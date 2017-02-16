Kalplerimizi kazanan muhteşem bir rustik ev

homify 360 sayfamızın bugünkü konuğu kırsal bir bölgede konumlanan ve rustik mimarisiyle konumlandığı bölgeye mükemmel bir uyum sağlayan tek katlı bir konut. Brezilya'nın São Paulo şehri kırsalında, tropik bir bitki örtüsünün altında yer alan konut, bungalov stilinde inşa edilmiş, yani geniş bir taban üzerine oturan tek katlı, verandalı bir yapı. Gelin bu konutun dışını ve içini hep beraber daha yakından görelim.
Bunglov kelimesinin dilimize hatalı bir biçimde girmesi sonucu, bungalov dendiğinde çoğu kimse gözünün önüne tatil yerlerinde gördüğümüz, çoğunlukla ahşaptan, tek göz, hatta bazen içinde tuvaleti bile olmayan ufak kulübeler akla getirse de, bungalovun esas anlamı aslında epey farklı.
Bungalov kelimesi Hindistan'ın yirmi iki ana dilinden biri olan Guceratça'dan alınma bir kelime ve Bengal (yani Bangladeşli) usulü anlamına geliyor. Bungalov kelimesi hemen her ülkede farklı türde yapıları ifade etmek için kullanılsa da temel birkaç özelliği her yerde aynı. Bunların başında da tek katlı, yayvan yapıda olmaları geliyor. Bazı ülkelerdeki türlerinde alçak tavanlı, yarım bir üst kat yani çatı arası da bulunabiliyor. Bir diğer özellikleri ise mutlaka bir verandaya sahip olmaları. Ayrıca, bazı modellerde bodrum katı da bulunuyor.
Yapının önünde yer alan verandası geniş bir portiko şeklinde tasarlanmış. Bizlerin de özellikle cami mimarisindan aşina olduğumuz bu yapılara dilimizde revak da deniyor.
Güney Amerika'da Akdeniz mimarisinin izlerini sıklıkla görüyoruz. Nüfusun yoğun bir kısmının kuzey Akdeniz kökenli olması, bu izlerin temek nedeni. Fotoğrafta konutun ana giriş kapısını, kapının üstündeki ahşap pergola çalışmasını ve kemerli kapı ve pencere çerçevelerini görüyoruz.
Konutun iç mekanlarnda tipik bir kırsal stil dekorasyon stili uygulaması görüyoruz. Uygulamada abartılı, kör göze parmak şeklinde hiçbir detay yok, her şey basit, rustik ve tam olarak olması gerektiği gibi sade.
Bu rustik yapının mutfağı ve yemek odası tam da olmasını umduğumuz gibi… Abartılı hiçbir unsur yok, son derece sade, samimi ve sıcak bir atmsfere sahip. Seçilen mobilya parçalarının tamanı masif ahşap ve konutun mimari stiliyle uyum içerisinde.
Diğer bir açıdan mutfağa baktığımızda, sürpriz bir detayla karşılaşıyoruz: Siyah mutfak tezgahı. Ahşap kabinler, ahşap masa ve sandalyeler, ahşap pencereler, kızıl kahve seramik duvar kaplamasına oldukça sıra dışı, siyah bir tezgah eşilk ediyor ve bu tezgah mekana modern bir hava katıyor.
Konutun banyosu ise beyaz rengin hakimiyeti altında. Evin tamamında gördüğümüz sadelik bu alanda da mevcut, tek fark ahşap doku yerine beyaz yoğunluğu.
Ve geldik son fotoğrafımıza. Bu konutun peyzaj mimarları enteresan bir çalışmaya imza atmışlar ve konutun bahçesinde oldukça sıra dışı, modern bir dekoratif havuz ve bir çeşme yerleştirmişler. Konutun ana giriş kapısına ahşap bir köprü üzerinden havuzun üstünden geçilerek gidiliyor.
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