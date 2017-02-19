Mutfağını yenilemek isteyenlerin mutlaka görmesi gereken 10 mutfak modeli

Mutfak dekorasyonları modüler ve ankastre mutfak modelleri ile dekore edilen, özgün tasarıma sahip kusursuz yaşam alanları olabileceği gibi kişisel zevkler ile bezenmiş, farklı ve modern mutfak modelleri ile süslenmiş ve evin en ilgi çekici alanı haline gelmiş mutfaklar da olabilir. Özellikle özgünlükten ödün vermeden, kişisel zevklerin modern mutfak modelleri ile birleştirildiği mutfaklar; gören herkesin hayran kaldığı, göz alıcı güzelliği ile göz kamaştıran mutfaklar haline gelir. Bu gün dünya üzerinde yer alan farklı mutfak modellerini bir araya getirip sizler için inceliyoruz. Bu mutfakları inceleyerek evinizde, mutfağınızda yapacağınız mutfak yenileme işlemleri için ilham alabilir, birebir kopyalayabilir ve mutfağınızı kusursuz bir mutfak haline getirebilirsiniz. Homify mutfak modelleri arasından seçmiş olduğumuz birbirinden modern 10 farklı mutfağı birlikte inceleyelim.
İnce uzun geometrilere sahip mutfaklar için tercih edebileceğiniz bu mutfak modelinde parçalı mutfak dolabı kullanılmış ve mor ile beyazın dansı ön plana alınarak görenlerin hayran kalması sağlanmış. Ayrıca mor rengin canlı bir şekilde kullanılmış olması mutfağın ikinci planda olmasını sağlayarak modernliğin ve mutfağın dekoratif görüntüsünün sergilenmesi sağlanmış.
Mutfak alanını verimli kullanmak ve zarif bir dekorasyon elde etmek için yerleşim planını çok titiz bir şekilde yapmalı tüm mutfak detaylarını planınıza eklemelisiniz. Küçük bir mutfak adası, mutfak dolabı ve bar şeklinde yemek masası ile muhteşem bir yerleşime sahip bu mutfak evinize ayrıcalık katacaktır.
Ferahlıktan ve rahatlıktan hoşlanan biriyseniz ışıl ışıl olan ve doğal aydınlatması ile insana huzur veren modern mutfak dekorasyonunu tercih edebilirsiniz. Beyaz renkleri, entegre yemek alanı ve şık tabureleri ile huzur dolu bir mutfak sahibi olabilirsiniz.
Geniş mutfak dekorasyonlarında mutfağın boş görünmesini önleyip şık bir dekorasyon yapmak isteyenler için en ideal mutfak örnek mutfak modelidir. Geniş bir mutfak adasını fonksiyonel bir kullanım ile mutfağın ana teması haline getirebilir ve geri kalan alanı sade bir şekilde muhteşem bir güzellikte dekore edebilirsiniz.
Zarif bir mutfak dekorasyonu için şeffaf bir masa veya cam bir masa tercih edebilir mutfak mermeri veya graniti ile uyumlu tonlar tercih edebilirsiniz. Ahşap dolap ve tezgahlar mutfağın doğallığını pekiştirecek, cam masa ile kusursuz bir mutfak dekorasyonuna sahip olacaksınız.
Mutfağın modern bir dekorasyona sahip olması kadar renk tercihleri de çok önemlidir. Örnek mutfak modelinde olduğu gibi canlı pastel renkler tercih edebilir veya tarzınıza uygun renkler ile cıvıl cıvıl mutlu olacağınız bir mutfağa sahip olabilirsiniz.
Gösteriş ve ihtişam kadar minimalist tasarımları da tercih ederek muhteşem bir mutfağa sahip olabilirsiniz. Beyaz iç tasarım ve sade bir düzene sahip mutfak modelleri sadeliğin ve ferahlığın mutluluğunu yaşamanıza yardımcı olacaktır. İsteğinize göre renk seçimi ve yerleşim planı yapabilir kusursuz mutfağı tarzınıza göre revize edebilirsiniz.
Mutfak dolabı tercih edecekseniz farklı tasarımlar tercih etmeli, cam kapaklar ile mutfağınızın ayrıcalığı pekiştirmelisiniz. Özel mutfak adası ve mutfak tezgahı ile mutfağınızın bir yaşam alanından öte olmasını sağlayarak arkadaşlarınıza, dostlarınıza nispet yapabilirsiniz.
Mutfak yenilemesi işleminde isteğinize göre gösterişi ön plana alabilir ve modern bir mutfak dekorasyonunu ihtişamlı bir mutfak ile birleştirerek resimdeki gibi göz kamaştıran ve ihtişamı ile hayran bırakan bir mutfağa sahip olabilirsiniz. Tavan tasarımı ve özel aydınlatmalar ile mutfağın ihtişamını pekiştirebilirsiniz.
Mutfak tezgahlarında kullanılan graniti mutfak adasında veya yemek masasında kullanarak mutfak içinde bir bütünlük sağlayabilir, mutfağın modernliğini granit ile daha üst noktalara taşıyabilirsiniz. Masa ve sandalye takımı tercihi tarzınıza kalmış olup aydınlatmalar ile bu güzelliği pekiştirebilirsiniz.