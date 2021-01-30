Sürgülü kapılı dolaplar için ilham verici 10 örnek

Yatak odaları, giyinme odaları, koridor ve hol gibi yaşam alanlarının dekoratif mobilyaları olan sürgülü dolap modelleri, sağladığı avantajlar ile hayatımızı kolaylaştırmaktadır. Sürgülü dolap; dikey açılan kapakları olmayan ve az yer kapladığı için geniş hareket alanları bırakan dolap modelleri olduğu için küçük yatak odası, giyinme odası gibi handikaplı yaşam alanlarında avantaj sağlamaktadır. Sürgü dolap tercih etmek istediğinizde öncelikle iç tasarımının fonksiyonel olmasına dikkat etmelisiniz. Sürgülü dolap modelleri içinde askılık ve elbise bölmeleri ne kadar geniş olursa sürgü kapak ölçüleri de aynı orantıda genişleyecektir. Bu durum sürgülü elbise dolapları için avantajlı özelliklerin başında yer almaktadır. Dilediğiniz ölçülere sahip kapaklar ile sürgülü kapalı dolap modelleri tercih edebilir ve dekorasyon içinde kullanabilirsiniz. Dekoratörler```; küçük ve dar dekorasyonlar için alternatif olarak sürgülü dolap modelleri tercih etmektedir. Bu konuda yardıma ihtiyaç duymanız halinde profesyonellerimiz olan dekoratörler ile iletişime geçebilirsiniz.

Mutfakta veya yatak odasında ihtiyaç duyduğumuz depolama alanları için kullanılan dolaplar artık modern tasarımlara sahip, dekoratif görünümlü dolaplar olarak tercih ediliyor. Dolap kapakları modern tasarımlar ile sürgülü kapaklı dolaplar olarak tercih ediliyor olması, hem dekoratif hem de daha az yer işgal etmesi size dekorasyon avantajı sunuyor. Evinizde kapağın açılması kadar gereken alanı boş bırakmak zorunda kalmayacağınız gibi kolayca dolabın yarısına veya üçte birine ulaşabilir olacağınız için ayrıca kullanım kolaylığı da sağlayan sürgülü kapılı dolplar artık her evde tercih edilen ve yoğun kullanılan dolaplar olmuştur. Özellikle homify yatak odası ve giyinme odası dekorasyonlarına tercih edilen sürgülü dolap modellerine birlikte bakalım.