Bir tavan arası hangi tarzlarda dizayn edilebilir?

Tavan arası deyince aklınıza neler geliyor? Belki eski ahşap ya da müstakil evlerde arada bir çıktığınız, tozlu, duruma göre nemli, bakımsız ve sağlıksız ortamlar geliyor olabilir aklınıza. Korku filmlerinde tekinsiz ortamlar, gıcırtılı döşemeler ve karanlık bir mekan. Kitaplarda gizemli sandıklardan eski haritaların çıkarıldığı, gaz lambası eşliğinde saklanılan yerler.

Belki tavan araları eskiden böyle imgelerle aklımıza kazınmış olabilir ancak şimdilerde öyle hoş dizayn edilmiş örnekler görüyoruz ki tüm bu imgeleri yerle bir edebilirler.

Tavan arası denen mekanın elbette başka isimleri de var ancak tavan arası, çatı arası, çatı piyesi olarak adlandırılanlar aslında daha ziyade çatı eğiminden dolayı çok fazla yüksekliğe sahip olmayan dolayısıyla oda olarak kullanılamayan yerlerdi. Ancak örneğin dik çatılarda bu alanlar kullanılabilse bile yüksekliğin yeterli olduğu metrekare miktarı görece düşük olduğu için bu mekanlar için masraf yapmakla pek uğraşılmıyordu. Daha ziyade çatıyla norma kat arasında ısı ve nemi tutacak bir boşluk olarak işlevsel bir faydaları vardı.

Ancak zaman ve teknoloji ilerleyip yapı malzemeleri geliştikçe tavan arası da bu tip bir ihtiyaç olmaktan çıktı artık eğimli çatılı evlerin tavan araları da uzun süredir baştan itibaren yaşam alanı olarak tasarlanıyor. Yani direkt eğimli çatıya sahip çatı katları tasarlanıyor ya da bazı apartmanlarda genel imar durumuna göre yükseklik hesabı yapılıp çatı piyesi de en üst katlarda faydalanabilecek şekilde dizayn ediliyor. Eski yapıların yenilendiği durumlarda ise yüksekliğe göre yeni düzenlemeler yapılıp tavan araları değerlendiriliyor. Bu elbette çatı konstrüksiyonu ve eğimini de işe katan bir işlem olduğu için sadece değerlendirmek olmuyor, aynı zamanda özgün bir stil ve mekan katılmış oluyor.

Yapının ya da yapılan dekorasyonun tarzına göre tavan arası dizaynı da şekilleniyor. Elbette her evin tarzıyla dekorasyonun tarzı aynı olmak zorunda değil. Klasik ya da kırsal müstakil konutlarda modern dekorasyonla karşılaşabildiğimiz gibi bazen modern tarzda inşa edilmiş ve planlanmış evlerde son derece klasik ya da eklektik bir dekorasyon tarzı görebiliyoruz.

Biz de bu tarzlar arasında neler olabileceğini bu yazıda size göstermek istedik. Adına ister çatı katı deyin, ister tavan arası, eğimli çatıların altında kalan mekanlarda ne gibi tarzlar kullanabileceğinize dair rehber bu yazıda. Yenilerinken tavanarasının ferah bir odaya çevrildiği bir evi incelemek isterseniz Standart bir evin rüya gibi dönüşümü yazımız ilginizi çekebilir.