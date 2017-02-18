Türkiye'den klasik bir zarafet sembolü

Akılcı tasarlanan zarif bir banyoda, şeffaf dokular derinlik katıyor. Özellikle nötr renklerden oluşan bir renk paletinin uygulanmasıyla uyum ve ahenk yakalanıyor. Şık ve görkemli banyoda klasik stil zarafet unsuru ön plana çıkıyor. Parlak zeminler banyo dekorasyonuna derinlik katarken, şıklık ve zarafetten ödün vermeyen banyo, doğru ve ölçülü aydınlatma sistemleri ile tam donanımlı bir banyo olarak dizayn ediliyor. Hem klasik zarafet, hem de sofistike ve elegan çizgiler barındıran şık bir banyo.

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