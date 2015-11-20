Evinizdeki boş alanları duvarsız olarak ayırmanın 6 kolay yolu

Bir dekorasyonda en çok aranılan özelliklerden biri de, o dekorasyonun ve dizaynın değiştirebilir olmasıdır. Sağlam ve değişmez bir dekorasyon başta güzel görünebilir. Fakat zamanla değişen dekorasyon ve güzellik algısı, mevcut dekorasyonu değiştirmek zorunda bıraktığında çözümsüz kalınacaktır. Örnek vermek gerekirse, özellikle dış mekan dekorasyonlarının değişebilir olması gerekir. Bu konudaki en güzel örnek, bahçe dekorasyonlarıdır. Bir bahçeye değişmez ve sabit dekoratif araçlar koymak, özellikle sık sık değişen zorlu dış koşullar sonucunda bu dekoratif araçların yıpranması ile sonuçlanacaktır. Diğer olumsuz yönü ise, diğer bütün alanlarda olduğu gibi, değişen dekorasyon ve güzellik algısı sonucunda ortaya birtakım pişmanlıklar çıkmasıdır.
Dış mekanlardan ziyade, özellikle iç mekanlarda yapılan dekorasyonlarda, bahsettiğimiz bu değişime açık olma kriteri oldukça önemlidir. Çünkü ancak bu sayede evinizdeki dekorasyonu keyfinize göre değiştirebilirsiniz. Aslında bu noktada bir hususu açıklamakta fayda görüyoruz. Hiçbir zaman değiştirilemez diye nitelendirilebilecek bir dekorasyon türü yoktur. Yoktur diyoruz çünkü yeterli oranda emek ve zamanla her türlü dekorasyon baştan sona yeniden yaratılabilir. Fakat dediğimiz gibi, sabit ve değişmez bir dekorasyonu değiştirmeye çalışmak, hem çok fazla emeğe hem de çok fazla zamana ihtiyaç duyacaktır. İşte bu gibi sebeplerden ötürü, evinizde yapacağınız dekorasyonlarda bir nebze de olsa değiştirilebilirlik payı bırakmanız oldukça yerinde olacaktır. Peki bu nasıl mümkün olur ? Aslında bu sorunun oldukça basit bir cevabı bulunmakta. Değiştirilmesi ya da yenilenmesi zor olan dekoratif araçlardan elinizden geldiği nispette uzak durmaya çalışın. Yani mesela gömme dolap yerleştirmek için duvarları buna uygun biçimde yaptırmak, kısa vadede oldukça mantıklı görünebilir. Fakat dekorasyon ve güzellik algısı sabit bir şey değildir ve zamanla değişebilir. Öyle bir an gelir ki evinizdeki gömme dolaplardan sıkılabilirsiniz. Böyle bir zamanda, evinizdeki duvarları tekrar yaptırmak oldukça pahalı ve zahmetli olacaktır. Dekorasyona değiştirilebilme payı bırakma noktasında uygulayabileceğiniz en kolay adımlardan biri de hiç şüphesiz evinizdeki boş alanları ayırırken duvarlardan yararlanmamaktır. Bu cümleyi biraz daha açmak gerekirse, kocaman bir salonunuz var diyelim. Fakat bu kadar geniş bir alan, hayalinizdeki salon için çok fazla. İşte bu noktada bu boş alanın bir kısmını ayırarak hem hayalinizdeki gibi bir salon hem de fazladan bir oda elde edebilirsiniz. Fakat işte bu noktada, bu boş alanı ayırmak için duvar ördürmek, geriye dönüp salonunuzu genişletmek istediğinizde önünüze büyük bir engel olarak çıkacaktır. İşte bu sebepten ötürü, böylesi bir senaryoda duvarlardan ziyade başka çözümlere yönelmeniz oldukça yerinde olacaktır. Fakat bu çözümler nelerdir ? Bu yazımızda sizlerle, evinizdeki boş alanları ayırırken duvar yerine kullanabileceğiniz alternatif çözümleri paylaşmaya çalışacağız. Görsel örneklerimiz sayılı olacağından, daha fazla örneğe yakından bakmak isteyen okurlarımızı ilgili kategoriye bekliyoruz.
Başta da bahsettiğimiz üzere, evinizdeki boş alanları ayırırken duvar yerine alternatif çözümlerden faydalanmak, olası bir değişiklik durumunda işinizi çok kolaylaştıracaktır. Bunun aksi olarak da, alternatif bir çözümle ayırdığınız o alandan çok memnunsanız ve mevcut yapısını muhafaza etmek istiyorsanız, alternatif çözüm yerine gerçek bir duvar ördürebilirsiniz. Aslında bakacak olursanız, evinizdeki boş alanları ayırırken duvar yerine kullanacağınız bu alternatif çözümleri ince bir taslak olarak nitelendirmek pekala doğrudur. Bu ince taslaktan, yeri geldiğinde hem vazgeçebilir, hem de kalın ve katı bir çerçeveye dönüştürebilirsiniz. Bu noktada, alternatif çözümleri böylesine önemli kılan hususlardan biri de duvarların genellikle nahoş görüntülere sebep olmasıdır. Bu cümleyi açıklamak gerektiğinde, bir duvarı süslemek veya dekorasyona ayak uydurmasını sağlamak, alternatif çözümlere nazaran epey zordur. İşte bu ve bunun gibi sebeplerden ötürü, evinizdeki boş alanları birbirinden ayırırken duvar yerine şimdi bahsedeceğimiz alternatif çözümleri kullanmak oldukça yerinde olacaktır…
Evinizdeki boş alanları ayırırken kullanabileceğiniz alternatif yolların başında perdeler gelmektedir. Birçok filmden ve klipten de aşina olduğumuz bu teknik, aslında kültürümüze de çok yabancı sayılmaz. Boş alanları duvar yerine bu tarz perdeler ile ayırmak, dekorasyonunuza büyük bir pratiklik katacaktır. Böylesi bir durumda, isterseniz perdeleri kullanmaya devam edebilirsiniz. Ya da isteğiniz aksi yönünde olursa, perdeleri komple kaldırarak eski geniş ve ferah alanınıza geri dönebilirsiniz. Cristina Menezes imzalı bu örnekte de görebileceğiniz üzere, perde tekniği oldukça pratik bir tekniktir ve vazgeçilmesi epey kolaydır.
Sahip olduğunuz geniş alanları bölümlere ayırırken işinize yarayabilecek pratik yollardan biri de, sınır olarak mobilyaları kullanmaktır. Bu durum genellikle geniş oturma odasını ya da salonu ayırırken işinize yarayabilir. Koltuklar, dolaplar ve diğer geniş möbleler, sınırları oluşturma konusunda daha faydalı oldukları için size daha çok yardımcı olabilirler. Bununla birlikte, Amerikan mutfak olarak adlandırılan dizaynın da, aslında bir bakıma mobilyalarla ayrıldığını söyleyebiliriz. Bu dizaynın böylesine yaygın olmasından da, boş alanları mobilyalar ile ayırma tekniğinin epey kullanışlı olduğu çıkarımını yapabiliriz.
Yaşadığınız mekandaki geniş alanları bölmelere ayırırken faydalanabileceğiniz bir diğer teknik ise hiç şüphesiz zemin kaplaması. Zemin kaplaması deyince aklınızda bir şey canlanmıyor olabilir. Fakat bu tekniğin de anlattığımız diğer teknikler kadar işlevsel olduğunu söylememiz gerekecek. Öncelikle böyle bir ayırma yolunda, ihtiyacınız olan en temel şey, farklı farklı dizaynlara sahip olan 2 tip zemin kaplaması. Aslında bu zemin kaplamalarının türü ve çeşidi aynı olabilir fakat sahip oldukları görsel niteliklerinin birbirinden farklı olması elzem. Eğer siz sınır çizmek istediğiniz noktaya kadar bir zemin kaplamasını türünü ve o sınırdan sonra da diğer zemin kaplamasını kullanacak olursanız, aslında çok kesin çizgilerle ayrılmış olmasa da bir doğal çizgi yaratmış olursunuz. Evindeki boş alanları ayırırken gereksiz mobilyalardan ve diğer şeylerden uzak durmak isteyen okurlarımız, farklı tip zemin kaplaması kullanarak bu problemi kolayca çözebilirler.
Bir diğer tekniğimiz ise sürgülü kapılar… Evinizdeki boş alanları bölümlere ayırırken yardımından faydalanabileceğiniz bir diğer teknik olan sürgülü kapılar, özellikle balkon ve veranda dekorasyonlarında sık sık kullanılan dekoratif araçlardır. Gerek fazla yer kaplamaması, gerek istenilen yalıtımı bir nebze de olsa sağlaması ve gerekse oldukça kullanışlı olması, sürgülü kapıların bu denli yoğun kullanılmasının sebepleri arasındadır.
Başlıkta paravan kelimesini okuyan okurlarımızın aklında bambaşka şeyler canlanıyor olabilir. Fakat biz paravan derken aslında bir takım dekoratif araçlar sayesinde, oldukça geniş, hatta fazla geniş olan alanları bölümlere ayırırken yardımından faydalanabileceğimiz tüm dekoratif araçları kastediyoruz. Tanımı bu denli geniş olsa da, paravandan kastımızın ne olduğunu Bworks dekorasyon firması imzalı bu örnekten kolayca anlayabilirsiniz… Üstelik bu tarz bir dizayn, istediğiniz aksesuarları yerleştirme noktasında da oldukça faydalı olacaktır.
Son tekniğimizde ise aslında meseleyi farklı bir boyutundan ele alacağız. Eğer ki bölmek istediğiniz alanı ayırırken zaten bir duvar kullanılmış ise, duvarı yıkmak yerine daha pratik çözümlere yönelebilirsiniz. Yazımızın başında duvarların pek de dekoratif araçlar olmadığından bahsetmiştik. Fakat birkaç basit dokunuşla, duvarlara estetik bir görünüm kazandırmak pekala mümkündür. Bu örnekte, duvara asılan renkli tabloların ortamdaki klasik beyaz dokuya çok canlı bir hava kattığını görüyoruz. Siz de, sade renklere sahip duvarınızda bu tarz tablolara yer vererek, duvarınızın canlı bir görünüme ulaşmasını sağlayabilirsiniz.