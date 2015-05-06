homify 360°: Aynalı evler

Bu yazıda sizlere çok orijinal, eşi benzeri olmayan bir ev tanıtacağız. İtalya'nın kuzeyindeki Bolzano şehrinde bulunan bu ilgi çekici yapının dış cephesi tamamen siyah renkli aynayla kaplı. İtalya'nın Güney Tirol bölgesinde lüks yazlık ev olarak düşünülen yapılar Peter Pichler Architecture adlı mimarlık ajansı tarafından tasarlanmış. Bolzano'nun hemen dışında elma ağaçlarıyla çevrili bir arazide inşa edilen iki ev, hem müthiş bir tatil geçirme olanağı sunuyor, hem de sıradığı ve modern mimarinin ilgi çekici birer örneği olarak kendilerini gösteriyorlar. Gelin bu aynalı evleri yakından tanıyalım.
Yukarıda da söylediğimiz gibi aynalı evler, müşterinin talebi üzerine aynı zamanda kiralık yazlık birer ev olarak da kullanılacak şekilde tasarlanmış. Bunun için de evin tatilcilere yazlık olarak verilecek kısmının, evsahiplerine ait olan kısımndan tamamen ayrı olmasına ve iki grubun birbirleinin özelini görmeyecek şekilde ikamet edebilmelerine özel bir özen gösterilmiş.
Aynalı evlerin elbette en güzel taraflarından biri doğal güzelliklerle dolu bir arazide bulunmaları ve bu özellikleri aynen dışarıdan bakanlara yansıtmaları. Evin fotoğrafına baktığınızda bile, sanki o müthiş doğal ortamın içindeymiş gibi hissediyorsunuz.
Komplekse eklenen bu yeni yapı doğu tarafına bakıyor, özel bir bahçesi ve misafirler için ayrı girişi olan bir park yeri de var. Birazdan daha yakından bakacağız ama birbirinin ikizi olan aynalı evlerin içlerinde açık mutfaklı bir salon, bir yatak odası, bir banyo ve küçük bir kiler bulunuyor. Her iki ünitede de doğal ışık ve havalandırma için gereken düzenlemeler yapılmış.
Bu fotoğrafta ise aynalı evlerin çatılarına yerleştirilen ve gökyüzünden gelen direk ışığı aynen evin içine taşıyan ve aynı zamanda havalandıram görevi de bulunan pencereleri görüyoruz. Ayrıca iki farklı pencere ünitesinin görsel akışkanlığın sağlanması adına asimetrik olarak düzenlendiğini görüyoruz. Ayrıca üniteler doğrudan zeminde değil, hafifçe yükseltilmiş bir paltformun üzerinde bulunuyor ve bu da onlara belirgin bir hafiflik hissi katıyor.
Evin batı tarafındaki aynalı dış cephe müşteriler için ayrılan bahçeyle sınır oluştururken, camın üstüne kaplanan UV kaplama kuşların çarpmasını önlemek için düşünülmüş. Belli bir perspektiften bakıldığında, Aynalı Evler diğer taraftaki çiftlik evini yansıtarak eskiyle yeni arasındaki kontrastı da vurgulamış oluyor.
Evin iç mekân düzenlemesinde ise ahşapın sıcaklığı ile beyazın saflığının yarattığı, yer yer İskandinav tarzını hatırlatan bir tasarım dilinin benimsendiğini görüyoruz. Duvar ve zeminde ağırlıkla beyaz rengin kullanıldığı mekânda, modern mobilyaların mekânın aydınlık ve ferahlığını bozmayacak şekilde seçilip düzenlendiğini de görüyoruz.
Son olarak bu göz alıcı ve orijinal evin yatak odası, banyosu ve mutfağını da içine alan bir fotoğrafa bakarak turumuzu sonlandırabiliriz. Burada küçük bir kesitin içinde gördüğümüz üç farklı mekânda da benzer bir tasarım diliyle yaratılan devamlılık hissini görüyoruz. Tıpkı evin diğer kısımlarında olduğu gibi, bu üç odayı da doğal ışık, açık renkler ve modern bir tasarımın büyüsü sarıp sarmalamış durumda.
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