İç yaşam alanlarıyla şaşırtan bir ev

homify sayfalarının en sevilen özelliklerinden biri de hiç şüphesiz ki sizlerle dünyanın dört bir yanından oldukça sıra dışı ve alışılmışın dışında projeleri paylaşmamız oluyor. Her zevke, her yaşam tarzına, her coğrafyaya ve hemen hemen her bütçeye uyumlu farklı ve yaratıcı ev projelerinin kapılarını çaldığımız homify 360° yazıları sizlerden en çok ilgi gören yazılarımızın başında geliyor. İşte bugün de oldukça farklı ve ilginç bir ev projesine konuk olmak için İtalya’nın kuzeyindeki Piyemonte bölgesinde yer alan Torino şehrine gidiyoruz. Dış cephesine baktığımızda çok da farklı bir yapıya sahip değilmiş gibi görünen bu ev iç yaşam alanlarıyla şaşırtıyor ve kendisine hayran bırakıyor. Gelin lafı daha fazla uzatmayalım ve adım adım ev turumuza bir an önce başlayalım…
Geniş bir bahçeye sahip olan ev bahçeye doğru genişleyen iki katlı şık bir mimariye sahip. Ahşap, beton ve metal ögelerin harmanlandığı dış cephe sevimli, geniş ve modern bir görünüme sahip olsa da ilk bakışta çok da farklı ve çarpıcı bir dizayna sahip değilmiş gibi görünüyor değil mi? İçeri girdiğinizde büyülenmeye hazır olun.
Vintage dokunun country tarzla iç içe geçtiği mükemmel bir atmosfere sahip olan mutfak daha ilk bakışta kendine hayran bırakmayı başarıyor. Mutfak alanında baş rolde tabii ki ahşap var. Ahşap zemin, ahşap yemek masası, mavi rengiyle ortama pozitif enerji ve neşe katan retro stilli büfe ve country tarzında dizayn edilmiş açık raflar ve tezgah alanı… Her şey birbirini tamamlıyor adeta.
Oturma alanında son derece minimalist bir tasarım anlayışı şıklık ve modernlikle birleşerek ortaya hem ferah hem ezber bozan hem konforlu hem de çarpıcı bir estetik çıkarıyor. Ahşap renklerinin farklı tonlamalarla alana yayıldığını ve beyaz fon üzerinde mükemmel bir doku oluşturduğunu görebiliyoruz.
Birden fazla katlı evlerde merdiven alanları evin geneli hakkında çok şey söyler. Bu evin nasıl bir karaktere sahip olduğunu da merdivenlere şöyle bir bakarak hemen anlayabiliyoruz. Minimal ve modern bir anlayışla tasarlanan merdivenlerin yan tarafındaki koridorun duvarında niş ve aydınlatmalı raflar oluşturulmuş.
Üst katta ise ezberimizi bozmaya devam eden dekorasyon unsurları ile karşılaşıyoruz. Merdivenlerden çıktıktan sonra alt katı tüm şeffaflığıyla görebildiğimiz cam zemin hemen dikkatimizi çekiyor. Bu zemin kaplaması hem üst kata apayrı ve farklı bir kişilik kazandırıyor hem de alt katın ferah ve geniş yapısına katkıda bulunuyor.
Yatak odası iki ayrı katmandan oluşacak şekilde dizayn edilmiş. Bunu elbette oldukça geniş bir alana sahip olmasına borçlu. Yatak odasının girişinde ferah, konforlu ve işlevsel bir giyinme odası karşılıyor bizi. Giyinme odasının giysi dolaplarının bulunduğu yerin hemen arkasında ise bir panelle ayrılmış olan yatak odasına geçiş bulunuyor.
Yatak odası dekorasyonunda da doğal ve minimal bir modern tarz takip edilmiş. Ama bu odanın hayranlık uyandıran bir özelliği daha var: Bu odada uyumak ve uyanmak sıradan yatak odalarında uyuyup uyanmaktan çok daha farklı bir deneyim. Neden mi?
Çünkü sonsuzluk ve dinginlik hissi uyandıran mükemmel bir manzaranın içinde uyuyorsunuz… Boydan boya camlarla kaplanmış yatak odası adeta gökyüzünde uyuyormuşsunuz hissi veriyor.
Beyaz ve ahşap tonlarının gri geçişlerle bir araya geldiği ve zarafetin zirvesinde bir banyo dizaynı… Başka söze gerek var mı?
(Siz de böyle harika görünen bir banyo yaptırmak istiyorsanız homify sayfalarında tek tıkla ulaşabileceğiniz banyo tasarımcılarından fikir ve destek alabilirsiniz.)