DEKORASYON

Eğer evinizde bir oda olamayacak kadar küçük alanlı bir odacık varsa ve bu alanı keyifli bir şekilde değerlendirmek için farklı fikirler arıyorsanız işte sizin için harika ve dahiyane bir fikir: Evinize küçük bir sauna ekleyin! Bu tek kişilik sauna hem sağlık açısından hem de keyifli bir yaşam alanı olarak evin en dikkat çekici özelliklerinden birini oluşturuyor.

Keyifli ve sağlıklı bir banyo

Home Design , KC DEKOR VE MOBİLYA DEKORASYON KC DEKOR VE MOBİLYA DEKORASYON Modern Spa
KC DEKOR VE MOBİLYA DEKORASYON

Home Design

KC DEKOR VE MOBİLYA DEKORASYON
KC DEKOR VE MOBİLYA DEKORASYON
KC DEKOR VE MOBİLYA DEKORASYON

Tek kişilik saunanın bulunduğu evde banyoda da keyifli ve sağlıklı bir tasarım uygulanmış ve sıradan bir küvet yerine şık ve işlevli bir hidromasajlı küvet kullanılmış. Şık duvar fayansları ve hidromasajlı küvet çevresindeki ahşap üniteler birbirleriyle modern bir uyum içinde. Eğer diz de banyonuzda eşsiz bir keyif yaşamak istiyorsanız bunun için banyonuza uygun bir hidromasajlı küvet fikrini değerlendirmenizi tavsiye ederiz. Dinlendirici, sağlıklı ve keyifli hidromasajlı küvet modelleri isimli yazımızdan ilham alabilirsiniz.

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