Türkiye'deki evlerden herkese ilham verecek 15 bahçe kapısı

Ülkemizde inşaatın sektörünün gelişimi ile birlikte gün geçtikçe daha çok ev inşa ediliyor. Ev artışı yüksek olunca dekorasyon açısından daha fazla seçeneğe ve tasarıma erişir olduk. Özellikle ev satın almak isteyenler için sayısız alternatif mevcut. Bugünse bahçeli evi olanların ilgisini çekecek bir konuya değineceğiz. Zira bahçeli evlerde oturanlar bilir, bir bahçenin sokaktan görünümü bahçe kapısından belli olur. Eskiden bahçe kapısı ve duvarı deyince aklımıza ilk olarak ahşap çitler ve yine ahşaptan yapılma bir kapı gelirdi. Günümüzde ise güvenlik açısından daha dayanıklı malzemeler tercih ediliyor. Özellikle paslanmaz çelik ve ferforje bahçe kapıları hayli revaçta. Çelikten yapılma kapı deyince gözünüzün önüne standart düz bir kapı canlanmasın. Ferforje ve çelik kapılar güvenliği sağladığı gibi göze de hitap ediyorlar. Bugünkü yazımızda yerli firmaların elinden çıkma birbirinden güzel ve cazip bahçe kapısı modellerini inceleyeceğiz. Siz de aşağıda derlediğimiz kapı örneklerini inceleyerek kendi bahçenize uygun modele karar verebilirsiniz.
İlk bahçe kapısı örneği bir yazlığa ait. Beyaz ferforjeden yapılma kapı katlanabilen özelliğiyle pratik bir model.
Yazının başında bahsettiğimiz gibi günümüzde bahçe kapıları yalnızca güvenliği sağlamıyor aynı zamanda göz dolduruyorlar.
Fotoğraftaki devasa bahçe kapısı özelliklere devlete ait kurumlar ve üniversiteler için örnek teşkil eden bir model. Hem dikkat çekici hem de sağlam.
Şimdiye dek gördüğümüz örneklere oranla daha küçük fakat şık bir bahçe kapısı örneği daha. Kapı etrafındaki sarmalı andıran şekiller ilgi çekiyor.
İki sütun arasına yerleştirilmiş gösterişli bahçe kapısı adeta bir saraya giriyormuşsunuz gibi hissettiriyor. Özellikle yüksekliği ve üzerindeki altın rengi malzemeler kapıyı zengin gösteriyor.
Bahçe kapısı olarak kemerli bir model isteyenler için modern bir örnek resimdeki. Çevçeve kısmı ziyah renkli olup ağaç figürü beyaz renginde.
Şayet boğaza nazır bir evde oturacak kadar şanslıysanız deniz manzarasını kapatmamak için delikli kapılar size göredir. Bu kapılar yüksek boyutları sayesinde güvenliği de ihmal etmez.
Sırada diğer örneklere oranla daha süssüz fakat kullanışlı bir kapı modeli var. Demirden yapılma kapının iç kısmında şeffaf camlar bulunuyor.
Abartılı ve klasik yalı kapısı modellerinden daha çağdaş örneklere geçelim. Açık gri renkli bu kapı binanın modern tasarımına son derece uyumlu bir seçim.
Bir üstteki kapı modeline oldukça benzeyen fakat rengiyle sıyrılan bir örnek fotoğraftaki. Özellikle standart kapı tonundan farklı bir renk isteyenler için ideal.
Kapı modelleri arasında popüler bir figür olan ağaç dalları bahçelere en çok yakışan modellerden biri hiç şüphesiz.
Lazer kesim kapı modellerinin en güzel örneklerinden birini görüyorsunuz örnekte. Gül biçiminde delikler çiçekli bahçelerle uyumlu.
Beyaz ferforje deyince gözünüzde canlanan kapı modeli muhtemelen resimdeki gibidir. Zira modası hiç geçmez.
Bir başka lazer kesim kapı modelinde bu defa uzayıp giden deliklerde kayboluyorsunuz. Labirenti andıran şekiller hayli dikkat çekici olup modern binalara çok yakışacaktır.
Son örneğimiz ahşap görünümlü lazer kesim kapılardan biri. Daha önce görmüş olduğumuz ağaç figürü bu modelde de kullanılmış. Ancak bu defa ahşap görünümünde. Bu örnek sayesinde kapılara ahşap taklidi bir görünüm kazandırabileceğimizi de öğrenmiş oluyoruz.
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