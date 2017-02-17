8 metrekarelik bir banyonun şahane dönüşümü

Banyonuzu yenilemek istiyorsunuz ve hangi stil ya da tarzı uygulayacağınıza karar veremiyor musunuz? Bu yazımızda 8 metrekarelik bir banyonun tadilat öncesi ve sonrası aşamalarını gözden geçireceğiz. Artık modası geçen bakımsız bir banyonun, modern ve şık bir dizayn ile yenilenmesi ilham verecek. Eğer banyonuzda yenilikler yapmak ve daha şık bir atmosfere kavuşmak istiyorsanız, sizin için derlediğimiz banyo modellerini takip edebilir, ilham alabilirsiniz. İşte sizlere eski halinden eser kalmayan bir banyonun şahane dönüşümü!
Banyonun eski halinden bir kare ile başlayalım. Eskiyen ve artık modası geçen duvar kaplamaları, yıllardır kullanılan banyo elemanlarının artık bir değişime ihtiyacı var. Hasar gören yüzey ve kaplamalar sökülerek yeni uygulanacak stil ve tarza göre zemin kaplamaları yapılacak. Eski banyonun bakımsız ve sade tasarımı, yerini daha modern ve ferah bir atmosfere bırakacak. Yenilenmiş banyo dizaynına geçmeden önce, banyoya daha yakından bakalım.
Banyo dekorasyonunda mevcut bir duş alanı ve lavabo alanı bulunuyor. Duş alanı için ayrılan alanda küçük ve dar bir alan mevcut. Özellikle banyo elemanları için kısıtlı kullanım olanakları sunan banyoyu daha işlevsel hale getirmek mümkün. Yeni düzenlemesiyle daha kullanışlı ve estetik bir hale gelebilir. Ayrıca karanlık atmosferinden kurtulmak için daha ferah bir atmosfer sağlayacak ışıklandırma unsurlarına ihtiyacı bulunuyor. Özellikle küçük ve dar banyolar için, daha pratik ve işlevsel kullanım olanakları tanıyan fikirlere odaklanabilirsiniz.
Ve banyonun son hali! Oldukça ferah ve şık dizayn edilen banyonun eski halinden eser kalmamış. Modern ve ışıl ışıl bir banyoya dönüşen projede natürel dokular ve uyumlu renk tonları kullanılmış. Tavan ve duvar dekorlarında fark yaratacak ışıklandırma unsurları göze hitap ediyor. Küvet alanından başlayarak uzanan ahşap zemin kaplama ve doğal taş duvar dekoruyla natürel dokuların ahengi ve uyumu söz konusu. İç açıcı renklerin kullanıldığı banyoda derinlik katan aynalar ve dekoratif bitkilerle daha da şık ve ferah hale geliyor.
Parlak zeminler ve şeffaf yüzeylerle daha ferah bir etki oluştururken derinlik katan detaylar ön plana çıkıyor. Eskiye nazaran daha işlevsel ve modern çözümlerle dizayn edilen banyoda geniş cam duşakabin tasarlanmış. Özellikle küçük ve dar banyolar için ideal olabilecek tavana monte edilen duş başlığı sistemleri modern çözümlerle akılcı tasarlanıyor. Sabit duş başlığı vasıtasıyla yağmur etkisi oluşturacak duş kabininde ihtiyaca göre çıkarılabilecek ek duş başlığı da bulunuyor.
Banyoda taş duvar dekorları hareket ve şıklık katarken natürel renk ve dokuların ahengi huzur dolu bir atmosfer oluşturmayı kolaylaştırıyor. Özellikle rustik banyolar ahşap ve doğal taş öğelerin kullanımına sıklıkla rastlayabilirsiniz. Eğer küçük bir banyoya sahipseniz, farklı stil ve tarz duvar dekorları oluşturarak atmosferi tamamen değiştirebilirsiniz. Modern çizgilerle banyo elemanları ve küvet de bu aşamada yenileniyor. Ayrıca, homify'da banyo tasarımcıları tarafından dizayn edilen birçok farklı stil ve tarzda proje bulabilir, uygulama fikirleri edinebilirsiniz.
Küçük bir banyonun akılcı çözümlerle tasarlanmasına şahane bir örnek irdeledik. Geniş ayna modelleri, doğru ve ölçülü aydınlatma sistemleri, işlevsellik, estetik detaylar, natürel dokuların ön plana çıktığı banyo, oldukça ferah ve iç açıcı bir atmosfere sahip. Eski kasvetli ve karanlık atmosferinin tamamen değişmesinin yanı sıra, plan düzleminde de modern banyo elemanlarıyla fonksiyonellik maksimum seviyede sağlanıyor. Eski moda bir banyonun modern ve natürel dokularla karakterize edilen şık bir banyoya dönüşümü.
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