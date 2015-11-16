Çocuk odasında nasıl daha fazla depolama alanı yaratabilirim?

Çocuklar, özellikle de yaşları büyüdükçe daha geniş alanlara ihtiyaç duymaya başlarlar. Giysileri, oyuncakları, onlar için aldığımız kitaplar, okula başladılarsa defterleri ve diğer okul malzemeleri derken odalarında biriken eşya miktarı arttıkça artar ve ortalık dağınık ve düzensiz görünmeye başlar. Çocuklarımıza eşyalarını toplama alışkanlığı kazandırmak çok önemli ve bunun için de çalışmalara erken yaşta başlamak lazım. Ama hadi dürüst olalım… Hangi birimiz hedeflediğimiz derli toplu çocuk yetiştirme işini başarıya ulaşabildi? Belki aramızdan birkaç kişi çıkacaktır, ancak daha fazla değil. Çocuklarımıza bu alışkanlığı kazandırmaya çalışırken hem onlara kendimiz örnek olmalıyız (bu da her işi onlar adına yapmak anlamına kesinlikle gelmiyor) hem de çocuklarda bu işi yapmalarını sağlamak için motivasyon yaratmalıyız. Cezalandırma kesinlikle bir opsiyon olmamalı ancak ödüllendirme konusunda da dikkatli olmak lazım. Çocuğun kendi eşyalarını toplamasını ödüllendirilecek özel bir iş olarak görmeye başlaması zamanla ters etki yaratabilir. Çocuklar bu işin rutin ve zaruri olduğunu algılamalı ve gerçek ödüllerinin derli toplu bir oda olduğunun farkına varmalı. Bunu sağlamak için olan motivasyon ise, çocuk odası takımını seçerken çocuğun ilgi alanları ve zevklerini de hesaba katmaktan, yani odalarını sevmelerini sağlamaktan ve eşyalarını yerleştirecekleri depolama alanlarını mümkün olduğunca bol tutmaktan ibaret. Bu nedenle, odada halihazırda bulunan dolaplar ve çekmeceler yetersiz gelmeye başladıysa ya da odaya yeni bir mobilya takımı alacaksanız, depolama alanlarını da hesaba katmakta fayda var.

Bu yazımızda, homify sayfalarında çalışmalarını sergileyen iç mimar, dekoratör ve mobilya firmalarının tasarladığı çocuk odalarını ve sundukları depolama seçeneklerinden örnekleri derledik. Bu tasarımlar, çocuklarınızın odasında ihtiyaç duyduğunuz depolama sistemleri için örnek teşkil edecek ve umuyoruz ki ilham kaynağı olacaktır.