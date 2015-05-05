Önce & Sonra: Modern bir loft böyle ortaya çıktı

homify okurlarının en beğendiği bölümlerden biri olan Önce & Sonra serisinde ustaların elinde büyülü bir değişim geçiren binaları konu alıyoruz. Bugün ise Fransa'ya uzanıp, 1940'lı yıllardan kalma yıkık dökük bir binanın nasıl tamamen yenilendiğini ve modern bir lofta dönüştürüldüğünü göreceğiz.
Evin yenilenmiş halinde eskiden garaj olarak kullanılan bölümün üzerine yeni bir balkon eklenirken, ekstra terasla da mekân zenginleştirilmiş. Aşağıdaki fotoğraflarda göreceğiniz gibi evin iç mekânı da başatan aşağıya elden geçirilerek eskisiyle hiçbir ilgisi olmayan, taze bir yaklaşımla yeniden yorumlanmış.
Şimdi gelin Paris'in dış mahallelerindeki bu büyülü restorasyon projesine yakından bakalım.
Projeyi üstlenen ekip binayı teslim aldığında karşılarında gördükleri manzaranın pek de iç açıcı olduğu söylenemez. Etrafını ot bürümüş ve çöplük olarak kullanılan bir bahçe. Günümüzün ihtiyaçlarına cevap vermeyen mimari özellikleriyle yıkılmaya bırakılmış bir bina ve korkunç durumdaki iç mekânlar.
Burada ise projeyi üstlenen ekip tarafından şık bir terasa dönüştürülecek olan avluyu görüyoruz. Alttaki resimde bu avlunun nasıl ferah ve aydınlık bir mekân haline geldiğini kendiniz göreceksiniz. Ayrıca çok küçük ve içeriye yeterince ışık sızdırmayan pencereler de tamamen değiştirilecek.
Gördüğünüz gibi o yıkık dökük görünen balkın kısmı pencerelerin genişletilip yenilenmesi ve ahşap ilavesiyle iç açıcı bir mekâna dönüştürülmüş durumda. Aynı şekilde korkuluklar da değiştirilmiş ve balkon kısmı eskisine oranla çok daha şık bir hale bürünmüş.
Restorasyonun projesinin en önemli ve ilgi çekici ayaklarından birini ahşabın büyüsüyle insanı adeta kendine çeken bu teras oluşturuyor. Adeta deniz kenarında şirin bir rıhtımı andıran bu terasa eklenen şık saksılıklar sayesinde kendi bitki ve çiçeklerinizi de yetiştirebiliyorsunuz.
Gördüğünüz gibi evin salonu hem karanlık ve havasız, hem de artık modası tamamen geçmiş olun bir dekorasyon tarzını yansıtıyor. Ayrıca yer karolarının da mekânı bir salondan çok koca bir banyo gibi gösterdiğini ilave etmek lazım.
İşte o korkunç salona değen sihirli elin yarattığı mucize. Aradaki fazla duvarları kaldıran proje ekibi, öncelikli olarak salonun daha geniş, ferah ve aydınlık olmasını sağlamış. Sonrasında ise mekâna oryantal halıyla seçkinleşen, ahşap kullanımı ve şık şömineyle ise samimi bir kır evi havasını andıran bu yepyeni kimliği biçmişler.
Mutfakla birleştirilen salonun diğer tarafında ise zeminin tamamen elden geçirildiğini ve modern mobilyalarla mekâna hem günümüzün ihtiyaçlarına cevap veren, hem de belirgin bir karakteri muhafaza eden bir hava katıldığını görüyoruz.
Restorasyon projesi öncesi mekânın iki katını birbirine bağlayan merdivenlerin hem dar, hem de keskin dönüş yüzünden özellikle çocuklar açısından tehlikeli olduğunu görüyoruz.
Projeyi üstlenen ekibin binaya yaptığı en ciddi katkılardan biri de o eski ve tehlikeli merdivenden tamamen kurtulup hem estetik, hem de işlev açısından bütün beklentileri karşılayan ve siyah rengiyle eve bir asalet katan bu merdiveni eve eklemek olmuş.
Şimdi gelin yazımızın sonunda doğru bu merdivenden tırmanıp evin üst katına da kısaca bir bakalım.
Binanın üst katında bulunan bu küçük oda hem pencerelerin küçüklüğü hem de aşırı eşyalı olması nedeniyle insanda klostrofobi duyguları uyandıracak kadar bunaltıcı bir görünüme sahip.
İşte yine şahane bir dönüşüm örneği. Az önceki o iç kararyıcı mekân gitmiş yerine hem modern, hem de çok daha ferah görünen, hem de temel işlevlerini yerine getiren yepyeni bir yatak odası gelmiş. Zemini de yenilenen yatak odasının tavanındaki kirişler ise evin geçmişini ve tarihini anımsatan karakterli birer iz olarak mekâna ayrı bir hava katıyorlar.
Bu projeyi beğendiyseniz, bir ambarın göz alıcı bir eve dönüşmesini anlattığımız bu yazıya da göz atabilirsiniz.