Ayakkabılarınızı düzenli tutmanın 25 yolu

Kaç tane ayakkabınız olduğunu hiç saydınız mı? Peki ayakkabılarınızın toplamının evinizde ne kadar yer kapladığını hiç düşündünüz mü? (Ev terliklerini hesaba katmayı da ihmal etmeyin.) Bazen o gün giymek istediğiniz ayakkabıyı bulmaya çalışırken zorlandığınızı biliyoruz. Bazı kombinlerinize hangi ayakkabınızın daha uygun olacağına karar verirken de… Ayakkabılık deyip geçmeyin, özellikle ayakkabı ve moda tutkunları için ayakkabılığın yaşamlarımızdaki yeri oldukça büyük. Eğer ayakkabılarınızı düzenli bir şekilde tutacak ve istediğinizde arasından kolayca seçebilmenizi sağlayacak şekilde sergileyebilecek bir ayakkabılığınız varsa, sabahları işe giderken hazırlanmak çok daha kolay olacaktır. Üstelik evinize de düzen açısından oldukça katkı sağlayacağı kesin. “Altı üstü ayakkabılık, ne kadar farklı model olabilir ki?” diye düşünüyorsanız bu yazımızda sizlerle paylaşacağımız 25 farklı tasarımı gördükten sonra yanıldığınızı siz de kabul edeceksiniz. İşte antreleriniz veya giyinme odalarınız için birbirinden farklı işlev ve tarzlara sahip olan ayakkabılık modelleri… (Eğer giyinme odanızı dizayn etmek için de farklı fikir ve ilham kaynaklarına ihtiyaç duyuyorsanız: Herkesin ilham alabileceği 23 giyinme odası)