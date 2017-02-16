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Enfes bir terasın yapım aşamaları

Özlem K. Özlem K.
Taras drewniany. Realizacja w Chwalecicach koło Gorzowa Wlkp., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
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Bugünkü yazımızda ahşap bir terasın sıfırdan yapım aşamasını inceleyeceğiz. Yemyeşil bir bahçe içerisinde yer alan tek katlı bir eve yapılan ahşap teras uygulamasının mekana nasıl sıcak bir hava katıp karakter kazandırdığına gelin hep birlikte tanık olalım.

Önce bitmiş halini bir görelim

Taras drewniany. Realizacja w Chwalecicach koło Gorzowa Wlkp., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

Sizlere ilk olarak teras uygulamasının tamamlanmış halini göstermek istedik. Fotoğrafta Polonya'da konumlanan ve antrasit renkli kiremitlerle kaplı, eğimli bir çatıya sahip olan bungalov stili bir ev görüyoruz. Sıcak bir renk tonuna sahip ahşap teras bu evin havasını komple değiştirerek samimi, davetkar bir atmosfer kazandırmış.

Yapım aşamaları: Altyapı

Taras drewniany. Realizacja w Chwalecicach koło Gorzowa Wlkp., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

İlk olarak beton zemin üzerine belirli aralıklarla boydan boya ahşap kalaslar döşenip sabitleniyor. Terasın boyuna döşenen bu kalasların üzerine aksi yönde döşenecek olan ana malzeme gelecek.

Aynı işlem merdivenlere de uygulanıyor

Taras drewniany. Realizacja w Chwalecicach koło Gorzowa Wlkp., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

Konutun üzerinde bulunduğu arazinin eğiminden dolayı, terastan bahçeye inmek için bir tarafta tek bir basamak, diğer tarafta ise dört basamaklı bir merdiven yer alıyor. Altyapı işlemi bu basamaklarda da gerçekleştirilmiş.

Rabıtalar döşeniyor

Taras drewniany. Realizacja w Chwalecicach koło Gorzowa Wlkp., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

Terasın rabıtaları alt kısma çakılan kalaslar üzerine tek tek monte ediliyor. Alttaki kalaslar terasın boyuna olacak şekilde zemine sabitlenmişti, rabıtalar ise enine olacak şekilde kalaslara sabitleniyor.

Tamamlanmadan önce çekişmiş bir fotoğraf daha

Taras drewniany. Realizacja w Chwalecicach koło Gorzowa Wlkp., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

Bu fotoğrafa baktığımızda yapılan işlemleri ve parçaların yönlerini gayet açık bir şekilde görebiliyoruz. Terasın yüzey kaplaması bitmek üzere, daha sonra dikey olan parçalar ve çerçeve kısmı takılacak.

Teras bitiminden sonra sıra merdivenleri tamamlanmakta

Taras drewniany. Realizacja w Chwalecicach koło Gorzowa Wlkp., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

Terasın tüm parçaları, çerçevesi ve dikey kısmında yer alan alınlığı monte edildikten sonra sıra merdivenlerin tamamlanmasına geliyor. Merdivenlerde terasın ana kısmının aksine, önce dikey parçalar, sonra çerçeve ve en son olarak da basamak yüzeyleri döşeniyor.

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Kusursuz bir işçilik

Taras drewniany. Realizacja w Chwalecicach koło Gorzowa Wlkp., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

Terasın işçiliği kusursuz. Kesme biçme işleri yerinde uygulandığı için milimetrik çalışmalar gerçekleştirme imkanı olmuş. Hatalı, göze batan tek bir ayrıntı dahi yok. Her bir parça bir diğeri ile bire bir aynı, vidaların atıldığı noktalar tamamen simetrik ve kusursuz. Bir iki milimetrelik şaşmalar dahi yok. 

İstenilen renkte cilalanıyor

Taras drewniany. Realizacja w Chwalecicach koło Gorzowa Wlkp., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

Dış hava koşullarına uygun olan, fırınlanmış ahşap malzeme, hem daha dayanıklı hale gelmesi hem de güzel, sıcak bir görüntü oluşturması için sıcak, kızıl tonlarında kahverengi bir vernik ile cilalanıyor. Transparan bir yapıya sahip olan mat vernik, ağacın rengindeki farklılıkları daha da belirgin hale getirerek ortaya mükemmel bir görüntü çıkarıyor. Doğal malzemedenin tüm güzelliklerini belirginleştiren bu vernik mekanın sıcak ve davetkar atmosferinin ahşaptan sonraki en önemli yardımcı oyuncusu.

Teras artık kullanıma hazır

Taras drewniany. Realizacja w Chwalecicach koło Gorzowa Wlkp., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

Ve işte teras kullanıma hazır hale geldi! L şeklindeki yapının kapı ve pencere çerçeveleri ile olan renk uyumu bu fotoğraftan oldukça iyi anlaşılıyor. Beyaz ve antrasit renginin ağırlıklı olarak kullanıldığı yapı yemyeşil bahçesi ve kızıla çalan ahşap terasıyla tamamen başka bir karakter büründü. Ahşap bahçe mobilyaları, geniş bir şemsiye, taş görünümlü saksılar ile yapılan dekorasyon ise harika. Şimdilik yalnızca yemek masası ve sandalyeler barındıran terasa kısa süre içinde konfırlu oturma grupları konacağına da adım kadar eminim. Böyle muhteşem bir teras varken, güzel havalarda kim iç mekanda zaman geçirmek ister ki…

Eğer siz de balkonunuzda ya da terasınızda bir değişiklik yapmak istiyorsanız, Teras, Avlu & Dış Bölgeler konusunda uzmanlaşmış firmalar ile irtibat kurabilir, farklı malzeme seçenekleri ve farklı tasarımlara göz atabilirsiniz.

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