Selimiye'de huzur dolu bir pansiyon projesi

İç yaşam alanı planları ise çocuklu bir çekirdek ailenin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şık bir müstakil ev gibi dizayn edilmiş. İki yatak odası, açık planlı geniş bir mutfak, yemek alanı ve oturma odası bulunan ev, iki cephe boyunca devam eden geniş bir teras alanı ile çevriliyor.

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