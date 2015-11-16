Çocuk odasında nasıl daha fazla depolama alanı yaratabilirim?

Çocuklar, özellikle de yaşları büyüdükçe daha geniş alanlara ihtiyaç duymaya başlarlar. Giysileri, oyuncakları, onlar için aldığımız kitaplar, okula başladılarsa defterleri ve diğer okul malzemeleri derken odalarında biriken eşya miktarı arttıkça artar ve ortalık dağınık ve düzensiz görünmeye başlar. Çocuklarımıza eşyalarını toplama alışkanlığı kazandırmak çok önemli ve bunun için de çalışmalara erken yaşta başlamak lazım. Ama hadi dürüst olalım… Hangi birimiz hedeflediğimiz derli toplu çocuk yetiştirme işini başarıya ulaşabildi? Belki aramızdan birkaç kişi çıkacaktır, ancak daha fazla değil. Çocuklarımıza bu alışkanlığı kazandırmaya çalışırken hem onlara kendimiz örnek olmalıyız (bu da her işi onlar adına yapmak anlamına kesinlikle gelmiyor) hem de çocuklarda bu işi yapmalarını sağlamak için motivasyon yaratmalıyız. Cezalandırma kesinlikle bir opsiyon olmamalı ancak ödüllendirme konusunda da dikkatli olmak lazım. Çocuğun kendi eşyalarını toplamasını ödüllendirilecek özel bir iş olarak görmeye başlaması zamanla ters etki yaratabilir. Çocuklar bu işin rutin ve zaruri olduğunu algılamalı ve gerçek ödüllerinin derli toplu bir oda olduğunun farkına varmalı. Bunu sağlamak için olan motivasyon ise, çocuk odası takımını seçerken çocuğun ilgi alanları ve zevklerini de hesaba katmaktan, yani odalarını sevmelerini sağlamaktan ve eşyalarını yerleştirecekleri depolama alanlarını mümkün olduğunca bol tutmaktan ibaret. Bu nedenle, odada halihazırda bulunan dolaplar ve çekmeceler yetersiz gelmeye başladıysa ya da odaya yeni bir mobilya takımı alacaksanız, depolama alanlarını da hesaba katmakta fayda var.
Bu yazımızda, homify sayfalarında çalışmalarını sergileyen iç mimar, dekoratör ve mobilya firmalarının tasarladığı çocuk odalarını ve sundukları depolama seçeneklerinden örnekleri derledik. Bu tasarımlar, çocuklarınızın odasında ihtiyaç duyduğunuz depolama sistemleri için örnek teşkil edecek ve umuyoruz ki ilham kaynağı olacaktır.
Odayı derli toplu tutması için çocuğumuz odasını sevmesi ve benimsemesi son derece önemli. Bu nedenle çocuk odası takımı alacağınız zaman çocuğunuz da mutlaka yanınızda olsun ve kendi görüşlerini beyan etsin. Bu demek değil ki son kararı versin ya da evinize ve ihtiyaçlarınıza hiç uygun olmasa onun seçimini satın alın. Bu kararı ortak verebilir, hangi takımın ne gibi avantajları ve dezavantajları olduğunu çocuğunuza sabırla izah ederek uygun seçimi yapmasını sağlayabilirsiniz. Piyasada mobilyaların tasarımından renklerine kadar birçok seçenek var ve seçimi yaparken çocuğunuzun hangi tür eşyasının daha fazla depolama alanına ihtiyaç duyduğunu göz önünde bulundurun.
Çocuğunuzun giysi dolabına mı ihtiyacı var? Yoksa aslında raylı bir dolaptan ziyade çekmeceler daha çok mu iş görecek? Oyuncakları depolayabileceği alanlar mı gerekli? Oyuncaklar ekseriyetle küçük parçalardan mı oluşuyor yoksa büyük parçalardan mı? Kitap ve dekoratif aksesuarları koymak için raflara mı ihtiyaç var? Açık raf mı, kapalı mı? Ders çalışabilmesi ya da resim yapma gibi masa gerektiren aktiviteleri kendi odasında gerçekleştirebilmesi için raf ve dolaplarla kombine edilmiş bir çalışma masası mı gerekli? Tüm bu soruları kendinize sorun ve depolama birimleri için alış verişinizi bu doğrultuda yapın. Aksi takdirde, örneğin asılacak giysisi eser miktarda olan bu çocuk için askılı dolap alarak kullanışsız bir mobilya parçasına sahip olabilirsiniz.
Oyuncakları ve boya kalemlerini depolamak için en iyi seçenek kutulardır. Çeşitli boyutlardaki oyuncaklar için birbirinden güzel ve dekoratif kutulardan faydalanabilirsiniz. Kutuları plastik,karton ya da hasır seçebilir,arzu ederseniz kimini kapaklı kimini de kapaksız modellerden satın alabilirsiniz. Kutuları koymak için ise, tıpkı Paker Mimarlık'ın dekore ettiği bu konutun çocuk odasında da kullanıldığı üzere kutu boyutlarına uygun açık raflar alabilir ya da ya da bu kutuları kapaklı, raflı dolaplarda saklayabilirsiniz.
Raf sistemleri daha çok kitap ve fotoğraf çerçevesi ve diğer dekoratif aksesuarlar için uygun. İstanbullu iç mimarlık firması BWorks'un dekore ettiği bu çocuk odasında spotlar ile kendinden aydınlatmalı, on beş gözlü bir raf modeli kullanılmış. Çalışma masasının yanına yerleştirilen bu raf sistemi kitap ve defterler, biblolar ve dekoratif süsler ve sevimli çerçeveler için ideal.
Çocuğunuzun giysisi çok sayıda ise, aradığınız depolama sistemi kapaklı dolaplar olabilir. Bu tür dolapların bazı kısımlarında giysileri asmak için ray, bazı kısımlarında ise raflar bulunur. Fotoğrafta görmüş olduğumuz ve tasarımı ve imaları Mia Mobili'ye ait olan bu çocuk odasının dolapları oldukça geniş. Yedi kanatlı dolap köşeye yerleştirilecek bir şekilde dizayn edilmiş. Bünyesinde iki adet de çekmece bulunduran bu geniş dolabı elbette yalnızca giysi için değil, icap ederse çocuğunuzun farklı eşyaları depolamak için de kullanabilirsiniz.
Çocuk odalarına en çok yakışan unsurların başında elbette renk kullanımı geliyor. Tasarımcılar da çocuk odası ürünlerini bu doğrultuda dizayn ediyorlar ve ortaya binbir çeşit renge sahip harika mobilyalar çıkıyor. Psikologların dediğine göre, çocuk odalarında sıklıkla kullanılan iki renk olan pembe ve maviden kaçınmak gerekliymiş. Küçük yaşlarda cinsiyet rollerini dayatan bu renkler, çocuklar büyüdüğünde psikolojik sorunlara yol açabiliyormuş. Bunu engellemek için en güzel seçenek de, renklere cinsiyet uygunluğu biçmeden ve mümkünse birçok rengi bir arada kullanarak çocuk odası dekorasyonu yapmak ve çocuğun hiçbir renge anlam yüklemesine izin vermemek ve her renge eşit mesafede olmasını dağlamak.
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