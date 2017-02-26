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Bahçenizde uygulayabileceğiniz 10 farklı zemin türü (şahane görünecek!)

Meral Eser Meral Eser
NAHARRO SHOWROOM, Naharro Naharro Balkon, Veranda & TerasMobilyalar
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Havalar ısındıkça açık alanlara ilgi artıyor. Eskilerin avluları, şimdinin verandası modern çizgilerle benzer işlevler görüyor. Eğer bir verandanız bulunuyorsa ve çeki düzen vermek istiyorsanız, dekore etmeden önce uygulanacak stil ve tarza göre zeminleri belirlemeniz gerekebilir. Bu yazımızda birbirinden güzel veranda örneklerini bir araya getirdik. Çimlerden doğal taş zeminlere farklı zemin örneklerini inceleyebilir ve ilham veren fikirler bulabilirsiniz.

1. Dere taşlarıyla gelen estetik

Casa Polo Sotogrande, Melian Randolph Melian Randolph Modern Bahçe
Melian Randolph

Melian Randolph
Melian Randolph
Melian Randolph

Natürel kaplama malzemeleri ile devam ediyoruz. Yeşilin kattığı ferah atmosferin yanı sıra dekoratif bitki saksılarının kullanıldığı bu alanda, dere taşları ile estetik ve göze hitap eden döşeme zemini dizayn ediliyor.

2. Sentetik çim

Construcción de una terraza, Vicente Galve Studio Vicente Galve Studio Akdeniz Balkon, Veranda & Teras
Vicente Galve Studio

Vicente Galve Studio
Vicente Galve Studio
Vicente Galve Studio

Isıya dayanıklı ve bakım gerektirmeyen bir yapay çim alanı dizayn edebilir, kullanışlı zemin alanları dekore edebilirsiniz. Verandalarınızda kullanacağınız bahçe mobilyaları ya da ihtiyaca göre belirleyeceğiniz oyun alanları gibi planlamalar için sentetik çim malzemeleri kullanabilirsiniz. Yaz kış demeden göze hitap eden sentetik çim örtüsü bakım gerektirmez ve günlük rutinlerinizi aksatmaz.

3. Doğal taş zemin

Piscina con Laja irregular Solnhofen, Solnhofen Piedra Natural, S.L. Solnhofen Piedra Natural, S.L. Akdeniz Havuz
Solnhofen Piedra Natural, S.L.

Solnhofen Piedra Natural, S.L.
Solnhofen Piedra Natural, S.L.
Solnhofen Piedra Natural, S.L.

Bahçeli ve havuzlu bir ev modeli ile devam edelim. Doğal taş kaplama hem döşeme zemini hem de duvar dekorlarına natürellik katacaktır. Havuzdan çıktığınızda doğal taş zemin serinliği ve pürüzsüzlüğü ile kullanışlı bir alan dekore edebilirsiniz. Zevk ve beğenilerinize göre farklı renk ve dokularını temin edebilirsiniz.

4. Ahşap zemin

NAHARRO SHOWROOM, Naharro Naharro Balkon, Veranda & TerasMobilyalar
Naharro

Naharro
Naharro
Naharro

Ahşabın sıcaklığı her zaman mekanlara doğallık ve huzur dolu bir atmosfer katar. Bej, krem ve kahverengi tonlarının uyumuyla natürel doku ve renklerin öne çıktığı konfor sunan bir veranda dekore edilmiş.

5. Çakıl taşları

GALERIA , JUNOR ARQUITECTOS JUNOR ARQUITECTOS Modern Bahçe
JUNOR ARQUITECTOS

JUNOR ARQUITECTOS
JUNOR ARQUITECTOS
JUNOR ARQUITECTOS

Açık ve koyu renk tonlarını bulabilme alternatifleri sunan çakıl taşları, geçmişten günümüze şık ve göze hitap eden döşeme zemini kaplamalarına şık alternatif çözümler sağlıyor. Şık aydınlatma aksesuarları ve ahşap banklarla iç açan bir atmosfer.

6. Arnavut kaldırımı

Mediterrane Mauerabdeckung, Rimini Baustoffe GmbH Rimini Baustoffe GmbH Akdeniz Bahçe
Rimini Baustoffe GmbH

Rimini Baustoffe GmbH
Rimini Baustoffe GmbH
Rimini Baustoffe GmbH

Hem dayanıklı hem de göze hitap eden natürel renkleri ile kaldırım taşları ve Arnavut kaldırımı modelleri ilginizi çekebilir. Ayrıca, homify'da peyzaj mimarları tarafından dizayn edilen birçok farklı stilde proje bulabilir, ilham veren fikirler edinebilirsiniz.

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7. Çim ve ahşap zemin

homify BahçeAksesuarlar & Dekorasyon Doğal Elyaf Yeşil
homify

homify
homify
homify

Afrika esintileri, kolonyal stil ya da rustik etkiler. Ahşabın birçok stil ve tarzla uyumu natürel dokularla bir araya geldiğinde daha da çarpıcı bir görünüm ortaya çıkarabilir. Çimle muntazam uyum sağlayan ahşap zeminler kütük formuna benzerliği ile dikkat çekiyor. Ayrıca dikey bahçe modelleri ve şık ışıklandırma unsurları atmosferi etkiliyor.

8. Kil zemin

Proyecto “Quinta Hunucmá”, PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores Kolonyal Balkon, Veranda & Teras
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores

PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores

Natürel dokularıyla kiremit renklerini içeren kil zemin, aradığınız alternatiflerden biri olabilir. Doğal ve dayanıklı bir malzemedir. Zarif dokunuşlarla verandanızın bambaşka görünmesini sağlarken sıcak renklerle uyum sağlayarak huzur veren bir atmosfer oluşturmanızı kolaylaştırır.

9. Sentetik zeminler

TERRACE ON A SLOPE WARCO Bodenbeläge Kırsal Balkon, Veranda & Teras
WARCO Bodenbeläge

TERRACE ON A SLOPE

WARCO Bodenbeläge
WARCO Bodenbeläge
WARCO Bodenbeläge

Adeta bir yapbozun parçaları gibi döşenen bu zemin türü sentetik malzemelerden üretilmiştir. İstenilen renk, doku ve hatta desenleri sentetik döşeme zemini kaplama türleri ile sağlayabilir, modern çözümlerle fark yaratabilirsiniz. Hem dayanıklı hem de yıkanabilme özelliklerine sahip olabilirler.

10. Boyalı veya cilalı zeminler

Casa Clásica Moderna sobre el golf , Parrado Arquitectura Parrado Arquitectura Modern Evler
Parrado Arquitectura

Parrado Arquitectura
Parrado Arquitectura
Parrado Arquitectura

İhtiyaca göre uygulanacak stil ve tarza göre zeminler boyanabilir ya da cilalanabilir. Bina cephesi ile uyum ve ahenk yakalayan doku ve renkleri tercih edebilir, ya da tezatlık oluşturarak fark yaratabilirsiniz. Güneşli bir günde doğa manzarası eşliğinde verandanızda konuklarınızı ağırlayabilir, konfor sağlayabilirsiniz.

Bu yazımızı beğendiyseniz, ayrıca ’Türkiye'den natürel dokularla içinizi ferahlatacak bir veranda’ yazımızı da inceleyebilirsiniz.

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