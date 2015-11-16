Akvaryum almadan önce nelere dikkat etmeliyim?

Özellikle Türkiye'de evde akvaryum tasarımı kullanmak her yerde görülen bir şey olmadığı gibi bunun hakkında bilgimiz de sadece akvaryum ve balık meraklılarıyla sınırlı olabiliyor. Evde canlı beslemek veya bir evi küçük dostlarınızla paylaşmak sadece kedi ve köpek beslemeyle eşdeğer değil. Yüzlerce çeşit balık beslemek ve onların gereksinimlerini yerine getirmek, hatta onların üremesine uygun zemin hazırlamak bile bu evren için yapabileceğiniz birçok güzel şeyden biri. Tabi ki balıkların bakımını üstlenmek sanıldığı kadar kolay değil, çünkü onların yaşayabileceği sağlıklı zemini bulmak ve doğal ortamlarını sağlamak ancak gerçek anlamda deniz canlılarını sevenler için bir külfet haline gelmeyebilir. Balıklarınıza uygun akvaryumu sağlamak için öncelikle ne tür balıklar büyüteceğinizi belirlemekte fayda var. Balıklarınızı seçtikten sonra onlara uygun ebatta akvaryum almanız onların dolaşımını ve rahat hareket etmelerini sağlayacaktır. Hepimizin bildiği gibi aslında küçük bir japon balığı bir kavanoz suya ihtiyaç duymaz. Örneğin iki ya da üç adet japon balığı için en az 40 litrelik bir akvaryum uygun görülüyor. Çünkü su hacmi küçük olunca balıkların yaşadığı ortamdaki sudaki zehirli maddeler de daha çabuk tehlikeli seviyeye ulaşabiliyor. Akvaryumunuzun ebatlarına karar verdikten sonra akvaryum zemini için de kum ve çakılları kullanarak akvaryum suyunuzu temizleyen faydalı bakterilerin üremesini sağlayabilirsiniz. Dediğimiz gibi bir akvaryum almak sadece bir kavanoz içine su ve süs yerleştirmekten ibaret değil! Akvaryumunuzda bitki büyütmek de istiyorsanız eğer mutlaka akvaryumcunuzla konuşun ve bitkiye özel zemin hazırlarken yardım alın. Gelelim suya, balıklarınızın sizinle uzun yıllar yaşamasını istiyorsanız, musluk suyunuzdaki kloru etkisiz hale getirmeyi öğrenmeniz gerekecektir. Çünkü klor balıklarınızın sağlığı için başlıca düşmandır ve akvaryumcunuzdan klorla ilgili gerekli solüsyonları da alarak suyunuzun sağlıklı olması için bir başlangıç yapabilirsiniz. Akvaryumunuzdaki en önemli bir diğer eleman ise akvaryum filtreleridir. Akvaryum filtrenizi seçerken güvendiğiniz bir akvaryumcuya danışın ya da internetteki akvaryum paylaşımlarına göz gezdirmeden filtrenizi alelacele almayın. Akvaryumculuğu bir hobi gibi görenler ya da balıkların can dostları; akvaryumdaki önemli dengeleri öğrenerek ve bilinçle bu işe sıkıca sarılırsanız sonuçlarını alacağınızdan eminiz.