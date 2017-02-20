Planlarıyla birlikte ilham veren modüler bir ahşap ev projesi

Arazisine kendine göre bir ev yaptırmak isteyenler için bugünlerde seçenekler oldukça fazla. Tarzınıza, aile bireylerinin sayısına, zevklerine ve ihtiyaçlarına göre bir proje ile kendi evinizi yaptırmak her zaman hazır bir ev satın almaktan daha özel ancak bir o kadar da daha zor bir iştir. Arazinize ev yaptırmak istiyorsanız her şeyden önce evinizin planlamasına yoğunlaşmanız gerekiyor çünkü kendiniz ve aileniz için en ideal yaşam alanlarını yaratmak için evin iç mekanlarının planları oldukça büyük bir önem taşıyor. Evinizi yaptırırken dikkat etmeniz gereken bir diğer şeyse pek tabii ki bütçenizi ayarlamanız ve bu belirli bütçeye uygun bir model tercih etmenizdir. Modüler evler, inşaları pratik olan ahşap yapılar ve prefabrik evler de bu açıdan oldukça isabetli tercihler meydana getiriyor. Bugün de kendi arazisine ev yaptırmak isteyen okurlarımız için ilham verici özelliklere sahip olan modüler bir ahşap ev projesine konuk oluyoruz. Hem de planlarıyla birlikte!