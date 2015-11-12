Kendin yap duvar kağıdı nasıl üretebilirim?

Bazı insanlar evlerinin dekorasyonuna kendi stil ve karakteristiğinden bir iz bırakarak, o benzersiz ve ilginç kişiliklerini yansıtabilecek ev faaliyetleri geliştirirler. Bir DIY (kendin yap) duvar projesi, ailece geçireceğiniz bir hafta sonunu mükemmel hale getirebilir. Böylece sevdiklerinizle beraber faaliyette bulunurken aynı zamanda kendi başınıza bir şeyler üretebilmenin verdiği harika hissi deneyimlemiş olursunuz.

Bu yazıda vereceğimiz ipuçları ve püf noktaları ile nereden başlayacağınızı öğrenirken, ilk olarak strese kapılmaktan vazgeçiyorsunuz. Dekoratif ev geliştirme fikrinizi hayata geçirirken zaman zaman güçlükler yaşayacaksınız, ancak bu aktiviteyi bir deneyim olarak görmeli ve çaba sarf etmekten vazgeçmemelisiniz.

Duvar kağıtlarının materyal olarak; kağıttan tekstil tabanlı malzemelere kadar çeşitlilik gösteren bir ürün kategorisi vardır. Bu malzemenin ne olacağına tercihinize göre siz karar vereceksiniz. Yazıda ise kumaş olarak bahsedeceğiz.

Öncelikler projenizi uygulayacak duvara karar verin ve oradan başlayın. Sonunda evinizin tüm duvarlarını bu özgün şaheserlerle kaplamak isteyeceksiniz. Zira bir defa kendi başınıza bir şeyler üretmeye başladığınızda çoğunlukla bir daha yapmak istersiniz. Üstelik bu proje bazında duvarları kumaşla kaplamak oldukça pratik ve fonksiyonel bir seçenek. Çünkü kumaş yeniden kullanılabilir bir malzeme olup uygulama alanı geniştir.