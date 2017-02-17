Marangoza gösterebileceğiniz 15 şahane mobilya

Ahşap mobilyalar her zaman diğer malzemelerden üretilen mobilyalardan daha farklı, daha sıcak ve samimi, daha şık bir estetiğe sahip oluyorlar; üstelik tüm bunların yanı sıra ahşap mobilyalar her tarz dekorasyona da uyum sağlayabilen yüksek adaptasyonlu mobilyalardır ve bu yüzden de özellikle bugünlerde oldukça yaygın kullanılıyorlar. Ancak elbette ahşap mobilyadan ahşap mobilyaya da fark var… Standart ve fabrikasyon ahşap ürünler bir yana, özel tasarımlı ahşap mobilyalar yaşam alanlarımızda benzersiz bir etki yaratıyor ve dekorasyonumuza sıra dışı bir katkıda bulunuyor. Bu yazımızda da sizlerle marangozunuza gösterip ilham alarak benzerini yaptırabileceğiniz şahane mobilya tasarımlarına göz gezdireceğiz.
İki camlı dolaba sahip olan şık ve sıra dışı bir televizyon ünitesi. Hemen yanındaki merdiven tasarımlı raf da oldukça ilgi çekici ve şık.
Çağdaş mobilyalardan hoşlananların bu tarz tasarımlara da bayıldığını biliyoruz. Hem üretimi oldukça kolay, hem az yer kaplıyor ve bu yüzden küçük alanlarda da ideal, hem de hareketli ve şık.
Kahve severler bu modele bayılacak. Eskitilmiş ahşap ile mutfaklarınızı süsleyecek harika bir kahve barı.
Ayaklı küvetler son yıllarda banyoların en vazgeçilmez trendlerinden biri haline geldi. Bu eşsiz ahşap küvet de bu trendin en çarpıcı modellerinden birini oluşturuyor.
Çocuk odalarında ahşap malzeme kullanımının estetik avantajlarının yanı sıra sağlıklı ve nefes alan yapılar olmaları dolayısıyla da büyük bir önemi var.
Hem şık, hem çok fonksiyonlu, hem de dar alanda oldukça verimli bir kullanım sağlayan modern ve şık bir vestiyer ünitesi.
Mutfaklara benzersiz bir doku katabilen şahane bir ahşap tasarım!
Çekmeceli depolama üniteleri genellikle hep standart ve benzer boyutlarda olur. Ancak marangozunuza böyle farklı tasarımlı çekmeceli tasarımlar sipariş ederseniz söz konusu yaşam alanında mükemmel bir görünüm elde edebilirsiniz.
Minimal, çağdaş ve ezber bozan bir model!
Gerektiğinde çalışma masası, gerektiğinde ise harika bir konsol!
Söz konusu özel tasarımlı ahşap mobilyalar olduğunda tek sınırınız marangozunuzun el becerisi ve tasarımı oluşturanın hayal gücüdür pek tabii ki.
Çocuklarınız kendilerine ait olan eşyaları her zaman sahiplenir ve sever. Usta bir işçilikle renkli ve eğlenceli mobilyalar yaratmak mümkün.
Renkli sandalyeler yalnızca çocuklar için harikalar yaratmıyor elbette, yemek odalarına da modern ve canlı bir atmosfer sağlıyor.
Tavla oynamaya bayılanlardan mısınız? O halde bu özel tasarımı marangozunuza mutlaka göstermelisiniz. Elbette bu tasarımdan ilham alarak başka türlü oyun sehpaları dizayn etmek de mümkün. Satranç gibi oyunlara göre de adapte edilebilir olan bu tasarım oyun oynanmadığı zamanlarda üstü kapanarak düz bir sehpaya dönüşüyor.
Çarpıcı, natürel, hareketli ve sıra dışı… Doğal ağaç dokusunun muhteşem detaylarıyla büyüleyici bir orta sehpa.
Ahşap malzemenin en yaygın kullanıldığı tarz pek tabii ki rustik stildir. Eğer ahşap mobilya ve aksesuarları seviyorsanız ve doğallık sizin için bir yaşam biçimiyse Rustik tarza aşık olmanızı garanti edecek 32 fotoğraf başlıklı yazımıza göz gezdirmenizi de tavsiye ediyoruz.