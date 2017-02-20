Planlarıyla birlikte ilham veren modüler bir ahşap ev projesi

Arazisine kendine göre bir ev yaptırmak isteyenler için bugünlerde seçenekler oldukça fazla. Tarzınıza, aile bireylerinin sayısına, zevklerine ve ihtiyaçlarına göre bir proje ile kendi evinizi yaptırmak her zaman hazır bir ev satın almaktan daha özel ancak bir o kadar da daha zor bir iştir. Arazinize ev yaptırmak istiyorsanız her şeyden önce evinizin planlamasına yoğunlaşmanız gerekiyor çünkü kendiniz ve aileniz için en ideal yaşam alanlarını yaratmak için evin iç mekanlarının planları oldukça büyük bir önem taşıyor. Evinizi yaptırırken dikkat etmeniz gereken bir diğer şeyse pek tabii ki bütçenizi ayarlamanız ve bu belirli bütçeye uygun bir model tercih etmenizdir. Modüler evler, inşaları pratik olan ahşap yapılar ve prefabrik evler de bu açıdan oldukça isabetli tercihler meydana getiriyor. Bugün de kendi arazisine ev yaptırmak isteyen okurlarımız için ilham verici özelliklere sahip olan modüler bir ahşap ev projesine konuk oluyoruz. Hem de planlarıyla birlikte!
Bugünkü yazımızda planlarıyla birlikte göreceğimiz evin en dikkat çeken özelliği dış cephesindeki doğal, yalın ve modern görünüm oluyor. İki katlı evin ikinci katında iki cephe boyunca uzanan geniş bir balkon tasarlanmış. Pencerelerin panjurundan modern çatıya kadar her şey zarif ve sade bir aile evini oluşturuyor.
Ahşap evlerin avantajları aslına bakılırsa saymakla bitecek gibi değil. Ahşap hem sağlıklı bir malzeme olması açısından, hem de doğa koşullarına kolaylıkla uyum sağlaması bakımından özellikle kırsal ya da yazlık bölgelerde en doğru tercihlerden biri olarak öne çıkıyor. Tüm bunların yanı sıra bugün prefabrik evlerin gelişimiyle birlikte modüler ahşap evler oldukça hızlı ve pratik bir şekilde inşa edilebiliyor.
Eve başka bir açıdan baktığımızda ise ön cephedeki pencerelerin yan cephede de daha geniş bir şekilde dizayn edildiğini görüyoruz. Geniş pencereler sayesinde iç yaşam alanlarının da oldukça ferah olduğu aşikâr.
İç yaşam alanlarının dizaynı da dış cephe ile uyumlu bir doğallık ve ferahlık içeriyor. Evin dış cephesindeki ahşap görüntüsünün tamamlayıcısı niteliğindeki yer döşemeleri beyaz duvarlarla modern bir kontrast oluşturuyor. Gün ışığından geniş pencereler sayesinde maksimum düzeyde faydalanılabilen odalarda minimalist bir stille şık bir dekorasyon oluşturulmuş.
Ve gelelim evin iç yaşam alanlarının planına. Zemin kat planına baktığımızda 30 metrekarelik geniş bir açık planlı mutfak, yemek alanı ve oturma odasının yanı sıra yaklaşık 10 metrekarelik bir yatak odası ve banyonun da bulunduğunu görüyoruz. Bu planla evin ilk katının bile son derece yeterli ve ferah bir ev olarak kullanılabileceğini de rahatlıkla söyleyebiliriz.
İkinci katta ise yine sıra dışı ve modern bir dizaynla karşı karşıyayız. Geniş bir salonun bulunduğu ikinci katta evin çocukları için piyano odası tasarlanmış. Bunun yanı sıra bir de yatak odası ve çalışma odası bulunuyor. 15 metrekarelik geniş bir de balkon.
(Evinizi yaptırırken farklı ilham kaynakları da arıyorsanız: Ev yaptırmak isteyenlere esin verecek 7 prefabrik proje)