8 metrekarelik bir banyonun şahane dönüşümü

Küçük bir banyonun akılcı çözümlerle tasarlanmasına şahane bir örnek irdeledik. Geniş ayna modelleri, doğru ve ölçülü aydınlatma sistemleri, işlevsellik, estetik detaylar, natürel dokuların ön plana çıktığı banyo, oldukça ferah ve iç açıcı bir atmosfere sahip. Eski kasvetli ve karanlık atmosferinin tamamen değişmesinin yanı sıra, plan düzleminde de modern banyo elemanlarıyla fonksiyonellik maksimum seviyede sağlanıyor. Eski moda bir banyonun modern ve natürel dokularla karakterize edilen şık bir banyoya dönüşümü.

Bu yazımızı beğendiyseniz, ayrıca ’Küveti aratmayacak duşakabinleriyle 10 şahane banyo’ yazımız da ilginizi çekebilir.