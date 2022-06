İç yaşam alanlarıyla şaşırtan bir ev

homify sayfalarının en sevilen özelliklerinden biri de hiç şüphesiz ki sizlerle dünyanın dört bir yanından oldukça sıra dışı ve alışılmışın dışında projeleri paylaşmamız oluyor. Her zevke, her yaşam tarzına, her coğrafyaya ve hemen hemen her bütçeye uyumlu farklı ve yaratıcı ev projelerinin kapılarını çaldığımız homify 360° yazıları sizlerden en çok ilgi gören yazılarımızın başında geliyor. İşte bugün de oldukça farklı ve ilginç bir ev projesine konuk olmak için İtalya’nın kuzeyindeki Piyemonte bölgesinde yer alan Torino şehrine gidiyoruz. Dış cephesine baktığımızda çok da farklı bir yapıya sahip değilmiş gibi görünen bu ev iç yaşam alanlarıyla şaşırtıyor ve kendisine hayran bırakıyor. Gelin lafı daha fazla uzatmayalım ve adım adım ev turumuza bir an önce başlayalım…