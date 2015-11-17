Parmak ısırtan bungalov

Bu yazımızda sizleri Varşova yakınlarındaki Wiilanow kasabasında konumlanan muhteşem bir bungalov tarzı müstakil konuta götürüyoruz. İçinde bulunduğu doğal alana uyumlu bir şekilde ahşap kaplama bir cehpeye sahip olan bu konutun tarz sahibi modern tasarımı şık ve orijinal detaylarla dolu. Stando İç Mimarlık firmasının sahibi ve tasarımcısı Kasia Stando'ya ait olan konutun bu muhteşem fotoğraflarını ise Michał Skorupski çekmiş.
Artı şeklinde bir forma sahip olan tek katlı konutun eğimli bir çatısı var. Cepheyi kaplayan bal rengindeki dikey ahşap paneller, bölgenin geleneksel mimarisinde sıkça kullanılan bir tür karaçam ağacından imal edilmiş ve kurşun rengindeki çatı ile kusursuz bir kontrast oluşturuyor.
Bahçe tarafından konuta baktığımızda, masmavi yüzme havuzu ile evi birbirine bağlayan, ahşap zeminli geniş bir veranda görüyoruz. Konutun içinin zeminini de kaplayan ahşap rabıtalar veranda boyunca devam ediyor ve salonun tamamen açılıp kapanabilir geniş sürgülü kapıları sayesinde iki mekanı birleştirerek bir bütünlük sağlıyor. Verandada yer alan oturma grubu ve yemek odası takımı sayesinde, salon yaz ayları boyunca adeta verandaya taşınıyor. Dinlemek ve doğal ortamın tadını çıkarmak için bire bir!
Verandanın tasarımı bize iç mekanların tasarımı konusunda ipucu verir nitelikte. Farklı tasarım prensiplerine sahip mobilya parçalarının bir arada kullanılmasıyla eklektik bir hava oluşturulmuş. Plastik sandalyeler ile yumuşatılmış masif ahşap bir masa ile kocaman yumuşak minderlere sahip gri köşe koltuk takımını süsleyen rengarenk kırlentler göze çarpıyor.
Oturma odasının dekorasyonunda da tıpkı verandanınki gibi kontrast renkler ve eğlenceli parçalar göze çarpıyor. Kanepeler, perdeler, ve diğer büyük boyulu parçalarda kurşun renginin hakimiyeti görülüyor. Dizaynır işi sandalyeler ve orta sehpa mekana elit bir hava kazandırmış. Parlak renklerin tercih edildiği detaylar ise evin sakinlerinin dinamik hayat tarzını yansıtır nitelikte.
Sürgülü geniş cam kapılar sayesinde, oturma odası orman manzarasına hakim ve bu kapılar, her mevsim değişen renkler sayesinde adeta sürekli dönüşen devasa bir tablo oluşturuyor.
Oldukça sıra dışı bir mutfağa sahip olan konutta, oturma alanı ile mutfak kısmı uzun bir ada ünite ile birbirinden ayrılmış. Aynı zamanda bir mutfak barı (kahvaltı tezgahı) görevi de gören ada ünitenin mutfak tarafında bol bol dolap ve iki adet bulaşık makinesi gizli. Diğer mutfak dolapları meşe ağacından imal edilmiş ve komple kapaklar ardına gizlenmiş, böylece ortamın dağınık ve kalabalık görünmesine neden olacak hiçbir mutfak eşyası ortalıkta bulunuyor. Mutfağın çevresinde boydan boya dolaşan spot lambalar ise mekanı mükemmel bir şekilde aydınlatıyor.
Yatak odası ve banyo tamamen camdan oluşan bir seperatör ile birbirinden ayrılmış ve dikkatli bakılmazsa adeta görünmez bir vaziyette. Lavabo tezgahı ve ayaklı küvet cam seperatörün dışında bırakılarak yatak odasına dahil edilmiş. Sıra dışı bir forma sahip olan yuvarlak yatak mekanın en göz alıcı parçası ve ezber bozan bir biçimde odanın ortasına yerleştirilmiş.
Yatak odasından cam bir seperatör ile ayrılan kısımda klozet ve duş bulunuyor. Pürüzlü bir yüzeye sahip beyaz taş ile kaplı duvar, pırıl pırıl siyah mermer zemin ile muhteşem bir kontrast oluşturuyor. Lavabo tezgahı ve küvet cam kısmın dışında bırakılarak yatak odasına dahil edilmiş, bu da mekanda adeta lüks ve tarz sahibi bir spa havası yaratmış.
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