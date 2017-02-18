Türkiye'den klasik bir zarafet sembolü

Sakin ve huzur dolu bir yaşam için, ev dekorasyonu ve atmosfer gündelik yaşam rutinlerinizi etkiler. Konfor sunan yaşam alanları için kullanıcıların ihtiyaçlarını muntazam karşılayan daire projeleri oldukça ilgi görüyor. Bugün sizlere ferah ve şık atmosferiyle M.P. Residence projesini derledik. Şık ve özenle tasarlanan proje Kerim Çarmıklı imzası taşıyor. Dilerseniz daha fazla beklemeden klasik ve modern çizgiler barındıran bu rezidansı yakından tanıyalım.
Klasik stil öğelerle şık ve özenle tasarlandığı proje, estetik detaylarıyla ön plana çıkıyor. Döşeme zemininden tavan dekoruna açık renklerin hakim olduğu iç açıcı ve ferah bir hol. Simetri unsuruyla klasik stil zarafetin ön plana çıktığı bu çalışmada duvar dekorlarından aksesuarlara şık atmosfer sağlanıyor. Ayrıca tavan dekorunu Kullanılan klasik zarafeti tamamlayan avizeler iç mekan dekorasyonu ile uyum ve ahenk sağlıyor.
Krem rengi tonları ağırlıklı dekore edilen oturma alanında pencerelerden mobilyalara kontrast oluşturan renkler kullanılmış. Oldukça şık ve elegan dizayn edilen oturma alanında aksesuarlardan mobilyalara ve dekoratif yastıklara simetri unsuru her yerde. Renklerin ahengi ve göz yormayan renk paleti ile oldukça huzur veren ferah bir yaşam alanı dizayn ediliyor. Ayrıca, homify'da dekoratörler tarafından dizayn edilen birçok farklı stilde proje bulabilir, ilham veren fikirler edinebilirsiniz.
Ahşabın sıcaklığı ve natürel dokular ev dekorasyonuna ahenk katılıyor. Geniş pencere açıklıkları ile ferah ve iç açıcı bir atmosfer oluştururken burada da oturma odası enfes bir doğa manzarasına eşlik ediyor. Aydınlatma aksesuarlarından mobilya ürünlerine simetri unsuru, evin diğer alanlarında olduğu gibi burada da kullanılıyor. Natürel renk ve dokuların ahengi enfes bir manzara ile buluşunca eşsiz bir dekor oluşuyor.
Yemek davetlerinin olmazsa olmazı şık ve konforlu bir yemek masasıdır. 10 kişilik yemek masası, nötr renklerle ve ahşabın sıcaklığıyla oldukça şık dizayn ediliyor. Ahşap yemek masası tablası doğal dokusu ve rengiyle sıcak bir atmosfer oluşturuyor, soğuk renklerle sıcak denge unsuru sağlıyor. Estetik açıdan göze hitap eden renk ve dokular kullanılırken, gözü yormayacak ve dingin atmosfer oluşturacak ışıklandırma kullanılmış. Enfes bir manzaraya sahip yemek masasında yine aksesuarlar için yine simetri unsuruna dikkat edilmiş.
Hem dinamik hem de göze hitap eden alanlar dekore etmek istiyorsanız kontrast renk ve dokuları ön plana çıkarabilirsiniz. Kontrast renklerin ön plana çıktığı dekorasyonlarda renkler kadar malzeme dokuları da ön plana çıkar. Krem rengi natürel renkler arasındadır. Beyaz ve koyu renklerle bir araya geldiğinde şık ve göz alıcı bir yatak odası dekorasyonu tamamlanmış oluyor. Ayrıca yatak odasında duvar dekorları için karyola ile uyumlu şık çözümler uygulanmış.
Akılcı tasarlanan zarif bir banyoda, şeffaf dokular derinlik katıyor. Özellikle nötr renklerden oluşan bir renk paletinin uygulanmasıyla uyum ve ahenk yakalanıyor. Şık ve görkemli banyoda klasik stil zarafet unsuru ön plana çıkıyor. Parlak zeminler banyo dekorasyonuna derinlik katarken, şıklık ve zarafetten ödün vermeyen banyo, doğru ve ölçülü aydınlatma sistemleri ile tam donanımlı bir banyo olarak dizayn ediliyor. Hem klasik zarafet, hem de sofistike ve elegan çizgiler barındıran şık bir banyo.
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