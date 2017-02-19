현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

Mutfağını yenilemek isteyenlerin mutlaka görmesi gereken 10 mutfak modeli

umit atdağ umit atdağ
Французский стиль на современный лад для кухни и гостиной, Студия дизайна ROMANIUK DESIGN Студия дизайна ROMANIUK DESIGN Modern Mutfak
Loading admin actions …

Mutfak dekorasyonları modüler ve ankastre mutfak modelleri ile dekore edilen, özgün tasarıma sahip kusursuz yaşam alanları olabileceği gibi kişisel zevkler ile bezenmiş, farklı ve modern mutfak modelleri ile süslenmiş ve evin en ilgi çekici alanı haline gelmiş mutfaklar da  olabilir. Özellikle özgünlükten ödün vermeden, kişisel zevklerin modern mutfak modelleri ile birleştirildiği mutfaklar; gören herkesin hayran kaldığı, göz alıcı güzelliği ile göz kamaştıran mutfaklar haline gelir. Bu gün dünya üzerinde yer alan farklı mutfak modellerini bir araya getirip sizler için inceliyoruz. Bu mutfakları inceleyerek evinizde, mutfağınızda yapacağınız mutfak yenileme işlemleri için ilham alabilir, birebir kopyalayabilir ve mutfağınızı kusursuz bir mutfak haline getirebilirsiniz. Homify mutfak modelleri arasından seçmiş olduğumuz birbirinden modern 10 farklı mutfağı birlikte inceleyelim.

Mor ve modern

Ideias de cozinhas, Ansidecor Ansidecor MutfakMutfak Tezgâhları
Ansidecor

Ansidecor
Ansidecor
Ansidecor

İnce uzun geometrilere sahip mutfaklar için tercih edebileceğiniz bu mutfak modelinde  parçalı mutfak dolabı kullanılmış ve mor ile beyazın dansı ön plana alınarak görenlerin hayran kalması sağlanmış. Ayrıca mor rengin canlı bir şekilde kullanılmış olması mutfağın ikinci planda olmasını sağlayarak modernliğin ve mutfağın dekoratif görüntüsünün sergilenmesi sağlanmış.

Zarif yerleşim

Luce mutfak&banyo Luce mutfak&banyo MutfakDolap & Raflar
Luce mutfak&amp;banyo

Luce mutfak&banyo

Luce mutfak&banyo
Luce mutfak&amp;banyo
Luce mutfak&banyo

Mutfak alanını verimli kullanmak ve zarif bir dekorasyon elde etmek için yerleşim planını çok titiz bir şekilde yapmalı tüm mutfak detaylarını planınıza eklemelisiniz. Küçük bir mutfak adası, mutfak dolabı ve bar şeklinde yemek masası ile muhteşem bir yerleşime sahip bu mutfak evinize ayrıcalık katacaktır.

Ferah mutfaklar

DE LIFE HOMES, Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat Klasik Mutfak
Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat

DE LIFE HOMES

Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat
Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat
Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat

Ferahlıktan ve rahatlıktan hoşlanan biriyseniz ışıl ışıl olan ve doğal aydınlatması ile insana huzur veren modern mutfak dekorasyonunu tercih edebilirsiniz. Beyaz renkleri,  entegre yemek alanı ve şık tabureleri ile huzur dolu bir mutfak sahibi olabilirsiniz.

Geniş mutfaklar

CASA RR8, Grupo Arsciniest Grupo Arsciniest Minimalist Mutfak
Grupo Arsciniest

Grupo Arsciniest
Grupo Arsciniest
Grupo Arsciniest

Geniş mutfak dekorasyonlarında mutfağın boş görünmesini önleyip  şık bir dekorasyon yapmak isteyenler için en ideal mutfak örnek mutfak modelidir. Geniş bir mutfak adasını  fonksiyonel bir kullanım ile mutfağın ana teması haline getirebilir ve geri kalan alanı sade bir şekilde muhteşem bir güzellikte dekore edebilirsiniz.

Camın zarafeti

Apartamento Nova Petrópolis - São Bernardo do Campo, Haus Brasil Arquitetura e Interiores Haus Brasil Arquitetura e Interiores Modern Mutfak
Haus Brasil Arquitetura e Interiores

Haus Brasil Arquitetura e Interiores
Haus Brasil Arquitetura e Interiores
Haus Brasil Arquitetura e Interiores

Zarif bir mutfak dekorasyonu için şeffaf bir masa veya cam bir masa tercih edebilir mutfak mermeri veya graniti ile uyumlu tonlar tercih edebilirsiniz.  Ahşap dolap ve tezgahlar mutfağın doğallığını pekiştirecek, cam masa ile kusursuz bir mutfak dekorasyonuna sahip olacaksınız.

Renkli mutfaklar

​Kitchen Derya Bilgen MutfakMutfak Malzemeleri
Derya Bilgen

​Kitchen

Derya Bilgen
Derya Bilgen
Derya Bilgen

Mutfağın modern bir dekorasyona sahip olması kadar renk tercihleri de çok önemlidir. Örnek mutfak modelinde olduğu gibi  canlı pastel renkler tercih edebilir veya tarzınıza uygun renkler ile cıvıl cıvıl mutlu olacağınız bir mutfağa sahip olabilirsiniz.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Minimalist tasarımlar

E.K. EVİ, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık Modern Mutfak
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

E.K. EVİ

Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

Gösteriş ve ihtişam kadar minimalist tasarımları da tercih ederek muhteşem bir mutfağa sahip olabilirsiniz.  Beyaz iç tasarım ve sade bir düzene sahip mutfak modelleri sadeliğin ve ferahlığın mutluluğunu yaşamanıza yardımcı olacaktır. İsteğinize göre renk seçimi ve yerleşim planı yapabilir kusursuz mutfağı tarzınıza göre revize edebilirsiniz.

Farklı mutfak dolapları

homify Modern Mutfak
homify

homify
homify
homify

Mutfak dolabı tercih edecekseniz farklı tasarımlar tercih etmeli,  cam kapaklar ile mutfağınızın ayrıcalığı pekiştirmelisiniz. Özel mutfak adası ve mutfak tezgahı ile mutfağınızın bir yaşam alanından öte olmasını sağlayarak arkadaşlarınıza, dostlarınıza nispet yapabilirsiniz.

İhtişamlı mutfaklar

Французский стиль на современный лад для кухни и гостиной, Студия дизайна ROMANIUK DESIGN Студия дизайна ROMANIUK DESIGN Modern Mutfak
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN

Студия дизайна ROMANIUK DESIGN
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN

Mutfak yenilemesi işleminde isteğinize göre gösterişi ön plana alabilir ve modern bir mutfak dekorasyonunu ihtişamlı bir mutfak ile birleştirerek resimdeki gibi göz kamaştıran ve ihtişamı ile hayran bırakan bir mutfağa sahip olabilirsiniz. Tavan tasarımı ve özel aydınlatmalar ile mutfağın ihtişamını pekiştirebilirsiniz.

Granitinin zarafeti

CASA IVANNA, OBRA BLANCA OBRA BLANCA Modern Mutfak
OBRA BLANCA

OBRA BLANCA
OBRA BLANCA
OBRA BLANCA

Mutfak tezgahlarında kullanılan graniti mutfak adasında veya yemek masasında kullanarak mutfak içinde bir bütünlük sağlayabilir, mutfağın modernliğini granit ile daha üst noktalara taşıyabilirsiniz. Masa ve sandalye takımı tercihi tarzınıza kalmış olup aydınlatmalar ile bu güzelliği pekiştirebilirsiniz.

Ayakkabılarınızı düzenli tutmanın 25 yolu
Bu mutfaklar arasında siz en çok hangisini beğendiniz?

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Edit SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler