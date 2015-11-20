Konforlu ve rüya gibi bir taş ev

Homify sayfalarında yayınlanan son derece çarpıcı bir projeyi sizlerle tanıştırıyoruz. Halkın evi olarak çevirilebilecek bir isme sahip bu ev Marina Linhares tasarımı, sıcacık ve davetkar bir tasarıma sahip. Malzeme seçimi ve objelerin kompozisyonu gerçek bir ustalığın göstergesi.

Bu projede üzerinde durulan kavramlar bütünleşme, keyif ve işlevsellik. 70 metrekare yaşam alanı ve 95 metrekare bahçeye sahip Halkın evi , Brezilyalı bir kimliğin dışavurumu. Tasarımcının Brezilyalılığı, paylaşımı, zamanın izlerini ve daha az olanın güzelliğini irdelediği bir proje karşımızdaki.

Marina Linhares'in başlangıç noktası arazide bulunan bir ev ve onun naifliğliğiydi. Bu onun ilham aldığı şey olmuş ve sonuç olarak ortaya çıkan proje var olan öğeler ve değerlere, arazinin tarihine özenli yaklaşımın neler yaratabileceğinin bir göstergesi. Mimara göre, sosyal çevre dediğimiz şey hayattan aldığımız keyfi dostlarımız ve ailemizle, uzun sohbetlerle çoğaltmak için oluşmuştur. Çevresel uyum da buna eklenirse bunun için daha işlevsel ve elverişli bir ortam sahibi olabiliriz. Asıl hedef kişinin yaşadığı evde bu konforu yakalaması için gereken ihtiyaçlar olmalı, estetik sonuç ise bu çevreye yerleştirilen objelerin kompozisyonu. Bu bir kaşık da, lamba da, bir sanat eseri de olabilir.