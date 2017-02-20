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Düzenli insanların uyumadan önce yaptıkları 9 şey

Özlem K. Özlem K.
Arbeitszimmer, BoConcept Germany GmbH BoConcept Germany GmbH Modern Çalışma Odası
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Düzenli bir hayat, kişinin daha başarılı olmasını, kaostan daha uzak yaşamasını ve nihayetinde daha sağlıklı olmasını sağlar. Düzenden kastımız nevrotik bir hastalık düzeyindeki düzen ve temizlik merakı değil, belirli alışkanlıklar sayesinde sürülen tertipli bir hayattır. Yani hem kendinizi ve hem çevrenizi huzursuz edecek bir takıntıdan değil, sizi iş ve özel hayatınızda başarıya götürecek birkaç alışkanlıktan bahsediyoruz. Bakalım düzenli insanların sırları nelermiş…

1) Mutfağı temiz ve düzenli bırakmak

Ericeira - Um apartamento na vila , Rafaela Fraga Brás, Interior Design & Homestyling Rafaela Fraga Brás, Interior Design & Homestyling Mutfak üniteleri Ahşap Gri
Rafaela Fraga Brás, Interior Design &amp; Homestyling

Rafaela Fraga Brás, Interior Design & Homestyling
Rafaela Fraga Brás, Interior Design &amp; Homestyling
Rafaela Fraga Brás, Interior Design & Homestyling

Akşam yemeğini yediniz, sofrayı kaldırdınız ve… bulaşıkları lavaboya yığdınız. Yanlış! Profesyonel mutfaklarda kullanılan bir tabir vardır; clean as you go, Türkçe'ye kabaca kullandıkça temizleyin olarak çevirebiliriz. Kullandığın malzemeleri ve alanları onlarla işin bittiği anda temizle anlamına gelen bu kalıp düzenli bir hayatın ve düzenli bir evin kilit taşlarından biridir.

2) Oturma odasını düzenli bırakmak

S. BENTO, Arkstudio Arkstudio İskandinav Oturma Odası
Arkstudio

Arkstudio
Arkstudio
Arkstudio

Çocuklarınız oyuncaklarını oturma odasına yığabilir, salonda televizyon izlerken yediğiniz yemek, içtiğiniz çay-kahvenin fincanı  sehpada kalabilir, üstünüzdeki hırkayı, battaniyeyi, çorabı çıkarıp yan koltuğun üstüne bırakabilirsiniz. Bunlar hepimizi sıklıkla yaşadığımız sıradan durumlar. Önemli olan, odayı terk ederken, yani gece yatmaya giderken ya da evden çıkacağınız zaman bu eşyalar yerlerine götürmek ve oturma odasını düzenli bir şekilde bırakmaktır.

3) Ertesi günün hazırlığını yapmak

킨포크 스타일 Kitchen , ACACIA ACACIA MutfakMutfak Malzemeleri
ACACIA

ACACIA
ACACIA
ACACIA

Eğer programlı bir hayatınız varsa, yani mesela sabah belirli bir saatte kalkıp işe gidiyorsanız, hele bir de çocuklarınız varsa, ertesini günün sabah ve öğle yemekleri planını önceden yapın. 

4) Çocuklarının düzenini hazırlamak

homify Çocuk OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
homify

homify
homify
homify

Bir başka önemli husus ise ertesi gün için (varsa) çocukların giysi, oyuncak ve benzeri eşyalarını tertip etmek. Çocukların ertesi gün giyeceği giysiler, yanlarına almaları gereken eşyalar konusunda onları sorumlu tutmalı ve bu görevi onlara verip sorumluluklarını yerine getirmesini talep etmelisiniz ancak yine de çocuklar kontrolünüz altında olmalıdır.

5) Çalışma masasını düzenli tutmak

Arbeitszimmer, BoConcept Germany GmbH BoConcept Germany GmbH Modern Çalışma Odası
BoConcept Germany GmbH

BoConcept Germany GmbH
BoConcept Germany GmbH
BoConcept Germany GmbH

Çalışma masanızın dağınık olması demek kafanızın da dağınık olması demektir diyebiliriz. Yalnızca çalışma masanızı değil, mutfak tezgahı, banyo lavabosu tezgahı ve benzeri tüm yüzeyleri düzenli tutmanın kesinlikle faydasını görürsünüz.

6) Ertesi gün giyilecek giysileri akşamdan planlamak

Gül & Emin Timur, Bilgece Tasarım Bilgece Tasarım Modern Giyinme Odası
Bilgece Tasarım

Gül & Emin Timur

Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım

Yine basit ancak sıklıkla es geçilen bir kural da bu. Giyeceğiniz giysileri önceden planlayarak sabah geç kalmanızı engelleyebilir, acele etmediğiniz için daha iyi kombinler oluşturabilirsiniz.

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7) Çamaşırları kirli sepetinde biriktirmek

Mobel Oak Laundry Bin Asia Dragon Furniture from London BanyoDepo
Asia Dragon Furniture from London

Mobel Oak Laundry Bin

Asia Dragon Furniture from London
Asia Dragon Furniture from London
Asia Dragon Furniture from London

Basit bir kural ve eminim bir çoğunuz uyguluyorsunuzdur, yine de hatırlama mahiyetinde yazalım istedik. Ortalığa saçılmamş kirli çamaşırlar, yanlışlıkla onları yeniden giyip güm içinde pis giysilerle dolaşma ihtimalinizi de sıfıra indirir. Günümüzde birçok çamaşır makinesinin yarım dolu programları ve kısa yıkama programları mevcut, bu nedenle kirli çamaşırları çokça biriktirmeye gerek yok. Üstelik temiz çamaşır kokusu insanın evi de temizleme ve derli topla tutma isteğini arttırıyor!

8) Ertesi günün işlerini planlamak

Apartment Myalik, Polygon arch&des Polygon arch&des İskandinav Koridor, Hol & Merdivenler
Polygon arch&amp;des

Polygon arch&des
Polygon arch&amp;des
Polygon arch&des

Ertesi gün yapmanız gereken işleri not almanız ve günlük planınızı ona göre yapmanız, o işleri byük iltimalle bitireceğinz anlamına gelir! Bazen ihtiyacımız olan tek şey, yapılacak işleri kendimize söylememizdir. İşleri erteleme meyiliniz olduğunda kendinize şu soruyu sorabilirsiniz: Ben değilsem kim, şimdi değilse ne zaman?

9) Kapı ve pencereleri kontrol etmek

Karadavut Villa, VERO CONCEPT MİMARLIK VERO CONCEPT MİMARLIK Modern Evler
VERO CONCEPT MİMARLIK

Karadavut Villa

VERO CONCEPT MİMARLIK
VERO CONCEPT MİMARLIK
VERO CONCEPT MİMARLIK

Düzenli insanlar kapının dışında evin anahtarını unutmaz, kolay ulaşılabilir pencereleri açık bırakmaz ve güvenliğe önem verir. Yatmadan önce o gün kullanılan pencelereri, ana giriş kapısı ve balkon kapılarını kontrol etmek olası kötülüklerden siz koruyacaktır.

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