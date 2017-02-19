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Ev yaptırmak isteyenlere esin verecek 7 prefabrik proje

nihal e. nihal e.
PROJECT WAS DELETED! J.ALGUACIL PIEDRA ARTIFICIAL
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Bir ev sahibi olmak hepimizin arzusu. Ancak bir ev inşa etmenin maliyeti şüphesiz çok yüksek. Bugün ev yaptırmak isteyenler için alternatif olabilecek 7 prefabrik projeye göz atacağız. Bu evlerden bazıları standart bir ev görünümünden oldukça farksız. Hepsinde de banyo, tuvalet, yatak odası ve mutfak gibi standart bir evde olması gereken tüm bölümler bulunuyor. Hem düşük maliyetli olması hem de sağlam olması sebebiyle prefabrik evler oldukça kullanışlı.

​1- Geniş prefabrik

Casa Prefabricada en Bogota, PREFABRICASA PREFABRICASA Rustik Evler
PREFABRICASA

PREFABRICASA
PREFABRICASA
PREFABRICASA

İlk örneğimiz oldukça geniş bir prefabrik ev olup aynı zamanda terasa sahip. Dış cephesi beyaz renkli evin tasarımında ahşap malzeme bolca kullanılmış. Çatısı ve ferah bir terası olan bu proje çocuklu aileler için uygun bir seçim.

​Ferah salon

Casa Prefabricada en Bogota, PREFABRICASA PREFABRICASA Kırsal Oturma Odası
PREFABRICASA

PREFABRICASA
PREFABRICASA
PREFABRICASA

Resimde görüldüğü üzere evin içi de dışı gibi beyaz renkli. Oturma odasının tavanı yüksek olup ahşap kirişler görülebiliyor. Eşya seçiminde de ahşaptan vazgeçilmemiş. Deri koltuk takımı şık bir seçim. Geniş pencereler sayesinde evin içi oldukça aydınlık.

​2- Çarpıcı siyah

Schwebender Pavillon, schroetter-lenzi Architekten schroetter-lenzi Architekten Modern Evler
schroetter-lenzi Architekten

schroetter-lenzi Architekten
schroetter-lenzi Architekten
schroetter-lenzi Architekten

İkinci prefabrik örneği modern tasarımıyla cazip bir örnek. Dış cephesinde ahşap kaplama kullanılan kutuyu andırıyor. En dikkat çekici özelliklerinden birisi devasa penceresi. Dikkatli bakılırsa evin ön tarafındaki veranda görülebilir.

​Sıra dışı bir yatak odası

Schwebender Pavillon, schroetter-lenzi Architekten schroetter-lenzi Architekten Modern Yatak Odası
schroetter-lenzi Architekten

schroetter-lenzi Architekten
schroetter-lenzi Architekten
schroetter-lenzi Architekten

Evin yatak odası en az dışı kadar farklı ve benzersiz. Devasa pencerelerden birinin önüne yerleştirilen yatak, sabah uyandığında bahçeyi görmek isteyenler için büyüleyici. Beton duvarlara tezat rengarenk yatağıyla muhteşem bir oda.

​3- 36 metrekare bir ev

VIMOB by COLECTIVO CREATIVO , COLECTIVO CREATIVO COLECTIVO CREATIVO Modern Evler
COLECTIVO CREATIVO

COLECTIVO CREATIVO
COLECTIVO CREATIVO
COLECTIVO CREATIVO

Şimdiye dek gördüğümüz örnekler arasında en küçük prefabrik bu proje. Buna rağmen oldukça kullanışlı ve ilgi çekici bir ev. Her ne kadar ahşap malzeme kullanılsa da dış cephedeki renk geçişli evi daha eğlenceli kılıyor.

​Küçük yaşam alanı

VIMOB by COLECTIVO CREATIVO , COLECTIVO CREATIVO COLECTIVO CREATIVO Modern Oturma Odası
COLECTIVO CREATIVO

COLECTIVO CREATIVO
COLECTIVO CREATIVO
COLECTIVO CREATIVO

Resimde prefabrik evin mutfağını, yemek odasını ve salonunu bir arada görüyoruz. Sınırlı bir alana sahip olduğu için tüm sosyal alanlar bir arada dizayn edilmiş. Çok küçük görünse de evde iki adet yatak odası, tuvalet ve küçük bir çalışma odası da bulunuyor.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
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​4- Modern prefabrik

Modelo Chipiona, Casas inHAUS Casas inHAUS Modern Evler
Casas inHAUS

Casas inHAUS
Casas inHAUS
Casas inHAUS

Ahşap dışında daha modern görünümlü prefabrik ev projeleri de söz konusu. Beyaz dış cephe kaplamasıyla kontrast oluşturan siyah çerçeveli pencereler çok şık.

​Minimalist iç mekan

Modelo Chipiona, Casas inHAUS Casas inHAUS Modern Yemek Odası
Casas inHAUS

Casas inHAUS
Casas inHAUS
Casas inHAUS

Prefabriğin içi dışıyla uyumlu olarak sade ve huzurlu. Bir duvar boyunca uzanan mutfak, ortada yemek masası sağda ise oturma odasıyla davetkar bir ev burası.

​5- Modüler yapı

Casa GG, Alventosa Morell Arquitectes Alventosa Morell Arquitectes Modern Evler
Alventosa Morell Arquitectes

Casa GG

Alventosa Morell Arquitectes
Alventosa Morell Arquitectes
Alventosa Morell Arquitectes

Sırada modüler yapısıyla diğer örneklerden sıyrılan özgün bir proje var. Üç parçadan oluşan yapı cam koridorlarla birbirine bağlanıyor.

​Kitaplık

Casa GG, Alventosa Morell Arquitectes Alventosa Morell Arquitectes Modern Çalışma Odası
Alventosa Morell Arquitectes

Casa GG

Alventosa Morell Arquitectes
Alventosa Morell Arquitectes
Alventosa Morell Arquitectes

Prefabrik evler sınırlı bir alana sahipmiş gibi görünse de dilediğiniz gibi dekore etmeniz mümkün. Bu evde odalardan biri kütüphane olarak değerlendirilmiş. Büyük pencereleri sayesinde adeta ormanın içinde kitap okuyormuşsunuz gibi huzur dolabilirsiniz.

​6- Büyüleyici prefabrik

Vipp Shelter Vipp Endüstriyel Sergi Alanları Dükkânlar
Vipp

Vipp Shelter

Vipp
Vipp
Vipp

Toplam alanı 55 metrekare olan bu yaratıcı prefabrik ev iki kattan oluşuyor. Yerden ısıtma ve enerji tasarrufu gibi özelliklere sahip ev tek kelimeyle kusursuz.

​Gökyüzüne uyanmak

Vipp bed Vipp Yatak OdasıYataklar & Yatak Başları
Vipp

Vipp bed

Vipp
Vipp
Vipp

Prefabrik evin üst katında bulunan yatak odası cam tavanı sayesinde gökyüzüne bakıyor. Evde tam 4 adet yatak mevcut. Ormanda yer alması, soluk renk seçimi ve devasa camlarıyla zekice tasarlanmış.

​7- Doğayla uyumlu

AHSB - AHŞAP EV MODEL B, Kuloğlu Orman Ürünleri Kuloğlu Orman Ürünleri Prefabrik ev
Kuloğlu Orman Ürünleri

AHSB – AHŞAP EV MODEL B

Kuloğlu Orman Ürünleri
Kuloğlu Orman Ürünleri
Kuloğlu Orman Ürünleri

Son örneğimiz ahşap malzeme ağırlıklı bir proje. Görüldüğü üzere geniş bahçesi ve büyük terasıyla gayet kullanışlı.

​Mutfak

AHSB - AHŞAP EV MODEL B, Kuloğlu Orman Ürünleri Kuloğlu Orman Ürünleri Kırsal Mutfak
Kuloğlu Orman Ürünleri

AHSB – AHŞAP EV MODEL B

Kuloğlu Orman Ürünleri
Kuloğlu Orman Ürünleri
Kuloğlu Orman Ürünleri

Prefabrik evin mutfağı da ahşap ağırlıklı. L biçimindeki mutfak geniş bir hareket alanına sahip. Aynı zamanda pencere sebebiyle bolca gün ışığı alıyor.

Bu yazıyı beğendiyseniz ’Türkiye'den kışın ortasında içinizi açacak yazlık ev fikirleri’ başlığına bakabilirsiniz.

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