Bahçenizde uygulayabileceğiniz 10 farklı zemin türü (şahane görünecek!)

İhtiyaca göre uygulanacak stil ve tarza göre zeminler boyanabilir ya da cilalanabilir. Bina cephesi ile uyum ve ahenk yakalayan doku ve renkleri tercih edebilir, ya da tezatlık oluşturarak fark yaratabilirsiniz. Güneşli bir günde doğa manzarası eşliğinde verandanızda konuklarınızı ağırlayabilir, konfor sağlayabilirsiniz.

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