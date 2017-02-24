Büyüleyici güzellikleriyle akıllara kazınacak bir çiftlik evi

Doğa ile iç içe, huzur veren evler yaşam konforunu arttırır ve ev yaptırmak isteyenlere ilham verebilir. Huzur dolu bir yaşam arzulayanlara Güney Kore'nin başkentinde, kırsal bir alana yerleşen şahane bir eve konuk olacağız. Sıcak atmosferi ile bir aile evi niteliği taşıyan proje, muhteşem bir mimarlar grubu olan Yun Seong Housin imzası taşıyor. Çiftlik alanında yer alan konut, özellikle kırsal stil evlerle ilgilenenlere ilham verecek. Enfes manzarasıyla akıllara kazınacak bu şahane aile evini daha yakından tanıyalım.
Özellikle şehir hayatından sıkılanlar için ormana yakın enfes doğa manzarası eşliğinde bir çiftlik evi rüyaları süsleyebilir. Müstakil evin cephesinde kontrast öğeler ve açık tonlarda kırmızı tuğla duvar kaplamaları görülüyor. Nötr gri tonlarındaki beşik çatı örtüsü, cephe ile kontrast oluşturuyor. Nefes kesen orman manzarasıyla geniş bahçe alanına sahip konut dingin ve huzurlu bir yaşam arayanların ilgisini cezbedecek. Ayrıca, homify'da mimarlar tarafından dizayn edilen, birçok farklı stil ve tarzda ev dekorasyonu örnekleri bulabilir, ilginizi çeken dekor fikirlerini değerlendirebilirsiniz.
Salon, minimalist yaklaşımla dekore ediliyor ve açık zemin kaplamalarıyla ferah bir atmosfer oluşturuyor. Tuğla duvar zemini ile natürel dokular bir araya geliyor ve şık bir duvar dekoru dizayn ediliyor. Doğal ışığı muntazam alan geniş pencerelerin yanı sıra, aydınlık bir atmosfer sağlayan ışıklandırma unsurları ve tavan dekorları özenle tasarlanıyor. Kırsal stil öğeler taşıyan evde nostaljik bir esinti ile soba modeli kullanılmış. Modern ve minimalist öğelerle kırsal stil öğeleri bir araya getiren şahane bir ev.
Yemek alanında ahşap zeminler, natürel dokular ve şık aydınlatma unsurları öne çıkıyor. Özellikle açık plan tasarımla ilgilenenler için, oturma alanı ve yemek alanını ayırırken bölücü duvara gerek kalmaksızın, duvar ve döşeme zemini kaplamalarıyla alanları görevlerine göre bölebilirsiniz. Beyazlara bürünen ev dekorasyonunda soğuk etkiden kurtulmak için natürel dokuların ve ahşabın sıcaklığından, sarı ışık tonlarından faydalanılıyor.
Kırsal stil mutfaklarla ilgilenenler için pastel renklerin yoğunlukla kullanıldığı şirin bir mutfak. Özellikle küçük alanlarda pastel renklerin göz yormayan ferah bir etkisi olur. Kırsal stil mutfak dolapları, ahşabın mutfak elemanları ve zeminlerde kullanımı, natürel öğeler ve ışıklandırma ile cazip bir mutfak tasarlanıyor. Dekoratif duvar rafları ve mutfak dolaplarında kullanılan kulplar ve dolap kapakları modelleri diğer estetik unsurlar arasında yer alıyor.
Şık yatak odası dekorasyonu, evin kırsal tarzından oldukça uzak, çağdaş ve modern dizayn edilmiş. Özellikle yatak alanı dingin bir atmosfer ihtiyacı duyulan, kaliteli bir uyku için ideal atmosferin hazırlandığı alan olmalıdır. Mavinin dingin tonları yatak odası dekorları için şık alternatifler sunarken, ahşabın sıcaklığı ile natürel dokuların kullanımı huzur veren bir atmosfer oluşturmayı kolaylaştırır. Yatak odasında dingin bir atmosfer için doğru ve ölçülü ışıklandırma unsurlarına dikkat etmek gerekir. Enfes doğa manzarası ile yatak odası fark yaratıyor.
Banyo, oldukça şık ve modern döşenmiş. Parlak kahverengi duvar kaplamalarının yanı sıra, tavan ve dolaplarla ahşap kullanılmış. Özellikle koyu renklerin kullanıldığı banyolarda daha sıcak ve huzur veren bir atmosfer için natürel dokular, ahşabın sıcaklığına yer verebilirsiniz. Lavabo alanı ile küvet alanını ayıran paravan niteliğinde bir bölücü duvar kullanılmış. Doğru ve ölçülü ışıklandırma ile parlak duvar seramikleri ışıl ışıl bir atmosfer oluşturuyor.
Bu yazımızı beğendiyseniz, ayrıca 'Ah benim olsa dediren 5 cazip ev' yazımız da ilginizi çekebilir.