İç yaşam alanlarıyla şaşırtan bir ev

Beyaz ve ahşap tonlarının gri geçişlerle bir araya geldiği ve zarafetin zirvesinde bir banyo dizaynı… Başka söze gerek var mı?

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