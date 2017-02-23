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Mutfak dolaplarında sizin de kullanabileceğiniz 8 fikir

umit atdağ umit atdağ
Erdal Demircan İç Tasarım ve Dekorasyon, Erdal Demircan İç Tasarım ve Dekorasyon Erdal Demircan İç Tasarım ve Dekorasyon MutfakDepo & Kiler
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Mutfaklarda işlevsel ve fonksiyonel mobilyalar tercih ediyor olmanız hayatınızı kolaylaştıracaktır. Özellikle küçük mutfaklarda hayati öneme sahip olan bu mobilyaların başında mutfak dolapları gelir. Mutfak dolapları tasarlanırken size kullanım kolaylığı sağlayacak özellikleri konforlu bir mutfak hayatı sunabileceği gibi mutfak hayatınızın daha da zor olmasına neden olabilir. Bu nedenle tercih edeceğiniz veya tasarlayacağınız mutfak dolabının fonksiyonel özelliklere sahip olması ve bu özellikleri ile size kolaylıklar sağlaması gereklidir. Bu gün evinizde kullanabileceğiniz mutfak dolaplarına fonksiyonellik kazandıran farklı fikirleri inceliyoruz. Bu fikirleri inceleyerek evinizde kolayca uygulayabilir, homify mutfak dekorasyonları sayfasında yer alan fonksiyonel mutfak dekorasyonlarını inceleyerek mutfağınızı bir yaşam alanı haline getirebilirsiniz.

Tel raflar

homify MutfakDepo & Kiler
homify

homify
homify
homify

Mutfak dolaplarında yer alan çekmeceler genel olarak ahşap raflar şeklinde tasarlanırlar. Bu tasarımı değiştirerek tel raflar haline getirebilir, her kavanoz veya her tabak için özel bir kalıp yaparak çekmece içinde düzenli ve sabit durmasını sağlayabilirsiniz. Bu özellik ile çekmece içinde her kavanozun yeri belirli ve sabit olacaktır.

Farklı bir tasarım

Pop-up kitchen PIA - Web (KL458SIAAZ) Dizzconcept Küçük Mutfak
Dizzconcept

Pop-up kitchen PIA – Web (KL458SIAAZ)

Dizzconcept
Dizzconcept
Dizzconcept

Klasik mutfak dolapları yerine tasarımsal farklılıklar ile size daha kolay bir kullanım imkanı sağlayan  mutfak dolaplarını tercih edebilir ve örnek mutfak dolabında olduğu gibi tüm mutfak araç ve gereçlerinin karşınızda olduğu bir mutfakta kolayca, daha az emek ve zaman harcayarak çalışabilirsiniz.

Küçük alanlar

homify MutfakDolap & Raflar
homify

homify
homify
homify

Mutfak dolaplarında, elektronik cihazlar yerleştirildikten sonra kenarlarda kalan küçük alanlar doldurulabilir ve bu alanlar birer raf şeklinde ek alan olarak kullanılabilir. Bu tasarımda olduğu gibi iki tarafta yer alan küçük alanlar raf olarak tasarlanmış ve mutfak içinde yer alan küçük eşyalar bu alanlara yerleştirilmiş.

Köşe tasarımları

Harbourside kitchen, Tim Jasper Tim Jasper Kırsal Mutfak
Tim Jasper

Harbourside kitchen

Tim Jasper
Tim Jasper
Tim Jasper

Mutfak dolaplarında tercih edilen köşe tasarımlarda köşe kısımları genel olarak iki taraflı çekmece şeklinde düzenlenmektedir. Bu alanlar fonksiyonel bir kullanım alanı olması için örnek tasarımdaki gibi çift taraflı çekmece şeklinde tasarlayabilir ve kaşık çatal bıçak gibi küçük mutfak gereçlerini bu alanda muhafaza edebilirsiniz.

Özel tabak rafları

Richmond - A Kitchen in Three Movements , Johnny Grey Johnny Grey MutfakLavabo & Armatürler
Johnny Grey

Richmond – A Kitchen in Three Movements

Johnny Grey
Johnny Grey
Johnny Grey

Mutfak dolapları içerisine bulaşık makinelerinde yer alan raf sistemlerini kullanabilir ve tabaklarınızı özel raf sistemleri içerisinde düzenli bir şekilde muhafaza edebilir, kullandıktan sonra kolayca yerine koyabilirsiniz. Ayrıca bu sistemleri bardak ve diğer küçük mutfak gereçleri içinde düşünebilirsiniz.

Kapak raflkarı

Erdal Demircan İç Tasarım ve Dekorasyon, Erdal Demircan İç Tasarım ve Dekorasyon Erdal Demircan İç Tasarım ve Dekorasyon MutfakDepo & Kiler
Erdal Demircan İç Tasarım ve Dekorasyon

Erdal Demircan İç Tasarım ve Dekorasyon

Erdal Demircan İç Tasarım ve Dekorasyon
Erdal Demircan İç Tasarım ve Dekorasyon
Erdal Demircan İç Tasarım ve Dekorasyon

Mutfak dolaplarında yer alan muhafaza alanlarını kullanabilir, kapaklara şık raf sistemleri yerleştirerek kapaklardan yararlanabilir ve daha fazla eşyayı mutfak dolapları depolama alanlarında kullanabilirsiniz. ayrıca özel çekmece sistemleri ile daha fazla muhafaza alanı oluşturarak dolapları daha işlevsel hale getirebilirsiniz.

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Atık alanları

Pull out waste bins Urban Myth MutfakDepo & Kiler
Urban Myth

Pull out waste bins

Urban Myth
Urban Myth
Urban Myth

Mutfak tezgahlarında yer alan depolama alanlarını daha verimli kullanmak adına resimdeki gibi özel atık kovaları tedarike dip dolapları bu kova ölçülerine göre şekillendirdiğinizde verimli ve fonksiyonel bir kullanım alanına sahip olabilir, atıklarını ayırarak depolayabilirsiniz.

Kayar kapılar

Die Welt von Elfa, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH İskandinav Mutfak
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

Mutfak dolaplarında yer alan açılan kapaklar yerine daha az yer işgal eden kayar kapaklar tercihe edebilir, dolabınızın yarısını aynı anda kullanabileceğiniz bir imana sahip olabilirsiniz. Kayar kapılar az yer kapladığı gibi  mutfak dolabını daha fazla kullanma kolaylığı da sağlayacaktır.ş

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