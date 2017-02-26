Bahçenizde uygulayabileceğiniz 10 farklı zemin türü (şahane görünecek!)

Havalar ısındıkça açık alanlara ilgi artıyor. Eskilerin avluları, şimdinin verandası modern çizgilerle benzer işlevler görüyor. Eğer bir verandanız bulunuyorsa ve çeki düzen vermek istiyorsanız, dekore etmeden önce uygulanacak stil ve tarza göre zeminleri belirlemeniz gerekebilir. Bu yazımızda birbirinden güzel veranda örneklerini bir araya getirdik. Çimlerden doğal taş zeminlere farklı zemin örneklerini inceleyebilir ve ilham veren fikirler bulabilirsiniz.
Natürel kaplama malzemeleri ile devam ediyoruz. Yeşilin kattığı ferah atmosferin yanı sıra dekoratif bitki saksılarının kullanıldığı bu alanda, dere taşları ile estetik ve göze hitap eden döşeme zemini dizayn ediliyor.
Isıya dayanıklı ve bakım gerektirmeyen bir yapay çim alanı dizayn edebilir, kullanışlı zemin alanları dekore edebilirsiniz. Verandalarınızda kullanacağınız bahçe mobilyaları ya da ihtiyaca göre belirleyeceğiniz oyun alanları gibi planlamalar için sentetik çim malzemeleri kullanabilirsiniz. Yaz kış demeden göze hitap eden sentetik çim örtüsü bakım gerektirmez ve günlük rutinlerinizi aksatmaz.
Bahçeli ve havuzlu bir ev modeli ile devam edelim. Doğal taş kaplama hem döşeme zemini hem de duvar dekorlarına natürellik katacaktır. Havuzdan çıktığınızda doğal taş zemin serinliği ve pürüzsüzlüğü ile kullanışlı bir alan dekore edebilirsiniz. Zevk ve beğenilerinize göre farklı renk ve dokularını temin edebilirsiniz.
Ahşabın sıcaklığı her zaman mekanlara doğallık ve huzur dolu bir atmosfer katar. Bej, krem ve kahverengi tonlarının uyumuyla natürel doku ve renklerin öne çıktığı konfor sunan bir veranda dekore edilmiş.
Açık ve koyu renk tonlarını bulabilme alternatifleri sunan çakıl taşları, geçmişten günümüze şık ve göze hitap eden döşeme zemini kaplamalarına şık alternatif çözümler sağlıyor. Şık aydınlatma aksesuarları ve ahşap banklarla iç açan bir atmosfer.
Hem dayanıklı hem de göze hitap eden natürel renkleri ile kaldırım taşları ve Arnavut kaldırımı modelleri ilginizi çekebilir. Ayrıca, homify'da peyzaj mimarları tarafından dizayn edilen birçok farklı stilde proje bulabilir, ilham veren fikirler edinebilirsiniz.
Afrika esintileri, kolonyal stil ya da rustik etkiler. Ahşabın birçok stil ve tarzla uyumu natürel dokularla bir araya geldiğinde daha da çarpıcı bir görünüm ortaya çıkarabilir. Çimle muntazam uyum sağlayan ahşap zeminler kütük formuna benzerliği ile dikkat çekiyor. Ayrıca dikey bahçe modelleri ve şık ışıklandırma unsurları atmosferi etkiliyor.
Natürel dokularıyla kiremit renklerini içeren kil zemin, aradığınız alternatiflerden biri olabilir. Doğal ve dayanıklı bir malzemedir. Zarif dokunuşlarla verandanızın bambaşka görünmesini sağlarken sıcak renklerle uyum sağlayarak huzur veren bir atmosfer oluşturmanızı kolaylaştırır.
Adeta bir yapbozun parçaları gibi döşenen bu zemin türü sentetik malzemelerden üretilmiştir. İstenilen renk, doku ve hatta desenleri sentetik döşeme zemini kaplama türleri ile sağlayabilir, modern çözümlerle fark yaratabilirsiniz. Hem dayanıklı hem de yıkanabilme özelliklerine sahip olabilirler.
İhtiyaca göre uygulanacak stil ve tarza göre zeminler boyanabilir ya da cilalanabilir. Bina cephesi ile uyum ve ahenk yakalayan doku ve renkleri tercih edebilir, ya da tezatlık oluşturarak fark yaratabilirsiniz. Güneşli bir günde doğa manzarası eşliğinde verandanızda konuklarınızı ağırlayabilir, konfor sağlayabilirsiniz.
Bu yazımızı beğendiyseniz, ayrıca ’Türkiye'den natürel dokularla içinizi ferahlatacak bir veranda’ yazımızı da inceleyebilirsiniz.