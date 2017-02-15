Selimiye'de huzur dolu bir pansiyon projesi

Türkiye’de sıcacık ve şahane bir tatil yapmak istediğimiz zaman aklımıza gelen ilk şehirlerden biri şüphesiz ki Muğla’dır. Ortaca, Dalaman, Köyceğiz, Fethiye, Marmaris, Milas, Datça ve Bodrum gibi tatil yöreleri ile ünlü olan Muğla hem iç hem de dış turizme büyük katkısı olan illerin başında geliyor. Hal böyle olunca da otel, motel ve pansiyonlar bu bölgede oldukça fazla. Özellikle huzur dolu bir tatil arayanlar için mükemmel bir coğrafyaya sahip olan şehrin ilçeleri farklı özelliklere sahip. Bugün bu şahane tatil bölgelerinden biri olan Marmaris’e doğru gidiyoruz. Huzurlu, konforlu ve samimi yapısı ve özellikleri ile hayran bırakan bir pansiyon projesini ziyaret edeceğiz. Proje Muğla’nın Marmaris ilçesine bağlı olan Selimiye Mahallesi’nde yer alıyor. Selimiye, ilçe merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta deniz kıyısında huzur dolu ve Marmaris’in merkezine göre bir hayli sakin bir bölge. Halkı balıkçılıkla geçindiği için burayı sevimli ve doğal bir balıkçı kasabası olarak da tanımlamak mümkün. Ayrıca Türkiye’nin önde gelen yat limanlarından Sığliman Koyu da burada yer alıyor. Dolayısıyla Selimiye’yi diğer bölgelerden ayıran en önemli özelliğinin huzur arayanlar için sakin ama imkanları oldukça fazla ve çok da tenha olmayan bir tatil yöresi sunması olduğunu söylemek mümkün. İşte bu yazımızda ziyaret ettiğimiz ve planlarına da şöyle bir göz gezdirme fırsatı bulabildiğimiz pansiyon projesi de bu dinlendirici, doğal ve samimi ortamı yansıtan bir tasarıma ve özelliklere sahip.
Pansiyonun etrafını çevreleyen teras alanının zemininde doğal taş uygulaması bulunuyor ve bu da çevrenin doğallığı ile uyumlu ve aynı zamanda da sıcak ve estetik bir görünüm ortaya çıkarıyor. Ayrıca projenin yer aldığı konumun büyüleyici deniz ve doğa manzarasını da bu açıdan görebiliyoruz.
Pansiyon tek katlı bir aile evi tarzında bir yapı ve bu mimari biçim de gerçekten kendinizi evinizde hissetmenize neden oluyor. Daha ilk görüşte buranın özellikle de sakin ve huzurlu bir dinlenme alanı arayan aileler için kusursuz özelliklere sahip olabileceğini anlayabiliyorsunuz. Nötr tonlu dış cephe, ahşap kapı ve pencereler, huzurlu veranda ve tabii ki yetişkin ağaçlarla çevrili mis gibi bir doğa tüm senenin yorgunluğunu atmanıza yardımcı olacak gibi görünüyor değil mi?
Projede yer alan yapıların bahçelerinde kır çiçeklerinden oluşan doğal ve abartılı bir lüks çağrışımı yapmayan bir peyzaj kullanılmış. Bu da pansiyonların huzur faktörünü ve natürel dokusunu vurgulayan önemli detaylardan biri.
Teras alanında yazın sıcak güneşinden korunmak için binanın ve çevrenin yapısına uyumlu gölgelikler tasarlanmış. Proje teraslaması oldukça düzgün ve şık bir şekilde gerçekleştirilmiş olan manzaraya karşı bir bayırın üzerinde yer alıyor. Bu eğimli arazi yapısı da o arazide yer alan tüm yapıların bu eşsiz manzaradan eşit derece faydalanabilmesine olanak veriyor pek tabii ki.
Mimari planlarda görüldüğü üzere evin tavanı da oldukça yüksek. Böylece içeride son derece ferah bir hava hakim oluyor.
İç yaşam alanı planları ise çocuklu bir çekirdek ailenin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şık bir müstakil ev gibi dizayn edilmiş. İki yatak odası, açık planlı geniş bir mutfak, yemek alanı ve oturma odası bulunan ev, iki cephe boyunca devam eden geniş bir teras alanı ile çevriliyor.
(Eğer bu tarz huzur dolu ve sempatik mimari yapıları seviyorsanız Basit ve güzel, bu evde aradığınız her şey var (ve çok uygun) başlıklı yazımızın da ilginizi çekebileceğini düşünüyoruz.)