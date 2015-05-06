homify 360°: Aynalı evler

Son olarak bu göz alıcı ve orijinal evin yatak odası, banyosu ve mutfağını da içine alan bir fotoğrafa bakarak turumuzu sonlandırabiliriz. Burada küçük bir kesitin içinde gördüğümüz üç farklı mekânda da benzer bir tasarım diliyle yaratılan devamlılık hissini görüyoruz. Tıpkı evin diğer kısımlarında olduğu gibi, bu üç odayı da doğal ışık, açık renkler ve modern bir tasarımın büyüsü sarıp sarmalamış durumda.

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