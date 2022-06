Ahşap zeminlerle ilgili bilmeniz gereken 6 şey

Evlerimiz bizlerin rahat etmek için her türlü çabayı gösterdiği, ev dekorasyonu ve ev tadilatı ile ilgili her şeyi araştırıp en iyisini evimize yapabilmek için çabaladığımız mekanlardır. Bu nedenle her alanı, her detayı çok iyi inceleyip, rengine, şekline, durumuna ve özelliğine göre en uygun seçimleri yaparak yaşadığımız alanları daha estetik ve daha zarif bir hale getirebiliriz. Evimizin her mekanında bulunan ve sürekli olarak kullandığımız zeminler için farklı kaplama malzemeler ile dekorasyon önerileri vardır. Bu kaplama malzemelerinden en sağlıklı, en kolay temizlenebilir olanı, en görseli olan ahşap kaplamalar ile zeminlerimizi daha yaşanabilir hale getirebiliriz. Zeminlerin ahşap ile kaplanması için farklı ağaç türlerinden yapılmış parke kaplamalar, ağaçların estetik hale getirilerek kullanıldığı ağaç kaplamalar, ağaç türlerinden elde edilen ve üst yüzeyleri yontularak özel bir işlem ile zarif bir görünüm kazandırılan kütükler ile kaplayarak odalarımızın zeminini ağaç ile daha görsel bir hale getirerek ayak sağlığımızı koruduğumuz gibi evimizde kullandığımız mobilyaların ve aksesuarların daha şık görünmesini sağlayabiliriz.

Ahşap zeminleri daha estetik ve daha dikkat çekici kılabilmek için yapabileceğiniz bir kaç yöntem vardır. Öncelikle evinizin iç mekanlarına kaplatmayı düşündüğünüz ahşap türünü ve ahşap modelini tarzınıza, kişiliğinize, ve zevkinize uygun biçimde seçmeli ve kullanmış olduğunuz mobilyaların için düşündüğünüz dekorasyon bütünlüğüne uyumlu olmasını sağlamalısınız. Ahşap seçiminde renk, estetik kaygı, görsellik kadar ahşabın kalitesi, yüzey görselliği, kolay montajı, toz tutmaması, dayanım süresi ve sağlıklı olması da önemlidir. Ahşap seçiminde bütün kriterleri göz önünde bulundurarak seçim yapmalı ve evinizin ahşap zeminler ile güzelleşmesini sağlayabilirsiniz.Ahşap zeminler için dikkat edilmesi gereken bir diğer faktör ise ahşapların renk seçimidir. Ahşaplar zamanla canlı renklerini yitirdikleri için kimyasal yüzey parlatıcılar kullanmak zorunda kalabilir ve evinizin içerisinde sağlıksız olan yüzey parlatıcı kimyasallar solumak zorunda kalabilirsiniz. Ya da canlılığını yitirmiş ahşap zeminleri kaldırıp bütçeniz var ise yenisini tekrar zemine kaplayabilirsiniz. Bu yöntem çok maliyetli olacağından ahşap zemin için seçilecek olan ahşabın kalitesine, üretici firma güvenirlirliğine, parkelerin test raporlarına bakılmalı bu önemli noktalara dikkat edilerek ahşap seçimi yapılmalıdır. Ahşap seçiminden sonra yapılması gereken en önemli nokta ahşabı zemine döşeyecek ustanın seçilmesidir. Piyasa da çok fazla ahşap kaplama ustası bulunmakta ve bir çok usta ahşap kaplama işini ehil bir şekilde yapamamaktadır. Bu nedenle ahşap kaplatmak için bulacağınız usta ahşap aldığınız firmalar ile çalışan kaliteli işçiliği bulunan ustalardan seçilmelidir.

Ahşap kaplama malzemelerinin ve ustasının bulunmasından sonra evimizin iç zeminin ahşap ile kaplayıp ferah ferah ahşap zevkini yaşamak sizlere kalıyor. Ancak ahşap kaplama işleminden sonra esas iş sizlere düşüyor. Ahşap bakımı önem ve özen isteyen bir işlem olarak önünüzde duracaktır. Ahşap zeminle kolay ve çabuk kirlenen, bakımı ve temizliği yapılmadıkça leke tutan yapılardır. Bu nedenle evimizde bulunan ahşap zeminleri ahşaplara zarar vermeyecek temizlik malzemeleri ile sürekli olarak silmeli, doğal yöntemler kullanarak ( reçine gibi ) parlak kalmasını sağlayarak ahşapların daha parlak ve daha dikkat çekici olmasını sağlayabilirsiniz. Ahşap bakımı yapılmadıkça ahşap yüzeyleri yavaş yavaş kabarmaya başlayıp yüzey parlaklığını kaybedecek ve bir süre sonra evinizin içinde çirkin bir görüntü oluşacaktır.Bu tür olumsuz ve çirkin görüntülere izin vermemek için ahşap zemin bakımlarını ve temizliklerini dikkatli bir biçimde yapmalıyız.