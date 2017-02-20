Daha gösterişli bir salon için Türkiye'den 9 fikir

Salonlar, evimizin en çok vakit geçirilen ve en geniş hacimlerine sahip olan odalarıdır. Bu odaları şahane bir şekilde dekore etmek, görkemli ve ihtişamlı bir görsele sahip olmasını sağlamak zor olduğu kadar bir o kadar da emek isteyen bir süreçtir. Salon dekorasyonlarında zarafet kadar ihtişam ve gösteriş de önemli olduğundan titiz bir dekorasyon planı ile işe başlamak gerekir. Dekorasyon planı oluşturmadan önce ülkemizde yer alan ve birbirinden güzel salon dekorasyonlarından oluşan homify ihtişamlı salon örneklerini incelemeli ve sonrasında tarzınıza uygun olan salonu tercih ederek veya ilham alarak dekorasyon yapmalısınız. Birbirinden muhteşem olan bu görkemli salonları homify farkı ile yakından inceleyelim.
İhtişamlı bir salon dekorasyonu için sadelik dezavantaj değildir. Bir salonun hem ade olması hem de görkemli bir salon olması için örnek salon uygulamasında olduğu gibi doğru mobilyalar ve doğru aksesuarlar tercih edilmelidir. Oturma grubuna uyumlu renklerde ve ölçülerde orta masa ve orta masa ile uyumlu avize salonun ihtişamını gözler önüne sermiş.
Salon dekorasyonlarında ayna kullanılması her zaman gösterişi artırmıştır. Ancak aynalar ile doğru renklerin tercih edilmesi salonun boğulmasını önler. Bu örnekte mor renk açık tonların dışında tek koyu renk olarak tercih edilmiş ve aynalar ile salonda ihtişamlı bir dekorasyon oluşturulmuş.
Tasarım yapılırken estetik her zaman göz önünde tutulmalıdır. Bu örnek salonda estetik kaygısı ön planda tutulmuş ve açık tonlara sahip mobilyalar perdeler ile desteklendiği gibi duvarlara yerleştirilen aksesuarlar ile görkemli bir salon dekorasyonunun yanına estetik olarak göz kamaştıran bir salon oluşturulmuş.
Geniş salonları dekore etmek zor olduğu gibi ihtişam kazandırmak da zordur. Ancak bu salonda olduğu gibi vintage mobilyalar tercih edilerek modern aksesuarlar ile sentez yapabilir ve ortaya resimdeki gibi görkemi ile göz alıcı bir güzelliğe sahip salon çıkarabilirsiniz.
Salon dekorasyonlarında mobilyalar ve duvarlar kadar tavanlar da önemlidir. Tavan işlemeleri salonu diğer salon dekorasyonlarından bir adım öne çıkarır. Bu örnekte olduğu gibi dekorasyon zarif bir şekilde tamamlanmış tavan işlemesi ile salonun ihtişamı bir kat daha artırılmış.
Geçmişte salonlarda görkemli bir atmosfer oluşturmak için kullanılan ihtişamlı avizeler günümüzde de kullanılmakta ve örnek salonda olduğu gibi görkemi ve ihtişamı mükemmel olan bir salon oluşturulmaktadır. Evinizde salon boyutu ile orantılı mükemmel bir avize tercih ederek ihtişamlı ve gösterişli bir salona sahip olabilirsiniz.
Salon dekorasyonunda zarafet çok önemli bir unsurdur. Örnek salon dekorasyonunda olduğu gibi zarif olduğu kadar ayna ce camların kullanıldığı tavan süslemeleri ile ihtişamlı bir salon oluşturmak tamamen tarzınız ile ilgilidir. Görkemli bir salon için tavan süslemeleri yapabilir, uyumlu aksesuarlar ile bu dekorasyonu pekiştirebilirsiniz.
Bir salonun gösterişli olması için örnek salonda olduğu gibi uyum ve bütünlük olması şarttır. Titiz bir çalışma ile muhteşem bir salon dekorasyonu yapabilir, farklı tasarılara sahip avizeler ile salonun ihtişamını artırabilir, renkli şık perdeler ile gösterişli bir salona sahip olabilirsiniz.
Salonun gösterişli olması kadar göz kamaştırıcı bir güzelliğe sahip olması için örnek salonda olduğu gibi tavandan sarkıtmalı süslemeler tercih edebilir, uyumlu zemin döşemesi ve orta masa ile ihtişamı pekiştirebilirsiniz. Tarzınıza uygun süslemeler tercih ederek renklerde farklılık yaratabilir ve gösterişli bir salonu hayal gücünüze güvenerek yapabilirsiniz.