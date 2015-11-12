Kendin yap duvar kağıdı nasıl üretebilirim?

Bazı insanlar evlerinin dekorasyonuna kendi stil ve karakteristiğinden bir iz bırakarak, o benzersiz ve ilginç kişiliklerini yansıtabilecek ev faaliyetleri geliştirirler. Bir DIY (kendin yap) duvar projesi, ailece geçireceğiniz bir hafta sonunu mükemmel hale getirebilir. Böylece sevdiklerinizle beraber faaliyette bulunurken aynı zamanda kendi başınıza bir şeyler üretebilmenin verdiği harika hissi deneyimlemiş olursunuz.
Bu yazıda vereceğimiz ipuçları ve püf noktaları ile nereden başlayacağınızı öğrenirken, ilk olarak strese kapılmaktan vazgeçiyorsunuz. Dekoratif ev geliştirme fikrinizi hayata geçirirken zaman zaman güçlükler yaşayacaksınız, ancak bu aktiviteyi bir deneyim olarak görmeli ve çaba sarf etmekten vazgeçmemelisiniz.
Duvar kağıtlarının materyal olarak; kağıttan tekstil tabanlı malzemelere kadar çeşitlilik gösteren bir ürün kategorisi vardır. Bu malzemenin ne olacağına tercihinize göre siz karar vereceksiniz. Yazıda ise kumaş olarak bahsedeceğiz.
Öncelikler projenizi uygulayacak duvara karar verin ve oradan başlayın. Sonunda evinizin tüm duvarlarını bu özgün şaheserlerle kaplamak isteyeceksiniz. Zira bir defa kendi başınıza bir şeyler üretmeye başladığınızda çoğunlukla bir daha yapmak istersiniz. Üstelik bu proje bazında duvarları kumaşla kaplamak oldukça pratik ve fonksiyonel bir seçenek. Çünkü kumaş yeniden kullanılabilir bir malzeme olup uygulama alanı geniştir.
Duvar kağıdı yapımıyla evi dekore ederken, mümkün mertebe kendi zevk ve beğenimize göre bir duvar kağıdı kumaşı seçerek dekorasyonu kişiselleştirmiş oluruz. Kumaş seçimi konusunda şüphesiz seçenekler oldukça fazla. Ancak evde kullanmadığımız eski bir çarşafı değerlendirmek çok daha ekonomik olacağı gibi evde kullanmadığınız eşyaları yeniden kullanıma sokmak açısından da anlamlı olacaktır. Böylece ilk kendin yap projeniz için mükemmel bir ucuz yöntem bulmuş olduk, bu şekilde ilerleyerek önce elimizdeki malzemeleri değerlendirir sonra ihtiyaç duyulursa mağazalardan kumaş alışverişi yapılır.
Elbette diğer herhangi bir şeye başlamadan önce duvara karar vermek ve etraftaki alanı ölçüp biçmelisiniz. Ayrıca mekana biraz daha heyecan katmak adına, dokuya canlılık katacak bir renk içeren kumaş tercihi denemeye değerdir. Üzerinde tekrarlayan modeller olan bir kumaşa karar verdiğiniz zaman, en iyisi daha küçük baskılar içeren birini tercih etmektir. Böylece daha fazla tekrar içerebilir, daha büyük baskılar demek daha az tekrar ve satın alınması gereken daha çok kumaşa ihtiyaç olacak anlamına gelir, bu da daha pahalıya gelecektir.
Öncelikle kumaşı seçtikten sonra, onu en kısa sürede ve en verimli şekilde tamamlamak için gerekli alet ve araç gereç seçimine gelir sıra. Dilerseniz bir nişasta spreyi satın alabilir veya yine kendin yap pratikliği çözümü olarak mısır nişastasını yapıştırıcı olarak kullanabilirsiniz. Yapıştırıcıyı şu şekilde hazırlayacaksınız: mısır nişastasının az kısmını bir miktar su ile eritip üzerine biraz kaynar su ekleyip birlikte pişireceksiniz. Kıvam olarak jöleyi andıran bir malzeme haline gelen karışımı kaynadıktan sonra ocağın altını kısın ve ılıklaşması için bir süre bekletin.
Yapıştırıcıyı hazırladıktan sonra duvar boyunca kaplayacağınız kumaş şeritleri için gerekli yerleri ölçün ve kumaşı o ölçüme göre kesin. Tüm bu işlemler için kullandığımız malzeme listesi: makas, boya rulosu ya da büyük bir boya fırçası, bir adet kesici alet (bıçak olabilir), su ve mısır nişastası.
Mısır nişastası karışımını ihtiyacınızdan biraz fazla yapın. Tahmininizden fazla yapıştırıcı gerekirse son dakika eksik iş yapmamış olursunuz.
Fotoğrafta gördüğünüz duvar kağıdı Sigmar tasarımıdır.
Herhangi bir projeye başlamadan önce lazım olan tüm malzemeleri hazır etmek ve böylece gerekli olan tüm alet ve ekipmanı toplamak önemlidir. Böylece ihtiyaç duyduğunuzda hepsi el altında olacaktır. Bunun birlikte duvar kağıdı yerleştirmek için hazırlanırken, kumaşı ve macunu temin etmeniz kadar duvarı da kullanılır hale getirmelisiniz.
Herhangi bir darbe sonucu duvarınızda pürüz, çatlak vs. Varsa kumaşı yerleştirmek için düzleştirmek zorundasınız. Bu da demek oluyor ki örneğin duvarda çivi veya vida varsa onların oluşturduğu delikleri alçı ile doldurmanız ve sonra da kurumaya bırakmanız gerekir. En sonunda da nemli bir bezle silin ve iyice kuruduğundan emin olana dek duvara herhangi bir işlem yapmayın.
Özetle duvar kağıdını ölçmek ve duvar boyunca kaplamak için kumaşı ayarladıktan sonra, yapıştırıcı için macunu hazırlama işlemine girişmeden evvel, ilk olarak duvarların pürüzsüzlüğünden emin olun. Sonra sırasıyla duvar ölçme, kumaşı kesme ve macun hazırlıklarına girişirsiniz. Şayet seçtiğiniz kumaş çok parlaksa projeye hemen başlamayın ve önce bir kez yıkayarak renkleri soldurmayı deneyin. Zira kumaşı bir kez kaplayacaksınız. Tüm bu işlemlere başladıktan sonra en başa dönmek yorucu olacaktır.
Kaplama işlemi için kumaşı duvar kağıdı formuna sokmak gerekiyor. Bunun için de duvar ölçülüp biçildikten sonra kumaş ölçümlere uygun olarak kesilip segmentler haline getirilir. Duvar kağıdınızın kesintisiz ve kusursuz görünmesini sağlamak için her bir işlemde titiz davranmanız gerekir. Yapıştırıcı için hazırladığınız karışımın içine fırçayı daldırın. Üstten alta duvara sürerek iyice yayarak uygulamaya başlayın.
Sonra tekrar yukarıdan aşağıya doğru sürerek duvara iyice yayılmamasına dikkat edin. Boşlukları doldurun ve yukarı aşağı doğru ilerleyerek gerekirse fazla macun sürmekten de kaçınmayın. Kabarcıklar kumaşın altında görünürse yumuşatacak bir araç ile düzleştirmeye çalışın.
Tüm bunlar zor bir iş gibi görünebilir, ama aynı zamanda bu güçlükleri de işi ilginçleştiren ve azminizi perçinleyen bir unsur gibi düşünün. Kendi duvar kağıdınızı imal ederken elbette biraz emek harcayacaksınız ancak sonuçtan çok memnun kalacağınıza eminiz.
Kumaşı duvar boyunca kaplarken kenarlarında bazı sarkmalar ve fazlalıklar olabilir. Bunun için bir makas yardımıyla taşan kısımları kesebilirsiniz. bu işlemi yaparken hassas davranın ve kumaşta kötü bir iz bırakmamaya gayret edin.
Tüm bu işlemler mükemmel duvar kağıdını yapmak için gereklidir zira derli toplu görünmediği sürece kusursuz durmaz. Duvar kenarlarında kumaşa engel olan nesneler varsa onları da bir bıçak yardımıyla halledebilirsiniz. Kumaş için kullanacağınız makasın ise hantal bir alet olmasına özen gösterin zira o modeller kumaşlarda daha az hataya sebebiyet vererek temiz bir kesim sağlar.
Son olarak kumaşı yerleştirdiğiniz duvarın kenarlarını kontrol ederek gereken yerlere macun takviyesi yapın.
Duvar kağıdı ile kaplayacağınız alan odanızın odak noktası haline gelecektir. Bu nedenle hangi duvara uygulayacağınız önemlidir. Diğer duvarlara ise daha nötr tonlarda bir boya uygulayarak denge sağlayabilirsiniz. Ayrıca duvar kağıdı olarak seçtiğiniz kumaşın desenlerine uygun birkaç duvar aksesuarı yahut yastık kullanmak gibi alternatiflerle duvar kağıdınızın etkisini daha da hissettirebilirsiniz.
Duvar için kullanacağınız aksesuarlardan minimalist bir depolama çözümü sunan duvar rafları kullanarak kitap veya süs eşyaları yerleştirebilirsiniz. Ancak ihtiyaç duymuyorsanız mutlaka denemek zorunda değilsiniz. Duvar kağıdınız zaten dikkatleri çekecektir. Son olarak kumaşınızın renklerini daha da canlı gösterecek çarpıcı aydınlatma birimlerinden faydalanmayı unutmayın.
Odanın kalanı içinde daha sıcak ve davetkar bir atmosfer oluşturmak için duvarın tonlarıyla uyumlu güzel yumuşak dokulu bir halı veya kilim koyabilir, bu iç açıcı manzarayı muhteşem çiçeklerle tamamlayabilirsiniz. Kendi yaptığınız duvar kağıdı ile şüphesiz eviniz sizin karakterinizi daha çok yansıtacak.
Daha fazla duvar kağıdı örneği için ’3 boyutlu duvar kağıdı ve dekoratif duvar kağıtları hakkında ipuçları’ başlığını okuyabilirsiniz.