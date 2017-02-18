Türkiye'deki evlerden herkese ilham verecek 15 bahçe kapısı

Son örneğimiz ahşap görünümlü lazer kesim kapılardan biri. Daha önce görmüş olduğumuz ağaç figürü bu modelde de kullanılmış. Ancak bu defa ahşap görünümünde. Bu örnek sayesinde kapılara ahşap taklidi bir görünüm kazandırabileceğimizi de öğrenmiş oluyoruz.

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