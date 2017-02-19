Ev yaptırmak isteyenlere esin verecek 7 prefabrik proje

Bir ev sahibi olmak hepimizin arzusu. Ancak bir ev inşa etmenin maliyeti şüphesiz çok yüksek. Bugün ev yaptırmak isteyenler için alternatif olabilecek 7 prefabrik projeye göz atacağız. Bu evlerden bazıları standart bir ev görünümünden oldukça farksız. Hepsinde de banyo, tuvalet, yatak odası ve mutfak gibi standart bir evde olması gereken tüm bölümler bulunuyor. Hem düşük maliyetli olması hem de sağlam olması sebebiyle prefabrik evler oldukça kullanışlı.
İlk örneğimiz oldukça geniş bir prefabrik ev olup aynı zamanda terasa sahip. Dış cephesi beyaz renkli evin tasarımında ahşap malzeme bolca kullanılmış. Çatısı ve ferah bir terası olan bu proje çocuklu aileler için uygun bir seçim.
Resimde görüldüğü üzere evin içi de dışı gibi beyaz renkli. Oturma odasının tavanı yüksek olup ahşap kirişler görülebiliyor. Eşya seçiminde de ahşaptan vazgeçilmemiş. Deri koltuk takımı şık bir seçim. Geniş pencereler sayesinde evin içi oldukça aydınlık.
İkinci prefabrik örneği modern tasarımıyla cazip bir örnek. Dış cephesinde ahşap kaplama kullanılan kutuyu andırıyor. En dikkat çekici özelliklerinden birisi devasa penceresi. Dikkatli bakılırsa evin ön tarafındaki veranda görülebilir.
Evin yatak odası en az dışı kadar farklı ve benzersiz. Devasa pencerelerden birinin önüne yerleştirilen yatak, sabah uyandığında bahçeyi görmek isteyenler için büyüleyici. Beton duvarlara tezat rengarenk yatağıyla muhteşem bir oda.
Şimdiye dek gördüğümüz örnekler arasında en küçük prefabrik bu proje. Buna rağmen oldukça kullanışlı ve ilgi çekici bir ev. Her ne kadar ahşap malzeme kullanılsa da dış cephedeki renk geçişli evi daha eğlenceli kılıyor.
Resimde prefabrik evin mutfağını, yemek odasını ve salonunu bir arada görüyoruz. Sınırlı bir alana sahip olduğu için tüm sosyal alanlar bir arada dizayn edilmiş. Çok küçük görünse de evde iki adet yatak odası, tuvalet ve küçük bir çalışma odası da bulunuyor.
Ahşap dışında daha modern görünümlü prefabrik ev projeleri de söz konusu. Beyaz dış cephe kaplamasıyla kontrast oluşturan siyah çerçeveli pencereler çok şık.
Prefabriğin içi dışıyla uyumlu olarak sade ve huzurlu. Bir duvar boyunca uzanan mutfak, ortada yemek masası sağda ise oturma odasıyla davetkar bir ev burası.
Sırada modüler yapısıyla diğer örneklerden sıyrılan özgün bir proje var. Üç parçadan oluşan yapı cam koridorlarla birbirine bağlanıyor.
Prefabrik evler sınırlı bir alana sahipmiş gibi görünse de dilediğiniz gibi dekore etmeniz mümkün. Bu evde odalardan biri kütüphane olarak değerlendirilmiş. Büyük pencereleri sayesinde adeta ormanın içinde kitap okuyormuşsunuz gibi huzur dolabilirsiniz.
Toplam alanı 55 metrekare olan bu yaratıcı prefabrik ev iki kattan oluşuyor. Yerden ısıtma ve enerji tasarrufu gibi özelliklere sahip ev tek kelimeyle kusursuz.
Prefabrik evin üst katında bulunan yatak odası cam tavanı sayesinde gökyüzüne bakıyor. Evde tam 4 adet yatak mevcut. Ormanda yer alması, soluk renk seçimi ve devasa camlarıyla zekice tasarlanmış.
Son örneğimiz ahşap malzeme ağırlıklı bir proje. Görüldüğü üzere geniş bahçesi ve büyük terasıyla gayet kullanışlı.
Prefabrik evin mutfağı da ahşap ağırlıklı. L biçimindeki mutfak geniş bir hareket alanına sahip. Aynı zamanda pencere sebebiyle bolca gün ışığı alıyor.
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