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Marangoza gösterebileceğiniz 15 şahane mobilya

Homify TR Homify TR
Macizo Carpintería, Macizo Carpintería Mx Macizo Carpintería Mx Oturma OdasıDepo
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Ahşap mobilyalar her zaman diğer malzemelerden üretilen mobilyalardan daha farklı, daha sıcak ve samimi, daha şık bir estetiğe sahip oluyorlar; üstelik tüm bunların yanı sıra ahşap mobilyalar her tarz dekorasyona da uyum sağlayabilen yüksek adaptasyonlu mobilyalardır ve bu yüzden de özellikle bugünlerde oldukça yaygın kullanılıyorlar. Ancak elbette ahşap mobilyadan ahşap mobilyaya da fark var… Standart ve fabrikasyon ahşap ürünler bir yana, özel tasarımlı ahşap mobilyalar yaşam alanlarımızda benzersiz bir etki yaratıyor ve dekorasyonumuza sıra dışı bir katkıda bulunuyor. Bu yazımızda da sizlerle marangozunuza gösterip ilham alarak benzerini yaptırabileceğiniz şahane mobilya tasarımlarına göz gezdireceğiz.

1. Minimal ve doğal tasarımlardan hoşlananlar için mükemmel bir model!

luonto, 株式会社 大雪木工 株式会社 大雪木工 Oturma OdasıRaflar Ahşap Ahşap rengi
株式会社　大雪木工

株式会社　大雪木工
株式会社　大雪木工
株式会社　大雪木工

İki camlı dolaba sahip olan şık ve sıra dışı bir televizyon ünitesi. Hemen yanındaki merdiven tasarımlı raf da oldukça ilgi çekici ve şık.

2. Metal ve ahşabın uyumu

Ahşap Raflar, Wood_Dekor Wood_Dekor Oturma OdasıAksesuarlar & Dekorasyon Ahşap Ahşap rengi
Wood_Dekor

Ahşap Raflar

Wood_Dekor
Wood_Dekor
Wood_Dekor

Çağdaş mobilyalardan hoşlananların bu tarz tasarımlara da bayıldığını biliyoruz. Hem üretimi oldukça kolay, hem az yer kaplıyor ve bu yüzden küçük alanlarda da ideal, hem de hareketli ve şık.

3. Vintage görümlü kahve barı!

Vecchio Coffee Bar homify Yemek OdasıBar & Büfeler Masif Ahşap Beyaz
homify

Vecchio Coffee Bar

homify
homify
homify

Kahve severler bu modele bayılacak. Eskitilmiş ahşap ile mutfaklarınızı süsleyecek harika bir kahve barı.

4. Ahşap küvet!

Ahşap küvet homify BanyoKüvet & Duşlar
homify

Ahşap küvet

homify
homify
homify

Ayaklı küvetler son yıllarda banyoların en vazgeçilmez trendlerinden biri haline geldi. Bu eşsiz ahşap küvet de bu trendin en çarpıcı modellerinden birini oluşturuyor.

5. Çocuğunuzun bayılacağı sağlıklı ve eğlenceli bir karyola!

Çelebi Ahşap & İç Dekorasyon, Çelebi Ahşap & İç Dekorasyon ve Tasarım Çelebi Ahşap & İç Dekorasyon ve Tasarım Modern Çocuk Odası
Çelebi Ahşap &amp; İç Dekorasyon ve Tasarım

Çelebi Ahşap & İç Dekorasyon

Çelebi Ahşap & İç Dekorasyon ve Tasarım
Çelebi Ahşap &amp; İç Dekorasyon ve Tasarım
Çelebi Ahşap & İç Dekorasyon ve Tasarım

Çocuk odalarında ahşap malzeme kullanımının estetik avantajlarının yanı sıra sağlıklı ve nefes alan yapılar olmaları dolayısıyla da büyük bir önemi var.

6. Antreniz için sofistike bir vestiyer

Muebles Modulares Espacio al Cuadrado, Espacio al Cuadrado Espacio al Cuadrado Modern Giyinme Odası
Espacio al Cuadrado

Espacio al Cuadrado
Espacio al Cuadrado
Espacio al Cuadrado

Hem şık, hem çok fonksiyonlu, hem de dar alanda oldukça verimli bir kullanım sağlayan modern ve şık bir vestiyer ünitesi.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

7. Kasadan ilham alan raf tasarımı

Macizo Carpintería, Macizo Carpintería Mx Macizo Carpintería Mx Ofis Alanları & Mağazalar
Macizo Carpintería Mx

Macizo Carpintería Mx
Macizo Carpintería Mx
Macizo Carpintería Mx

Mutfaklara benzersiz bir doku katabilen şahane bir ahşap tasarım!

8. Sıra dışı çekmeceler

Macizo Carpintería, Macizo Carpintería Mx Macizo Carpintería Mx Oturma OdasıDepo
Macizo Carpintería Mx

Macizo Carpintería Mx
Macizo Carpintería Mx
Macizo Carpintería Mx

Çekmeceli depolama üniteleri genellikle hep standart ve benzer boyutlarda olur. Ancak marangozunuza böyle farklı tasarımlı çekmeceli tasarımlar sipariş ederseniz söz konusu yaşam alanında mükemmel bir görünüm elde edebilirsiniz.

9. Kitaplığa farklı bir yorum

Book rack in Ash, agustav agustav Oturma OdasıRaflar
agustav

Book rack in Ash

agustav
agustav
agustav

Minimal, çağdaş ve ezber bozan bir model!

10. Mükemmel bir estetik ve fonksiyon

Light Oak Hidden Bureau The Cotswold Company Kırsal Çalışma Odası Ahşap
The Cotswold Company

Light Oak Hidden Bureau

The Cotswold Company
The Cotswold Company
The Cotswold Company

Gerektiğinde çalışma masası, gerektiğinde ise harika bir konsol!

11. Dinamik ve çağdaş bir görünüm

The Magnetic Stack Radiance Furniture Design Ev İçiDepo
Radiance Furniture Design

The Magnetic Stack

Radiance Furniture Design
Radiance Furniture Design
Radiance Furniture Design

Söz konusu özel tasarımlı ahşap mobilyalar olduğunda tek sınırınız marangozunuzun el becerisi ve tasarımı oluşturanın hayal gücüdür pek tabii ki.

12. Çocuklar için kişisel ve renkli sandalyeler

Child's Jungle Chair Anne Taylor Designs Çocuk OdasıÇalışma Masaları & Sandalyeler Ahşap child's chair,personalised,jungle,giraffe,elephant,monkey,nursery,child's room
Anne Taylor Designs

Child's Jungle Chair

Anne Taylor Designs
Anne Taylor Designs
Anne Taylor Designs

Çocuklarınız kendilerine ait olan eşyaları her zaman sahiplenir ve sever. Usta bir işçilikle renkli ve eğlenceli mobilyalar yaratmak mümkün.

13. Renkli ahşap sandalyeler

Mismatched Dining Chairs Rectory Blue Yemek OdasıSandalye & Banklar
Rectory Blue

Mismatched Dining Chairs

Rectory Blue
Rectory Blue
Rectory Blue

Renkli sandalyeler yalnızca çocuklar için harikalar yaratmıyor elbette, yemek odalarına da modern ve canlı bir atmosfer sağlıyor.

​14. Tavla sevenlere özel tasarım sehpa

Games Table Rupert Bevan Ltd Multimedya OdasıMobilyalar
Rupert Bevan Ltd

Games Table

Rupert Bevan Ltd
Rupert Bevan Ltd
Rupert Bevan Ltd

Tavla oynamaya bayılanlardan mısınız? O halde bu özel tasarımı marangozunuza mutlaka göstermelisiniz. Elbette bu tasarımdan ilham alarak başka türlü oyun sehpaları dizayn etmek de mümkün. Satranç gibi oyunlara göre de adapte edilebilir olan bu tasarım oyun oynanmadığı zamanlarda üstü kapanarak düz bir sehpaya dönüşüyor.

15. Ağaç sehpa

Teak Root Coffee Table BluBambu Living Oturma OdasıAksesuarlar & Dekorasyon Ahşap
BluBambu Living

Teak Root Coffee Table

BluBambu Living
BluBambu Living
BluBambu Living

Çarpıcı, natürel, hareketli ve sıra dışı… Doğal ağaç dokusunun muhteşem detaylarıyla büyüleyici bir orta sehpa.

Ahşap malzemenin en yaygın kullanıldığı tarz pek tabii ki rustik stildir. Eğer ahşap mobilya ve aksesuarları seviyorsanız ve doğallık sizin için bir yaşam biçimiyse Rustik tarza aşık olmanızı garanti edecek 32 fotoğraf başlıklı yazımıza göz gezdirmenizi de tavsiye ediyoruz.

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