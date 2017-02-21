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Banyonuzda fark yaratacak dekoratif detaylar

Özlem K. Özlem K.
Spanish Colonial Interiors, Christopher Architecture & Interiors Christopher Architecture & Interiors Kolonyal Banyo
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Güne başlayıp günü bitirdiğimiz mekan yatak odalarımız ise, onun hemen sonrasında ve öncesinde, ve gün içinde defalarca kullandığımız mekan ise banyolarımız, değil mi? Günün yorgunluğunu attığımız, rahatlamak için bazen uzun zamanlar geçirdiğimiz, yıkanmak dışında arınma hissi için de ihtiyaç duyduğumuz adeta birer spa, birer dinlenme alanı görevi de görüyor banyolarımız. 

Kültürümüzde iç mekanda banyo kavramı aslında oldukça yeni, oysa banyonun bir arınma, dinlenme ve yenilenme mekanı olması ise hamam kültürümüz nedeniyle oldukça eski. Günümüzde ise, bazı köy evleri dışında hepimizin evinde en az bir banyo var. Peki bu kadar sık kullandığımız ve uzun süreler geçirdiğimiz banyomuz ihtiyaçlarımıza cevep verse de, beğenilerimizi de karşılıyor mu? İster yeni yapılmış bir banyo olsun, isterse de eski, demode ve hatta belki biraz da yıpranmış, kullanacağımız birkaç dekoratif unsurla banyomuzu göze daha güzel görünecek ve kişisel beğenilerimizi ifade edecek şekilde dekore edebiliriz.

Buhünkü yazımızda ister bire bir kopya çekebileceğiniz, isterse de ilham alarak kendi tarzınızı oluştutabileceğiniz banyo dekorasyon örneklerini bir araya getirdik. Bu fotoğraflar, banyonuzda eksik olan şeyi fark etmenizi sağlayacaktır.

1) Göz alıcı, standart dışı bir lavabo tasarımı

French Normandy Indian Springs Home, Christopher Architecture & Interiors Christopher Architecture & Interiors Klasik Banyo
Christopher Architecture &amp; Interiors

Christopher Architecture & Interiors
Christopher Architecture &amp; Interiors
Christopher Architecture & Interiors

Lavabonuzu banyoda göze ilk çarpan parçalardan biri haline getirebilir, işlevselliğine ek olarak onu dekoratif bir biçimde de kullanabilirsiniz. 

2) Bağımsız bir küvet

French Normandy Indian Springs Home, Christopher Architecture & Interiors Christopher Architecture & Interiors Klasik Banyo
Christopher Architecture &amp; Interiors

Christopher Architecture & Interiors
Christopher Architecture &amp; Interiors
Christopher Architecture & Interiors

Banyoda lüks izlenimi uyandırmanın şaşmaz yolu bağımsız küvetlerdir. İster pençe ayaklı, isterse de fotoğraftaki gibi modern bir stil tercih edebilirsiniz. Daha fazla örnek için ’Lüks duygusu uyandıran bağımsız küvetler’ başlıklı yazımıza da göz atın.

3) Şık bir duvar kağıdı

French Normandy Indian Springs Home, Christopher Architecture & Interiors Christopher Architecture & Interiors Klasik Banyo
Christopher Architecture &amp; Interiors

Christopher Architecture & Interiors
Christopher Architecture &amp; Interiors
Christopher Architecture & Interiors

Duvar kağıtları artık yalnızca salon, yatak odası gibi mekanlarda değil, mutfak, banyo gibi nemli mekanlarda da kullanılıyor! Suya dayanıklı ürünler ile, banyonuzun havasını uygun ve telaşsız bir şekilde komple değiştirebilirsiniz.

4) Sıra dışı seramik karolar

Washington Avenue Brownstone, SA-DA Architecture SA-DA Architecture Modern Banyo
SA-DA Architecture

SA-DA Architecture
SA-DA Architecture
SA-DA Architecture

Banyonuz için alışılmışın dışına çıkan seramik karolar düşünebilir, farkı bu malzeme ile yaratabilirsiniz. Günümüz teknolojisi ve tasarımları, viitrifiye firmanlarının yüzlerce farklı ve güzel seçenek sunmasına olanak tanıyor.

5) Mükemmel bir ayna

Lakefront Retreat, Christopher Architecture & Interiors Christopher Architecture & Interiors Rustik Banyo
Christopher Architecture &amp; Interiors

Christopher Architecture & Interiors
Christopher Architecture &amp; Interiors
Christopher Architecture & Interiors

Dümdüz, sıradan bir ayna yerine, göz alıcı bir tasarıma sahip, değişik bir model kullanmak da banyonuza benzersiz bir hava katacaktır.

6) Geniş bir pencere

Spanish Colonial Interiors, Christopher Architecture & Interiors Christopher Architecture & Interiors Kolonyal Banyo
Christopher Architecture &amp; Interiors

Christopher Architecture & Interiors
Christopher Architecture &amp; Interiors
Christopher Architecture & Interiors

Eğer apartman boşluğuna değil de, açık alana bakan bir banyonuz varsa, küçücük, vasistas tarzı bir pencere yerine, içeri bol bol doğal gün ışığı alan geniş bir pencereyi tercih edebilirsiniz. Mahremiyet için gerektiğinde perde, jaluzi, kepenk gibi seçenekler mevcut.

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7) Göz alıcı armatürler

Spanish Colonial Interiors, Christopher Architecture & Interiors Christopher Architecture & Interiors Kolonyal Banyo
Christopher Architecture &amp; Interiors

Christopher Architecture & Interiors
Christopher Architecture &amp; Interiors
Christopher Architecture & Interiors

Şık ve benzersiz bir banyo tasarımı için armatür seçimleri de son derece önemli. Günümüzde retro modeller ve antik görünümlü vintage modeller çok moda!

8) Şık bir depolama ünitesi

Spanish Colonial Interiors, Christopher Architecture & Interiors Christopher Architecture & Interiors Kolonyal Banyo
Christopher Architecture &amp; Interiors

Christopher Architecture & Interiors
Christopher Architecture &amp; Interiors
Christopher Architecture & Interiors

İster kapalı bir raf/dolap şeklinde, isterse de açık ya da sıra dışı tasarımlı, banyolar için depolama üniteleri de zaruridir. Önemli olan şey banyonuzun genel stili ile uyum içerisinde olması.

9) Çift lavabo

Ridgeview Showhouse, Christopher Architecture & Interiors Christopher Architecture & Interiors Eklektik Banyo
Christopher Architecture &amp; Interiors

Christopher Architecture & Interiors
Christopher Architecture &amp; Interiors
Christopher Architecture & Interiors

Geniş evler içinse, el yıkamak, diş fırçalamak gibi ihtiyaçlarda banyoyu aynı anda kullanmayı sağlayan çift lavabolar çok moda! Üstelik benzersiz bir lüks havası da sunuyorlar.

10) Kusursuz bir aydınlatma

Pool House Architecture and Interiors, Christopher Architecture & Interiors Christopher Architecture & Interiors Kırsal Banyo
Christopher Architecture &amp; Interiors

Christopher Architecture & Interiors
Christopher Architecture &amp; Interiors
Christopher Architecture & Interiors

Son maddemiz ise en önemli konulardan biri: Aydınlatma. İşlevsel bir banyo için aydınlatma çok önemli ve şık aydınlatma armatürleri seçerek banyonuzda harika bir ambiyans yaratabilirsiniz. homify sayfalarında çalışmalarını sergileyen aydınlatma firmalarına bir göz atmanızı tavsiye ederiz.

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