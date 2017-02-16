İlham alabileceğiniz 10 merdiven modeli

Evinizde yer alan merdivenler için farklı merdiven tasarımlarından birini tercih edebilir veya merdiveni revize ederek modern merdiven dekorasyonları ile evinizin pırlantası haline getirebilirsiniz. Merdiven tasarımları ve uygulamaları zor bir süreç olduğu için bir uzmandan yardım alabilir veya homify merdiven tasarımları sayfasını ziyaret ederek kendinize uygun bir merdiven modelini tercih ederek uygulayabilirsiniz. Bu gün ilham alabileceğiniz veya birebir uygulayabileceğiniz merdiven modellerini inceliyoruz. Bu modellerden evinize ve tarzınıza uygun olan modeli seçerek evinizin güzelliğini pekiştirebilir ve evinizde muhteşem bir dekorasyona imza atabilirsiniz.
Merdiven altında kalan alanı büyülü bir köşe haline getirmek için örnek uygulamayı birebir evinizde uygulayabilir, renk tercihlerinde farklılıklar yaparak muhteşem bir merdiven dekorasyonuna imza atabilirsiniz. Beyaz ve kahve rengi uyumlu bir şekilde kullanarak hayranlık uyandıran bir merdiven dekorasyonu yapabilirsiniz.
Merdiven basamaklarına şerit ledler kullanarak özel aydınlatmalar yaptığınızda örnek merdiven de olduğu gibi kusursuz bir merdiven oluşturabilir, evinizin ışıl ışıl olmasını sağlayabilirsiniz.
Merdiven modeli olarak resimdeki gibi işlevsel ve fonksiyonel özellikleri ön planda olan bir merdiven tercih ederek kusursuz ve çok fonksiyonel bir merdiven oluşturabilir ve genel dekorasyon içinde aksesuar teşhir alanı olarak kullanabilirsiniz.
Klasik modeller yerine modern ve farklı geometrik yapılara sahip modeller tercih ederek evinizde farklılıklar yaratabilir, farkınızı ortaya koyabilirsiniz.
Düz merdiven yerine sarmal merdivenler tercih ederek evinizde hem fazla yer işgal etmeyen bir merdiven yapmış olursunuz hem de daha az yer işgal eden bir ulaşım yoluna sahip olarak salonu rahatlatabilirsiniz.
Dönel merdivenlerin merdiven boşluklarını dekorasyona kazandırmak için hayat veren şık aksesuarlar kullanmak çok önemlidir. Örnek merdiven boşluğunda kullanılan aydınlatmalar merdivene hayat vermiş ve şık bir tasarımın dekorasyonda kullanılması sağlanmış.
Merdiven malzemesi olarak klasik malzemelerden farklı olarak camı tercih edebilir, camın zarafetinden yararlanarak dekorasyonunuzun güzelliğini artırabilirsiniz. Ayrıca muhteşem bir tasarımla unutulmaz bir merdivene sahip olabilirsiniz.
Merdiven tasarımlarına canlı yeşil bitkiler eklediğinizde doğal bir dekorasyona imza atmış olacağınız gibi merdiven altlarının daha canlı ve doğal olmasını da sağlayabilirsiniz.
Evinizde estetiğe önem veren biriyseniz özel tasarımlar ile modellenmiş olan merdivenler tercih edebilir, renk ve doku uyumu ile muhteşem merdivenlere sahip olabilirsiniz. Granit veya mermer tercihi ile merdiveni zenginleştirebilirsiniz.
Merdiven tasarımının zarif ve şık olmasını istiyorsanız ahşap kaplama yapabilir veya merdivenin tamamını ahşap malzeme kullanarak yapabilirsiniz. Bu tercihiniz ile evinizin zarafetini artırmış ve şık bir dekorasyona imza atmış olursunuz.