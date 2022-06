Düzenli insanların uyumadan önce yaptıkları 9 şey

Akşam yemeğini yediniz, sofrayı kaldırdınız ve… bulaşıkları lavaboya yığdınız. Yanlış! Profesyonel mutfaklarda kullanılan bir tabir vardır; clean as you go, Türkçe'ye kabaca kullandıkça temizleyin olarak çevirebiliriz. Kullandığın malzemeleri ve alanları onlarla işin bittiği anda temizle anlamına gelen bu kalıp düzenli bir hayatın ve düzenli bir evin kilit taşlarından biridir.