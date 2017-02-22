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Balıkesir'de bir şirketten herkese ilham verecek ev modelleri

Meral Eser Meral Eser
İsmail SÖNMEZ, alfa mimarlık alfa mimarlık Modern Evler
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homify'da ev sahiplenmek ya da günün birinde ev yaptırmak isteyenler için, mimarlar ve yapı şirketleri birçok proje çalışmalarını sergiliyor. Bu yazımızda Balıkesir'de bulunan Alfa Mimarlık imzası taşıyan, ilham kaynağı projeleri bir araya getirdik. Özellikle ev yaptırmak isteyenlere fikir verebilecek projeler, bir ailenin ihtiyaçlarını muntazam karşılayacak şekilde tasarlanıyor. Ev yaptırmak isteyenlerin karar vermesini kolaylaştıracak şahane projeler için, alt başlıklarımızı ve şahane örnekleri mutlaka gözden geçirin.

Beyazın zarafeti

İsmail Ağaoğlu alfa mimarlık Modern Evler
alfa mimarlık

İsmail Ağaoğlu

alfa mimarlık
alfa mimarlık
alfa mimarlık

Cephe mimarisi ile davetkar ve göze hitap eden bir proje ile başlayalım. Özellikle ev yaptırmak isteyenler için müstakil konut avantajı ve havadar alanların kullanımını sağlayan bahçeli evler oldukça idealdir. Farklı yapı sistemleri ve malzemelerle kullanıcıların ihtiyacını muntazam karşılayan planlama ile birlikte konfor sunan evlere sahip olabilirsiniz. Balıkesir'den beyazın zarafetinin öne çıktığı konutta çatı katı odalarla değerlendiriliyor. Beşik çatı modeli ve kemerli detaylarla hareketli ve göze hitap eden bir cephe tasarlanıyor.

Şık ve modern

İsmail SÖNMEZ alfa mimarlık Modern Evler
alfa mimarlık

İsmail SÖNMEZ

alfa mimarlık
alfa mimarlık
alfa mimarlık

Dubleks villalarla ilgilenenler için şık ve özenle tasarlanmış bir örnek daha. Balıkesir'de konumlanan projenin detaylarına indiğimizde cephede simetri unsuruna yer verildiğini gözlemleyebilirsiniz. 200 metrekarelik bir alana yerleşen villa, geniş bir ailenin tüm ihtiyaçlarını muntazam karşılayacak şekilde dizayn edilmiş. 

Sıcak ve huzurlu

Can YAPI alfa mimarlık Modern Evler
alfa mimarlık

Can YAPI

alfa mimarlık
alfa mimarlık
alfa mimarlık

Geniş bir bahçe alanına sahip bu proje sıcak atmosferiyle bir aile evi konforunu sunuyor. Sıcak yaz aylarında havadar alanlarda vakit geçirmeyi tercih edenler için kullanışlı teras alanları dizayn edilmiş. Teras kapatma modelleri için evin beşik çatı modeli ile benzer doku, renk ve malzemelerinin kullanıldığı teras saçakları dizayn edilmiş. Taş duvar zeminlerin natürelliği ve doğa ile iç içe enfes bir manzaraya sahip şık bir villa.

Estetik unsurlarla şık bir villa

Gülşen ÇİFTÇİ alfa mimarlık Modern Evler
alfa mimarlık

Gülşen ÇİFTÇİ

alfa mimarlık
alfa mimarlık
alfa mimarlık

Şık ve özenle tasarlanmış villa projeleri ile devam ediyoruz. Bir evin girişi önemlidir. Davetkar ve estetik unsurlarla dizayn edilen bir giriş, hem sizin hem de konuklarınızın göz zevkine hitap edecektir. Süs bitkileri ve çiçeklerle davetkar bir bahçe girişi dekoratif öğeler içeriyor. Cephe mimarisine bakıldığında natürel renk tonlarının uyumu öne çıkıyor. Cam giydirme cephe boyunca iki kat tek zeminle birleşiyor ve iç mekanlarda iç açıcı ve ferah bir atmosfer oluşuyor. Ayrıca, homify'da peyzaj mimarları tarafından dizayn edilen birçok farklı stil ve tarzda proje bulabilir, uygulama fikirleri edinebilirsiniz.

Geniş ve ferah bir havuzlu villa

Aydın KORKMAZ alfa mimarlık Modern Evler
alfa mimarlık

Aydın KORKMAZ

alfa mimarlık
alfa mimarlık
alfa mimarlık

416 metrekarelik enfes bir proje ile devam ediyoruz. Balıkesir'de sıcak yaz aylarının keyfi bambaşkadır. Özellikle havadar alanların iyi organize edilmesi ve akılcı tasarlanması ile alanlar hem dekoratif amaçlı, hem de işlevsel yönden elverişli kullanılır. Katlardaki balkonların yanı sıra, havuz alanı barındıran bahçede çim alan ile ahşap zemin uygulanmış, şık ve göze hitap eden bir proje. Hayalleri süsleyen projeleri burada noktalıyoruz. Balıkesir'de bulunan bu şahane projelerden hangisi size hitap ediyor?

Bu yazımızı beğendiyseniz, ayrıca ’Ekonomik bir ev yaptırmak isteyenler için 6 model’ yazımız da ilginizi çekebilir.

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