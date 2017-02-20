Daha gösterişli bir salon için Türkiye'den 9 fikir

Salonlar, evimizin en çok vakit geçirilen ve en geniş hacimlerine sahip olan odalarıdır. Bu odaları şahane bir şekilde dekore etmek, görkemli ve ihtişamlı bir görsele sahip olmasını sağlamak zor olduğu kadar bir o kadar da emek isteyen bir süreçtir. Salon dekorasyonlarında zarafet kadar ihtişam ve gösteriş de önemli olduğundan titiz bir dekorasyon planı ile işe başlamak gerekir. Dekorasyon planı oluşturmadan önce ülkemizde yer alan ve birbirinden güzel salon dekorasyonlarından oluşan homify ihtişamlı salon örneklerini incelemeli ve sonrasında tarzınıza uygun olan salonu tercih ederek veya ilham alarak dekorasyon yapmalısınız. Birbirinden muhteşem olan bu görkemli salonları homify farkı ile yakından inceleyelim.