Dış mekanlar için uygun fiyatlı ahşap zemin döşeme örnekleri

Bahçe düzenlemesine başlamadan önce, evinizin dış mekanlarına uygulayabileceğiniz tasarımlara örnekler görmek isteseniz bu yazıya mutlaka göz atın. Dış mekan zemin döşemesi ve teras, veranda gibi alanların tasarımında uzmanlaşmış firmalardan farklı dış mekan düzenlemelerini bu yazımızda derledik. Birbirinden güzel bu tasarımlar evinizi yaza hazırlamanıza yardımcı olabilir.
Dış mekan düzenlemelerinde kullanılacak mobilya ve döşeme malzemelerinin iç mekanlara göre daha farklı özellikler taşıması gerekir. Bu nedenle tasarımı sırasında kullanılacak malzemeleri seçerken ve uygulaması sırasında bir uzmana danışmak faydalı olacaktır. Dış mekan ahşap zemin döşemeleri hakkında detaylı fikir almak ve bir bahçeyi ne kadar değiştirebileceğini görmek isterseniz ’Şahane bir teras yapımını adım adım izleyin!’ başlıklı yazımız size yardımcı olabilir.
Teras, balkon ve bahçeleriniz için zemin kaplaması olarak ahşap düşünüyosanız mutlaka fiyatlar konusunda da bilgi edinmek istiyorsunuzdur. Aslında dış mekan ahşap zemin kaplama fiyatları oldukça geniş bir yelpazede diyebiliriz çünkü pek çok farklı model var. İç içe geçmeli ve kendinizin monte edebileceği hazır döşemelerden rabıta tahta yer döşemesi modellerine her bütçeye uygun ahşap zeminler mevcut.
Dış mekan zemin döşemesinde son yıllarda en çok tercih edilen malzemelerden biri de ahşap ve polimer alaşımlı döşeme plakaları oluyor. Malzemenin ahşap ve polimer alaşımlı olması hem daha dayanıklı hem de daha ekonomik olmasını sağlıyor. Dış mekanlara son derece kolay uygulanabilen bu malzeme, veranda, teras ve bahçe gibi alanları güzelleştirmek için kullanılabilecek en ideal yöntem.
Evinizin dış mekanlarında peyzaj düzenlemesi yaparken bazı kısımlarda yürüyüş yolu ve teras oluşturmak istiyorsanız siz de bu ahşap yer döşemesi modellerini tercih edebilirsiniz. Doğal bir görüntüye sahip olan bu döşemeler bahçe, balkon, veranda ve teras gibi alanlarda şık ve temiz kullanım alanları oluşturur.
Bahçeli ve müstakil evlerin dış cephesinde ilk göze çarpan ögeler çatı ve pencereler olur. Ayrıca duvarlarda taş, tuğla gibi duvar kaplamaları kullanılmışsa onlar da dikkat çekecektir. Bu görüntüye en iyi uyum sağlayacak zemin döşemesi ise elbette doğal havasıyla öne çıkan ahşap zemin döşemesi olacaktır.
Eğer verandanın bazı kısımlarını evin dış cephesi ile birleştirmek isterseniz bu döşemeleri dikey yüzeylere de uygulayabilirsiniz. Örneğin bu evde, dış cephenin bazı kısımlarında veranda zemininde kullanılan döşeme malzemesinden yararlanılmış. Şık ve modern bir görüntü oluşturan bu kombinasyon her modelde eve uygulanabilir.
Yapısında ahşap ile birlikte polimer malzemeler de bulunduran dış mekan zemin döşemeleri, hava koşullarına dayanıklı olacak şekilde, özel olarak üretiliyorlar. Yapısında küf önleyici maddeler bulundurduklarından ve neme karşı dayanıklı izolasyon katmanlarına sahip olduklarından son derece dayanıklı ve uzun ömürlüler.
Dış mekanda kullanılacak zemin döşemesinde aranan en önemli özellik hava şartlarına karşı dayanıklılık olacaktır. Yağmur, nem, darbe, güneş gibi sık sık maruz kalacakları etkiler düşünüldüğünde, döşemede kullanılan malzemenin önemi daha iyi anlaşılacaktır. Üreticiler de buna göre önlemler alarak üretim yapıyorlar.
Peyzaj tasarımınızı yaparken bahçenin bir köşesine farklı bir uygulama yapabilirsiniz. Ağaçların altında bir bölgeyi ahşap zemin döşemeleri ile kaplatarak harika bir dinlenme alanı yapmanız mümkün. Ayrıca sadece zeminde değil bu örnekteki gibi cüce duvarların kaplamalarında da kullanabilirsiniz. Eğer bir barbekü alanı yapmayı planlıyorsanız hem zeminde hem de barbekü tezgahında bu döşemelerden faydalanmanız mümkün.
Kırsal, rustik, akdeniz, endüstriyel gibi stillerde önemli bir yeri olan taş ve tuğla malzemelerin en güzel kombinasyonları genelde ahşap ile oluyor. Eğer evinizin dış cephesinde taş ve tuğla döşemeler kullandıysanız, zeminde mutlaka ahşap döşeme tercih edin. Böylece evinizin stilini kolayca tamamlamış olursunuz.
Ahşap dış mekan zemin döşemelerini dilediğiniz renge boyatarak da kullanabilirsiniz. Örneğin bu evin mimarları farklı bir renk kullanımı tercih etmişler. Evin dış cephesinde beyaz ve gri renkleri kullanıldığı için teras ve pergolada da aynı renkler kullanılmış. Boyası ve cilası kolay olduğu için renk değişikliğine gitme şansınız her zaman var.
Bahçeli bir eve sahipseniz, havanın ve güneşin tadını çıkarabileceğiniz dış mekan dinlenme alanları mutlaka oluşturmalısınız. Hem bahçeyi hem de evin girişini güzelleştirecek farklı uygulamalar için peyzaj mimarlarından yardım alabilirsiniz. Dilediğiniz gibi dekore edebileceğiniz bir dış mekan dinlenme alanı evinize değer katar.
Ahşap zeminli dış mekanlar genellikle veranda ya da teraslardan ibaret olsa da aslında bahçenize bağımsız bir güneşlenme ya da oturma alanı da yaptırabilirsiniz. Bu işlem için önce toprağın üzerine bir katman beton dökülüyor, betonun üzeri ise tahta yer döşemesi ile kaplanıyor. Bütçeniz ve zevkinize göre farklı ahşap zemin kaplama seçenekleri ile farklı tasarımlar yaratmak mümkün.
Dış mekan ahşap zemin kaplama fiyatları bütçenizi aşıyorsa ya da daha doğal ve farklı bir görünüm istiyorsanız tüm dünyada son yıllarda trend olan kütük zemin fikri tam size göre olabilir. Yakmalık odun kütüklerinin çakıl taşlarıyla birlikte kullanılarak oluşturulan bu ahşap zemin kaplama modeli, çok doğal ve sıra dışı görünüyor, üstelik oldukça da ekonomik.
(Eğer bahçeli bir müstakil ev satın almayı planlıyorsanız o halde Dubleks evlerin avantajları ve dezavantajları başlıklı yazımız da ilginizi çekebilir.)