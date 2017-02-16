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İlham alabileceğiniz 10 merdiven modeli

umit atdağ umit atdağ
İbrahim S. Malikanesi, AÇIT MİMARLIK DEKORASYON İNŞ. SAN. TİC. LTD. AÇIT MİMARLIK DEKORASYON İNŞ. SAN. TİC. LTD. Modern Koridor, Hol & Merdivenler
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Evinizde yer alan merdivenler için farklı merdiven tasarımlarından birini tercih edebilir veya merdiveni revize ederek modern merdiven dekorasyonları ile evinizin pırlantası haline getirebilirsiniz. Merdiven tasarımları ve uygulamaları zor bir süreç olduğu için bir uzmandan yardım alabilir veya homify merdiven tasarımları sayfasını ziyaret ederek kendinize uygun bir merdiven modelini tercih ederek uygulayabilirsiniz. Bu gün ilham alabileceğiniz veya birebir uygulayabileceğiniz merdiven modellerini inceliyoruz. Bu modellerden evinize ve tarzınıza uygun olan modeli seçerek  evinizin güzelliğini pekiştirebilir ve evinizde muhteşem bir dekorasyona imza atabilirsiniz.

Büyülü bir köşe

homify Modern Koridor, Hol & Merdivenler
homify

homify
homify
homify

Merdiven altında kalan alanı büyülü bir köşe haline getirmek için örnek uygulamayı birebir evinizde uygulayabilir, renk tercihlerinde farklılıklar yaparak muhteşem bir merdiven dekorasyonuna imza atabilirsiniz. Beyaz ve kahve rengi uyumlu bir şekilde kullanarak hayranlık uyandıran bir merdiven dekorasyonu yapabilirsiniz.

Özel aydınlatmalar

Yeşil Vadi Erguvan Evi, İstanbul., BABA MİMARLIK MÜHENDİSLİK BABA MİMARLIK MÜHENDİSLİK Eklektik Koridor, Hol & Merdivenler
BABA MİMARLIK MÜHENDİSLİK

Yeşil Vadi Erguvan Evi, İstanbul.

BABA MİMARLIK MÜHENDİSLİK
BABA MİMARLIK MÜHENDİSLİK
BABA MİMARLIK MÜHENDİSLİK

Merdiven basamaklarına şerit ledler kullanarak özel aydınlatmalar yaptığınızda örnek merdiven de olduğu gibi kusursuz bir merdiven oluşturabilir, evinizin ışıl ışıl olmasını sağlayabilirsiniz.

Fonksiyonel merdiven

Ahşap Merdiven Uygulaması homify Modern Koridor, Hol & Merdivenler
homify

Ahşap Merdiven Uygulaması

homify
homify
homify

Merdiven modeli olarak resimdeki gibi işlevsel ve fonksiyonel özellikleri ön planda olan bir merdiven tercih ederek kusursuz ve çok fonksiyonel bir merdiven oluşturabilir ve genel dekorasyon içinde aksesuar teşhir alanı olarak kullanabilirsiniz.

Geometrik modeller

Ahşap Merdiven Uygulaması homify Modern Koridor, Hol & Merdivenler
homify

Ahşap Merdiven Uygulaması

homify
homify
homify

Klasik modeller yerine modern ve farklı geometrik yapılara sahip modeller tercih ederek  evinizde farklılıklar yaratabilir, farkınızı ortaya koyabilirsiniz.

Sarmal merdivenler

Ahşap Merdiven Uygulaması homify Modern Koridor, Hol & Merdivenler
homify

Ahşap Merdiven Uygulaması

homify
homify
homify

Düz merdiven yerine sarmal merdivenler tercih ederek evinizde hem fazla yer işgal etmeyen bir merdiven yapmış olursunuz hem de daha az yer işgal eden bir ulaşım yoluna sahip olarak salonu rahatlatabilirsiniz.

Hayat veren aksesuarlar

İbrahim S. Malikanesi, AÇIT MİMARLIK DEKORASYON İNŞ. SAN. TİC. LTD. AÇIT MİMARLIK DEKORASYON İNŞ. SAN. TİC. LTD. Modern Koridor, Hol & Merdivenler
AÇIT MİMARLIK DEKORASYON İNŞ. SAN. TİC. LTD.

İbrahim S. Malikanesi

AÇIT MİMARLIK DEKORASYON İNŞ. SAN. TİC. LTD.
AÇIT MİMARLIK DEKORASYON İNŞ. SAN. TİC. LTD.
AÇIT MİMARLIK DEKORASYON İNŞ. SAN. TİC. LTD.

Dönel merdivenlerin merdiven boşluklarını dekorasyona kazandırmak için hayat veren şık aksesuarlar kullanmak çok önemlidir. Örnek merdiven boşluğunda kullanılan aydınlatmalar merdivene hayat vermiş ve şık bir tasarımın dekorasyonda kullanılması sağlanmış.

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Camın zarafeti

Dağılmaz Cam, dağılmaz cam sanayii dağılmaz cam sanayii Modern Koridor, Hol & Merdivenler
dağılmaz cam sanayii

Dağılmaz Cam

dağılmaz cam sanayii
dağılmaz cam sanayii
dağılmaz cam sanayii

Merdiven malzemesi olarak klasik malzemelerden farklı olarak camı tercih edebilir, camın zarafetinden yararlanarak dekorasyonunuzun güzelliğini artırabilirsiniz. Ayrıca muhteşem bir tasarımla unutulmaz bir merdivene sahip olabilirsiniz.

Doğal dekorasyonlar

homify Modern Koridor, Hol & Merdivenler
homify

homify
homify
homify

Merdiven tasarımlarına canlı yeşil bitkiler eklediğinizde doğal bir dekorasyona imza atmış olacağınız gibi merdiven altlarının daha canlı ve doğal olmasını da sağlayabilirsiniz.

Tasarım estetiği

Vivienda Unifamiliar, estudio RILAIN estudio RILAIN Modern Koridor, Hol & Merdivenler
estudio RILAIN

estudio RILAIN
estudio RILAIN
estudio RILAIN

Evinizde estetiğe önem veren biriyseniz özel tasarımlar ile modellenmiş olan merdivenler tercih edebilir,  renk ve doku uyumu ile muhteşem merdivenlere sahip olabilirsiniz. Granit veya mermer tercihi ile merdiveni zenginleştirebilirsiniz.

Ahşap zarafeti

CH, TAMEN arquitectura TAMEN arquitectura Modern Koridor, Hol & Merdivenler
TAMEN arquitectura

TAMEN arquitectura
TAMEN arquitectura
TAMEN arquitectura

Merdiven tasarımının zarif ve şık olmasını istiyorsanız ahşap kaplama yapabilir veya merdivenin tamamını ahşap malzeme kullanarak yapabilirsiniz. Bu tercihiniz ile evinizin zarafetini artırmış ve şık bir dekorasyona imza atmış olursunuz.

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