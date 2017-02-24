Büyüleyici güzellikleriyle akıllara kazınacak bir çiftlik evi

Banyo, oldukça şık ve modern döşenmiş. Parlak kahverengi duvar kaplamalarının yanı sıra, tavan ve dolaplarla ahşap kullanılmış. Özellikle koyu renklerin kullanıldığı banyolarda daha sıcak ve huzur veren bir atmosfer için natürel dokular, ahşabın sıcaklığına yer verebilirsiniz. Lavabo alanı ile küvet alanını ayıran paravan niteliğinde bir bölücü duvar kullanılmış. Doğru ve ölçülü ışıklandırma ile parlak duvar seramikleri ışıl ışıl bir atmosfer oluşturuyor.

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