Düzenli insanların uyumadan önce yaptıkları 9 şey

Düzenli bir hayat, kişinin daha başarılı olmasını, kaostan daha uzak yaşamasını ve nihayetinde daha sağlıklı olmasını sağlar. Düzenden kastımız nevrotik bir hastalık düzeyindeki düzen ve temizlik merakı değil, belirli alışkanlıklar sayesinde sürülen tertipli bir hayattır. Yani hem kendinizi ve hem çevrenizi huzursuz edecek bir takıntıdan değil, sizi iş ve özel hayatınızda başarıya götürecek birkaç alışkanlıktan bahsediyoruz. Bakalım düzenli insanların sırları nelermiş…
Akşam yemeğini yediniz, sofrayı kaldırdınız ve… bulaşıkları lavaboya yığdınız. Yanlış! Profesyonel mutfaklarda kullanılan bir tabir vardır; clean as you go, Türkçe'ye kabaca kullandıkça temizleyin olarak çevirebiliriz. Kullandığın malzemeleri ve alanları onlarla işin bittiği anda temizle anlamına gelen bu kalıp düzenli bir hayatın ve düzenli bir evin kilit taşlarından biridir.
Çocuklarınız oyuncaklarını oturma odasına yığabilir, salonda televizyon izlerken yediğiniz yemek, içtiğiniz çay-kahvenin fincanı sehpada kalabilir, üstünüzdeki hırkayı, battaniyeyi, çorabı çıkarıp yan koltuğun üstüne bırakabilirsiniz. Bunlar hepimizi sıklıkla yaşadığımız sıradan durumlar. Önemli olan, odayı terk ederken, yani gece yatmaya giderken ya da evden çıkacağınız zaman bu eşyalar yerlerine götürmek ve oturma odasını düzenli bir şekilde bırakmaktır.
Eğer programlı bir hayatınız varsa, yani mesela sabah belirli bir saatte kalkıp işe gidiyorsanız, hele bir de çocuklarınız varsa, ertesini günün sabah ve öğle yemekleri planını önceden yapın.
Bir başka önemli husus ise ertesi gün için (varsa) çocukların giysi, oyuncak ve benzeri eşyalarını tertip etmek. Çocukların ertesi gün giyeceği giysiler, yanlarına almaları gereken eşyalar konusunda onları sorumlu tutmalı ve bu görevi onlara verip sorumluluklarını yerine getirmesini talep etmelisiniz ancak yine de çocuklar kontrolünüz altında olmalıdır.
Çalışma masanızın dağınık olması demek kafanızın da dağınık olması demektir diyebiliriz. Yalnızca çalışma masanızı değil, mutfak tezgahı, banyo lavabosu tezgahı ve benzeri tüm yüzeyleri düzenli tutmanın kesinlikle faydasını görürsünüz.
Yine basit ancak sıklıkla es geçilen bir kural da bu. Giyeceğiniz giysileri önceden planlayarak sabah geç kalmanızı engelleyebilir, acele etmediğiniz için daha iyi kombinler oluşturabilirsiniz.
Basit bir kural ve eminim bir çoğunuz uyguluyorsunuzdur, yine de hatırlama mahiyetinde yazalım istedik. Ortalığa saçılmamş kirli çamaşırlar, yanlışlıkla onları yeniden giyip güm içinde pis giysilerle dolaşma ihtimalinizi de sıfıra indirir. Günümüzde birçok çamaşır makinesinin yarım dolu programları ve kısa yıkama programları mevcut, bu nedenle kirli çamaşırları çokça biriktirmeye gerek yok. Üstelik temiz çamaşır kokusu insanın evi de temizleme ve derli topla tutma isteğini arttırıyor!
Ertesi gün yapmanız gereken işleri not almanız ve günlük planınızı ona göre yapmanız, o işleri byük iltimalle bitireceğinz anlamına gelir! Bazen ihtiyacımız olan tek şey, yapılacak işleri kendimize söylememizdir. İşleri erteleme meyiliniz olduğunda kendinize şu soruyu sorabilirsiniz:
Ben değilsem kim, şimdi değilse ne zaman?
Düzenli insanlar kapının dışında evin anahtarını unutmaz, kolay ulaşılabilir pencereleri açık bırakmaz ve güvenliğe önem verir. Yatmadan önce o gün kullanılan pencelereri, ana giriş kapısı ve balkon kapılarını kontrol etmek olası kötülüklerden siz koruyacaktır.