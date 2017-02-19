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Ayakkabılarınızı düzenli tutmanın 25 yolu

Homify TR Homify TR
NEW! SS16 COLLECTION, Loaf Loaf Koridor, Hol & MerdivenlerDepo Metal Gri
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Kaç tane ayakkabınız olduğunu hiç saydınız mı? Peki ayakkabılarınızın toplamının evinizde ne kadar yer kapladığını hiç düşündünüz mü? (Ev terliklerini hesaba katmayı da ihmal etmeyin.) Bazen o gün giymek istediğiniz ayakkabıyı bulmaya çalışırken zorlandığınızı biliyoruz. Bazı kombinlerinize hangi ayakkabınızın daha uygun olacağına karar verirken de… Ayakkabılık deyip geçmeyin, özellikle ayakkabı ve moda tutkunları için ayakkabılığın yaşamlarımızdaki yeri oldukça büyük. Eğer ayakkabılarınızı düzenli bir şekilde tutacak ve istediğinizde arasından kolayca seçebilmenizi sağlayacak şekilde sergileyebilecek bir ayakkabılığınız varsa, sabahları işe giderken hazırlanmak çok daha kolay olacaktır. Üstelik evinize de düzen açısından oldukça katkı sağlayacağı kesin. “Altı üstü ayakkabılık, ne kadar farklı model olabilir ki?” diye düşünüyorsanız bu yazımızda sizlerle paylaşacağımız 25 farklı tasarımı gördükten sonra yanıldığınızı siz de kabul edeceksiniz. İşte antreleriniz veya giyinme odalarınız için birbirinden farklı işlev ve tarzlara sahip olan ayakkabılık modelleri… (Eğer giyinme odanızı dizayn etmek için de farklı fikir ve ilham kaynaklarına ihtiyaç duyuyorsanız: Herkesin ilham alabileceği 23 giyinme odası)

1. İki pencerenin arasındaki kolon duvarına yerleştirilen yatay ayakkabı rafları çok ayakkabısı olanların giyinme odaları için yer tasarrufu sağlayan işlevsel ve şık bir fikir olabilir.

Space saver Studio D. Interiors Ev İçiAksesuarlar & Dekorasyon
Studio D. Interiors

Space saver

Studio D. Interiors
Studio D. Interiors
Studio D. Interiors

2. Antreler için daha düzenli bir görünüm şart, bunun için de kapaklı geniş dolaplar kullanmak daha ideal bir seçenek.

Privat Apartments in Novosibirsk, EVGENY BELYAEV DESIGN EVGENY BELYAEV DESIGN Eklektik Koridor, Hol & Merdivenler
EVGENY BELYAEV DESIGN

Privat Apartments in Novosibirsk

EVGENY BELYAEV DESIGN
EVGENY BELYAEV DESIGN
EVGENY BELYAEV DESIGN

3. Giyinme odasınızdaki farklı çekmeceleri farklı türdeki ayakkabılarınız için ayırmak da oldukça pratik ve fonksiyonel olabilir.

Bespoke dressing room cabinetry Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens & Cabinetry Giyinme OdasıDepo Masif Ahşap Ahşap rengi
Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens &amp; Cabinetry

Bespoke dressing room cabinetry

Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens & Cabinetry
Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens &amp; Cabinetry
Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens & Cabinetry

4. Antreleriniz için sıradan ve sıkıcı ayakkabılıklar yerine vintage görünümlü sıra dışı mobilyalar kullanarak estetik unsurunu arttırabilirsiniz.

Templewood Avenue, NW3, XUL Architecture XUL Architecture Modern Koridor, Hol & Merdivenler
XUL Architecture

Templewood Avenue, NW3

XUL Architecture
XUL Architecture
XUL Architecture

5. Sık kullandığınız ayakkabılarınız için antrelerinizde vestiyer bölümüne açık raf şeklinde ayakkabılık eklemek de pratik fikirlerden biri.

Products, Maze Interior Maze Interior Koridor, Hol & MerdivenlerElbise Askısı & Gardroplar
Maze Interior

Products

Maze Interior
Maze Interior
Maze Interior

6. Elbette ayakkabılığın modeli kadar etrafındaki atmosfer de önem taşıyor. Hasır sepetler ve çiçekler ayakkabılığınızı güzelleştirmenin en romantik yollarından.

A House On The River Emma & Eve Interior Design Ltd Kırsal Koridor, Hol & Merdivenler
Emma &amp; Eve Interior Design Ltd

A House On The River

Emma & Eve Interior Design Ltd
Emma &amp; Eve Interior Design Ltd
Emma & Eve Interior Design Ltd

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7. Merdiven boşluklarını boydan boya raf şeklinde dev bir ayakkabılık olarak değerlendirmeye ne dersiniz?

Traditional Cut String painted staircase with an Oak Handrail and carved Brackets., Buscott Woodworking Buscott Woodworking Klasik Koridor, Hol & Merdivenler
Buscott Woodworking

Traditional Cut String painted staircase with an Oak Handrail and carved Brackets.

Buscott Woodworking
Buscott Woodworking
Buscott Woodworking

8. Eğer açık rafların dağınık görüneceğini düşünüyorsanız kapalı sürgülü dolaplar da ayakkabılarınız için harika bir seçenek.

Innovative storage solutions. homify Modern Koridor, Hol & Merdivenler built-in storage,space saving furniture
homify

Innovative storage solutions.

homify
homify
homify

9. Antreniz büyük mobilyalar için dar ve küçük mü? Üzülmeyin, yaratıcı fikirlerle duvarları ayakkabılığa çevirmek mümkün.

homify Giyinme OdasıDepo
homify

homify
homify
homify

10. Adeta dekoratif bir duvar süsü gibi görünen bu vestiyer üniteleri ise hem askılık hem de kenarlardaki boşluklar ayakkabılar için sıra dışı bir seçenek!

Zapatero y Perchero infantil, marengo espacios y formas marengo espacios y formas Çocuk OdasıDepo
marengo espacios y formas

marengo espacios y formas
marengo espacios y formas
marengo espacios y formas

11. İçinde ayakkabılığı da bulunan bu tarz minimal vestiyer modelleri de modern antrelere çok yakışıyor.

homify Yatak OdasıElbise Dolabı & Komodinler
homify

homify
homify
homify

12. Ayakkabınızı giyerken oturabileceğiniz bir tabure, aynı zamanda da ayakkabılık!

Bench for shoe storage Broad and Turner MutfakMasa & Oturma Grupları
Broad and Turner

Bench for shoe storage

Broad and Turner
Broad and Turner
Broad and Turner

13. Kutucuklar şeklinde tasarlanan bu model ise ayakkabıların daha derli toplu durmasını sağlıyor.

Raumwunder, Connox Connox Koridor, Hol & MerdivenlerElbise Askısı & Gardroplar
Connox

Connox
Connox
Connox

14. Hem çok yer kaplamayan, hem de pürüzsüz bir tasarımla minimal bir estetik oluşturan bu tasarım da modern antreler için harika bir seçenek.

House Refurb, West London Carpentry & Decoration West London Carpentry & Decoration Modern Koridor, Hol & Merdivenler
West London Carpentry &amp; Decoration

House Refurb

West London Carpentry & Decoration
West London Carpentry &amp; Decoration
West London Carpentry & Decoration

15. Hasır sepetleriyle göz kamaştıran bu retro modele ne dersiniz? Kırsal dizaynlar için harika değil mi?

Cupboards and cabinets, Uttara And Adwait Furniture Uttara And Adwait Furniture Yatak OdasıElbise Dolabı & Komodinler
Uttara And Adwait Furniture

Cupboards and cabinets

Uttara And Adwait Furniture
Uttara And Adwait Furniture
Uttara And Adwait Furniture

16. Bir merdiven altı dizaynı daha. Bu defa kapandığında merdivenle bütünleşerek yok olan bir tasarım.

Storage under stairs Fraher and Findlay Koridor, Hol & MerdivenlerDepo
Fraher and Findlay

Storage under stairs

Fraher and Findlay
Fraher and Findlay
Fraher and Findlay

17. Kolonların arasında niş tarzında şekillenen çok fonksiyonlu bir vestiyer modeli.

Galeriehaus im Dünenwald, Möhring Architekten Möhring Architekten Koridor, Hol & MerdivenlerElbise Askısı & Gardroplar
Möhring Architekten

Möhring Architekten
Möhring Architekten
Möhring Architekten

18. Klasik bir model, modern bir yorum. Sonuç: Etkileyici!

'Space' Contemporary wall mounted hallway shoe storage by Birex homify Koridor, Hol & MerdivenlerDepo
homify

'Space' Contemporary wall mounted hallway shoe storage by Birex

homify
homify
homify

19. Çocukluğumuzdan beri bayıldığımız birbirine geçmeli oyuncaklardan esinlenen bu tasarım da oldukça sıra dışı ve farklı!

GIOCHIAMO, YU HIRAOKA DESIGN YU HIRAOKA DESIGN Ev İçiDepo
YU HIRAOKA DESIGN

GIOCHIAMO

YU HIRAOKA DESIGN
YU HIRAOKA DESIGN
YU HIRAOKA DESIGN

20. Eski bir sandık ezer bozan ve şık bir ayakkabı depolama alanı olabilir. Hem de aynı zamanda sehpa gibi işlevlerde de kullanabilirsiniz.

Koffertische, FrauSchrader FrauSchrader Oturma OdasıKenar Masa & Tablaları
FrauSchrader

FrauSchrader
FrauSchrader
FrauSchrader

21. Yerden yüksek dolaplarla hem düzenli ve renkli, hem de işlevsel ve modern bir atmosfer ortaya çıkarmak mümkün.

Equilibre, Lucile Roybier Lucile Roybier Koridor, Hol & MerdivenlerKomodin & Etajerler
Lucile Roybier

Lucile Roybier
Lucile Roybier
Lucile Roybier

22. Az aslında çoktur anlayışı ile dizayn edilen bu antre alanı da şüphesiz ki ilham verici.

'Minima' Contemporary hallway shoe storage with bench by Birex homify Koridor, Hol & MerdivenlerDepo
homify

'Minima' Contemporary hallway shoe storage with bench by Birex

homify
homify
homify

23. Hem renkli, hem neşeli, hem düzenli, hem de modern! Aradığınız vestiyer alanı bu olabilir mi?

'Blue' Contemporary hallway shoe storage set with coat rack by Birex homify Koridor, Hol & MerdivenlerDepo
homify

'Blue' Contemporary hallway shoe storage set with coat rack by Birex

homify
homify
homify

24. Telli raf ve dolaplardan oluşturulan bir ayakkabılık! Yenilikçi, yaratıcı ve gençlik enerjisi yayan harika bir estetiğe sahip.

Mish-Mesh storage Loaf Koridor, Hol & MerdivenlerDepo Metal Gri
Loaf

Mish-Mesh storage

Loaf
Loaf
Loaf

25. Bu zarif modelde ise doğal unsurlar beyazın nazik ve büyüleyici etkisiyle bir araya geliyor ve işlevli ve şık bir ayakkabılık oluşturuyor.

Salle a manger villa de Founex, LAdesign LAdesign Koridor, Hol & MerdivenlerKomodin & Etajerler
LAdesign

LAdesign
LAdesign
LAdesign

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