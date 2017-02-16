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Daha derli toplu bir mutfak için 25 fikir

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GENEL MUTFAK DEKORASYON, REYHAN MUTFAK I BANYO I DEKORASYON REYHAN MUTFAK I BANYO I DEKORASYON Modern Mutfak
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Mutfak temizliğinin ve mutfağı derli toplu tutmanın ne kadar zor ama bir o kadar da kaçınılmaz bir iş olduğunu hepimiz biliyoruz. Mutfaklar evin içinde en çok iş yapılan yaşam alanları olduğu için en çok ve en hızlı dağılan, ama sürekli aktif olarak kullanıldığı için ve pek tabii ki yemek gibi hijyenik bir faktör içinde bulunduğu için dağıldığı anda toplanması, kirlendiği anda temizlenmesi de gerekir. Tüm bu fonksiyonel nedenlerin yanı sıra mutfakların bir diğer özelliği de estetik açıdan dağınıklığı diğer yaşam alanları kadar tolere edememesidir. Yani hafif dağınık bir oturma odası gözünüze o kadar kötü görünmez belki ama mutfaktaki yerli yerinde olmayan birkaç parça bulaşık bile tüm estetik algınızı bozmaya yetebilir. İşte bunun için mutfakları öncelikli olarak her gün düzenli bir şekilde temizlememiz ve daha da önemlisi mutfakta yemek yaparken dağınıklık ve kirlilik yaratmadan çalışabilmeyi alışkanlık haline getirmemiz şart. Ama bunun dışında dekoratif olarak da mutfaklarımızı daha düzenli tutmamızı sağlayan aksesuar ve tasarımlar ve dağınıklığı saklayan dekorasyon hileleri de yok değil. İşte o dekorasyon ipuçlarından bazıları…

1- Ölü tezgah alanlarını bu örnekteki gibi kullanışlı depolama alanlarına dönüştürerek çok daha derli toplu bir tezgah oluşturabilirsiniz.

Mutfak İndeko İç Mimari ve Tasarım Klasik Mutfak Mutfak
İndeko İç Mimari ve Tasarım

Mutfak

İndeko İç Mimari ve Tasarım
İndeko İç Mimari ve Tasarım
İndeko İç Mimari ve Tasarım

2- Fonksiyonel tasarımlı mutfak adaları hem çalışma alanınızı genişletir hem de ekstra depolama mobilyası olarak hayatınızı kolaylaştırır. Modern görünümleri de cabası!

Oak island Bordercraft Kırsal Mutfak
Bordercraft

Oak island

Bordercraft
Bordercraft
Bordercraft

3- Küçük mutfaklarda yer kaplayan masa ve sandalyeler yerine tezgah uzantısı yemek masaları ve bar tabureleri kullanmayı hiç düşündünüz mü?

A modern kitchen refit Redesign Modern Mutfak
Redesign

A modern kitchen refit

Redesign
Redesign
Redesign

4- Açık planlı bir salona sahipseniz mutfak ve oturma odasının sınırlarını belli eden bir dekorasyon her zaman karmaşayı önler ve daha ferah bir görünüm oluşturur.

Filiz Ozcan Yaz, Bilgece Tasarım Bilgece Tasarım Modern Mutfak
Bilgece Tasarım

Filiz Ozcan Yaz

Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım

5- Dar mutfaklarda koridor oluşturan bir yerleşim her zaman daha düzenli ve modern bir estetik yaratıyor.

Interior Designs , CCT INVESTMENTS CCT INVESTMENTS Modern Mutfak
CCT INVESTMENTS

Interior Designs

CCT INVESTMENTS
CCT INVESTMENTS
CCT INVESTMENTS

6- Son mutfak trendlerinden olan tezgah altı dolapların koyu renk, üstteki dolaplarınsa açık renk tercih edildiği modeller mutfaklara ferah bir görünüm kazandırıyor.

MODERN MUTFAKLAR homify Modern Mutfak Ahşap Kahverengi mutfak
homify

MODERN MUTFAKLAR

homify
homify
homify

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7- Sık kullandığınız malzemeleri elinizin altında tutabileceğiniz minik raflar da her zaman işe yarayan çözümlerden.

homify Asyatik Mutfak
homify

homify
homify
homify

8- Duvarın içine doğru genişleyen tasarımlar mutfaklarda her zaman daha düzenli ve sıra dışı bir etki yaratıyor.

MISCELLANEOUS HOME PROJECT HİSARİ DESIGN STUDIO Modern Mutfak
HİSARİ DESIGN STUDIO

MISCELLANEOUS HOME PROJECT

HİSARİ DESIGN STUDIO
HİSARİ DESIGN STUDIO
HİSARİ DESIGN STUDIO

9- Eğer mutfağınızda böyle bir tasarım için ayırabileceğiniz bir cephe varsa, zeminden tavana uzanan dolapların çok işinize yarayacağından eminiz.

homify Modern Mutfak
homify

homify
homify
homify

10- İddialı renkler hareketli oldukları için risklidir; ancak göz alıcı oldukları için de dikkat çekerler ve böylece ufak tefek dağınıklıkları saklarlar.

Light Filled Traditional Kitchen Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens & Cabinetry Klasik Mutfak Ahşap Mavi
Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens &amp; Cabinetry

Light Filled Traditional Kitchen

Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens & Cabinetry
Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens &amp; Cabinetry
Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens & Cabinetry

11- Düzenli bir mutfaktan bahsederken çok fonksiyonlu son model dolap tasarımlarından söz etmemek olmaz tabii ki.

Bespoke oak larder homify Kırsal Mutfak
homify

Bespoke oak larder

homify
homify
homify

12- Kesme tahtasını tezgaha entegre ederek hem pratik hem de şık bir düzen oluşturabilirsiniz.

NEW! 2015 Kitchen: PORTLAND + ARCOS Schmidt Palmers Green İskandinav Mutfak
Schmidt Palmers Green

NEW! 2015 Kitchen: PORTLAND + ARCOS

Schmidt Palmers Green
Schmidt Palmers Green
Schmidt Palmers Green

13- Işıklandırmanın mutfaklarda ne kadar önemli olduğunu unutmayın. Tezgahınızı yeterince temiz tutabilmeniz için tezgah üstü bir aydınlatma şart.

Blue & Cream Gloss Kitchen, Aberdare, South Wales, Hitchings & Thomas Ltd Hitchings & Thomas Ltd Modern Mutfak Mavi
Hitchings &amp; Thomas Ltd

Blue & Cream Gloss Kitchen, Aberdare, South Wales

Hitchings & Thomas Ltd
Hitchings &amp; Thomas Ltd
Hitchings & Thomas Ltd

14- Akıllı tasarımlar her zaman fark yaratır; bu örnekteki dolaba entegre şişe oyukları gibi…

Projekt mieszkania Ustroń, OES architekci OES architekci Modern Mutfak
OES architekci

OES architekci
OES architekci
OES architekci

15- Eğer mutfağınız genişse küçük ve sıkış tıkış bir yemek masası yerine geniş ve büyük bir masa tercih edin.

Headlands Cottage - Interior Barc Architects Modern Mutfak
Barc Architects

Headlands Cottage – Interior

Barc Architects
Barc Architects
Barc Architects

16- Standart mutfak dolapları yerine sizin ihtiyacınıza uygun ve size özel tasarımlar her zaman daha doğru bir tercih olacaktır.

Kitchen with a Contemporary Colour Scheme: Olive & Ivory, Hehku Hehku Klasik Mutfak Bej
Hehku

Kitchen with a Contemporary Colour Scheme: Olive & Ivory

Hehku
Hehku
Hehku

17- Açık rafların dağınıklık yaratacağını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Kapalı mutfak dolapları yerine açık raf sistemleri kullanmak aslında mutfak malzemelerini bir dekorasyon unsuruna dönüştürüyor.

Hehku Cucina Range, Hehku Hehku Klasik Mutfak
Hehku

Hehku Cucina Range

Hehku
Hehku
Hehku

18- Tencere tava askılıkları da dağınıklığı dekorasyon sanatına ve estetiğe dönüştürmenin en güzel yollarından biri.

Mediterranean Style Rencraft Akdeniz Mutfak Ahşap Mavi
Rencraft

Mediterranean Style

Rencraft
Rencraft
Rencraft

19- Kapanınca dolap, açılınca içinde her ihtiyacınızın bulunduğu bir tezgah tasarımına ne dersiniz?

Bespoke Minimalist Kitchen By Luxmoore & Co Luxmoore & Co Minimalist Mutfak
Luxmoore &amp; Co

Bespoke Minimalist Kitchen By Luxmoore & Co

Luxmoore & Co
Luxmoore &amp; Co
Luxmoore & Co

20- Siyah beyaz karolar her zaman kontrastlı bir modern doku oluşturduklarından mutfağınızın daha düzenli ve şık görünmesini sağlarlar.

METROKENT BURSA 3+1, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık Modern Mutfak
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

METROKENT BURSA 3+1

Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

21- Dolap içleri gibi çekmece içleri de çok önemli. Çekmece düzenleyiciler işinizi en çok kolaylaştıran unsurlardan biri.

Solid cutlery trays homify Kırsal Mutfak
homify

Solid cutlery trays

homify
homify
homify

22- İyi bir lavabo ve iyi bir ocak tüm mutfağınızın dokusunu değiştirmeye yeter. Kısıtlı bütçeyle yeni bir düzenleme oluşturmak istiyorsanız bu iki unsurdan başlamanızı tavsiye ederiz.

GREY, Ada Ahşap Ada Ahşap Modern Mutfak
Ada Ahşap

GREY

Ada Ahşap
Ada Ahşap
Ada Ahşap

23- Çöpler yaşam tarzımız hakkında aslında çok şey söyler. Çöplerinizin düzenli olması demek, yaşam alanınızın da düzenli olması demektir.

Pull out waste bins Urban Myth MutfakDepo & Kiler
Urban Myth

Pull out waste bins

Urban Myth
Urban Myth
Urban Myth

24- Baharatlıklarınızı duvara asmaya ne dersiniz? Pratik, düzenli ve her zaman elinizin altında…

APARTAMENTO SAÚDE - SP, Natali de Mello - Arquitetura e Arte Natali de Mello - Arquitetura e Arte MutfakAksesuarlar & Tekstil Ürünleri
Natali de Mello – Arquitetura e Arte

Natali de Mello - Arquitetura e Arte
Natali de Mello – Arquitetura e Arte
Natali de Mello - Arquitetura e Arte

25- Tezgah üzerinde kullandığımız bulaşıklık da en büyük dağınıklık unsurlarından biri. Tezgaha entegre bulaşıklıklar ise harikalar yaratıyor.

Olea Bodrum Femaş Mobilya MutfakMutfak Malzemeleri
Bodrum Femaş Mobilya

Olea

Bodrum Femaş Mobilya
Bodrum Femaş Mobilya
Bodrum Femaş Mobilya

Bu yazımızı beğendiyseniz ve küçük mutfağınız için mutfak tasarımı fikirleri arıyorsanız Mutfağınızı tasarlamadan önce görmeniz gereken 7 küçük mutfak! başlıklı yazımız size ilham verecektir. 

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