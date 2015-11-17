Parmak ısırtan bungalov

Oturma odasının dekorasyonunda da tıpkı verandanınki gibi kontrast renkler ve eğlenceli parçalar göze çarpıyor. Kanepeler, perdeler, ve diğer büyük boyulu parçalarda kurşun renginin hakimiyeti görülüyor. Dizaynır işi sandalyeler ve orta sehpa mekana elit bir hava kazandırmış. Parlak renklerin tercih edildiği detaylar ise evin sakinlerinin dinamik hayat tarzını yansıtır nitelikte.

Sürgülü geniş cam kapılar sayesinde, oturma odası orman manzarasına hakim ve bu kapılar, her mevsim değişen renkler sayesinde adeta sürekli dönüşen devasa bir tablo oluşturuyor.