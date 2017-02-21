Banyonuzda fark yaratacak dekoratif detaylar

Güne başlayıp günü bitirdiğimiz mekan yatak odalarımız ise, onun hemen sonrasında ve öncesinde, ve gün içinde defalarca kullandığımız mekan ise banyolarımız, değil mi? Günün yorgunluğunu attığımız, rahatlamak için bazen uzun zamanlar geçirdiğimiz, yıkanmak dışında arınma hissi için de ihtiyaç duyduğumuz adeta birer spa, birer dinlenme alanı görevi de görüyor banyolarımız.

Kültürümüzde iç mekanda banyo kavramı aslında oldukça yeni, oysa banyonun bir arınma, dinlenme ve yenilenme mekanı olması ise hamam kültürümüz nedeniyle oldukça eski. Günümüzde ise, bazı köy evleri dışında hepimizin evinde en az bir banyo var. Peki bu kadar sık kullandığımız ve uzun süreler geçirdiğimiz banyomuz ihtiyaçlarımıza cevep verse de, beğenilerimizi de karşılıyor mu? İster yeni yapılmış bir banyo olsun, isterse de eski, demode ve hatta belki biraz da yıpranmış, kullanacağımız birkaç dekoratif unsurla banyomuzu göze daha güzel görünecek ve kişisel beğenilerimizi ifade edecek şekilde dekore edebiliriz.

Buhünkü yazımızda ister bire bir kopya çekebileceğiniz, isterse de ilham alarak kendi tarzınızı oluştutabileceğiniz banyo dekorasyon örneklerini bir araya getirdik. Bu fotoğraflar, banyonuzda eksik olan şeyi fark etmenizi sağlayacaktır.