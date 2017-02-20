Düzenli insanların uyumadan önce yaptıkları 9 şey

Düzenli bir hayat, kişinin daha başarılı olmasını, kaostan daha uzak yaşamasını ve nihayetinde daha sağlıklı olmasını sağlar. Düzenden kastımız nevrotik bir hastalık düzeyindeki düzen ve temizlik merakı değil, belirli alışkanlıklar sayesinde sürülen tertipli bir hayattır. Yani hem kendinizi ve hem çevrenizi huzursuz edecek bir takıntıdan değil, sizi iş ve özel hayatınızda başarıya götürecek birkaç alışkanlıktan bahsediyoruz. Bakalım düzenli insanların sırları nelermiş…