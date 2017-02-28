Yaza hazırlık yapmak isteyenler için 6 şahane teras düzenlemesi

Sıcak yaz aylarının vazgeçilmez alanlarından biri de teraslardır. Yapay çim zemin kaplamalarından ahşap parke zeminlere, dekoratif bitki saksılarından dikey bahçe modellerine birçok dekoratif unsur terasınızda fark yaratmanızı sağlayabilir. Bahçe ve terasları değerlendirmek, doğal ışıktan muntazam faydalanmak isteyenler için ilham verecek 6 teras modeli derledik. Daha işlevsel alanlar tasarlamak ve küçük dokunuşlarla estetik bir görünüm kazandırmak istiyorsanız; sizin için derlediğimiz şahane teras modellerini mutlaka gözden geçirin.
Yaz günlerinde güneşin keyfini çıkarmak isteyenlerin ilgisini çekecek bir teras modeli ile başlıyoruz. Ahşabın natürel doku ve renklerinin ağırlıklı kullanıldığı terasta, döşeme zemininden teras mobilyalarına kadar benzer doku ve renkler kullanılmış. Ahşap giydirme cephe kaplamasının yanı sıra balkon korkuluklarında da malzeme uyumu ve doku ahengi hakim. Yaşam alanlarını aydınlatan geniş pencere açıklıklarının yanı sıra, sürgülü kapı sistemleri vasıtasıyla teras ve iç mekan bütünleşiyor. Konuklarınızla güneşin keyfini çıkarabileceğiniz şık ve ideal bir teras.
Ağırlıklı olarak krem ve kahverengi tonlarının kullanıldığı teras, oldukça şık ve konfor sunan mobilyalarla döşenmiş. Sıcak yaz aylarında konuklarınızı ağırlamak için ideal atmosferi sağlayan terasta koyu ahşap zeminlerle teras mobilyaları kontrast oluşturarak daha da çarpıcı ve göz alıcı bir görünüme kavuşuyor. Büyük saksı bitkileri ve ağaçlar natürel dokularla uyum ve ahenk sağlıyor. Modern teras mobilyaları ile döşenen terasta huzur dolu bir atmosfer hakim. Ayrıca, homify'da peyzaj mimarları tarafından dizayn edilen nefis bahçe örneklerini takip edebilir, ilginizi çeken fikirler bulabilirsiniz.
Terasta dekoratif bir şömine keyfine ne dersiniz? Akılcı sistemlerle ahşap pergola sistemlerinin kullanıldığı terasta sıcak renklerle ahşap zeminler bir arada kullanılmış. Modern çizgilerle kırmızı koltuklar ve dekoratif bitkiler teras dekorasyonuna şık ve zarif çizgiler katıyor. Kırmızının cazibesiyle sıcak atmosferiyle konuklarınızı ağırlayabileceğiniz mükemmel bir teras. Ayrıca teras mobilyalarda canlı renkler vurgulanırken, enfes manzaraya bakan terasta doğal bitkilerle kontrast renkler öne çıkıyor.
Öyle bir teras hayal edin; hem konforlu bir dinlenme alanı sunsun, hem de ferah bir atmosferi olsun. Akdeniz stili etkileriyle beyazların ağırlıklı kullanıldığı dekorasyonla geniş ve ferah teras alanını bir araya getiren alan, enfes bir doğa manzarasına eşlik ediyor. Şezlonglarla dinlenme ihtiyacı ve konfor sağlayan dekorasyonda konukların ağırlanması için ferah atmosferiyle şık bir yemek masası mevcut. Akdeniz stil dekorasyon unsurlarıyla rüya gibi bir teras.
Eğer eşsiz bir teras modeli daha arıyorsanız, birçok ihtiyacı bünyesinde barındıran bu şık teras ilginizi cezbedebilir. Şık ve özenle tasarlanan ışıklandırma unsurları ile teras alanını atmosferi tamamen değişebilir. Gündüz saatlerinde güneş ışıklarını muntazam alan teraslar, akşam saatlerinde şık aydınlatma aksesuarlarıyla ışıl ışıl bir atmosfere sahip olabilir. Hem yemek alanı hem de oturma alanı olarak dizayn edilen teras dekorasyonunda dingin bir atmosfer ve çarpıcı dekoratif unsurlar hakim.
Hayallerinizi süsleyen evin nasıl bir bahçesi ve terası olmalı? Eğer davetkar bir teras alanı ve şık bir bahçeli ev modeli arıyorsanız bu ev size hitap ediyor olabilir. Yaz aylarında güneşten korunarak ferah bir yaşam alanı sunan bu proje sarı ışık tonlarıyla sıcak bir atmosfere sahip. Pergola sistemleri hem estetik, hem de fonksiyonel unsurlar barındırıyor. Belki de ihtiyacınız olan şey, konfor sunan terasıyla şık ve modern bir aile evi.
Bu yazıyı beğendiyseniz, ayrıca ’Kusursuzca tasarlanan teras dönüşümü!’ yazımız da ilginizi çekebilir.