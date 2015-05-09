Sürprizlerle dolu bir dağ evi

Kemer Country hem golf sahası, hem yeşil doğası hem de kütük evleriyle İstanbul'un oksijen deposu alanlarından biri. Uzun yıllardır kemerburgaz'da ev sahiplerini ağırlayan kütük evler zamanın acımasızlığı karşında doğal olarak yıpranıyor. İstanbul merkezli NM Mimarlık bu kütük evlerden birini neredeyse komple yenilemiş. Bugün homify'da yenilenen bu kütük evi inceleyeceğiz.
NM mimarlık 25 yıllık tecrübeyle genç bir ekibin birleşmesi sonucu hem usta işi, hem de son trendlere uyan mekanlar yaratan bir firma. Bu yenileme projesinde kütük ev sadece iskeleti kalacak şekilde yıkılarak 3 katlı bir villaya dönüştürülmüş. Kot farkından yararlanılarak, çelik konstrüksiyon desteği ile ortaya çıkarılan bodrum, yaşama alanı, mutfak ve spa olarak değerlendirilmiş. Bir dönümlük bir arsaya yerleşen bina akıllı ev konseptiyle yapılmış ve tamamı altı ayda tamamlanmış.
Kütük evin dışarıdan görünümünü görüyorsunuz. Gerek yapısal özellikleri gerekse de peyzajıyla insana huzur veren bir projeye şahit oluyoruz. Doğayla iç içe olan ev de kullanılan malzeme ve yapı anlayışıyla doğayla son derece uyum sağlayan bir özellik gösteriyor.
Kütük evin arkasına geçip bir önceki fotoğrafın çekildiği yere doğru bakıldığında enfes bir gölet manzarasıyla karşılaşıyorsunuz. Sağ tarafta kütük evi görüyoruz. Son derece estetik bir peyzaj çalışmasıyla oluşturulan bahçede bir de müştemilat bulunuyor.
Altı ayda bitirilen yenileme projesinin inşaat safhasından bir fotoğraf görüyorsunuz. Kot farkından yararlanılarak bir kat kazandırılan binanın tüm malzemeleri doğal. Ahşap ve doğal taşların kullanıldığı evin fotoğraftaki gördüğünüz aşamasında ahşap çalışması yeni bitmiş.
Kot farkıyla oluşturulan bodrum kat geniş bir yaşam alanı olarak değerlendirilmiş. Evin dış cephesinde kullanılan ahşap rengi içeriye de hakim. Koyu renk ahşap beyaz mobilyalar ve duvarlarla dengelenmiş. Tavandaki kütük kirişler rustik etki uyandırmış. Ortadaki büyük kolonun kenarlarındaki mozaik çalışma da salonun dikkat çeken unsurlarından.
Bu kadar geniş bir evde çocuklara yeterli alanın bırakılmamış olmasını düşünmek imkansız. Çeşitli oyuncaklarla donatılan geniş alan çocukların özgürce oynayabilmelerine olanak tanıyor.
Evin ikinci katındaki bu avize evin en nadide parçalarından biri. Altın varaklı metal aksamı ve ince cam işçiliği ile dikkat çeken avize de akik taşlar da kullanılmış.
Kütük bir evde temel malzemenin ahşap olması hiç de şaşılacak bir şey olmasa gerek. Evde yer döşemelerinin yanı sıra ahşap mobilyalar da ahşap hakimiyetine hizmet ediyor. Bu masa da onlardan biri. Masif ahşap masa son derece şık görünüyor.
Evde perde olarak da doğal malzeme kullanılmış. Bambu store perdeler evin doğal konseptiyle uyum sağlamış. Bir diğer doğal dokunuş da resimde görülen canlı çiçeklerle yapılmış.
Böyle ihtişamlı bir evde bir de spa beklemek yanlış olmaz. Nitekim evde spa da mevcut. Doğal taş duvarlarla çevrili spada gördüğünüz hidromasajlı havuz ev sahiplerinin yorgunluk atmasına yardımcı olacak.
Banyoda çok sık görmeye alışkın olmadığımız biçimde siyah renk kullanılmış. Ancak duvarlar yaldızlı malzemeyle sıvanmış ve ışıl ışıl parlıyor.
Evde doğal taşın yoğun biçimde kullanıldığını gördük. İkinci lavabonun teknesi de çok estetik dokulu doğal mermerden yapılmış.
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