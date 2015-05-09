Sürprizlerle dolu bir dağ evi

Kemer Country hem golf sahası, hem yeşil doğası hem de kütük evleriyle İstanbul'un oksijen deposu alanlarından biri. Uzun yıllardır kemerburgaz'da ev sahiplerini ağırlayan kütük evler zamanın acımasızlığı karşında doğal olarak yıpranıyor. İstanbul merkezli NM Mimarlık bu kütük evlerden birini neredeyse komple yenilemiş. Bugün homify'da yenilenen bu kütük evi inceleyeceğiz.

NM mimarlık 25 yıllık tecrübeyle genç bir ekibin birleşmesi sonucu hem usta işi, hem de son trendlere uyan mekanlar yaratan bir firma. Bu yenileme projesinde kütük ev sadece iskeleti kalacak şekilde yıkılarak 3 katlı bir villaya dönüştürülmüş. Kot farkından yararlanılarak, çelik konstrüksiyon desteği ile ortaya çıkarılan bodrum, yaşama alanı, mutfak ve spa olarak değerlendirilmiş. Bir dönümlük bir arsaya yerleşen bina akıllı ev konseptiyle yapılmış ve tamamı altı ayda tamamlanmış.