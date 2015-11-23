Yalın ve zarif şıklığıyla dikkat çeken keyifli bir daire

Bir evin iç mekanlarının şık ve seçkin görünmesi için illa ki çok sıra dışı, şaşalı, gösterişli, lüks ya da özel tasarım mobilyalara sahip olması gerekmez elbette. Tabii ki bu tip saraylara benzeyen evler herkes için seyirlik olarak son derece göz alıcı olsa da, daha sakin ve gösterişsiz bir hayat tarzına sahip olanlar evlerinde de daha doğal ve daha yalın bir tarz benimseyeceklerdir. Ama hiç şüphesiz sade ve yalın dekorasyon demek yavan ve sıradan bir dekorasyon demek değildir. KC Dekor ve Mobilya Dekorasyon isimli firma tarafından dizayn edilen ve bugün kapılarını çalacağımız bu ev de hem şıklığıyla kalbinizi çakacak hem de yalın ve konforlu mobilyaları içinizi ısıtacak.