Ruhunuzu aydınlatacak dinlendirici bir ev

Bir evin estetik ve şık olması kadar dinlendirici ve huzur veren bir konsepte sahip olması çok önemlidir. Bu dört özellikten herhangi biri olmadığında istediğiniz dekorasyonu eksik yapmışsınız demektir. Evinizin ölçüsüne göre yapacağınız dekorasyonun dinlendirici bir özelliğe sahip olması için kullanacağınız her eşyanın birbiri ile uyumlu olması, eşya sayısının az olması çok önemlidir. Bu nedenle profesyonel dekoratörler yapacakları dekorasyon için minimalist tasarımlar ve açık, ferah renkler tercih ederler. Açık tonlar, hem enerjik dekorasyonlar hem de ferah ve aydınlık dekorasyonlar için çok önemlidir.
Küçük ev dekorasyonları yaparken açık tonları seçmelisiniz. Böylece küçük oturma odası, küçük mutfak dekorasyonlarınızı daha aydınlık ve daha ferah dekore ederken aynı zamanda küçük olmasına karşın ruhunuzu dinlendiren bir dekorasyon yapabilirsiniz. Küçük ev dekorasyonları için fonksiyonel tasarımlar yapmak ve açık renkler tercih etmek size avantaj sağlayacaktır.
Homify sayfalarında sık sık farklı tasarım ve mimarilere sahip ev modelleri paylaşmamızın nedeni elbette ilk olarak kendi evleri için yeni fikirler arayan okurlarımıza ilham verebilmek. Ancak ev yaptırırken ya da evinizi yeniden dekore ederken öncelikli olanın sizin kendi ihtiyaç ve zevkleriniz olduğunu unutmayın. Yani bu sayfalarda gördüğünüz bir ev sineması fikri görüntü ve estetik açıdan size çok cazip gelebilir ama belki de sizin için sakinlik, dinginlik ve huzur çok daha önemlidir ve bu yüzden de dev bir akvaryum fikri size çok daha uygundur. Bugün de sizlere ilham verebilecek ev turlarımıza sağlığın, dinginliğin ve huzurun ön planda tutulduğu bir tasarımla devam ediyoruz. Almanya'da yer alan ve sakin şıklığıyla öne çıkan bu ev FingerHaus GmbH isimli mimarlık firması tarafından dizayn edilmiş.
Bir evin hem mimarisiyle hem de dekorasyonuyla ruh ve beden sağlığına ne kadar iyi gelebileceğini merak ediyorsanız, buyurun gezmeye…
Dinlendirici bir ev dekorasyonu için aydınlatmaların, mobilya renkleri ve dekorasyon renkleri ile uyumlu olması çok önemlidir. Bu proje için açık renkler seçilerek huzur dolu bir mutfak tasarımı yapılmış, sarkıtma aydınlatmalar ile bu durum pekiştirilmiş. Evinizde yapmak istediğiniz dinlendirici ev dekorasyonları için'' Sade, dinlendirici, huzur dolu bir ev '' yazımıza göz atabilirsiniz.
Evin sadece dış görünüşü bile genel yayılan dinlendirici ve huzur verici etkiyi ilk bakışta yansıtabilmeyi başarıyor. Bu büyüleyici dış cephenin en dikkat çekici unsurunu elbette koyu renkli ve eğimli kiremit çatısı oluşturuyor. Açık krem tonlarındaki dış duvarlar kiremitlerin ve kapı ve pencerelerin renkleriyle mükemmel bir kontrast oluşturuyor. Çatının eğiminin kapı girişini de kapsayacak kadar uzatılmış olması da evi sıra dışı bir görünüme kavuşturan detaylardan biri.
“Günün yorgunluğunu atmak için nasıl bir salon tasarlamalıyım?” diye düşünenler için harika bir cevap niteliği taşıyan bu huzur verici ve dinlendirici salon dekorasyonu ruhunuzu beslemeye bire bir! Salona girdiğimiz anda farklı kahverengi ve krem tonları ile beyaz birlikteliğinin hakim olduğunu görüyoruz. Zeminde ise açık renkli ve yumuşak dokulu halıyla hoş bir kontrast oluşturan gri karolar tercih edilmiş. Konforlu oturma grubu modern bir sehpa ile tamamlanmış. Duvarlardaki tablolar ise salonun iyileştirici dokusuna bahar havası taşıyor.
Mutfak ve yemek odasında evin geneline yayılan krem tonları hakimiyetini sürdürürken beyaz duvarlar mekanı daha da ferah hale getiriyor. Açık mutfağı yemek alanından ayıran mutfak adası yerleşim itibariyle de fonksiyonel açıdan da oldukça kullanışlı ve yaşam alanını tamamlayan bir unsur olma niteliği taşıyor. Yemek alanındaki modern tasarımlı masa ve sandalyelere eşlik eden klasik görünümlü avize ise mekana eklektik bir tarz kazandırıyor.
Metal ve ahşabın, yapıları itibariyle genellikle biri modern ve çağdaş tasarımları, diğeri de geleneksel ve rustik dizaynları temsil ettiğinden pek fazla bir araya geldiklerini göremeyiz. Ancak doğru tonlarda ve doğru kalitede malzeme seçimiyle ahşap ve metalin birlikteliği bu benzersiz merdiven alanında gördüğümüz gibi büyüleyici olabilir. Beyaz duvarlarla şık bir kontrast halindeki koyu renk ahşap merdiven basamakları, metal korkulukların pırıltılarıyla aydınlanıyor.
Banyoda ziyaretçileri yine benzersiz bir dekorasyon ve iç açıcı bir tasarım bekliyor. Gri yer döşemeleri bembeyaz duvarlarla derinlik sağlayan şık bir kontrast oluştururken, şeffaf duşakabin alanının içindeki zemin ve duvar kaplamaları da modern bir dokunuş olarak öne çıkıyor. Fazla eşya ve dekorasyon kalabalığına yer vermeden minimalist bir tarzda dizayn edilen banyonun lavabo kısmında da büyük ve çerçevesiz bir ayna kullanılmış.
Evin tasarım ve mimarisinin içinde yaşayanların beden ve ruh sağlığına iyi geleceğini söylemiştik. Evin arka bahçesinde muhteşem bir yüzme havuzuyla karşılaşıyoruz. Hem görünüş ve estetik açısından hem de fiziksel açıdan evi çok daha keyifli ve huzurlu bir hale getiren havuz bu büyüleyici evin son dokunuşu niteliğinde.
Mutfak ve yemek odasında evin geneline yayılan krem tonları hakimiyetini sürdürürken beyaz duvarlar mekanı daha da ferah hale getiriyor. Açık mutfağı yemek alanından ayıran mutfak adası yerleşim itibariyle de fonksiyonel açıdan da oldukça kullanışlı ve yaşam alanını tamamlayan bir unsur olma niteliği taşıyor. Yemek alanındaki modern tasarımlı masa ve sandalyelere eşlik eden klasik görünümlü avize ise mekana eklektik bir tarz kazandırıyor.