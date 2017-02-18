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Küçük ve modern bir dubleks daire

Özlem K. Özlem K.
2-poziomowe mieszkanie, Perfect Space Perfect Space Modern Mutfak
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homify 360 sayfamızın bugünkü konuğu ufacık boyutlarına rağmen, bir dairenin göz alıcı bir şıklığa ve fonksiyonel bir kullanıma sahip olabileceğinin kanıtı niteliğinde. Alt katında açık planlı bir yaşam alanına sahip olan dairenin üst katında ise yatak odaları yer alıyor He iki katta da birer banyo var. Gelin, dekoratörlerin huzur veren bir renk yelpazesi ile dekore ettiği bu daireyi hep birlikte gezelim.

Açık planlı yaşam alanı

2-poziomowe mieszkanie, Perfect Space Perfect Space Modern Oturma Odası
Perfect Space

Perfect Space
Perfect Space
Perfect Space

Konut oldukça küçük bir tabana sahip, iki katlı bir daire şeklinde. Alt katta ana giriş kapısını küçük bir koridor takip ediyor. Koridor evin açık planlı yaşam alanına açılıyor. Bu alanda oturma odası, yemek odası ve mutfak yer alıyor. Ayrıca bir adet de banyo var.

Antre

2-poziomowe mieszkanie, Perfect Space Perfect Space Modern Koridor, Hol & Merdivenler
Perfect Space

Perfect Space
Perfect Space
Perfect Space

Konutun giriş kısmı son derece sade. Beyaz rengin ve kuvvetli bir aydınlatmanın hakim olduğu antrede beya bir şifonyer, ahşap yüzeyli bir ayakkabılık, ve ayakkabı giyip çıkarmak için kullanılan sevimli bir puf yer alıyor.

Mutfak

2-poziomowe mieszkanie, Perfect Space Perfect Space Modern Mutfak
Perfect Space

Perfect Space
Perfect Space
Perfect Space

Konutun mutfağı aık planlı, ancak bir yanı seperatör görevi gören yüksek bir tezgah ile mutfak ile yemek odası arası birbirinden ayrılmış. Mekanın derli toplu görünümüne uyum sağlaması açısından tamamen kapalı ve düz yüzeylere sahip mutfak dolaplar tercih edilmiş. Yarım ada şeklindeki tezgaha mekanın küçük olması ve zaten hemen önünde yemek masası bulunması nedeniyle bar tabureleri eklenmemiş, bu alan belirttiğimiz üzere yüksek tutularak seperatör görevi görmüş.

Dekorasyon

2-poziomowe mieszkanie, Perfect Space Perfect Space Modern Oturma Odası
Perfect Space

Perfect Space
Perfect Space
Perfect Space

Konutun yaşam alanının dekorasyonunda beyaz ve bej tonları kullanılmış ancak bu yakın renklerin mekanı boğucu ve banal hale getirmemesi için dekorastif aksesuarlarda birkaç ton koyu renk çeşitleri ve ayrıca güöüş rengi kullanılmış. 

Oturma grubu

2-poziomowe mieszkanie, Perfect Space Perfect Space Modern Oturma Odası
Perfect Space

Perfect Space
Perfect Space
Perfect Space

Küçük mekanın efektif olarak kullanılabilmesi ve ölü alanlara mahal bırakmamak için tam köşeye açık renkli, konforlu bir köşe koltuk takımı yerleştirilmiş. Mekan dar olduğu için orta sehpa kullanılmamış, onun yerine takımın bir parçası olan ve arzu edilen noktaya yerleştirilebilecek bir puf tercih edilmiş.

Alt kat WC

2-poziomowe mieszkanie, Perfect Space Perfect Space Modern Banyo
Perfect Space

Perfect Space
Perfect Space
Perfect Space

Alt katta açık planlı yaşam alanının yanı sıra bir de ufak bir tuvalet yer alıyor. Beyaz rengin hakim olduğu tuvalette eski yer karolarını anımsatan bir dekorastif çalışma yapılmış.

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Ebeveyn yatak odası

2-poziomowe mieszkanie, Perfect Space Perfect Space Modern Yatak Odası
Perfect Space

Perfect Space
Perfect Space
Perfect Space

Ebeveyn yatak odasının dekorasyonu da aynı sadeliği koruyor. Ayna kapaklı boyndan boya gardırop ile mekan daha ferah ve geniş görünmüş. Çift kişilik yatağın ayak ucuna dar bir dolap ve üzerine de küçük bir TV yerleştirilmiş.

Üst kat banyo

2-poziomowe mieszkanie, Perfect Space Perfect Space Modern Banyo
Perfect Space

Perfect Space
Perfect Space
Perfect Space

Üst katta yer alan banyoda da tıpkı alt kattaki gibi eski yer karolarına benzer bir dekoratif çalışma yapılmış. Duş kabini komple cam tercih edilerek mekanın daralmasına izin verilmemiş.

Çocuk yatak odası

2-poziomowe mieszkanie, Perfect Space Perfect Space Modern Çocuk Odası
Perfect Space

Perfect Space
Perfect Space
Perfect Space

Çocuk yatak odasında iki adet yatak bulunuyor. Odanın iki duvarına yaslanmış olan yataklar için iki farklı konsept kullanılmış. Hem yatak örtüleri hem de yatakların dayandığı duvarlar farklı şekillerde dekore edilmiş.

Çocuk yatak odası, diğer açıdan

2-poziomowe mieszkanie, Perfect Space Perfect Space Modern Çocuk Odası
Perfect Space

Perfect Space
Perfect Space
Perfect Space

Bu açıdan baktığımızda sanki başka bir çocuk yatak odası görüyor gibi olsak da, aslında aynı odanın diğer duvarını görüyoruz. Farklı beğenileri olan ve aynı odayı paylaşmak zorunda olan çocuklar için harika bir fikir! 

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