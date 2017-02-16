Daha derli toplu bir mutfak için 25 fikir

Mutfak temizliğinin ve mutfağı derli toplu tutmanın ne kadar zor ama bir o kadar da kaçınılmaz bir iş olduğunu hepimiz biliyoruz. Mutfaklar evin içinde en çok iş yapılan yaşam alanları olduğu için en çok ve en hızlı dağılan, ama sürekli aktif olarak kullanıldığı için ve pek tabii ki yemek gibi hijyenik bir faktör içinde bulunduğu için dağıldığı anda toplanması, kirlendiği anda temizlenmesi de gerekir. Tüm bu fonksiyonel nedenlerin yanı sıra mutfakların bir diğer özelliği de estetik açıdan dağınıklığı diğer yaşam alanları kadar tolere edememesidir. Yani hafif dağınık bir oturma odası gözünüze o kadar kötü görünmez belki ama mutfaktaki yerli yerinde olmayan birkaç parça bulaşık bile tüm estetik algınızı bozmaya yetebilir. İşte bunun için mutfakları öncelikli olarak her gün düzenli bir şekilde temizlememiz ve daha da önemlisi mutfakta yemek yaparken dağınıklık ve kirlilik yaratmadan çalışabilmeyi alışkanlık haline getirmemiz şart. Ama bunun dışında dekoratif olarak da mutfaklarımızı daha düzenli tutmamızı sağlayan aksesuar ve tasarımlar ve dağınıklığı saklayan dekorasyon hileleri de yok değil. İşte o dekorasyon ipuçlarından bazıları…