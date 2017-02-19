Evinize muhteşem bir giriş için 7 çarpıcı fikir

Bugünkü yazımızın konusu evlerimizin ana girişleri ve antreler. Bir evin ana girişi, o evin geri kalan kısmı ve ev sahipleri hakkında ilk izlenimlerin oluşacağı alandır. Birçok iç mimar evin ana girişini iş adamlarının kartvizitlerine benzetir; zira ne kadar özenli ve ne kadar eşsiz olduğunu gösteren bu küçük ancak önemli parça, ilk izlenimin oluşmasını sağlar. Üstelik yalnızca kapının kendisi değil, çevresinin düzenlemesi, aydınlatma ve içeri girince ilk gördüğümüz yer olan antre de bir evin ana girişini gösteren temel unsurlardır. Evin dekorasyonunu bir bütün olarak düşünmeli, bazı kısımları özenle dekore ederken bazı kısımları, örneğin ana giriş kapısı, balkonlar, banyo vs. atıl veya alelade bırakmamalıyız

Evin ana girişi evin mimari yapısıya da, genel dekorasyonu da ile uyum içerisinde olmalıdır. Şık, davetkar bir ana giriş için stil bütünlüğünin olması gerekmektedir.. Ayrıca, kişisel beğenilerimize uygun dekoratif unsurlar ile bu alan süslenebilir ve daha kişisel, benzersiz hale getirilebilir.

Bakalım bugün sayfamızda konuk ettiğimiz ve her biri bir diğerinden çarpıcı ana girişlerde ne gibi dekorasyon çalışmaları yapılmış…