Küçük ve modern bir dubleks daire

homify 360 sayfamızın bugünkü konuğu ufacık boyutlarına rağmen, bir dairenin göz alıcı bir şıklığa ve fonksiyonel bir kullanıma sahip olabileceğinin kanıtı niteliğinde. Alt katında açık planlı bir yaşam alanına sahip olan dairenin üst katında ise yatak odaları yer alıyor He iki katta da birer banyo var. Gelin, dekoratörlerin huzur veren bir renk yelpazesi ile dekore ettiği bu daireyi hep birlikte gezelim.