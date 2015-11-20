Konforlu ve rüya gibi bir taş ev

Homify sayfalarında yayınlanan son derece çarpıcı bir projeyi sizlerle tanıştırıyoruz.
Halkın evi olarak çevirilebilecek bir isme sahip bu ev Marina Linhares tasarımı, sıcacık ve davetkar bir tasarıma sahip. Malzeme seçimi ve objelerin kompozisyonu gerçek bir ustalığın göstergesi.
Bu projede üzerinde durulan kavramlar bütünleşme, keyif ve işlevsellik. 70 metrekare yaşam alanı ve 95 metrekare bahçeye sahip
Halkın evi, Brezilyalı bir kimliğin dışavurumu. Tasarımcının Brezilyalılığı, paylaşımı, zamanın izlerini ve daha az olanın güzelliğini irdelediği bir proje karşımızdaki.
Marina Linhares'in başlangıç noktası arazide bulunan bir ev ve onun naifliğliğiydi. Bu onun ilham aldığı şey olmuş ve sonuç olarak ortaya çıkan proje var olan öğeler ve değerlere, arazinin tarihine özenli yaklaşımın neler yaratabileceğinin bir göstergesi. Mimara göre, sosyal çevre dediğimiz şey hayattan aldığımız keyfi dostlarımız ve ailemizle, uzun sohbetlerle çoğaltmak için oluşmuştur. Çevresel uyum da buna eklenirse bunun için daha işlevsel ve elverişli bir ortam sahibi olabiliriz. Asıl hedef kişinin yaşadığı evde bu konforu yakalaması için gereken ihtiyaçlar olmalı, estetik sonuç ise bu çevreye yerleştirilen objelerin kompozisyonu. Bu bir kaşık da, lamba da, bir sanat eseri de olabilir.
Halkın evi inceleyeceğimiz fotoğraflarda da göreceğiniz gibi var olan evin bütün potansiyelini ortaya çıkarmış gibi duruyor. Elbette ahşap gibi kimi malzemelerin özenli ve duyarlı kullanımı bu projede anahtar rol oynayarak konforlu ve sofistike bir atmosfer yaratılmasına olanak sağlamış.
Şüphesiz bu evi konforlu kılan şeylerden biri evin içinden büyük kapılarla direkt açılabilen bahçesi. Binanın taş kaplı duvarları yine taş zeminli bir bahçeye açılmakta. Altında oturmanın bir zevk olduğu devasa ağaç ve çevredeki sık yeşillikler gerçek bir yaşam kalitesi vaad ediyor.
İçeride olmanız bahçeye sırtınızı döndüğünüz anlamına gelmiyor bu evde. Geniş pencere hem salonda oturduğunuz sırada sık yeşilliğe dalmanıza olanak tanıyor hem de bu açıklığın kendisi bir minder sayesinde cumba gibi bir oturma elemanı. Yağmur yağsa dahi bu şeffaf sınırda oturup bahçe keyfi sürebilmek mümkün.
Bahçeye açılan geniş pencerenin tam karşısında yine bahçeyle bütünleşen bir kış bahçesi mevcut. Doğayla bütünleşmenin bu kadar mümkün olduğu çok az ev bulabilirsiniz. Basit planına rağmen inanılmaz bir konfor sunması mimarın yaşamsal keyfe dair temel mekansal ihtiyaçlara odaklanmasından geçiyor. Bahçeyle, yani doğayla bütünleşme de işte bu ihtiyaçlardan biri.
Evin bahçeye açılan kapısıyla karşısındaki mutfak tezgahı arasında da yemek masası konuşlandırılmış. Hiçbir şey karmaşık değil, her şey neredeyse doğal olarak arzuladığımız yerde bitiveriyor.
Doğa sadece pencereler, kapılar ve kış bahçesinden değil mutfak tezgahından da fışkırıyor. Kullanılan ahşap betonun bile yapaylığını yok eden tasarımla zaten doğa bir ortam yaratırken, yeşillikler de bu mutfağa dahil olmuş.
Bu eve hem doğal hem naif hem de işlevsel bir mutfak hediye eden mimar taş bir evde kullandığı diğer iki malzemeyi mutfakta ustalıkla birleştiriyor. Beton ve ahşap. Tezgah için kullandığı beton adeta mükemmel biçimde oyulmuş bir taşı andırıyor. Tezgahın içinde kendine yer bulan, adeta bir oyuğu kapatan masif ahşap dolap kapakları böyle bir kır eviyle uyum içinde.
İyi bir tasarım gerçekten de her şeyin yerli yerinde olduğu, her şeyin olması gerektiği gibi olduğu duygusu veriri ve bu da iyi planlamadan sonra detaylara verilen önemle de kendini ortaya koyar. Bu evde kullanılan aynalar, askıları, asılış biçimleri bile tek tek düşünülmüş, mekana uygun buunmuş ve oturmuş şeyler. Sonuçtan memnun kalmayacak, bu evde yaşamak istemeyecek kimse yoktur diye tahmin ediyoruz.
Bir başka taş ev örneği için de Denize nazır bir taş ev yazımızı inceleyebilirsiniz.