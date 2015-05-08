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Edirne'den sıcak bir ev

Aydin Sanli Aydin Sanli
homify MutfakDolap & Raflar
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homify ailesi tüm Türkiye'ye yayılıyor. Ülkenin her yerinden yeni uzmanların katılımıyla büyüyen homify'da sizlerle dekorasyon örnekleri ve mimari projeleri paylaşmaya devam ediyoruz. homify ailesine en son katılan uzmanlardan biri de Edirne'de faaliyet gösteren Vizyon Mimarlık ve Dekorasyon.  Mimar Ezgi Yetkiner'in çizdiği projeleri hayata geçiren firmanın büyük bir mağazası da bulunuyor. Firma bu mağazada temsilciliğini yaptığı ürünleri Edirnelilerin beğenisine sunuyor. 

Bugün homify'da Vizyon Mimarlık imzası taşıyan bir daireye yakından bakacağız. Hazırsanız başlayalım. 

Yalın oturma odası

homify Oturma OdasıTV Dolabı & Mobilyaları
homify

homify
homify
homify

Tavan yüksekliği fazla olmayan dairenin daha geniş gösterilebilmesi için duvarlarda beyaz renk tercih edilmiş ve ışıklandırmada da florasan ışıklar kullanılmış. Televizyonun bulunduğu duvarda doğal sıvasız taş kullanılmış ve ortama rustik bir etki katılmış. Ayrıca bir TV ünitesi kullanılmayan oturma odasında bu görevi rustik duvarda alçıyla oluşturulan bölüm görüyor. Koyu kahverengi köşe takımı bordo iki tekli koltukla kombinlenmiş. Yumuşak dokulu kumaşlarla kaplanmış oturma grubu çok konforlu görünüyor. Oturma odasının en dikkat çekici parçası ise modern çizgilerdeki zigon sehpa seti. Beyaz yüzeyli sehpaların iskeletinde metal kullanılmış. 

Yemek odası

homify Duvar & ZeminDuvar & Zemin Kaplamaları
homify

homify
homify
homify

Evin tamamında beyazın hakimiyetini görüyorsunuz. Duvarlar gibi yemek masasında da beyaz tercih edilmiş. Lake mdf masaının sandalyeleri de beyaz. Az önce gördüğümüz rustik etkili duvarın burada da tekrar ettiğini görüyoruz. 

Bambu akvaryumu

homify İç Dekorasyon
homify

homify
homify
homify

Evin en ilgi çeken taraflarından biri doğayla olan ilişkisi. Yemyeşil bir bahçeye sahip olan evin içinde de yeşil ve bitki kullanımına yer verilmiş. Bu bambu akvaryumu da çok ilginç bir fikir olarak eve orijinal bir etki sağlamış. Renkli cam panelin ardında çok sayıda bambu duruyor.

Çocuk odası ve oyun alanı

homify Çocuk OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
homify

homify
homify
homify

Buraya baktığınızda sanki bir kreşte olduğumuzu düşünebilirsiniz. Ancak burası evin çocuğunun oyun alanı. Zaten fotoğrafta da küçük hanımı odanın keyfini çıkarırken görüyoruz. Bir adet kara raflı dolap ve bu dolapla takım çalışma masasının olduğu odada bir adet de çocuk yemek masası bulunuyor. 

Bembeyaz bir mutfak

homify MutfakDolap & Raflar
homify

homify
homify
homify

Mutfakta duvarların yanı sıra zeminler de beyaz renkte. Evin şu ana kadar gördüğümüzü bölümlerinde zemin için koyu renkli karolar kullanılmıştı. Ancak mutfakta da açık koyu dengesi tezgahta ve alt dolaplarda kullanılan siyahla sağlanmış. Parlak lake boyayla boyanan üst mutfak dolaplarının yanı sıra tezgahta da beyaz renk tercih edilmiş. 

Bahçe manzarası

homify MutfakDolap & Raflar
homify

homify
homify
homify

Burada mutfağı başka bir açıdan görüyoruz. Mutfağın bir tarafı komple camla kaplı. Hatta pencerelere tavana doğru yükseliyor ve mekanının son derece aydınlık olmasına katkı sağlıyorlar. Dışarıdaki bahçe ise yemyeşil dokusuyla insanın içini açıyor. Bu açıdan mutfaktaki plastik yüzeyli ve metal aksamlı yemek masası ve sandalyelerini de görmek mümkün. Siyah ve beyaz uyumuna yardım eden masa son derece şık görünüyor. Tavana monteli davlumbaza değinmeden de geçemeyeceğiz. Davlumbaz mutfağa modern bir hava katmış. 

Yaldızlı lavabo

homify BanyoLavabolar
homify

homify
homify
homify

Beyaz ve siyah uyumu banyoda da tekrarlanmış. Banyonun en dikkat çekici parçası ise şüphesiz gümüş parlaklığındaki lavabo teknesi.

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Bu dairenin iç dekorasyonunu siz nasıl buldunuz? Fikirlerinizi yorum kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

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