Evinizdeki boş alanları duvarsız olarak ayırmanın 6 kolay yolu

Bir dekorasyonda en çok aranılan özelliklerden biri de, o dekorasyonun ve dizaynın değiştirebilir olmasıdır. Sağlam ve değişmez bir dekorasyon başta güzel görünebilir. Fakat zamanla değişen dekorasyon ve güzellik algısı, mevcut dekorasyonu değiştirmek zorunda bıraktığında çözümsüz kalınacaktır. Örnek vermek gerekirse, özellikle dış mekan dekorasyonlarının değişebilir olması gerekir. Bu konudaki en güzel örnek, bahçe dekorasyonlarıdır. Bir bahçeye değişmez ve sabit dekoratif araçlar koymak, özellikle sık sık değişen zorlu dış koşullar sonucunda bu dekoratif araçların yıpranması ile sonuçlanacaktır. Diğer olumsuz yönü ise, diğer bütün alanlarda olduğu gibi, değişen dekorasyon ve güzellik algısı sonucunda ortaya birtakım pişmanlıklar çıkmasıdır.

Dış mekanlardan ziyade, özellikle iç mekanlarda yapılan dekorasyonlarda, bahsettiğimiz bu değişime açık olma kriteri oldukça önemlidir. Çünkü ancak bu sayede evinizdeki dekorasyonu keyfinize göre değiştirebilirsiniz. Aslında bu noktada bir hususu açıklamakta fayda görüyoruz. Hiçbir zaman değiştirilemez diye nitelendirilebilecek bir dekorasyon türü yoktur. Yoktur diyoruz çünkü yeterli oranda emek ve zamanla her türlü dekorasyon baştan sona yeniden yaratılabilir. Fakat dediğimiz gibi, sabit ve değişmez bir dekorasyonu değiştirmeye çalışmak, hem çok fazla emeğe hem de çok fazla zamana ihtiyaç duyacaktır. İşte bu gibi sebeplerden ötürü, evinizde yapacağınız dekorasyonlarda bir nebze de olsa değiştirilebilirlik payı bırakmanız oldukça yerinde olacaktır. Peki bu nasıl mümkün olur ? Aslında bu sorunun oldukça basit bir cevabı bulunmakta. Değiştirilmesi ya da yenilenmesi zor olan dekoratif araçlardan elinizden geldiği nispette uzak durmaya çalışın. Yani mesela gömme dolap yerleştirmek için duvarları buna uygun biçimde yaptırmak, kısa vadede oldukça mantıklı görünebilir. Fakat dekorasyon ve güzellik algısı sabit bir şey değildir ve zamanla değişebilir. Öyle bir an gelir ki evinizdeki gömme dolaplardan sıkılabilirsiniz. Böyle bir zamanda, evinizdeki duvarları tekrar yaptırmak oldukça pahalı ve zahmetli olacaktır. Dekorasyona değiştirilebilme payı bırakma noktasında uygulayabileceğiniz en kolay adımlardan biri de hiç şüphesiz evinizdeki boş alanları ayırırken duvarlardan yararlanmamaktır. Bu cümleyi biraz daha açmak gerekirse, kocaman bir salonunuz var diyelim. Fakat bu kadar geniş bir alan, hayalinizdeki salon için çok fazla. İşte bu noktada bu boş alanın bir kısmını ayırarak hem hayalinizdeki gibi bir salon hem de fazladan bir oda elde edebilirsiniz. Fakat işte bu noktada, bu boş alanı ayırmak için duvar ördürmek, geriye dönüp salonunuzu genişletmek istediğinizde önünüze büyük bir engel olarak çıkacaktır. İşte bu sebepten ötürü, böylesi bir senaryoda duvarlardan ziyade başka çözümlere yönelmeniz oldukça yerinde olacaktır. Fakat bu çözümler nelerdir ? Bu yazımızda sizlerle, evinizdeki boş alanları ayırırken duvar yerine kullanabileceğiniz alternatif çözümleri paylaşmaya çalışacağız. Görsel örneklerimiz sayılı olacağından, daha fazla örneğe yakından bakmak isteyen okurlarımızı ilgili kategoriye bekliyoruz.

Başta da bahsettiğimiz üzere, evinizdeki boş alanları ayırırken duvar yerine alternatif çözümlerden faydalanmak, olası bir değişiklik durumunda işinizi çok kolaylaştıracaktır. Bunun aksi olarak da, alternatif bir çözümle ayırdığınız o alandan çok memnunsanız ve mevcut yapısını muhafaza etmek istiyorsanız, alternatif çözüm yerine gerçek bir duvar ördürebilirsiniz. Aslında bakacak olursanız, evinizdeki boş alanları ayırırken duvar yerine kullanacağınız bu alternatif çözümleri ince bir taslak olarak nitelendirmek pekala doğrudur. Bu ince taslaktan, yeri geldiğinde hem vazgeçebilir, hem de kalın ve katı bir çerçeveye dönüştürebilirsiniz. Bu noktada, alternatif çözümleri böylesine önemli kılan hususlardan biri de duvarların genellikle nahoş görüntülere sebep olmasıdır. Bu cümleyi açıklamak gerektiğinde, bir duvarı süslemek veya dekorasyona ayak uydurmasını sağlamak, alternatif çözümlere nazaran epey zordur. İşte bu ve bunun gibi sebeplerden ötürü, evinizdeki boş alanları birbirinden ayırırken duvar yerine şimdi bahsedeceğimiz alternatif çözümleri kullanmak oldukça yerinde olacaktır…