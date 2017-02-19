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Evinize muhteşem bir giriş için 7 çarpıcı fikir

Özlem K. Özlem K.
Recibidores, Ociohogar Ociohogar Koridor, Hol & MerdivenlerAksesuarlar & Dekorasyon
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Bugünkü yazımızın konusu evlerimizin ana girişleri ve antreler. Bir evin ana girişi, o evin geri kalan kısmı ve ev sahipleri hakkında ilk izlenimlerin oluşacağı alandır. Birçok iç mimar evin ana girişini iş adamlarının kartvizitlerine benzetir; zira ne kadar özenli ve ne kadar eşsiz olduğunu gösteren bu küçük ancak önemli parça, ilk izlenimin oluşmasını sağlar. Üstelik yalnızca kapının kendisi değil, çevresinin düzenlemesi, aydınlatma ve içeri girince ilk gördüğümüz yer olan antre de bir evin ana girişini gösteren temel unsurlardır. Evin dekorasyonunu bir bütün olarak düşünmeli, bazı kısımları özenle dekore ederken bazı kısımları, örneğin ana giriş kapısı, balkonlar, banyo vs. atıl veya alelade bırakmamalıyız

Evin ana girişi evin mimari yapısıya da, genel dekorasyonu da ile uyum içerisinde olmalıdır. Şık, davetkar bir ana giriş için stil bütünlüğünin olması gerekmektedir.. Ayrıca, kişisel beğenilerimize uygun dekoratif unsurlar ile bu alan süslenebilir ve daha kişisel, benzersiz hale getirilebilir.

Bakalım bugün sayfamızda konuk ettiğimiz ve her biri bir diğerinden çarpıcı ana girişlerde ne gibi dekorasyon çalışmaları yapılmış…

1) Muazzam bir ana giriş kapısı

Herrero House, 08023 Architects 08023 Architects Modern Evler
08023 Architects

Herrero House

08023 Architects
08023 Architects
08023 Architects

İlk örneğimiz ana giriş deyince ilk aklımıza gelen şey: Evin ana giriş kapısı, haliyle bu alandaki en önemli nokta. Sıradan bir ana giriş kapısı yerine,  yapının bütününün ayrılmaz bir parçası niteliğinde, mekan için özel tasarlanmış çarpıcı bir giriş kapısına ne dersiniz? 

2) Ahşap ve cam

House Refurbishment, Urban Creatures : Architects Urban Creatures : Architects Modern Pencere & Kapılar
Urban Creatures : Architects

House Refurbishment

Urban Creatures : Architects
Urban Creatures : Architects
Urban Creatures : Architects

Sıcak ve samimi bir görüntü elde etmenin en güzel ve risksiz yollarından biri ise mekanda doğal malzeme kullanımı. Özellikle ahşap bu iş için biçilmiş kaftan. Eğer rustik bir görüntü istemiyorsanız, ahşabı geniş cam yüzeylerle birlikte kullanarak modern bir görünüm elde edebilirsiniz.

3) Ferah ve aydınlık bir antre

Casa M, Agraz Arquitectos S.C. Agraz Arquitectos S.C. Modern Pencere & Kapılar
Agraz Arquitectos S.C.

Agraz Arquitectos S.C.
Agraz Arquitectos S.C.
Agraz Arquitectos S.C.

Ana kapıdan içeri girdiğimizde karşımıza çıkan alanın mümkün olduğunca aydınlık olması mekanın ferah bir atmosfere sahip olması açısından çok öenmlidir. Bu nedenle, imkanınız varsa, ana giriş kapısının kendisinde ya da çevresinde, mekanın doğal gün ışığı almasını sağlayacak cam yüzeylere ağırlık verin. Eğer bir apartman dairesinde yaşıyorsanız ve daireye ana girişinizin doğal ışık alma imkanı yoksa, mekanı iyi bir şekilde aydınlatabilirsiniz.

4) Eklektik bir antre dekorasyonu

Recibidores, Ociohogar Ociohogar Koridor, Hol & MerdivenlerAksesuarlar & Dekorasyon
Ociohogar

Ociohogar
Ociohogar
Ociohogar

Farklı dönemlere ait parçalardan oluşan ve her biri size özel beğenileri ifade eden mobilya ve aksesuarları bir arada, eklektik bir stilde kullanarak benzersiz bir giriş dekorasyonu hazırlayabilirsiniz.

5) Antrede renk skalası

Remodelación de Salón y Entrada de una Hermosa Vivienda Unifamiliar, www.rocio-olmo.com www.rocio-olmo.com Akdeniz Koridor, Hol & Merdivenler
www.rocio-olmo.com

www.rocio-olmo.com
www.rocio-olmo.com
www.rocio-olmo.com

Antre dekorasyonunuzu yaparken, tıpkı diğer odalarda da yaptığınız gibi baskın bir renk seçmeli, sonra kontrast renkler ile bu alanı hareketlendirmelisiniz. Fotoğraftaki gibi sert bir renk uygulaması hoşunuza gitmiyorsa bile, yumuşak renkler ve yine onların konstratlarını kullanarak dinamik bir dekorasyona imza atabilirsiniz.

6) Merdiveni aydınlatın

Casa em Jurerê Internacional - SC - Brasil, Samara Barbosa Arquitetura Samara Barbosa Arquitetura Klasik Koridor, Hol & Merdivenler
Samara Barbosa Arquitetura

Samara Barbosa Arquitetura
Samara Barbosa Arquitetura
Samara Barbosa Arquitetura

İster doğal gün ışığı olsun, isterse de suni aydınlatma, şık ve ferah bir görünüm için merdivenlerin de aydınlık olması gerekmektedir. Üstelik olası kazaları önlemek için de ışıklandırma gerekir. Merdiven aydınlatması tavandan, duvardan ya da zeminden olabilir.

7) Ayna ve avizeler

Family Home in Winchester's Sleepers Hill, Martin Gardner Photography Martin Gardner Photography Klasik Koridor, Hol & Merdivenler
Martin Gardner Photography

Family Home in Winchester's Sleepers Hill

Martin Gardner Photography
Martin Gardner Photography
Martin Gardner Photography

Şık bir antre oluşturmak için bu alana da tıpkı salona gösterdiğimiz özeni göstermeli, duvar dekorasyonundan aydınlatmasına, depolama alanlarından (vestiyer, ayakkabılık vs) zemin kaplamasına kadar her unsuru değerlendirmeliyiz. 

Antre aydınlatmasıyla ilgili, ’Koridor ve antre aydınlatması için güzel ve pratik uzman tavsiyeleri’ başlıklı yazımıza göz atmanızı da tavsiye ederiz.

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