Sürgülü kapılı dolaplar için ilham verici 10 örnek

Yatak odaları, giyinme odaları, koridor ve hol gibi yaşam alanlarının dekoratif mobilyaları olan sürgülü dolap modelleri, sağladığı avantajlar ile hayatımızı kolaylaştırmaktadır. Sürgülü dolap; dikey açılan kapakları olmayan ve az yer kapladığı için geniş hareket alanları bırakan dolap modelleri olduğu için küçük yatak odası, giyinme odası gibi handikaplı yaşam alanlarında avantaj sağlamaktadır. Sürgü dolap tercih etmek istediğinizde öncelikle iç tasarımının fonksiyonel olmasına dikkat etmelisiniz. Sürgülü dolap modelleri içinde askılık ve elbise bölmeleri ne kadar geniş olursa sürgü kapak ölçüleri de aynı orantıda genişleyecektir. Bu durum sürgülü elbise dolapları için avantajlı özelliklerin başında yer almaktadır. Dilediğiniz ölçülere sahip kapaklar ile sürgülü kapalı dolap modelleri tercih edebilir ve dekorasyon içinde kullanabilirsiniz. Dekoratörler```; küçük ve dar dekorasyonlar için alternatif olarak sürgülü dolap modelleri tercih etmektedir. Bu konuda yardıma ihtiyaç duymanız halinde profesyonellerimiz olan dekoratörler ile iletişime geçebilirsiniz.
Mutfakta veya yatak odasında ihtiyaç duyduğumuz depolama alanları için kullanılan dolaplar artık modern tasarımlara sahip, dekoratif görünümlü dolaplar olarak tercih ediliyor. Dolap kapakları modern tasarımlar ile sürgülü kapaklı dolaplar olarak tercih ediliyor olması, hem dekoratif hem de daha az yer işgal etmesi size dekorasyon avantajı sunuyor. Evinizde kapağın açılması kadar gereken alanı boş bırakmak zorunda kalmayacağınız gibi kolayca dolabın yarısına veya üçte birine ulaşabilir olacağınız için ayrıca kullanım kolaylığı da sağlayan sürgülü kapılı dolplar artık her evde tercih edilen ve yoğun kullanılan dolaplar olmuştur. Özellikle homify yatak odası ve giyinme odası dekorasyonlarına tercih edilen sürgülü dolap modellerine birlikte bakalım.
Yatak odanızda yer alan köşeleri dolap olarak kullanmak isterseniz sürgü kapaklı dolap modellerini tercih edebilirsiniz. Açılan kapaklı dolap modelleri size her kullanımda sorun yaratacağı için köşe konseptlerde sürgü kapı modelleri çok avantajlı tercihler olacaktır.
Sürgülü dolap modeli tercih etmek isterseniz gömme dolap olarak yatak odanızda ve giyinme odanızda bu dolap modelini kullanabilirsiniz. Duvar boyunca uzanan sürgü kapaklar sayesinde yatak odanız daralmayacak ve size geniş bir yaşam alanı kalacaktır. Sürgülü dolap modeli konusunda kararsız kalıyorsanız veya eviniz için en doğru dolap modeline karar veremediyseniz '' Marangozunuza gösterebileceğiniz 12 şahane dolap modeli '' yazımızda yer alan dolap modellerine göz atabilirsiniz.
Mutfakta kullanacağınız kuru gıda veya taze meyve dolapları için sürgülü dolaplar tercih edebilir, dekoratif bir dolap kapağı ve kolay kullanım özelliği ile mutfağınıza farklılık kazandırabilirsiniz. Mutfak dekorasyonu içinde oldukça şık duracak ve mutfağınızı daha dekoratif gösterecektir.
Sürgülü kapaklı dolaplarda istediğiniz malzemenin kullanılması ve istediğiniz rengi tercih etmeniz size avantaj sağlayacaktır. Oda içinde az yer kaplayacak olup tüm elbiselerine kolayca ulaşacak ve dekorasyonunuzun kusursuz olmasını sağlayacaksınız.
Yatak odalarında az yer kaplaması için tercih edilen gömme dolaplar veya niş dolaplar için sürgülü kapak tercih ederek daha az yer kaplamasını sağlayabilir ve yatak odanızın oldukça geniş bir alanda dekor edilmesine katkı sağlayabilirsiniz. Plaka veya kademeli olarak tercih edeceğiniz kapı ile yatak odasında kullanacağınız aksesuarlar uyumlu olduğunda göz alıcı bir güzellik ortaya çıkacaktır.
Dolaplar geniş oldukları için iki veya daha fazla kademeli kapağa sahip olacakları gibi düz geniş bir sürgülü kapağa da sahip olabilir veya kendi içinde katlanarak sürgü özelliğini kullanabilirsiniz. Bu sayede tek parça bir dolap kapağı ile odanızda bir duvar görüntüsüne sahip olacak ve odanızı mükemmel gösterecektir.
Dolabınızın fonksiyonel olmasını istiyorsanız iki tarafını kitaplık olarak tasarlayabilir, sürgülü kapağı ile kusursuz güzellikte işlevsel bir dolaba sahip olabilirsiniz. Kapı rengi yatak odanıza özel pembe veya kırmızı tonlarında olabilir veya tamamen dekorasyon doğrultusunda koyu renkler tercih edebilirsiniz
Yatak odası içinde ölü alanları dekorasyona katarak sürgülü kapı modeli oluşturabilir ve yatak odanızın bir inci gibi güzel olmasını sağlayabilirsiniz. Sürgülü kapıları renkli camlardan tercih ederek yatak odanızın güzelliğine güzellik katabilirsiniz.
Sürgülü kapılarda istediğiniz malzemeyi tercih etme hakkınız olduğu için resimdeki gibi siyah ve şeffaf bir cam kullanabilir ve yatak odanıza baskın bir karakter özelliği kazandırabilirsiniz.
Yatak odası dekorasyonlarında renk ve doku uyumunu yakalayabilmek için fazla eşya kullanmadan sürgülü kapıları dekorasyona dahil ederek kusursuz bir güzellik oluşturabilir, yatak odanızın muhteşem bir dekorasyona sahip olmasını sağlayabilirsiniz.
Ahşap dolaplar için ahşap sürgülü kapaklar tercih ederek hem uyumlu bir dolaba hem de doğal bir dekorasyona sahip bir yatak odasına sahip olarak bir taş ile iki kuş vurabilirsiniz. Renk tercihi tarzınıza ve yatak odası dekorasyonuna bağlı olarak değişebilir.
Sürgülü kapılı dolaplarda kapılardan birini cam birini ise ahşap seçebilir veya malzeme tercihinde farklı malzemelere yönelebilirsiniz. Tercih tamamen tarzınıza ve dekorasyon akımına bağlı olarak değişkenlik göstereceği için istediğiniz dekorasyonu kolayca yapabilirsiniz.