Balıkesir'de bir şirketten herkese ilham verecek ev modelleri

416 metrekarelik enfes bir proje ile devam ediyoruz. Balıkesir'de sıcak yaz aylarının keyfi bambaşkadır. Özellikle havadar alanların iyi organize edilmesi ve akılcı tasarlanması ile alanlar hem dekoratif amaçlı, hem de işlevsel yönden elverişli kullanılır. Katlardaki balkonların yanı sıra, havuz alanı barındıran bahçede çim alan ile ahşap zemin uygulanmış, şık ve göze hitap eden bir proje. Hayalleri süsleyen projeleri burada noktalıyoruz. Balıkesir'de bulunan bu şahane projelerden hangisi size hitap ediyor?

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