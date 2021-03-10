Dış mekanlar için uygun fiyatlı ahşap zemin döşeme örnekleri

Dış mekan zemin döşemesinde son yıllarda en çok tercih edilen malzemelerden biri de ahşap ve polimer alaşımlı döşeme plakaları oluyor. Malzemenin ahşap ve polimer alaşımlı olması hem daha dayanıklı hem de daha ekonomik olmasını sağlıyor. Dış mekanlara son derece kolay uygulanabilen bu malzeme, veranda, teras ve bahçe gibi alanları güzelleştirmek için kullanılabilecek en ideal yöntem.