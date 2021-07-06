Ruhunuzu aydınlatacak dinlendirici bir ev

Bir evin estetik ve şık olması kadar dinlendirici ve huzur veren bir konsepte sahip olması çok önemlidir. Bu dört özellikten herhangi biri olmadığında istediğiniz dekorasyonu eksik yapmışsınız demektir. Evinizin ölçüsüne göre yapacağınız dekorasyonun dinlendirici bir özelliğe sahip olması için kullanacağınız her eşyanın birbiri ile uyumlu olması, eşya sayısının az olması çok önemlidir. Bu nedenle profesyonel dekoratörler yapacakları dekorasyon için minimalist tasarımlar ve açık, ferah renkler tercih ederler. Açık tonlar, hem enerjik dekorasyonlar hem de ferah ve aydınlık dekorasyonlar için çok önemlidir.

Küçük ev dekorasyonları yaparken açık tonları seçmelisiniz. Böylece küçük oturma odası, küçük mutfak dekorasyonlarınızı daha aydınlık ve daha ferah dekore ederken aynı zamanda küçük olmasına karşın ruhunuzu dinlendiren bir dekorasyon yapabilirsiniz. Küçük ev dekorasyonları için fonksiyonel tasarımlar yapmak ve açık renkler tercih etmek size avantaj sağlayacaktır.

Homify sayfalarında sık sık farklı tasarım ve mimarilere sahip ev modelleri paylaşmamızın nedeni elbette ilk olarak kendi evleri için yeni fikirler arayan okurlarımıza ilham verebilmek. Ancak ev yaptırırken ya da evinizi yeniden dekore ederken öncelikli olanın sizin kendi ihtiyaç ve zevkleriniz olduğunu unutmayın. Yani bu sayfalarda gördüğünüz bir ev sineması fikri görüntü ve estetik açıdan size çok cazip gelebilir ama belki de sizin için sakinlik, dinginlik ve huzur çok daha önemlidir ve bu yüzden de dev bir akvaryum fikri size çok daha uygundur. Bugün de sizlere ilham verebilecek ev turlarımıza sağlığın, dinginliğin ve huzurun ön planda tutulduğu bir tasarımla devam ediyoruz. Almanya'da yer alan ve sakin şıklığıyla öne çıkan bu ev FingerHaus GmbH isimli mimarlık firması tarafından dizayn edilmiş.

Bir evin hem mimarisiyle hem de dekorasyonuyla ruh ve beden sağlığına ne kadar iyi gelebileceğini merak ediyorsanız, buyurun gezmeye…