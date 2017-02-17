Küçük bir bütçeyle gerçekleştirilen harika bir tadilat projesi

homify Önce & Sonra sayfamızda her gün çeşitli tadilat projelerine yer veriyoruz. Her biri farklı dönemlerden kalma, farklı lokasyonlarda ve büyüklüklerde olan bu konutların ortak noktası yenilenmeye duydukları ihtiyaç. Sayfamızda kimi zaman eski bir malikaneyi kimi zaman yıkılmak üzere olan bir köy evini, kimi zamansa ufak bir apartman dairesini görebilirsiniz. Kısacası her okuyucumuz ilgisini çekecek, farklı yapılar mevcut.
Sayfamızın bugünkü konuğu genç bir çifte ait olan küçük bir apartman dairesi. Son derece eski ve demode olan daire, mimarlar tarafından genç çift için şık, kullanışlı ve dinamik bir hale getiriliyor. Yazımızda önce dairenin tadilat öncesi halini, sonra mimarlar tarafından çizilmiş üç boyutlu projeleri ve son olarak da uygulama bittiktem sonraki halini göreceğiz.
Konut oldukça küçük ve kullanılan bej ve krem tonlarındaki birbirine benzer renkler nedeniyle son derece sıkıcı ve banal bir görünüme sahip. Renk yelpazesinde birbirine yakın olan renklerin kullanılması böyle bir sonuca neden oluyor ve dekorasyonda en sık yapılan hatalardan biri. Evinizi dekore ederken mutlaka zıt renkleri ya da yelpazede birbirine uzak olan renkleri bir arada kullanmaya dikkat etmemiz gerekiyor ki daha şık ve enerjik bir görüntü oluşturabilelim.
Bir evin en önemli alanlarından biri olan, hatta bence başında gelen mutfak bu dairede oldukça yetersiz. Alan küçük ancak iyi bir planlamayla efektik olarak kullanılabilir.
Bir dönemin moda rengi şampanyası sarısını bu mekanın da duvarlarında görüyoruz. Günümüz için son derece demode ve sıkıcı bir renk.
Oturma odası da dairenin her odası gibi küçük ancak büyük bir avantajı barındırıyor, o da geniş penceresi sayesinde bol bol doğal gün ışığı alması.
Konut sahiplerinin yatak odasında bir duvarın kırmızıya boyandığını görüyoruz. Dekorasyon adına oldukça güzel bir hamle, nitekim evin tamamının dekorasyonuna da bu kırmızı duvar ilham verecek.
Konutun ana giriş kapısının üç boyutlu çizimini görüyoruz. projeye göre duvarların çoğu beyaza boyanacak, arada yer yer kırmızı renk kullanılacak ce zemin ahşap parke ile kaplanacak.
Mutfakta zeminin ahşap kaplaması ile uyumlu yüzeyler, kırmızı ve siyah kullanılması tasarlanmış.
Konutun oturma odasında sütlü kahverengi, kırmızı, siyah ve beyazın bir arada kullanılması planlanmış. Son derece dinamik ve şık bir görüntü.
Yatak odasında yer alan ve tüm konutun dekorasyonuna ilham veren kırmızı duvar aynen duruyor, çevresi zeminle uyumlu hale getirilmiş. Diğer duvarlar beyaz.
Ve işte tadilat sonrası fotoğraflar! İlk fotoğrafımız mutfaktan. Aradaki duvar yıkılarak mutfak açık planlı hale getirilmiş, tezgah sayısı artırılmış ve genel olarka mekanlar daha ferah hale getirilmiş.
Henüz mobilyalar getirilmemiş ancak duvarların ve zeminin görüntüsü tam olarak üç boyutlu çizimdeki gibi. Kahverengi duvarın önünde, diğer mekanlarda da kullanılan ve bu alanda TV ünitesi görevi görecek ahşap görünümlü yüzey var.
Mutfak ve oturma odası arasındaki duvar yıkılarak araya boydan boya bir tezgah yerleştirilmiş.
Tüm eve hakim olan renkler ve stil banyo tasarımında da kendini gösteriyor. Hem sade hem de göz alıcı olmayı aynı anda başaran bu küçük ve şık dairenin komple tadilat yaptırmayı planlayan okuyucularımız için ilham verici olmasını dileriz.
Banyo tadilatları ilginizi çekiyorsa, ’Banyosunu değiştirmek isteyenlerin mutlaka bakması gereken 8 tadilat projesi’ başlıklı yazımızı okumanızı da tavsiye ederiz.