Küçük bir bütçeyle gerçekleştirilen harika bir tadilat projesi

homify Önce & Sonra sayfamızda her gün çeşitli tadilat projelerine yer veriyoruz. Her biri farklı dönemlerden kalma, farklı lokasyonlarda ve büyüklüklerde olan bu konutların ortak noktası yenilenmeye duydukları ihtiyaç. Sayfamızda kimi zaman eski bir malikaneyi kimi zaman yıkılmak üzere olan bir köy evini, kimi zamansa ufak bir apartman dairesini görebilirsiniz. Kısacası her okuyucumuz ilgisini çekecek, farklı yapılar mevcut.

Sayfamızın bugünkü konuğu genç bir çifte ait olan küçük bir apartman dairesi. Son derece eski ve demode olan daire, mimarlar tarafından genç çift için şık, kullanışlı ve dinamik bir hale getiriliyor. Yazımızda önce dairenin tadilat öncesi halini, sonra mimarlar tarafından çizilmiş üç boyutlu projeleri ve son olarak da uygulama bittiktem sonraki halini göreceğiz.