Enfes bir terasın yapım aşamaları

Ve işte teras kullanıma hazır hale geldi! L şeklindeki yapının kapı ve pencere çerçeveleri ile olan renk uyumu bu fotoğraftan oldukça iyi anlaşılıyor. Beyaz ve antrasit renginin ağırlıklı olarak kullanıldığı yapı yemyeşil bahçesi ve kızıla çalan ahşap terasıyla tamamen başka bir karakter büründü. Ahşap bahçe mobilyaları, geniş bir şemsiye, taş görünümlü saksılar ile yapılan dekorasyon ise harika. Şimdilik yalnızca yemek masası ve sandalyeler barındıran terasa kısa süre içinde konfırlu oturma grupları konacağına da adım kadar eminim. Böyle muhteşem bir teras varken, güzel havalarda kim iç mekanda zaman geçirmek ister ki…

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