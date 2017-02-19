Ev yaptırmak isteyenlere esin verecek 7 prefabrik proje

Bir ev sahibi olmak hepimizin arzusu. Ancak bir ev inşa etmenin maliyeti şüphesiz çok yüksek. Bugün ev yaptırmak isteyenler için alternatif olabilecek 7 prefabrik projeye göz atacağız. Bu evlerden bazıları standart bir ev görünümünden oldukça farksız. Hepsinde de banyo, tuvalet, yatak odası ve mutfak gibi standart bir evde olması gereken tüm bölümler bulunuyor. Hem düşük maliyetli olması hem de sağlam olması sebebiyle prefabrik evler oldukça kullanışlı.