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Daha gösterişli bir salon için Türkiye'den 9 fikir

umit atdağ umit atdağ
Rumelihisarı Yalı Restorasyonu, Öztek Mimarlık Restorasyon İnşaat Mühendislik Öztek Mimarlık Restorasyon İnşaat Mühendislik Klasik Oturma Odası Ahşap Altın Sarısı
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Salonlar, evimizin en çok vakit geçirilen ve en geniş hacimlerine sahip olan odalarıdır.  Bu odaları şahane bir şekilde dekore etmek, görkemli ve ihtişamlı bir görsele sahip olmasını sağlamak zor olduğu kadar bir o kadar da emek isteyen bir süreçtir. Salon dekorasyonlarında zarafet kadar ihtişam ve gösteriş de önemli olduğundan titiz bir dekorasyon planı ile işe başlamak gerekir. Dekorasyon planı oluşturmadan önce ülkemizde yer alan ve birbirinden güzel salon dekorasyonlarından oluşan homify ihtişamlı salon örneklerini incelemeli ve sonrasında tarzınıza uygun olan salonu tercih ederek veya ilham alarak dekorasyon yapmalısınız. Birbirinden muhteşem olan bu görkemli salonları homify farkı ile yakından inceleyelim.

Sade ve ihtişamlı

icmekan tasarım, Fatma Gürçam İçmekan Tasarım ve Uygulama Fatma Gürçam İçmekan Tasarım ve Uygulama Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
Fatma Gürçam İçmekan Tasarım ve Uygulama

icmekan tasarım

Fatma Gürçam İçmekan Tasarım ve Uygulama
Fatma Gürçam İçmekan Tasarım ve Uygulama
Fatma Gürçam İçmekan Tasarım ve Uygulama

İhtişamlı bir salon dekorasyonu için  sadelik  dezavantaj değildir. Bir salonun hem ade olması hem de görkemli bir salon olması için örnek salon uygulamasında olduğu gibi doğru mobilyalar ve doğru aksesuarlar tercih edilmelidir. Oturma grubuna uyumlu renklerde ve ölçülerde orta masa ve orta masa ile uyumlu avize salonun ihtişamını gözler önüne sermiş.

Aynalar ve renkler

Phaselis Konutları Antalya, Mimoza Mimarlık Mimoza Mimarlık Modern Oturma Odası
Mimoza Mimarlık

Phaselis Konutları Antalya

Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık

Salon dekorasyonlarında ayna kullanılması her zaman gösterişi artırmıştır. Ancak aynalar ile doğru renklerin tercih edilmesi salonun boğulmasını önler. Bu örnekte mor renk açık tonların dışında tek koyu renk olarak tercih edilmiş ve aynalar ile salonda ihtişamlı bir dekorasyon oluşturulmuş.

Tasarım ve estetik

Seba Life , Canan Delevi Canan Delevi Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
Canan Delevi

Seba Life

Canan Delevi
Canan Delevi
Canan Delevi

Tasarım yapılırken estetik her zaman göz önünde tutulmalıdır. Bu örnek salonda estetik kaygısı ön planda tutulmuş ve açık tonlara sahip mobilyalar perdeler ile desteklendiği gibi duvarlara yerleştirilen aksesuarlar ile görkemli bir salon dekorasyonunun yanına estetik olarak göz kamaştıran bir salon oluşturulmuş.

Geniş salonlar

Apartment, Murat Aksel Architecture Murat Aksel Architecture Ev İçiAksesuarlar & Dekorasyon Bakır/Bronz/Pirinç Altın Sarısı
Murat Aksel Architecture

Apartment

Murat Aksel Architecture
Murat Aksel Architecture
Murat Aksel Architecture

Geniş salonları dekore etmek zor olduğu gibi ihtişam kazandırmak da zordur. Ancak bu salonda olduğu gibi vintage mobilyalar  tercih edilerek modern aksesuarlar ile sentez yapabilir ve ortaya resimdeki gibi görkemi ile göz alıcı bir güzelliğe sahip salon çıkarabilirsiniz.

Tavan işlemeleri

Phaselis Konutları Antalya, Mimoza Mimarlık Mimoza Mimarlık Modern Oturma Odası
Mimoza Mimarlık

Phaselis Konutları Antalya

Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık

Salon dekorasyonlarında mobilyalar ve duvarlar kadar tavanlar da önemlidir. Tavan işlemeleri salonu diğer salon dekorasyonlarından bir adım öne çıkarır. Bu örnekte olduğu gibi dekorasyon zarif bir şekilde tamamlanmış tavan işlemesi ile salonun ihtişamı bir kat daha artırılmış.

Avizeler

Rumelihisarı Yalı Restorasyonu, Öztek Mimarlık Restorasyon İnşaat Mühendislik Öztek Mimarlık Restorasyon İnşaat Mühendislik Klasik Oturma Odası Ahşap Altın Sarısı istanbul,yalı,boğaziçi,ahşap,ahşap ev,ahşap bina,restorasyon,restitüsyon,yali,dekorasyon,ahşap pencere,giyotin pencere
Öztek Mimarlık Restorasyon İnşaat Mühendislik

Rumelihisarı Yalı Restorasyonu

Öztek Mimarlık Restorasyon İnşaat Mühendislik
Öztek Mimarlık Restorasyon İnşaat Mühendislik
Öztek Mimarlık Restorasyon İnşaat Mühendislik

Geçmişte salonlarda görkemli bir atmosfer oluşturmak için kullanılan ihtişamlı avizeler günümüzde de kullanılmakta ve örnek salonda olduğu gibi görkemi ve ihtişamı mükemmel olan bir salon oluşturulmaktadır. Evinizde salon boyutu ile orantılı mükemmel bir avize tercih ederek ihtişamlı ve gösterişli bir salona sahip olabilirsiniz.

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Zarafet ve şıklık

Housing, Murat Aksel Architecture Murat Aksel Architecture Oturma OdasıŞömine & Aksesuarları Ahşap Beyaz
Murat Aksel Architecture

Housing

Murat Aksel Architecture
Murat Aksel Architecture
Murat Aksel Architecture

Salon dekorasyonunda zarafet çok önemli bir unsurdur. Örnek salon dekorasyonunda olduğu gibi zarif olduğu kadar ayna ce camların kullanıldığı tavan süslemeleri ile ihtişamlı bir salon oluşturmak tamamen tarzınız ile ilgilidir. Görkemli bir salon için tavan süslemeleri yapabilir, uyumlu aksesuarlar ile bu dekorasyonu pekiştirebilirsiniz.

Uyum ve bütünlük

Feng Shui Uygulama, Meral Akçay Konsept ve Mimarlık Meral Akçay Konsept ve Mimarlık Modern Oturma Odası
Meral Akçay Konsept ve Mimarlık

Feng Shui Uygulama

Meral Akçay Konsept ve Mimarlık
Meral Akçay Konsept ve Mimarlık
Meral Akçay Konsept ve Mimarlık

Bir salonun gösterişli olması için örnek salonda olduğu gibi uyum ve bütünlük olması şarttır.  Titiz bir çalışma ile muhteşem bir salon dekorasyonu yapabilir, farklı tasarılara sahip avizeler ile salonun ihtişamını artırabilir, renkli şık perdeler ile gösterişli bir salona sahip olabilirsiniz.

İhtişam ve güzellik

homify Eklektik Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Salonun gösterişli olması kadar göz kamaştırıcı bir güzelliğe sahip olması için  örnek salonda olduğu gibi tavandan sarkıtmalı süslemeler tercih edebilir,  uyumlu zemin döşemesi ve orta masa ile ihtişamı pekiştirebilirsiniz. Tarzınıza uygun süslemeler tercih ederek renklerde farklılık yaratabilir ve gösterişli bir salonu hayal gücünüze güvenerek yapabilirsiniz.

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