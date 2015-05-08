Edirne'den sıcak bir ev

Tavan yüksekliği fazla olmayan dairenin daha geniş gösterilebilmesi için duvarlarda beyaz renk tercih edilmiş ve ışıklandırmada da florasan ışıklar kullanılmış. Televizyonun bulunduğu duvarda doğal sıvasız taş kullanılmış ve ortama rustik bir etki katılmış. Ayrıca bir TV ünitesi kullanılmayan oturma odasında bu görevi rustik duvarda alçıyla oluşturulan bölüm görüyor. Koyu kahverengi köşe takımı bordo iki tekli koltukla kombinlenmiş. Yumuşak dokulu kumaşlarla kaplanmış oturma grubu çok konforlu görünüyor. Oturma odasının en dikkat çekici parçası ise modern çizgilerdeki zigon sehpa seti. Beyaz yüzeyli sehpaların iskeletinde metal kullanılmış.