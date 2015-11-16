Akvaryum almadan önce nelere dikkat etmeliyim?

Özellikle Türkiye'de evde akvaryum tasarımı kullanmak her yerde görülen bir şey olmadığı gibi bunun hakkında bilgimiz de sadece akvaryum ve balık meraklılarıyla sınırlı olabiliyor. Evde canlı beslemek veya bir evi küçük dostlarınızla paylaşmak sadece kedi ve köpek beslemeyle eşdeğer değil. Yüzlerce çeşit balık beslemek ve onların gereksinimlerini yerine getirmek, hatta onların üremesine uygun zemin hazırlamak bile bu evren için yapabileceğiniz birçok güzel şeyden biri. Tabi ki balıkların bakımını üstlenmek sanıldığı kadar kolay değil, çünkü onların yaşayabileceği sağlıklı zemini bulmak ve doğal ortamlarını sağlamak ancak gerçek anlamda deniz canlılarını sevenler için bir külfet haline gelmeyebilir. Balıklarınıza uygun akvaryumu sağlamak için öncelikle ne tür balıklar büyüteceğinizi belirlemekte fayda var. Balıklarınızı seçtikten sonra onlara uygun ebatta akvaryum almanız onların dolaşımını ve rahat hareket etmelerini sağlayacaktır. Hepimizin bildiği gibi aslında küçük bir japon balığı bir kavanoz suya ihtiyaç duymaz. Örneğin iki ya da üç adet japon balığı için en az 40 litrelik bir akvaryum uygun görülüyor. Çünkü su hacmi küçük olunca balıkların yaşadığı ortamdaki sudaki zehirli maddeler de daha çabuk tehlikeli seviyeye ulaşabiliyor. Akvaryumunuzun ebatlarına karar verdikten sonra akvaryum zemini için de kum ve çakılları kullanarak akvaryum suyunuzu temizleyen faydalı bakterilerin üremesini sağlayabilirsiniz. Dediğimiz gibi bir akvaryum almak sadece bir kavanoz içine su ve süs yerleştirmekten ibaret değil! Akvaryumunuzda bitki büyütmek de istiyorsanız eğer mutlaka akvaryumcunuzla konuşun ve bitkiye özel zemin hazırlarken yardım alın. Gelelim suya, balıklarınızın sizinle uzun yıllar yaşamasını istiyorsanız, musluk suyunuzdaki kloru etkisiz hale getirmeyi öğrenmeniz gerekecektir. Çünkü klor balıklarınızın sağlığı için başlıca düşmandır ve akvaryumcunuzdan klorla ilgili gerekli solüsyonları da alarak suyunuzun sağlıklı olması için bir başlangıç yapabilirsiniz. Akvaryumunuzdaki en önemli bir diğer eleman ise akvaryum filtreleridir. Akvaryum filtrenizi seçerken güvendiğiniz bir akvaryumcuya danışın ya da internetteki akvaryum paylaşımlarına göz gezdirmeden filtrenizi alelacele almayın. Akvaryumculuğu bir hobi gibi görenler ya da balıkların can dostları; akvaryumdaki önemli dengeleri öğrenerek ve bilinçle bu işe sıkıca sarılırsanız sonuçlarını alacağınızdan eminiz.
Akvaryumlar ev dekorasyonlarında genellikle karşımıza çıkan tasarımlar olmadığı için bir akvaryum sahibi olmak ya da evimizdeki bir alanı akvaryum haline getirmek çeşitli endişelere sebep olabilir. Neticede bu tasarımlar ne formda olurlarsa olsunlar içi su dolu büyük kavanozları andırırlar. Planlı bir dekorasyonla ve tasarımla içinizdeki akvaryumcu tüm sorunların üstesinden gelebilir ve bunu gerçekleştirebilir. Örnek fotoğraftaki bambu akvaryumu hiç de alışıldık dekorasyon objelerine benzemiyor değil mi? Siz de akvaryumculuğun ilk adımlarını atıyorsanız kiraladığınız evdeki bir takım şeyleri ev sahibinizle kurduğunuz doğru iletişimle istediğiniz tasarımlara sahip olabilirsiniz. Örnekteki tropikal stile uygun iç dekorasyon örneğini kendi zevkinize uygun bir çözümlemeyle içerisinde balıklarınızın olduğu bir akvaryuma dönüştürebilirsiniz. Akvaryumculuğun genel kurallarını duvar yüzeyinde çeşitli oynamalar yaparak bitkilerle birlikte organize ederek tasarlayabilirsiniz.
Akvaryumlar oturma odalarımızda sanılanın aksine yer kaplamaktan çok alanı bir başka dünyayla bütünleştirebilir. Mekana göre planlanan akvaryum tasarımları günümüzde alternatifli seçenekleriyle oturma odalarımıza ve evimizin geri kalan her mekanına farklı bir boyut kazandırıyor. Örnek oturma odası dekorasyonunda gördüğümüz AQUARİUM ARCHİTECTURE adlı İngiliz firmanın akvaryum tasarımı sınırları aşan bir tasarıma sahip. Çünkü dekorasyondaki akvaryum tasarımı merdivenle bütünleşmiş ve sanki tüm mimarinin bir parçasıymışcasına mekanla kaynaşmış özelliklere sahip. Örnek oturma odası dekorasyonunun birbirinden farklı malzemelerle oluşmuş eşsiz tasarımı akvaryum tasarımcılarıyla birlikte zengin bir çeşitliliğe bürünmüş. Merdivenin iki basamağına sabitlenmiş akvaryum böylelikle hem köşede hem de evin içinde merkezde olma konumuna yerleştirilmiş. Akvaryum tasarımındaki bir diğer güzel detay ise ayaklarının cam malzemeyle birbirini kesen doğrultuda ikinci bir taşıyıcı olarak tasarlanması. Akvaryumlar hiç bu kadar ilginç olmamıştı!
Üçte ikisini suların oluşturduğu dünyamızda yaşayan canlıların büyük çoğunluğunu oluşturan balıklar artık çok daha fazla üstüne titrememiz gereken varlıklardır. Eskiye oranla akvaryum balıkçılığı bilinçli yetiştiriciler ve günden güne ilerleyen teknoloji sayesinde akvaryumların içerisinde yetiştirdiğimiz balık sayısı artmakta ve çoğalmaktadır. Evlerde kullanılan akvaryumların alabileceği balık türleri tamamiyle Türkiye'de ev ortamında yetiştirilebilecek balık türleri bağlamında algılanmalıdır. Örnek fotoğraftaki oturma odası dekorasyonu içerisinde kocaman bir akvaryumu olan bir futbolcunun evinden bir detaydır. Gördüğümüz akvaryum fotoğrafı gerekli bakımı ve hijyeni sağlandığı takdirde birçok farklı balık türünü içerisinde barındırabilir. En çok bilinen balık türleri olarak bu balıklar; Japon balığı, Diskus, Astronot balığı, Benekli çöpçü balığı, Kavgacı Siyam balığı, Kılıçkuyruk, Lepistes gibi balıklardır. Siz de eğer imkanınız varsa bütçeniz elverdiğince yaşayan canlıların çoğunluğunu oluşturan balıkları evlerinizde büyütebilirsiniz.
Akvaryumlarda bitki yetiştirmek hem balıklarınızın sağlığı için hem de iki canlı türünün doğal ortamındaymış gibi yaşaması için faydalı bir eylem olacaktır. Bitkili akvaryumların su üzerinde bir çok olumlu etkisi olduğu gibi dolayısıyla suda yaşayan balıklarınızın uzun ömürlü olmaları için de gereklidir diyebiliriz. Suyu temizlemek bağlamında akvaryum bitkileri çakılların içerisindeki bakterilerin temizlenmesinde bir filtre görevi görmektedir. Bunun dışında bitkiler akvaryuma ekildikleri zamandan itibaren azot içeren kirliliği ortamdan uzaklaştırır. Yani bizler akvaryumları ve akvaryum bitkilerini salt birer dekorasyon objesi olarak görmeden direkt canlılarla yaşam minvalinde değerlendirirsek aslında akvaryumculuğun ne kadar değerli bir şey olduğunu görebiliriz. Örnek fotoğraftaki kafe dekorasyonu geniş akvaryumları ve bitkisel çeşitliliğiyle hem gözlerimizi kamaştırıyor, hem de mekandaki doğallığın yarattığı samimiyeti görüyoruz. Doğaya, bitkiye, canlıya dönelim!
Akvaryumlar gerek kişisel hobi olarak gerekse dekorasyona kattığı değer açısından keyif verirler. Akvaryumlar yetiştirmek istediğiniz balıkların cinsine göre farklı boyutlarda tercih edilebilir. Tabi sizin ne boyutta bir akvaryum istediğiniz de önemli bu noktada. Bunun için de bütçenizi ayarlamalısınız. Öncelikle akvaryum satın alırken hem kaliteli hem ucuz olmasını beklememeli. Litrelerce suyun bulunacağı bu cam ürünlerin sağlam olması, sisteminin de iyi işlemesi gerekir ve yoksa zevkiniz eziyete dönüşebilir. Tüme ekipmanlar kaliteli olmalı ve düzgün çalışmalı ki akvaryumda kurulan biyolojik denge uzun yıllar doğayı taklit edebilsin. Akvaryum fiyatları en küçük boyutlularını da düşünürsek yaklaşık 100 TL'den başlayarak çok yüksek meblağlara doğru fiyatlar yükselir. Bu örnekte görülen akvaryum için farklı firmalardan fiyat araştırması yaparak ve kullanılan sistemin marka ve modellerine dikkat ederek bilgi almalı ve kıyas yapmalısınız.
Akvaryumunuzun güzel görünmesi ve balıklarınızın da sağlıklı kalabilmesi için düzenli olarak bakım yapmak gerekir. Biyolojik dengesi tamamlanan, içindeki balık ve bitkilerin artık belli bir düzene girdiği akvaryumların bakımı daha kolay olacaktır. Ayda bir kere akvaryumdaki suyu dörtte bir oranında değiştirmelisiniz. Su sıcaklığını, filtrenin düzgün çalışıp çalışmadığını yemleme yaptığınız her gün kontrol edebilirsiniz. Haftada bir yosun tutan camları temizleyerek akvaryumunuzun uzun yıllar size keyif vermesiniz sağlayabilirsiniz. Erkeklerin çokça tercih ettiği akvaryum hobisi ve daha fazlası için Erkeklerin gizli dünyası başlıklı yazımıza da bakabilirsiniz.