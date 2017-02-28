Yaza hazırlık yapmak isteyenler için 6 şahane teras düzenlemesi

Hayallerinizi süsleyen evin nasıl bir bahçesi ve terası olmalı? Eğer davetkar bir teras alanı ve şık bir bahçeli ev modeli arıyorsanız bu ev size hitap ediyor olabilir. Yaz aylarında güneşten korunarak ferah bir yaşam alanı sunan bu proje sarı ışık tonlarıyla sıcak bir atmosfere sahip. Pergola sistemleri hem estetik, hem de fonksiyonel unsurlar barındırıyor. Belki de ihtiyacınız olan şey, konfor sunan terasıyla şık ve modern bir aile evi.

Bu yazıyı beğendiyseniz, ayrıca ’Kusursuzca tasarlanan teras dönüşümü!’ yazımız da ilginizi çekebilir.