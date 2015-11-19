Bir tavan arası hangi tarzlarda dizayn edilebilir?

Tavan arası deyince aklınıza neler geliyor? Belki eski ahşap ya da müstakil evlerde arada bir çıktığınız, tozlu, duruma göre nemli, bakımsız ve sağlıksız ortamlar geliyor olabilir aklınıza. Korku filmlerinde tekinsiz ortamlar, gıcırtılı döşemeler ve karanlık bir mekan. Kitaplarda gizemli sandıklardan eski haritaların çıkarıldığı, gaz lambası eşliğinde saklanılan yerler.
Belki tavan araları eskiden böyle imgelerle aklımıza kazınmış olabilir ancak şimdilerde öyle hoş dizayn edilmiş örnekler görüyoruz ki tüm bu imgeleri yerle bir edebilirler.
Tavan arası denen mekanın elbette başka isimleri de var ancak tavan arası, çatı arası, çatı piyesi olarak adlandırılanlar aslında daha ziyade çatı eğiminden dolayı çok fazla yüksekliğe sahip olmayan dolayısıyla oda olarak kullanılamayan yerlerdi. Ancak örneğin dik çatılarda bu alanlar kullanılabilse bile yüksekliğin yeterli olduğu metrekare miktarı görece düşük olduğu için bu mekanlar için masraf yapmakla pek uğraşılmıyordu. Daha ziyade çatıyla norma kat arasında ısı ve nemi tutacak bir boşluk olarak işlevsel bir faydaları vardı.
Ancak zaman ve teknoloji ilerleyip yapı malzemeleri geliştikçe tavan arası da bu tip bir ihtiyaç olmaktan çıktı artık eğimli çatılı evlerin tavan araları da uzun süredir baştan itibaren yaşam alanı olarak tasarlanıyor. Yani direkt eğimli çatıya sahip çatı katları tasarlanıyor ya da bazı apartmanlarda genel imar durumuna göre yükseklik hesabı yapılıp çatı piyesi de en üst katlarda faydalanabilecek şekilde dizayn ediliyor. Eski yapıların yenilendiği durumlarda ise yüksekliğe göre yeni düzenlemeler yapılıp tavan araları değerlendiriliyor. Bu elbette çatı konstrüksiyonu ve eğimini de işe katan bir işlem olduğu için sadece değerlendirmek olmuyor, aynı zamanda özgün bir stil ve mekan katılmış oluyor.
Yapının ya da yapılan dekorasyonun tarzına göre tavan arası dizaynı da şekilleniyor. Elbette her evin tarzıyla dekorasyonun tarzı aynı olmak zorunda değil. Klasik ya da kırsal müstakil konutlarda modern dekorasyonla karşılaşabildiğimiz gibi bazen modern tarzda inşa edilmiş ve planlanmış evlerde son derece klasik ya da eklektik bir dekorasyon tarzı görebiliyoruz.
Biz de bu tarzlar arasında neler olabileceğini bu yazıda size göstermek istedik. Adına ister çatı katı deyin, ister tavan arası, eğimli çatıların altında kalan mekanlarda ne gibi tarzlar kullanabileceğinize dair rehber bu yazıda. Yenilerinken tavanarasının ferah bir odaya çevrildiği bir evi incelemek isterseniz Standart bir evin rüya gibi dönüşümü yazımız ilginizi çekebilir.
Mimari ve dekorasyonda modern tabiri aslında oldukça geniş bir tanım. Modernizmin ilk ortaya çıktığı anlamda modern tanımını yaparsak çok daha kısıtlı örneklere sahip oluruz. O yüzden modern bir çatı katından bahsettiğimizde kabaca nasıl bir tarzdan bahsettiğimizi de biraz açalım. Bina ister tarihi ister yeni olsun tasarımında ve dekorasyonunda rijit, yani fazla organik formlar barındırmayan; klasik ya da otantik süsler kullanılmamış yalın bir mekan. Bu örnekteki gibi cam bölmeler sade ve temiz tasarımlar için oldukça akılcı bir seçim. Seçilen renkler de bu modern tarzla uyum içinde. Açık renk duvarlar siyah kirişlerle temiz detaylarla birleşiyor. Çatı pencereleri ise düzenli bir ritmle dizilerek modüler bir görüntü sağlanmış.
İskandinav coğrafyasının iklimi ne kadar sertse tasarımı da bir o kadar yumuşak diyebiliriz. Elbette İskandinav tarzı da modernist olarak tarif edilebilir, hatta dönemsel olarak kimi tasarımcı ve mimarlar İskandinav moderni içinde sayılır.
İskandinav tarzını yumuşak, daha doğrusu sıcak kılan ahşap kullanımı. Huş gibi açık ve tatlı renkli ağaçlar özellikle bol kullanılan beyazla birlikte inanılmaz sıcak bir atmosfer yaratıyor. Beyaz dışında grinin, bir nebze siyahın, krem ve bej gibi renklerin de sık kullanıldığını görürüz. Ayrıca İskandinav dekorasyonunda kırmızı, mavi gibi renkler vurgu yapmak için kullanılabilir; geometrik desenler kilimlerde, örtülerde, objelerde sıkça karşımıza çıkar.
Bu tavan arasında İskandinav tarzını rahatça okuyabiliyoruz. Eğimi fazla olan çatı hem bol ışık almayı hem de yüksek bir tavana sahip olmayı sağlarken açık renk dekorasyon mekanı gerçekten de ışıl ışıl kılıyor.
Klasik tarzda bir tavan arasının çatı eğiminin de çok düşük olması beklenmez. Bu örnekte de eğimi fazla olan bir tavan arası taş kaplama bir şöminenin etrafında tamamen klasik mobilyalarla döşenmiş. Aşırı süslü, eklektik mobilyalar değil bunlar ancak şöminenin azametine bir de avizenin şıkır şıkır etkisi eklenmiş. Oldukça seçkin bir tarza hitap eden bu klasik tavan arası, klasik mobilya ve aksesuarların doğru kompozisyonuna bir örnek olabilir.
Eski atölyeler ve fabrika binaları son zamanlarda elden geçirilip işlev değiştirilerek kullanmaya başlandı. Loft tarzı evler olarak da dönüştürülen bu mekanların strüktür ve yapı malzemeleri kendi başına endüstriyel etki yaratmaya yetebiliyor. Var olan yüksek tavanlı bu yapıların metal strüktürü bu görünümde etkili olurken duruma göre yeni kat yükseklikleriyle katlar da yenilenebiliyor. Bu gördüğümüz örnek Homify sayfalarında daha detaylı olarak şurada da inceleniyor.
Eklektik tarz ne diye sorarsanız, farklı dönemlere ait obje ya da süslemelerin bir arada kullanıldığı örnekleri gösterebiliriz. Dönemsel bir uyum aranmayan bu tarzda görüldüğü üzere çağdaş bir havlu radyatörüyle kristal bir avize yan yana gelebiliyor. Antika ya da tarihi görünümü olan objelerin, örneğin küvet ve sobanın ya da aynanın aynı dönemden olup olmamalarının da bir önemi yok. Elektik tarz bazen kitsch tasarımlar ortaya çıkarsa dahi kimi zaman doğru bir uyumla kolajlanmış olmaları estetik açıdan tatmin edici sonuçlar ortaya çıkarıyor. Hart Design and Construction tasarımı bu tavan arası banyosunda da eklektik yaklaşım belli bir uyum arz ediyor. Bunun en önemli sebebi nesnelerin birbirlerinden farklı dahi olsalar yalın ve sofistike bir arka planda kullanılmış olmaları. Tuğla duvarlı baca dışındaki duvarlar koyu renge boyanmış eğimli tavansa beyaz renk kullanılarak kirişlerin ortaya çıkması sağlanmış. Odanın içindeki temel yapı malzemeleri son derece ham, ahşap döşeme de buna dahil. O yüzden üzerine eklenen öğelerin yarattığı kolaj da oldukça iyi duruyor.
Country ya da kırsal denen tarz evler sıcak atmosferden ve hafif bir klasik tarzdan hoşlananlar için ideal. Ahşabın ve boyanmış ahşabın sıkça kullanıldığını görüyoruz bu tarzda. Yine tavan arasında bir odanın dönüştürüldüğünü görebiliyoruz. Beyaza boyanan duvar ve tavan kaplamaları ve onlar dışında kullanılan doğal ahşap hem iç açıcı hem naturel bir hava yaratmış. Lavabo olarak kullanılan emaye kap da cabası, tam kır hayatını çağrıştırıyor.
Minimalist tarz bir tavan arası pürüzsüz yüzeylerin, çizgisel dekorasyonun ve mümkün mertebe
yok gibi duran mimari elemanların yuvası olabilir. Mutfak dolapları ve tezgahı da örneğin bu fotoğraftaki mekanda adeta sadece kutu gibi duruyorlar. Tavanlarda herhangi bir kiriş ya da kaplama görünmüyor, sıva ve boya tavanı pürüzsüz bir yüzey olarak mekanda diğer yüzeyler gibi sade bir şekilde var ediyor.