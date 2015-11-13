Ahşap zeminlerle ilgili bilmeniz gereken 6 şey

Evlerimiz bizlerin rahat etmek için her türlü çabayı gösterdiği, ev dekorasyonu ve ev tadilatı ile ilgili her şeyi araştırıp en iyisini evimize yapabilmek için çabaladığımız mekanlardır. Bu nedenle her alanı, her detayı çok iyi inceleyip, rengine, şekline, durumuna ve özelliğine göre en uygun seçimleri yaparak yaşadığımız alanları daha estetik ve daha zarif bir hale getirebiliriz. Evimizin her mekanında bulunan ve sürekli olarak kullandığımız zeminler için farklı kaplama malzemeler ile dekorasyon önerileri vardır. Bu kaplama malzemelerinden en sağlıklı, en kolay temizlenebilir olanı, en görseli olan ahşap kaplamalar ile zeminlerimizi daha yaşanabilir hale getirebiliriz. Zeminlerin ahşap ile kaplanması için farklı ağaç türlerinden yapılmış parke kaplamalar, ağaçların estetik hale getirilerek kullanıldığı ağaç kaplamalar, ağaç türlerinden elde edilen ve üst yüzeyleri yontularak özel bir işlem ile zarif bir görünüm kazandırılan kütükler ile kaplayarak odalarımızın zeminini ağaç ile daha görsel bir hale getirerek ayak sağlığımızı koruduğumuz gibi evimizde kullandığımız mobilyaların ve aksesuarların daha şık görünmesini sağlayabiliriz.
Ahşap zeminleri daha estetik ve daha dikkat çekici kılabilmek için yapabileceğiniz bir kaç yöntem vardır. Öncelikle evinizin iç mekanlarına kaplatmayı düşündüğünüz ahşap türünü ve ahşap modelini tarzınıza, kişiliğinize, ve zevkinize uygun biçimde seçmeli ve kullanmış olduğunuz mobilyaların için düşündüğünüz dekorasyon bütünlüğüne uyumlu olmasını sağlamalısınız. Ahşap seçiminde renk, estetik kaygı, görsellik kadar ahşabın kalitesi, yüzey görselliği, kolay montajı, toz tutmaması, dayanım süresi ve sağlıklı olması da önemlidir. Ahşap seçiminde bütün kriterleri göz önünde bulundurarak seçim yapmalı ve evinizin ahşap zeminler ile güzelleşmesini sağlayabilirsiniz.Ahşap zeminler için dikkat edilmesi gereken bir diğer faktör ise ahşapların renk seçimidir. Ahşaplar zamanla canlı renklerini yitirdikleri için kimyasal yüzey parlatıcılar kullanmak zorunda kalabilir ve evinizin içerisinde sağlıksız olan yüzey parlatıcı kimyasallar solumak zorunda kalabilirsiniz. Ya da canlılığını yitirmiş ahşap zeminleri kaldırıp bütçeniz var ise yenisini tekrar zemine kaplayabilirsiniz. Bu yöntem çok maliyetli olacağından ahşap zemin için seçilecek olan ahşabın kalitesine, üretici firma güvenirlirliğine, parkelerin test raporlarına bakılmalı bu önemli noktalara dikkat edilerek ahşap seçimi yapılmalıdır. Ahşap seçiminden sonra yapılması gereken en önemli nokta ahşabı zemine döşeyecek ustanın seçilmesidir. Piyasa da çok fazla ahşap kaplama ustası bulunmakta ve bir çok usta ahşap kaplama işini ehil bir şekilde yapamamaktadır. Bu nedenle ahşap kaplatmak için bulacağınız usta ahşap aldığınız firmalar ile çalışan kaliteli işçiliği bulunan ustalardan seçilmelidir.
Ahşap kaplama malzemelerinin ve ustasının bulunmasından sonra evimizin iç zeminin ahşap ile kaplayıp ferah ferah ahşap zevkini yaşamak sizlere kalıyor. Ancak ahşap kaplama işleminden sonra esas iş sizlere düşüyor. Ahşap bakımı önem ve özen isteyen bir işlem olarak önünüzde duracaktır. Ahşap zeminle kolay ve çabuk kirlenen, bakımı ve temizliği yapılmadıkça leke tutan yapılardır. Bu nedenle evimizde bulunan ahşap zeminleri ahşaplara zarar vermeyecek temizlik malzemeleri ile sürekli olarak silmeli, doğal yöntemler kullanarak ( reçine gibi ) parlak kalmasını sağlayarak ahşapların daha parlak ve daha dikkat çekici olmasını sağlayabilirsiniz. Ahşap bakımı yapılmadıkça ahşap yüzeyleri yavaş yavaş kabarmaya başlayıp yüzey parlaklığını kaybedecek ve bir süre sonra evinizin içinde çirkin bir görüntü oluşacaktır.Bu tür olumsuz ve çirkin görüntülere izin vermemek için ahşap zemin bakımlarını ve temizliklerini dikkatli bir biçimde yapmalıyız.
Ahşap kaplama için kullanılan malzeme türleri bir çok ağaç türünden elde edilmekte ve kullanılmaktadır. Her ağacın sertliği, dayanıklılığı, ömrü, görselliği ve deseni farklı olduğu için evlerimize almayı düşündüğümüz ahşap kaplama malzemelerinin hangi ağaçlardan yapıldığını bilmemiz gereklidir. Evimize ahşap kaplama yaptıracağımız zaman yapmamız gereken öncelikle iş ağaç türlerini, araştırıp hangi ağaç türlerinden yapılan ahşap kaplama malzemelerinin daha sağlıklı ve daha uzun ömürlü olduğunu öğrenmeli, ve maliyet araştırması yaparak bütçemize en uygun istediğimiz dayanım özelliklerine uygun, sağlıklı ve kaliteli ahşap kaplama malzemelerini seçerek evlerimize uygulamasını yaptırmalıyız. Ağaç türlerini tanıyıp ahşap malzeme seçimini bilinçli bir şekilde yapmak hem evimizi için hem bütçemiz için daha akıllıca olacaktır.
Ahşap kaplama malzemeleri seçimleri yapılıp iç mekanlara uygulaması yapıldıktan sonra ev kullanıcılarına düşen en önemli görev ahşap zemin bakımını yaparak ahşap zeminlerin dikkat çekici, görsel, estetik ve şık bir görünüme sahip olması sağlanabilir. Ancak ahşap zeminler için yapılması gereken işlemlerin dışında yapılmaması gereken işlemler de vardır. Bu işlemlerin başında daha parlak görünmesi için tavsiye edilmeyen kimyasal temizleme malzemelerinin ve kimyasal parlatıcıların kullanılmasıdır. Kullanacağınız kimyasal temizlik malzemeleri ahşaplara zarar verecek , yüzey görünümü ve yüzey parlaklığını kaybetmesine neden olacaktır. Ayrıca Ahşap kaplama uygulaması yapıldıktan sonra Ahşapların üzerinde mobilyaların sürüklenmemesi ve ahşapların çizilmesine yol açacak işlemlerin yapılmaması gereklidir.
Ahşap bakımlarında yanlış işlemlerden kaçınmak ve doğru işlemler yapmak gereklidir. Bunun için yapılması gereken en öncelikli işlem ahşap üretici firma tarafından tavsiye edilen doğal bitkilerden elde edilmiş ahşap parlatma ve temizleme sıvıları kullanılarak ahşapların günlük temizliği ve parlaklığı sağlanmalıdır. Ahşap malzemeler özen gösterilmesi gereken ve özel işlemlerden geçirilerek elde edilmiş olan malzemeler olduğu için her temizlik ve parlatıcı sızı ile temas etmesini önlemek ve daha dikkatli bakım yapmak gereklidir.
Ahşap türleri çok çeşitli ağaçlardan elde edildiğinden her ağaç türünün farklı bakım ve temizlik işlemleri vardır. Bu nedenle her ahşap malzeme için aynı uygulama yapılmamalıdır. Ahşap bakımları yapılırken kullanılan ahşap ağaç türüne göre üretici firma ve daha önce kullanılmış olan bakım yöntemlerinden ahşap ıslatılması ve ahşap temizlik işlemleri yapılmalı, ahşap ömrü ve ahşap canlılığı korunmalıdır. Kestane, gürgen gibi ağaçlardan elde edilen ahşap kaplama malzemeleri için özel ahşap parlatma malzemeleri tercih edilerek ahşaplar korunmalıdır.
Ahşap bakımı çok basit bir konu gibi görünse de aslında ahşap zeminler için en önemli konulardan birisidir. Ahşap bakımı yapılırken ahşabın kullanıldığı yere göre bakım işlemleri yapılmalıdır. Zemin kaplamaları için ahşap kaplama malzemesi türüne göre seçim yapmalı, ahşaplar tavanda kiriş olarak kullanılmış ile bu ahşapların bakımları hem ağaç türüne hem de kullanım yerine göre bakım yapılmalıdır. Zamanla yıpranmaya başlayan ahşaplar içim ağaç reçineleri ve bal mumu karışımlarının bulunduğu özel karışımlar ile ahşapların bozulmasını önlenerek daha uzun ömürlü olması sağlanmalıdır.
Ahşap malzemeler renk, ağaç türü, görsellik, desen, kalite ve özelliğine göre fiyat aralıkları bulunmaktadır. Evlerinize kaplama yapmak istiyorsanız bütçenize uygun, istediğiniz özellikleri taşıyan ve istediğiniz ağaç türünde ahşap kaplama malzemeleri tercih ederek evinizin ahşap zeminin daha dikkat çekici ve daha görsel olmasını sağlayabilirsiniz. Ahşap kaplama malzemeleri için çeşitli üretici firmaları ile doğrudan irtibata geçerek fiyat araştırması yapabilir veya çeşitli büyük alış veriş merkezlerinde bulunan hırdavat bölümlerini gezerek ahşap malzeme fiyat araştırması yaparak bütçenize uygun olan kaplama malzemesi türünü belirleyebilirsiniz. Ahşap malzemelerin türlerine göre fiyatlarının farklılık göstermesi nedeniyle fiyat araştırmasının dikkatli yapılması gerekmektedir.