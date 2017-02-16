Kalplerimizi kazanan muhteşem bir rustik ev

Ve geldik son fotoğrafımıza. Bu konutun peyzaj mimarları enteresan bir çalışmaya imza atmışlar ve konutun bahçesinde oldukça sıra dışı, modern bir dekoratif havuz ve bir çeşme yerleştirmişler. Konutun ana giriş kapısına ahşap bir köprü üzerinden havuzun üstünden geçilerek gidiliyor.

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