Önce & Sonra: Modern bir loft böyle ortaya çıktı

homify okurlarının en beğendiği bölümlerden biri olan Önce & Sonra serisinde ustaların elinde büyülü bir değişim geçiren binaları konu alıyoruz. Bugün ise Fransa'ya uzanıp, 1940'lı yıllardan kalma yıkık dökük bir binanın nasıl tamamen yenilendiğini ve modern bir lofta dönüştürüldüğünü göreceğiz.

Evin yenilenmiş halinde eskiden garaj olarak kullanılan bölümün üzerine yeni bir balkon eklenirken, ekstra terasla da mekân zenginleştirilmiş. Aşağıdaki fotoğraflarda göreceğiniz gibi evin iç mekânı da başatan aşağıya elden geçirilerek eskisiyle hiçbir ilgisi olmayan, taze bir yaklaşımla yeniden yorumlanmış.

Şimdi gelin Paris'in dış mahallelerindeki bu büyülü restorasyon projesine yakından bakalım.